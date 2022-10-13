Худший пилот «Ф-1» – герой Гран-при Японии, Феттель – в топ-3 рейтинга Sports.ru, ребята из «Феррари» – разочарование

Посредственный уик-энд почти для всех лидеров.

Борьба за титул «Формулы-1» завершилась на Гран-при Японии: Ферстаппен ожидаемо забрал второй титул, пусть и не без странностей с подсчетом очков. Макс единственным из пилотов команд-грандов провел топ-гонку и привез напарнику 27 секунд за 28 кругов. Другими героями стали Окон, Феттель и внезапно худший гонщик 2022 года Латифи, впервые в сезоне заработавший очки. Бодавшиеся за второе место на подиуме Перес с Леклером оказались в конце первой десятки в новом рейтинге Sports.ru, а Сайнс и вовсе последним.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» на «Сузуке» по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9,5 (1-е место на финише), Серхио Перес – 7,5 (2-е)

Отрыв Ферстаппена от соперников и борьба с Леклером на первом круге впечатляют, хотя поул Макс чуть не упустил из-за инцидента с Норрисом. Перес вновь ехал словно на другой машине и оказался на втором месте лишь благодаря ошибке Шарля.

«Феррари»: Шарль Леклер – 7,5 (3-е), Карлос Сайнс – 4,5 (сход)

Леклеру немного не хватило до поул-позиции, со старта Шарль сорвался лучше Макса, но не смог опередить лидера – это был последний шанс на победу. Монегаск почти перенес титул Ферстаппена на следующий уик-энд, но просчитался в последней шикане. Сайнс в квалификации выступил фактически на равных с партнером, а в гонке сошел на первом же круге, не справившись с условиями.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 6,5 (8-е), Льюис Хэмилтон – 8 (5-е)

Выступление Расселла снова разочаровало: проигрыш обеим «Альпин» в квалификации и гонке. Хэмилтон смотрелся чуть лучше, но разобраться с Оконом так и не сумел – сказалась и недостаточная скорость «Мерседеса» на прямых.

«Альпин»: Эстебан Окон – 9,5 (4-е), Фернандо Алонсо – 8 (7-е)

Идеальный итог для Окона – француз выжал максимум в субботу и воскресенье, уверенно опередил всех, кроме двух топ-команд, и показал лучший результат «Альпин» в 2022 году. Алонсо был медленнее напарника в квале, а в гонке небезосновательно жаловался на стратегию и мог оказаться на одну-две строчки выше.

«Макларен»: Ландо Норрис – 6,5 (10-е), Даниэль Риккардо – 6 (11-е)

Довольно беспомощный уик-энд для «Макларена». Риккардо не хватило 0,003 секунды для прохода в третий сегмент, по итогам гонки он также оказался рядом с Норрисом. Ландо отыгрывал позиции лишь на пит-стопах и доехал до одного очка – в этом году случались гонки и получше.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 5,5 (15-е), Чжоу Гуаньюй – 5 (16-е)

Напарники соревновались лишь между собой: Боттас был быстрее Чжоу в квалификации и выше финишировал в гонке, при этом проиграв Магнуссену позицию, отыгранную на пит-стопе. В плюс Чжоу – ни на что не повлиявший быстрейший круг, в минус – разворот на старте, отбросивший его в конец пелотона.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 9 (6-е), Ланс Стролл – 6,5 (12-е)

Феттель блестяще провел свой прощальный уик-энд на «Сузуке», если не считать столкновения с Алонсо на старте (винить в котором Себа сложно из-за нулевой видимости). Четырехкратный чемпион ворвался в топ-10 в квалификации, отыгрался после аварии на первом круге за счет стратегии, а на финише отбился все от того же Фернандо. Стролл же ужасно выступил в субботу (19-е время), зато сотворил чудо на старте и прорвался до 12-й позиции.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 6 (14-е), Мик Шумахер – 6,5 (17-е)

Шумахер снова смотрелся лучше Магнуссена, однако стал жертвой рискованной стратегии – «Хаас» ждал машину безопасности, чтобы перейти на «слики», и ставка не сработала – зато удалось полсекунды полидировать! Кевин, не вышедший из первого сегмента квалы, также потерял шансы на очки из-за позднего пит-стопа по отношению к соперникам, хотя и отыграл одно место у Боттаса.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 4,5 (18-е), Юки Цунода – 7 (13-е)

Гасли провалился в квале, стартовал с пит-лейн после смены спецификации деталей, чуть не врезался в трактор и получил штраф за превышение скорости под красными флагами, отправивший его с предпоследнего на последнее место – насыщенный и крайне неудачный этап. Цунода достойно выступил относительно Пьера: висел за Норрисом на грани очковой зоны, рискнул взять новые покрышки, но до топ-10 так и не доехал.

«Уильямс»: Алекс Албон – 5 (сход), Николас Латифи – 8,5 (9-е)

Латифи наконец-то показал свою истинную мощь и подтвердил звание гения дождя. Да, помог ранний пит-стоп, но и сам Николас не ошибался в трудных условиях и удержал позади Норриса. Абсолютно заслуженные очки и лучший уик-энд в 2022 году. Албон же, хоть и обыграл напарника в квалификации, в гонке сразу же сошел после контракта с Магнуссеном.

Мнение европейской прессы: Латифи прекрасен, Ферстаппен почти идеален

Макс заработал пять высших оценок от коллег из зарубежных автоспортивных изданий, Окон немного не дотянул до чемпиона, у Латифи две «девятки» – невероятный успех для канадца. На дне предсказуемо оказались Сайнс и Гасли, хотя баллы Карлоса вышли довольно разнообразными.

Средние оценки за сезон: Алонсо впереди Расселла

Стабильность Алонсо на протяжении второй половины сезона позволила двукратному чемпиону мира обогнать Расселла и сравняться с Хэмилтоном, пусть и за счет округления. Отличное выступление Феттеля вывело его в лидеры второй десятки, а Сайнс опустился почти до уровня Переса..

Отставание Латифи от остального пелотона остается огромным, несмотря на качественную гонку на «Сузуке» – слишком уж поздно включился Николас.

(В таблице представлены средние оценки за 18 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Фото: REUTERS/Issei Kato, Kim Kyung-Hoon