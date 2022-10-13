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Худший пилот «Ф-1» – герой Гран-при Японии, Феттель – в топ-3 рейтинга Sports.ru, ребята из «Феррари» – разочарование

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Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Альфа Таури Альфа Таури
Ланс Стролл Ланс Стролл
Эстебан Окон Эстебан Окон
Николас Латифи
Уильямс Уильямс
Феррари Феррари
Макларен Макларен
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Александр Албон Александр Албон
Джордж Расселл Джордж Расселл
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Ред Булл Ред Булл
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Серхио Перес Серхио Перес
Шарль Леклер Шарль Леклер
Юки Цунода Юки Цунода
Пьер Гасли Пьер Гасли
Астон Мартин Астон Мартин
Хаас Хаас
Валттери Боттас Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Авто Авто

Посредственный уик-энд почти для всех лидеров.

Борьба за титул «Формулы-1» завершилась на Гран-при Японии: Ферстаппен ожидаемо забрал второй титул, пусть и не без странностей с подсчетом очков. Макс единственным из пилотов команд-грандов провел топ-гонку и привез напарнику 27 секунд за 28 кругов. Другими героями стали Окон, Феттель и внезапно худший гонщик 2022 года Латифи, впервые в сезоне заработавший очки. Бодавшиеся за второе место на подиуме Перес с Леклером оказались в конце первой десятки в новом рейтинге Sports.ru, а Сайнс и вовсе последним.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» на «Сузуке» по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9,5 (1-е место на финише), Серхио Перес – 7,5 (2-е)

Отрыв Ферстаппена от соперников и борьба с Леклером на первом круге впечатляют, хотя поул Макс чуть не упустил из-за инцидента с Норрисом. Перес вновь ехал словно на другой машине и оказался на втором месте лишь благодаря ошибке Шарля.

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«Феррари»: Шарль Леклер – 7,5 (3-е), Карлос Сайнс – 4,5 (сход)

Леклеру немного не хватило до поул-позиции, со старта Шарль сорвался лучше Макса, но не смог опередить лидера – это был последний шанс на победу. Монегаск почти перенес титул Ферстаппена на следующий уик-энд, но просчитался в последней шикане. Сайнс в квалификации выступил фактически на равных с партнером, а в гонке сошел на первом же круге, не справившись с условиями.

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«Мерседес»: Джордж Расселл – 6,5 (8-е), Льюис Хэмилтон – 8 (5-е)

Выступление Расселла снова разочаровало: проигрыш обеим «Альпин» в квалификации и гонке. Хэмилтон смотрелся чуть лучше, но разобраться с Оконом так и не сумел – сказалась и недостаточная скорость «Мерседеса» на прямых.

«Альпин»: Эстебан Окон – 9,5 (4-е), Фернандо Алонсо – 8 (7-е)

Идеальный итог для Окона – француз выжал максимум в субботу и воскресенье, уверенно опередил всех, кроме двух топ-команд, и показал лучший результат «Альпин» в 2022 году. Алонсо был медленнее напарника в квале, а в гонке небезосновательно жаловался на стратегию и мог оказаться на одну-две строчки выше.

«Макларен»: Ландо Норрис – 6,5 (10-е), Даниэль Риккардо – 6 (11-е)

Довольно беспомощный уик-энд для «Макларена». Риккардо не хватило 0,003 секунды для прохода в третий сегмент, по итогам гонки он также оказался рядом с Норрисом. Ландо отыгрывал позиции лишь на пит-стопах и доехал до одного очка – в этом году случались гонки и получше.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 5,5 (15-е), Чжоу Гуаньюй – 5 (16-е)

Напарники соревновались лишь между собой: Боттас был быстрее Чжоу в квалификации и выше финишировал в гонке, при этом проиграв Магнуссену позицию, отыгранную на пит-стопе. В плюс Чжоу – ни на что не повлиявший быстрейший круг, в минус – разворот на старте, отбросивший его в конец пелотона.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 9 (6-е), Ланс Стролл – 6,5 (12-е)

Феттель блестяще провел свой прощальный уик-энд на «Сузуке», если не считать столкновения с Алонсо на старте (винить в котором Себа сложно из-за нулевой видимости). Четырехкратный чемпион ворвался в топ-10 в квалификации, отыгрался после аварии на первом круге за счет стратегии, а на финише отбился все от того же Фернандо. Стролл же ужасно выступил в субботу (19-е время), зато сотворил чудо на старте и прорвался до 12-й позиции.

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«Хаас»: Кевин Магнуссен – 6 (14-е), Мик Шумахер – 6,5 (17-е)

Шумахер снова смотрелся лучше Магнуссена, однако стал жертвой рискованной стратегии – «Хаас» ждал машину безопасности, чтобы перейти на «слики», и ставка не сработала – зато удалось полсекунды полидировать! Кевин, не вышедший из первого сегмента квалы, также потерял шансы на очки из-за позднего пит-стопа по отношению к соперникам, хотя и отыграл одно место у Боттаса.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 4,5 (18-е), Юки Цунода – 7 (13-е)

Гасли провалился в квале, стартовал с пит-лейн после смены спецификации деталей, чуть не врезался в трактор и получил штраф за превышение скорости под красными флагами, отправивший его с предпоследнего на последнее место – насыщенный и крайне неудачный этап. Цунода достойно выступил относительно Пьера: висел за Норрисом на грани очковой зоны, рискнул взять новые покрышки, но до топ-10 так и не доехал.

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«Уильямс»: Алекс Албон – 5 (сход), Николас Латифи – 8,5 (9-е)

Латифи наконец-то показал свою истинную мощь и подтвердил звание гения дождя. Да, помог ранний пит-стоп, но и сам Николас не ошибался в трудных условиях и удержал позади Норриса. Абсолютно заслуженные очки и лучший уик-энд в 2022 году. Албон же, хоть и обыграл напарника в квалификации, в гонке сразу же сошел после контракта с Магнуссеном.

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Макс заработал пять высших оценок от коллег из зарубежных автоспортивных изданий, Окон немного не дотянул до чемпиона, у Латифи две «девятки» – невероятный успех для канадца. На дне предсказуемо оказались Сайнс и Гасли, хотя баллы Карлоса вышли довольно разнообразными.

Средние оценки за сезон: Алонсо впереди Расселла

Стабильность Алонсо на протяжении второй половины сезона позволила двукратному чемпиону мира обогнать Расселла и сравняться с Хэмилтоном, пусть и за счет округления. Отличное выступление Феттеля вывело его в лидеры второй десятки, а Сайнс опустился почти до уровня Переса..

Отставание Латифи от остального пелотона остается огромным, несмотря на качественную гонку на «Сузуке» – слишком уж поздно включился Николас.

(В таблице представлены средние оценки за 18 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Что случилось на Гран-при Японии: Ферстаппен всех разгромил – и стал чемпионом из-за фэйла Леклера и путаницы в правилах «Ф-1»

Фото: REUTERS/Issei Kato, Kim Kyung-Hoon

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