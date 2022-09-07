Мощь и страдания пилотов «Ф-1» на родине Ферстаппена: Хэмилтон не достал Макса, Риккардо и Феттель – на дне

Шумахер выше Сайнса.

На «необгонной» трассе Гран-при Нидерландов «Формула-1» внезапно выдала мощное шоу вместо скучной поездки местного героя Макса Ферстаппена к победе. Пилот «Ред Булл» все равно выиграл, но «Мерседес» выглядел достойным конкурентом, а Шарль Леклер чуть не вырвал поул. В целом этап получился веселым – с машинами безопасности, замечательными пит-стопами «Феррари», прорывом Фернандо Алонсо, забавным сходом Юки Цуноды и другими событиями.

Sports.ru выставил оценки за 15-й этап сезона:

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» в Зандворте по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9,5 (1-е место на финише), Серхио Перес – 6 (5-е)

Впервые за долгое время победа «Ред Булл» оказалась под вопросом, но Макс и его команда все сделали правильно, а также воспользовались удачей. Пока Ферстаппен брал поул и выигрывал гонку, Перес развернулся в квалификации и совсем не впечатлил на следующий день.

«Феррари»: Шарль Леклер – 8 (3-е), Карлос Сайнс – 7 (8-е)

Шарль мог рассчитывать на старт с первого места, но неидеально провел решающую попытку и стал вторым, Карлос в этот раз оказался не слишком далеко. В воскресенье скорости «Феррари» уже традиционно не хватало, и, как признал Леклер, подняться выше третьего места было проблематично. Сайнс сильно отставал от напарника по гоночному темпу, но сказалось и повреждение днища после столкновения с Хэмилтоном. В итоге пит-стопы Скудерии добили гонку испанца – он заслуживал большего, чем восьмая позиция.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 8,5 (2-е), Льюис Хэмилтон – 9 (4-е)

Хэмилтон гораздо лучше напарника провел квалификацию и мог побороться за поул, если бы не разворот Переса. В гонке оба выступили на высоком уровне, а Льюис претендовал на победу, пока «Мерседес» не оказался перед трудным стратегическим выбором, который в итоге сыграл на руку Расселлу. Но и идеальной гонку семикратного не назовешь – на рестарте он с секундным запозданием включил нужный режим мотора, что, впрочем, вряд ли повлияло на итог заезда.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7 (9-е), Фернандо Алонсо – 9 (6-е)

В последних гонках Алонсо стабильно показывает экстра-класс, и в Зандворте также оказался на высоте. Фернандо, по собственным словам, провел «70 квалификационных кругов» в воскресенье, опередил Окона за счет скорости на «харде», а также получил подарок от «Феррари» (второй подряд!), поднявшись на одну строчку благодаря штрафу Сайнса – расплата за невезение в первой половине сезона. Эстебан свою лучшую форму не показал, но программу-минимум выполнил: попал в очки с 12-й стартовой позиции.

«Макларен»: Ландо Норрис – 8 (7-е), Даниэль Риккардо – 4 (17-е)

Норрис привычно хорош и продолжает в одиночку сражаться с «Альпин». Ладно стал седьмым и в субботу, и в воскресенье, мог финишировать выше Алонсо – шестым, и принес близкий к максимальному результат для нынешнего «Макларена». У Риккардо все совсем печально – и не хватало скорости, и не повезло в квалификации, когда Стролл разбросал пыль по трассе. Даже в нынешнем провальном сезоне случались этапы получше.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 6 (сход), Чжоу Гуаньюй – 6,5 (16-е)

Новичок оказался быстрее опытного Валттери на одном быстром круге, а относительно достойное выступление в гонке подпортил штраф за превышение скорости на пит-лейн. Боттасу удалось опередить напарника лишь на пит-стопах, но финн недолго наслаждался преимуществом и сошел из-за поломки мотора.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 4 (15-е), Мик Шумахер – 7,5 (13-е)

Шумахер прекрасно провел квалификацию (восьмое место), потерялся на старте Гран-при, но в целом провел сильный уик-энд – результат запорол медленный пит-стоп. Магнуссен сам признал, что провалил этап: ничего не показал в субботу и вылетел с трассы на стартовых кругах, врезавшись в барьеры.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 6 (11-е), Юки Цунода – 6,5 (сход)

Уик-энд в Зандворте остался за Цунодой, который переигрывал напарника в квалификации и гонке. Но без очков в итоге оба: Юки очень странно и долго сходил, пока его команда и зрители не поникали, что происходит (оказалось, сломался дифференциал), Пьер же провел значительную часть заезда, рассматривая заднюю часть машины партнера.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 4,5 (14-е), Ланс Стролл – 8 (10-е)

Определенно непростой этап для Феттеля: в квалификации не повезло с поднятой Строллом пылью, в гонке Себ запомнился только борьбой с Шумахером, которую был обречен проиграть, так как схлопотал штраф за поведение в роли кругового. Ланс же пробился в третий сегмент, уверенно действовал на старте и защитил свой пятый балл в 2022-м.

«Уильямс»: Алекс Албон – 7,5 (12-е), Николас Латифи – 3,5 (18-е)

Алекс впечатлил не так сильно, как неделей ранее, но все равно держался молодцом, заработал хорошее для «Уильямса» 12-е место. Про Латифи трудно сказать что-то новое: у канадца внезапно появилась скорость в Великобритании, практически во всех остальных гонках ее грандиозно не хватает.

Европейские журналисты раздают «десятки» Ферстаппену

В сводном рейтинге от зарубежных изданий доминирует Ферстаппен с четырьмя «десятками», в то время как Хэмилтон, Расселл и Алонсо отстают от Макса на целый балл. Стролл в жесткой борьбе обогнал Норриса, Латифи умудрился заработать одну «единичку».

Средние баллы за сезон: Риккардо – худший из простых смертных, Албон наметил возвращение в топ-10

Непросто проявить себя за рулем «Уильямса», но Албон старается – новичок команды немного приблизился к топ-10, где обитал в начале сезона. Риккардо опустился на предпоследнюю строчку, но конкурировать с Латифи за первое место с конца просто невозможно.

Алонсо и гонщики «Мерседеса» продолжают плотнейшее сражение за третью позицию, Стролл опередил Цуноду в группе аутсайдеров.

(В таблице представлены средние оценки за 15 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; REUTERS/Piroschka Van De Wouw