Наш рейтинг гонщиков «Формулы-1» перед большим перерывом: Хэмилтон преследует Ферстаппена и Леклера, Шумахер – предпоследний

Перес – худший пилот топ-команд.

Гран-при Венгрии стал показательным завершением первой части сезона «Формулы-1». Скорость болида «Феррари» конкурирует с бестолковостью стратегии, Макс Ферстаппен побеждает, «Мерседес» догоняет конкурентов и собирает подиумы.

Sports.ru оценивает этап на «Хунгароринге».

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» под Будапештом по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9,5 (1-е место на финише), Серхио Перес – 6,5 (5-е)

Ферстаппен отлично воспользовался шансами и доехал до победы с десятой стартовой позиции благодаря серьезной помощи со стороны «Феррари» – не помешали даже заваленная первая попытка в третьем сегменте (вторая отменилась из-за технических проблем) и разворот в гонке. Для Переса этап неудачный: Чеко не попал даже в топ-10 в квале и прорывался не столь резко, как партнер по «Ред Булл».

«Феррари»: Шарль Леклер – 9 (6-е), Карлос Сайнс – 8 (4-е)

Очередной уик-энд, запоротый Леклеру собственной командой. До вмешательства стратегов Шарль отыгрался за проигранную квалификацию и боролся за победу. Сайнс опередил напарника в субботу, но был медленнее в воскресенье.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 9 (3-е), Льюис Хэмилтон – 9,5 (2-е)

На финише первой половины сезона немецкая команда выдала серию из блестящих этапов в исполнении обоих гонщиков. Расселл сотворил чудо в квалификации, завоевав поул, в гонке работа Хэмилтона с покрышками принесла Льюису пятый подиум подряд.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7,5 (9-е), Фернандо Алонсо – 8 (8-е)

Окон оказался быстрее Алонсо в квале, испанец не без труда опередил партнера в гонке, которую обоим сильно усложнил отрезок на «харде».

«Макларен»: Ландо Норрис – 8 (7-е), Даниэль Риккардо – 5 (15-е)

Норрис стал лучшим из середняков, Риккардо сильно отстал от Ландо еще на первом отрезке, а затем ударил Стролла. В квалификации однозначная победа также за британцем.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 6,5 (сход, классифицирован 20-м), Чжоу Гуаньюй – 6 (13-е)

Чжоу прилично провел этап, едва не пробившись в топ-10 в субботу, но Боттас последовательно оказывался быстрее (к тому же новичок потерял массу позиций на первом круге). Валттери мог претендовать на очки до схода, если бы не спорная стратегия с одним пит-стопом и огромным отрезком на неудобном «харде».

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 6,5 (16-е), Мик Шумахер – 6 (14-е)

Шансы Магнуссена на высокие позиции исчезли на старте после повреждения болида и вынужденной остановки. Шумахер ехал немногим выше Кевина, несмотря на лишний пит-стоп последнего.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 6,5 (12-е), Юки Цунода – 3,5 (19-е)

Цунода испытывал огромные проблемы с темпом – даже с тремя сменами шин – и провел гонку в своей лиге. Гасли завалил квалификацию, но в гонке частично реабилитировался, однако «Альфа Таури» пока недостаточно хороша для очков.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 6,5 (10-е), Ланс Стролл – 7 (11-е)

Стролл не смог выиграть у Феттеля из-за неверной стратегии, хотя весь заезд опережал напарника (не помешал и толчок от Риккардо). Ланс оказался быстрее Себастьяна и по скорости на одном круге.

«Уильямс»: Алекс Албон – 6 (17-е), Николас Латифи – 4 (18-е)

Албон финишировал выше Латифи, несмотря на пит-стоп уже на первом круге, и привычно уничтожил Николаса в субботу.

Иностранная пресса отдала предпочтение Ферстаппену, а Леклер существенно проиграл лидерам по рейтингу. Латифи получил аж две «шестерки», что не помогло канадцу подняться выше предпоследней строчки.

Средние оценки за сезон: Хэмилтон стал чуть ближе к топ-2, очередной успех Стролла

Пилоты «Мерседеса» продолжают выдавать мощные выступления – второе место Льюиса позволило британцу слегка сократить отставание от Леклера. Вторая подряд приличная гонка Стролла вывела его в лидеры группы неудачников, где также располагаются Цунода, Риккардо, Шумахер и Латифи.

Главным неудачником первой половины сезона в составах трех топ-команд мы посчитали Переса, который болтается в конце второй десятки. Сайнс с учетом округления до десятых находится на одном уровне с Норрисом и Алонсо, в то время как остальные представители «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса» уверенно занимают первые строчки.

(В таблице представлены средние оценки за первую часть сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Фото: REUTERS/Lisa Leutner, Bernadett Szabo