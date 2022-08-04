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Наш рейтинг гонщиков «Формулы-1» перед большим перерывом: Хэмилтон преследует Ферстаппена и Леклера, Шумахер – предпоследний

Альфа Таури Альфа Таури
Астон Мартин Астон Мартин
Александр Албон Александр Албон
Эстебан Окон Эстебан Окон
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Альфа Ромео Альфа Ромео
Феррари Феррари
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
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Формула-1
Валттери Боттас Валттери Боттас
Макларен Макларен
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Мик Шумахер Мик Шумахер
Мерседес Мерседес
Джордж Расселл Джордж Расселл
Уильямс Уильямс
Шарль Леклер Шарль Леклер
Пьер Гасли Пьер Гасли
Николас Латифи
Альпин Альпин
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Юки Цунода Юки Цунода
Хаас Хаас
Ландо Норрис Ландо Норрис
Серхио Перес Серхио Перес
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Ланс Стролл Ланс Стролл
Авто Авто

Перес – худший пилот топ-команд.

Гран-при Венгрии стал показательным завершением первой части сезона «Формулы-1». Скорость болида «Феррари» конкурирует с бестолковостью стратегии, Макс Ферстаппен побеждает, «Мерседес» догоняет конкурентов и собирает подиумы.

Sports.ru оценивает этап на «Хунгароринге».

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» под Будапештом по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9,5 (1-е место на финише), Серхио Перес – 6,5 (5-е)

Ферстаппен отлично воспользовался шансами и доехал до победы с десятой стартовой позиции благодаря серьезной помощи со стороны «Феррари» – не помешали даже заваленная первая попытка в третьем сегменте (вторая отменилась из-за технических проблем) и разворот в гонке. Для Переса этап неудачный: Чеко не попал даже в топ-10 в квале и прорывался не столь резко, как партнер по «Ред Булл».

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«Феррари»: Шарль Леклер – 9 (6-е), Карлос Сайнс – 8 (4-е)

Очередной уик-энд, запоротый Леклеру собственной командой. До вмешательства стратегов Шарль отыгрался за проигранную квалификацию и боролся за победу. Сайнс опередил напарника в субботу, но был медленнее в воскресенье.

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«Мерседес»: Джордж Расселл – 9 (3-е), Льюис Хэмилтон – 9,5 (2-е)

На финише первой половины сезона немецкая команда выдала серию из блестящих этапов в исполнении обоих гонщиков. Расселл сотворил чудо в квалификации, завоевав поул, в гонке работа Хэмилтона с покрышками принесла Льюису пятый подиум подряд.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7,5 (9-е), Фернандо Алонсо – 8 (8-е)

Окон оказался быстрее Алонсо в квале, испанец не без труда опередил партнера в гонке, которую обоим сильно усложнил отрезок на «харде».

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«Макларен»: Ландо Норрис – 8 (7-е), Даниэль Риккардо – 5 (15-е)

Норрис стал лучшим из середняков, Риккардо сильно отстал от Ландо еще на первом отрезке, а затем ударил Стролла. В квалификации однозначная победа также за британцем.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 6,5 (сход, классифицирован 20-м), Чжоу Гуаньюй – 6 (13-е)

Чжоу прилично провел этап, едва не пробившись в топ-10 в субботу, но Боттас последовательно оказывался быстрее (к тому же новичок потерял массу позиций на первом круге). Валттери мог претендовать на очки до схода, если бы не спорная стратегия с одним пит-стопом и огромным отрезком на неудобном «харде».

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 6,5 (16-е), Мик Шумахер – 6 (14-е)

Шансы Магнуссена на высокие позиции исчезли на старте после повреждения болида и вынужденной остановки. Шумахер ехал немногим выше Кевина, несмотря на лишний пит-стоп последнего.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 6,5 (12-е), Юки Цунода – 3,5 (19-е)

Цунода испытывал огромные проблемы с темпом – даже с тремя сменами шин – и провел гонку в своей лиге. Гасли завалил квалификацию, но в гонке частично реабилитировался, однако «Альфа Таури» пока недостаточно хороша для очков.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 6,5 (10-е), Ланс Стролл – 7 (11-е)

Стролл не смог выиграть у Феттеля из-за неверной стратегии, хотя весь заезд опережал напарника (не помешал и толчок от Риккардо). Ланс оказался быстрее Себастьяна и по скорости на одном круге.

«Уильямс»: Алекс Албон – 6 (17-е), Николас Латифи – 4 (18-е)

Албон финишировал выше Латифи, несмотря на пит-стоп уже на первом круге, и привычно уничтожил Николаса в субботу.

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Иностранная пресса отдала предпочтение Ферстаппену, а Леклер существенно проиграл лидерам по рейтингу. Латифи получил аж две «шестерки», что не помогло канадцу подняться выше предпоследней строчки.

Средние оценки за сезон: Хэмилтон стал чуть ближе к топ-2, очередной успех Стролла

Пилоты «Мерседеса» продолжают выдавать мощные выступления – второе место Льюиса позволило британцу слегка сократить отставание от Леклера. Вторая подряд приличная гонка Стролла вывела его в лидеры группы неудачников, где также располагаются Цунода, Риккардо, Шумахер и Латифи.

Главным неудачником первой половины сезона в составах трех топ-команд мы посчитали Переса, который болтается в конце второй десятки. Сайнс с учетом округления до десятых находится на одном уровне с Норрисом и Алонсо, в то время как остальные представители «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса» уверенно занимают первые строчки.

(В таблице представлены средние оценки за первую часть сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

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Фото: REUTERS/Lisa Leutner, Bernadett Szabo

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