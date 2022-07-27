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Хэмилтон вернулся в топы по скиллу, Леклер провел худшую гонку в сезоне. Все герои и неудачники Гран-при Франции

Валттери Боттас Валттери Боттас
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Уильямс Уильямс
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Мерседес Мерседес
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Лидер сезона по версии Sports.ru сменился.

Во Франции Макс Ферстаппен одержал седьмую победу в сезоне – слишком легкую из-за вылета главного конкурента в барьеры, Карлос Сайнс прорывался из хвоста вопреки стратегии «Феррари», Льюис Хэмилтон довез «Мерседес» до второго места в своем 300-м Гран-при, а Джордж Расселл и Серхио Перес рубились за подиум. Эти и другие события Sports.ru оценивает в традиционном рейтинге пилотов «Формулы-1».

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» в Ле-Кастелле по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9 (1-е место на финише), Серхио Перес – 6 (4-е)

В квалификации и на первом отрезке гонки Ферстаппен ничего не противопоставил Леклеру, в остальном уик-энд сложился для чемпиона идеально – уверенное и безошибочное выступление. Перес проиграл подиум Расселлу, а с Хэмилтоном даже не боролся – слабовато для «Ред Булл».

«Феррари»: Шарль Леклер – 4,5 (сход), Карлос Сайнс – 9,5 (5-е)

Леклер ехал к победе или в худшем случае к второму месту, но вылет перечеркнул поул и бодрый старт. Сайнс сверкнул во втором сегменте квалификации, а прорыву к подиуму после моторного штрафа смогла помешать лишь собственная команда.

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«Мерседес»: Джордж Расселл – 8 (3-е), Льюис Хэмилтон – 9,5 (2-е)

Очередной успех Хэмилтона: Перес переигран вчистую, а достать Ферстаппена на таком «Мерседесе» было трудно. Расселл исправился за медленную квалу, также выдав блестящий заезд и хитро отобрав третье место у «Ред Булл». Правда, попытка пройти все того же Серхио несколькими минутами ранее вышла слишком рискованной и могла завершиться сходом.

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«Альпин»: Эстебан Окон – 6,5 (8-е), Фернандо Алонсо – 9 (6-е)

Французская команда стала новым лидером средней группы по скорости – а после Ле-Кастелле и по очкам. Окона хватило на программу-минимум (попадание в топ-10), при этом Эстебан на старте выбил Цуноду, за что получил штраф. Алонсо завоевал место «лучшего среди остальных» и на классе одолел «Макларен».

«Макларен»: Ландо Норрис – 8 (7-е), Даниэль Риккардо – 6,5 (9-е)

Норрис выдал мощнейшую квалификацию на обновленном «Макларене», с огромным отрывом опередив прямых конкурентов и заодно один из «Мерседесов». Но уже на старте Ландо пропустил Алонсо и в дальнейшем был вынужден тащиться за маэстро. Риккардо весь уик-энд на шаг позади партнера.

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«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 6 (14-е), Чжоу Гуаньюй – 4 (сход, классифицирован 16-м)

Боттас не прошел в топ-10 в субботу, а на следующий день смотрелся неубедительно, что усугубилось переходом на проигрышную стратегию, и закономерно остался без очков. Чжоу сошел из-за проблемы с мотором, но этап и так был безнадежно испорчен провалом в квале и выбиванием Шумахера – худший Гран-при для новичка.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 7 (сход), Мик Шумахер – 5,5 (15-е)

Кевин запомнился прорывом на старте (семь отыгранных позиций!), однако моторный штраф и пит-стоп до появления машины безопасности сделали попадание в очки почти невозможным, а контакт с Латифи добил гонку Магнуссена. Мик из-за выезда за пределы трассы в квалификации стартовал недалеко от напарника, смотрелся медленнее и также пострадал от раннего заезда в боксы и столкновения с соперником.

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«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 5,5 (12-е), Юки Цунода – 7 (сход)

Гасли провалил квалу (16-е место против восьмого у напарника) и допустил ошибку в гонке при чересчур смелой попытке обгона Албона. В итоге Пьер обыграл пилота «Уильямса» и смог провести длинный отрезок на «медиуме», что не сильно скрасило неудачный уик-энд. Гонку Цуноды запорол Окон уже на первом круге – обидный итог после впечатляющей скорости в субботу.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 6,5 (11-е), Ланс Стролл – 7 (10-е)

В квалификации Феттель оказался быстрее Стролла, но Ланс разогнался на старте Гран-при, провел обгон напарника и удерживал позицию до самого финиша, завоевав редкое очко для «Астона».

«Уильямс»: Алекс Албон – 6,5 (13-е), Николас Латифи – 5 (сход)

Латифи выступил существенно бодрее, чем обычно: достойно провел первый отрезок, обгонял Боттаса и боролся с Магнуссеном (что, впрочем, завершилось столкновением). Этого хватило, чтобы опередить Леклера в нашем рейтинге, но не более – Албон по-прежнему гораздо быстрее.

Что случилось на Гран-при Франции: Леклер убрался в барьеры, «Феррари» изо всех сил подрывала прорыв Сайнса на подиум с последнего ряда

Зарубежные СМИ оценили прорыв Сайнса чуточку выше, чем лучший результат «Мерседеса» в сезоне в исполнении Хэмилтона, а как минимум одну «десятку» заработали аж четыре пилота (пара лидеров рейтинга плюс Ферстаппен и Алонсо). Авария Леклера сильно разделила экспертов, компанию Чжоу на дне составил Латифи.

Средние оценки за сезон: смена лидера, топовый Алонсо прорывается наверх

Катастрофа Леклера подарила лидерство в рейтинге сезона-2022 от Sports.ru самому стабильному пилоту на данный момент – Ферстаппену. Тем не менее, вся борьба впереди, чего, увы, не скажешь о погоне за титулом.

Алонсо раз за разом выдает сильные выступления и уже сравнялся с пятым пилотом чемпионата – Норрисом (после стартовых пяти Гран-при Фернандо был 14-м!). Следующая цель испанца – гонщики «Мерседеса». Хэмилтон же провел четвертую гонку подряд сильнее напарника и освоился на третьей строчке.

(В таблице представлены средние оценки за 12 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Красота «Ф-1» на Гран-при Франции: Макконахи, Хэмилтон – на полу в нокауте от жары и ест радужное мороженое, Феттель в столетней машине

Фото: globallookpress.com/Gino Allegritti

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