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Леклер проиграл в Монако с лучшим пилотажем, у Ферстаппена – слабейший Гран-при в году

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Риккардо и Шумахер обжились на дне рейтинга от Sports.ru.

Шарль Леклер отстает от Макса Ферстаппена все больше и больше в личном зачете «Формулы-1», но продолжает зарабатывать блестящие оценки. На Гран-при Монако мастерство Шарля и скорость болида F1-75 уступили в неравной схватке со странными решениями мостика «Феррари» и фирменным невезением на домашней трассе.

Sports.ru оценивает худший уик-энд лидера чемпионата Ферстаппена в сезоне, провал Даниэля Риккардо, проигрыш Льюиса Хэмилтона напарнику и мощнейшую аварию Мика Шумахера.

В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником. В Монте-Карло квалификация по понятным причинам учитывалась в большей степени, чем на других автодромах – ведь обгонять на узких улочках фактически нереально. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 8 (3-е место на финише), Серхио Перес – 8,5 (1-е)

Перес опережал Ферстаппена в практиках и квалификации, но разбил болид, когда Макс мог показать схожее время в третьем сегменте. В воскресенье Серхио и сам отработал четко, и воспользовался помощью стратегов «Феррари». Этап для Макса вышел одним из наиболее невзрачных за последние два сезона, но подиум и работа в гонке слегка подправили впечатление.

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«Феррари»: Шарль Леклер – 9,5 (4-е), Карлос Сайнс – 8,5 (2-е)

Второй уик-энд подряд Леклер проводит фактически идеально, если не считать пропущенного взвешивания болида в субботу. Команда исправила невнимательность пилота, но затем полностью запорола ему гонку. Шарль взял поул с огромным отрывом и мог прибавить еще, если бы не красные флаги – для победы в Монако обычно такого хватает, если выступаешь не за Скудерию. Сайнс сделал все возможное и вовремя отказался от неудачной стратегии, благодаря чему остался вторым.

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«Мерседес»: Джордж Расселл – 8 (5-е), Льюис Хэмилтон – 7 (8-е)

Хэмилтону помешало досрочное завершение квалификации, но Льюис все равно ехал с отставанием от соотечественника. В результате Расселл в гонке боролся с Норрисом, которого обыграл за счет стратегии (и обгона сразу же после выезда Ландо с пит-лейн), а Хэмилтон застревал за обеими «Альпин» без шансов на продвижение.

«Макларен»: Ландо Норрис – 8,5 (6-е), Даниэль Риккардо – 4,5 (13-е)

Лидер команды опередил в субботу даже пилотов «Мерседеса» и упустил лишь одно место, и то из-за дополнительного пит-стопа. Риккардо хорошо смотрелся только в первом сегменте, в остальном – полный крах: непопадание в решающую часть квалы с колоссальным отставанием от Норриса и, как следствие, ноль очков.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 7 (9-е), Чжоу Гуаньюй – 5 (16-е)

Чжоу оказался на самом дне, не проехав финальную попытку в квале, откуда выбраться было почти невозможно. Боттас проиграл Цуноде, зато в гонке реализовал удачную стратегию и продолжил в одиночку зарабатывать очки.

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«Альпин»: Эстебан Окон – 7 (12-е), Фернандо Алонсо – 7,5 (7-е)

Крэш Алонсо помешал Окону выйти вперед в квалификации, в гонке пилоты держали позиции и ехали в топ-10, но Эстебан сам лишил себя очков агрессивной обороной от Хэмилтона (два столкновения), а Фернандо чисто и долго сдерживал Льюиса.

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«Альфа Таури»: Юки Цунода – 5,5 (17-е), Пьер Гасли – 7,5 (11-е)

Цунода неплохо провел субботу, а в воскресенье стратегия не сработала, и в переменчивых условиях Юки проявил себя слабо – пришлось заезжать на лишний пит в конце. Гасли было нечего терять после того, как Пьер на секунду опоздал на быструю попытку в квалификации и оказался 17-м. Француз решился крайне рискованный подход с ранним переходом на промежуточные шины – выбор оправдался.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 6 (сход), Мик Шумахер – 3 (сход)

Магнуссен опередил Шумахера по чистой скорости и недолго пробыл в гонке из-за поломки. Мик опять разбил болид – на этот раз на две части. Ужасный уик-энд для «Хааса».

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«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 7,5 (10-е), Ланс Стролл – 4 (14-е)

Феттель забрался в топ-10 по итогам субботы и удержался в очках (пусть и благодаря штрафу Окона). Стролл ошибся в решающий момент квалификации, а также за машиной безопасности на старте. Выходные для канадцев не задались.

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«Уильямс»: Алекс Албон – 4 (сход), Николас Латифи – 3,5 (15-е)

Албон и Латифи запомнились только по роли мешающих «Феррари» круговых, игнорируя синие флагами пачками. Николас отметился особо: в субботу проиграл напарнику фантастические 0,8 секунды, а на Гран-при развлек аварией за машиной безопасности, которая, впрочем, мало повлияла на результат.

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Международная пресса простила Алонсо субботний крэш, поставив его выше чемпиона Ферстаппена. Леклер по-прежнему получает хотя бы пару «десяток» чуть ли не каждый Гран-при.

Средние баллы за сезон: безупречный Леклер и грустный Риккардо

Расселлу потребовалось семь гонок, чтобы сравняться с Боттасом, которого он сменил в «Мерседесе», уровень Леклера пока недостижим для Ферстаппена, а в внизу таблицы среди Стролла, Шумахера и Латифи затесался Риккардо. Гонка в Монте-Карло явно не помогла Дэну выбраться из печальной ситуации.

(В таблице представлены средние оценки за семь Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; globallookpress.com/IMAGO/DPPI, Panoramic/Keystone Press Agency

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