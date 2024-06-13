Почему союз Дончича и Порзингиса в «Далласе» развалился? И был ли личный конфликт?

Будущий тренер «Лейкерс» поможет разобраться.

В финальной серии «Бостона» и «Далласа» Кристапс Порзингис, отыгравший пока лишь полтора матча, не тянет на роль главного героя и человека, решившего исход противостояния. Его удел – амплуа диверсанта, который в свое время побывал на «вражеской территории», изучил обстановку, а позже, когда пришло время, без всякой эмоциональной вовлеченности, хладнокровно и вовремя сделал свою работу.

Слухи о конфликте Дончича и Порзингиса – чепуха

Надо же как-то продавать финал, чьи рейтинги пикируют все ниже, а интриги иссякают. А история «нынешних против своих бывших» – товар ходовой и не подверженный сильной девальвации. Поэтому разбирательства «почему у Порзингиса не получилось заиграть вместе с Дончичем?» были только делом времени.

Сколько-нибудь явной причины, позволяющей заподозрить напряжение между сторонами, не существует. А если причины нет, то ее надо придумать. Так и поступил бывший игрок «Мэвз» Чендлер Парсонс, который в программе Run it Back поведал буквально следующее.

«Это конечно не сравнимо с отношением к Кайри в Бостоне, но не позволяйте вводить себя в заблуждение – в Далласе не любят Порзингиса. Луке не нравилось играть с ним, между ними был конфликт. Не удивляйтесь, если услышите как Порзингиса начнут освистывать каждый раз, как он будет получать мяч», – высказался Парсонс, еще не зная, что травмированный Порзингис может вовсе ни разу не коснуться мяча на далласком паркете в этом финале.

С учетом того, что «Селтикс» приумножили счет до 3-0, нет необходимости форсировать восстановление травмированного латыша. Тем не менее, Порзингиса попросили рассказать о его отношении к «Далласу», Луке и отрезку своей карьеры, проведенному в Техасе. Добавлять особо ничего не пришлось, поскольку Кристапс более чем исчерпывающе высказался еще около полугода назад. Конечно же, в рамках подкаста будущего тренера «Лейкерс» Джей Джея Редика.

«Я бы сказал, что не получилось сразу по ряду причин. Я бы мог вести себя более зрело в каких-то моментах. Я не был вовлечен в статистику и цифры. Рядом не нашлось человека, который бы показал мне цифры и на их примере объяснил мне – где, за счет чего, и в каких аспектах я могу прибавить. Думаю мне бы это помогло и сделало бы разницу. Даже сейчас очень много игроков, которые отнекиваются от статистики и говорят «да не надо показывать мне эти цифры, мы же не в компьютерной игре». Я был таким же.

Сыграло свою роль и то, что все мы видели наше сотрудничество иначе, чем оно сложилось. На ранних стадиях мы определено соперничали с Лукой, вместо того, чтобы дополнять друг друга. Но мы старались сделать все, чтобы у нас все получилось. Думаю, дело в том, что наши отношения были недостаточно зрелыми. У каждого из нас не было необходимого опыта. Когда ты молод, то стремишься всем что-то доказать, когда ты становишься старше, то все что тебя интересует – конкретное понимание собственной роли в команде. С возрастом ты учишься принимать свои обязанности и готов делать все ради победы. На ранних стадиях это сложнее осознать», – признался Порзи.

Во время беседы Редик вспомнил, как тренер «Далласа» Рик Карлайл призвал игроков перестать вести себя как дети, на что Порзингис бросил «ну так пусть скажет Луке, чтобы он перестал вести себя как дите». Тянут ли такие ремарки на звание полноценного конфликта? Дончичу, похоже, просто лень «разгонять» эту тему.

«Проехали. У нас просто не получилось. Вот и все. Я действительно не знаю почему. Мы оба были еще молоды. Мы правда пытались делать все, чтобы связка сработала. Но этого не произошло. Другого ответа у меня нет», – рефлексия о прошлом и впрямь последнее, о чем Луке сейчас стоит думать.

Еще один игрок «Далласа», поигравший с обоими европейцами, высказался наиболее коротко и ясно.

«Это касается их обоих. Я считаю, что у них, по большому счету, не было времени, чтобы сыграться», – Тим Хардуэй-младший не далек от истины.

«Конфликт Дончича и Порзи» – это досада от завышенных ожиданий. Косвенно это подтверждает и Джейсон Кидд

Винить кого-то конкретного, когда в конечном результате никто глобально не выиграл и не проиграл – это даже не охота на ведьм, а ребячество. В 2019-м «Даллас» отдал за Порзингиса, Тима Хардэуэя-младшего, Трея Берка и Кортни Ли следущий пакет активов: Денниса Смита-младшего, Деандре Джордана, Уэсли Мэттьюза, защищенное право выбора в первом раунде драфтов-2021 и 2023 (оно, кстати, осталось защищенным, не перешло в «Никс», «Мэвз» ловко воспользовались им для приобретения Дерека Лайвли). Уже тогда, на самой начальной стадии, это была «латышская рулетка». Порзингис восстанавливался после разрыва связок, но «Мэвз» решили обыграть казино и подписали с игроком 5-летнее продление на 158 миллионов. Рик Карлайл докупил всю эту историю сравнением Луки и Порзингиса со Стивом Нэшем и Дирком Новицки.

«Они такие же. Только выше», – бросил на пресс-конференции тренер «Далласа».

А дальше случилось то, что уже случалось с Кристапсом раньше, будет случаться после и вплоть до окончания карьеры. Порзингис порвал мениск по ходу серии первого раунда против «Клипперс», в которой «Даллас» уступил в шести мачтах. По мере пребывания Порзингиса в «Далласе» пресса сперва писала, что латыш не воспринимает аналитический подход Карлайла, а когда на смену ему пришел Кидд, тон сменился на более универсальный – не может играть в ритме нового тренера.

И все же за 3 сезона в «Далласе» ломанный-порванный Порзингис при меньших исходных показывал статистику, практически аналогичную той, за которую его считали спасителем клуба в «Нью-Йорке».

Он сыграл меньше матчей (134 против 186), но был результативнее (20 очков против 19), точнее (реализация 45% против 43%), эффективнее (51% против 49%), внимательнее на подборе (9 подборов против 7). В общем, был самим собой: не самым надежным травматиком, способным феерить время от времени.

Проблема была в том, что приобретая Порзингиса, боссы «Далласа» думали, что схватили владельца «Никс» Джеймса Долана за бороду, а Кристапс будет только прибавлять. Когда же этого не произошло, любая ошибка или недочет в игре латыша (вкупе с его контрактом) становились поводом усомниться в уже совершенной сделке. А ведь никто не любит, когда ему напоминают о его ошибках.

«В плане нашей защиты все было хорошо. Его умение оказываться в нужном месте, чтобы делать блок-шоты, старательная игра на подборе, – вспоминает Джейсон Кидд. – Затем мы попытались использовать его в атаке чуть чаще, чем это делал Рик. Он предпочитал задействовать Кристапса по периметру, чтобы он растягивал атаку и забивал трехочковые. Кристапс был хорош в обоих построениях. У него было достаточно навыков, чтобы делать и то, и другое. Я думаю, Кей Пи был полезен для нас и справлялся с теми задачами, которые мы перед ним ставили.

Но НБА это не только баскетбол. Бизнес-составляющая сыграла свою роль, и с этого момента все изменилось».

Можно гадать над конкретикой пространных намеков Кидда, но контракт Порзи тут торчит, как кроличьи уши из цилиндра неумелого фокусника. В феврале 2022-го Порзингис был отправлен в «Вашингтон» (в обратном направлении проследовали Спенсер Динуидди и Давис Бертанс), а это далеко не самое гиблое место. Нужно быть Джорданом Пулом, чтобы не набивать там статистику и не поднимать ценность в глазах других клубов (даже Кайлу Кузме это удалось). Порзи справился с этим без труда, и поэтому сейчас, несмотря на то, что по обыкновению ковыляет в тейпах и бандажах, вместе с «Бостоном» находится в одном шаге от чемпионства.

А «Далласу» и Дончичу не нужно искать проблемы в недавнем прошлом – нужно думать, как исправлять ошибки настоящего.

Фото: Gettyimages.ru /Maddie Meyer, Katharine Lotze, Jonathan Bachman