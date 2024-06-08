Кейтлин Кларк преследует нас даже по ходу финала НБА. Юную суперзвезду бьют и ненавидят другие баскетболистки

Откуда столько зависти?

Готов поспорить, что помимо вопроса – «Бостон» или «Даллас»? – на этой неделе вы задавались еще одним: кто такая Кейтлин Кларк, и что она делает в моей ленте баскетбольных новостей?

О новой звезде женского баскетбола говорят даже в заводских курилках

По всем внешним признакам – новая суперзвезда женского баскетбола, но по факту – глобальный медиапроект, призванный повысить интерес к женской НБА. Конкретно сейчас в Америке звезды-баскетболистки появляются чуть ли не каждый день. Пейдж Бьюкерс, Хэйли Ван Лит, Эйнджел Риз, Кэмерон Бринк, и это еще без учета Джуджу Уоткинс, которая уже сейчас советует скупать соль и спички, поскольку через пару лет будет давать прикуривать каждому и сыпать соль на раны сомневавшихся. Но ни об одной из них не говорили и не писали так, как о Кларк.

«Кейтлин Кларк – спасение женского баскетбола», «Начало эры Кейтлин», «Наследие Кларк сформировано еще до прихода в женскую НБА». Ну и все в таком духе.

Впечатлительным почитателям национального достояния (да, так ее тоже называют) действительно есть, над чем чахнуть. Поводы Кейтлин поставляла и поставляет регулярно. В университете она побила все мыслимые статистические рекорды, включая главный – по очкам в первом дивизионе NCAA.

Достижение, установленное легендарным Питом Маравичем, продержалось более 50 лет .

Но главные цифры, отражавшие значимость Кларк, были вовсе не в количестве очков, рекордов и золотых медалей в составе сборной США разных возрастов (их у нее уже три), а в телерейтингах. Люди рвали сетку вещания, лишь бы глянуть, что это за чудо природы. Что же они видели? Застенчивую белую католичку без макияжа и крашеных волос, невысокого роста (1,83), зато обаятельную, политкорректную, а главное – обладающую абсолютно летальным броском.

Ничего не напоминает? Лука, например, в теме.

Это раньше массы вынуждены были тянуться к Олимпу, на котором обитали их кумиры. А теперь им внушают, что те – такие же люди, как и они. Как-то приуменьшаются заслуги Стефена Карри, когда его называют продуктом этой системы, но именно это помогло сделать из Стефа не только многократного чемпиона и лучшего снайпера в истории НБА, а новое лицо лиги – обычного парня с навыком, который может развить в себе любой не самый высокий, не самый сильный и не самый прыгучий.

Кларк задолго до выхода на драфт стала такой же чудо-девочкой. Ее пришествия в женскую НБА ждали с придыханием, даже несмотря на то, что 1-й пик выпал пролетарской «Индиане», а не раскрученным «Чикаго», «Лос-Анджелесу», «Лас-Вегасу» или «Сиэтлу». Мало кто сомневался, что Кларк не заметит разницу при переходе на новый уровень, хотя многоопытная Дайана Таурази упреждала.

«У всего есть своя градация. Так устроена жизнь. Мы все через это проходили. Вы видели это в НБА, и в женской НБА. Сперва ты выглядишь сверхчеловеком, играя против 18-летних девушек, но нужно учитывать, что в лиге тебе предстоит противостоять взрослым женщинам, которые уже давно в этом деле. Я не говорю, что Кейтлин не сможет использовать свои навыки, потому что, когда ты хорош в том, что делаешь, ты будешь становиться только лучше. Но ей предстоит переходный период, когда Кейтлин придется позиционировать себя как новичка», – пояснила легенда «Финикса».

Не успели журналисты списать совет Таурази на типичные бабушкины присказки, как пришлось использовать его для в качестве доказательной фактуры.

Почему Кларк лупят соперницы – и буквально, и словами?

Собственно, по причине всего вышеперечисленного. Попав в женскую НБА, Кларк оказалась меж двух огней. Ровесницы невзлюбили Кейтлин потому, что отношение к ней кардинальным образом отличалось от отношения к другим дебютанткам. Ветеранам стало досадно, что они за все годы, проведенные на высочайшем уровне, не удостоились и толики того внимания, которое перепало на долю непроверенной Кларк.

Дословно это выразила форвард «Чикаго» Эйнджел Риз, тоже новичок лиги, которая еще со студенческих времен считается главной антагонисткой Кларк.

Риз, в отличие от Кейтлин, выигрывала NCAA (непосредственно у Кларк – в 2023-м), позиционирует себя как эдакую баскетболистку-инфлюэнсера, то есть является полной противоположностью Кларк по имиджу. Поэтому сейчас их соперничество старательно продают как женский аналог «Берд против Мэджика» (Мэджик, кстати, тоже обыграл Берда в финале Мартовского безумия-1979, но лучшим студентом сезона признали Лэрри).

«Посмотрите, что происходит с женским баскетболом. Его никогда не обсуждали так часто. Раньше мы даже не могли и подумать об этом. На наших аренах аншлаги, в первых рядах сидят знаменитости. И все из-за финала NCAA-2023. И знаете что, я готова. Я согласна играть роль «злодейки». Через 20 лет я вспомню это: «Да, мы смотрим женский баскетбол и он так популярен не только из-за одного человека. Но и из-за меня тоже. И я хочу, чтобы вы все это осознали», – сбивчиво, но, в целом, понятно сформулировала Риз.

Есть, кстати, в этой адаптивной мультивселенной и свои «Плохие парни девы». Только не из «Детройта», а из «Сиэтла». После матча против «Индианы» ни одна из баскетболисток «Сторм» не подала руку Кейтлин, показательно проигнорировав «любимицу лиги».

Поступая подобным образом, Риз, баскетболистки «Сторм» и все остальные руководствуются не только беспристрастным взглядом профессионала, но и обычными человеческими чувствами вроде досады, зависти и гнева. Понять их можно. Да, Кларк лидирует по результативности среди новичков (15 в среднем, но лишь при 29% точных трехочковых), но та же Риз играет разнообразнее (10 очков, 8 подборов), а 2-му номеру драфта Камилле Кардозо можно предъявить разве что за проблемы с плечом, которые ограничивают ее игровое время, но даже в эконом-режиме она набирает 11 очков (с реализацией 71,4%) и 6 подборов. А награду лучшему новичку месяца отдают Кларк, хотя ее команда – предпоследняя в лиге.

Пока молодежь полоскает Кларк в медиапространстве, старожилы действуют более привычными методами.

Эпизод, по которому тут же высказались все: от Дрэймонда Грина и Гилберта Аринаса до Вупи Голдберг. Защитники нашлись как у Кларк, так и у толкнувшей ее Кеннеди Картер. Пресса сразу же примешала сюда все ингредиенты до которых дотянулась: расизм, ориентацию (бойфренд Кларк – экс-баскетболист Коннор Маккафери), социальное неравенство и все в таком духе.

Кейтлин по-умному спустила все на тормозах, напомнив, что росла с двумя братьями, и получать локтями на площадке для нее не в новинку. Но ее слова лишь придали дополнительную динамику происходящему. Кларк начали героизировать, сопровождая восторги намеками на то, что и в ее собственной команде хватает игроков, которые завидуют ее популярности. Например, новичок года-2023, первый номер прошлогоднего драфта центровая Алия Бостон резко просела в результативности после появления Кейтлин в команде (с 14,5 очка за игру до 10,4).

В общем, перефразируя классиков, «этот хайп-трейн в огне, и нам не на что больше жать». Экспозиция ясна, зачем продолжать выдаивать досуха вполне обыденную ситуацию? Отвечу словами героя Лео Дикаприо из фильма «Отступники»: «Скажу вам так, мистер Костелло, я бы хотел выжать для себя побольше деньжат».

Зачем говорить о женском баскетболе по ходу финала НБА?

Чистейший маркетинг без регистрации и СМС. Коммерческий рост женского баскетбола, начавшийся еще до прихода в лигу Кларк, но существенно усилившийся с момента ее дебюта, привел к предположениям о том, что женская НБА может заключить сделку на продажу телеправ отдельно от сделки по продаже прав на НБА.

В настоящий момент обе лиги ведут совместные переговоры с вещателями, и такая модель до сих пор рассматривается (хотя, вероятнее, матчи ЖНБА будут включены в один или несколько общих пакетов прав).

«Я думаю, что это в интересах лиг, поскольку мы можем заключать сложные сделки, – произнес Сильвер на заседании уставляющих НБА. – НБА продвигает женскую лигу по ходу своего сезона, а женская лига делает то же самое для нас. Мы находимся в постоянном контакте, можем делиться опытом, совместно корректировать расписание в зависимости от того, как развиваются события в обоих чемпионатах. Это сотрудничество выгодно каждой из сторон».

Лиги и впрямь очень тесно связаны. НБА в настоящее время владеет примерно половиной акционерного капитала женской НБА, а остальная часть находится в руках отдельных владельцев команд лиги (некоторые из которых также владеют долями в клубах НБА). Два года назад женская НБА завершила длительный процесс привлечения инвестиций, по итогам которого лига и ее команды были оценены экспертами в 1 миллиард долларов (НБА оценивается в 120). По количеству просмотров прошлый сезон был самым успешным за последние 20 лет, а посещаемость – самой высокой за последние 13 лет. И это до прихода Риз, Кардозо и Кларк, которую позиционируют как новое лицо женского баскетбола.

Прошлогодняя финальная серия между самой медийной командой лиги – «Нью-Йорк Либерти» Сабрины Ионеску – и действующими чемпионами «Лас-Вегас Эйсес» стала самой просматриваемой за последние 20 лет с 728 тысяч зрителей в среднем за игру. Такой бум заставил задуматься о выгодной продаже телеправ на женскую НБА.

Еще одно соображение в переговорах с вещателями: если две лиги будут продаваться отдельно, у телеканала, который упускает возможность приобрести права на НБА, возникает мотивация реабилитироваться за счет покупки женской НБА. Похожую опцию совсем недавно рассматривала NCAA, которая подумывала о эксклюзивной продаже прав на трансляции женских баскетбольных турниров отдельно от комплексного пакета с остальными видами спорта.

Из всего этого следует, что разговоры про Кларк, ее нарочитое позиционирование в качестве «Карри в юбке» и тщательное внимание к каждому эпизоду с ее участием (особенно «жареному») – это часть тестового режима, призванного выявить, насколько аудитории интересен этот вид спорта.

Так что не удивляйтесь, когда в очередной раз встретите Кейтлин Кларк в ленте новостей, о ней вы еще будете слышать очень долго.

Фото: Gettyimages.ru /Luke Hales, Andy Lyons, Ronald Martinez