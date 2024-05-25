Халибертон признает сам: его техника броска – кошмарная. Но она работает

Содержание преобладает над формой.

Серия «Селтикс» – «Пэйсерс» переезжает в Индианаполис при 2-0 в пользу «Бостона», и почти все надежды «Индианы» на возвращение связаны со здоровьем Тайриза Халибертона. Из-за полученной в прошлой игре травмы бедра он может пропустить ближайшие матчи. «Индиане» в таком случае будет очень не хватать его скорости, его передач и особенно – его дальних бросков. Даже таких корявых.

Складывается впечатление, что вопрос этики и эстетики чуть ли не главенствующий в большинстве разговоров на тему «Пэйсерс». Самая частая переменная – фарт, который сопутствует «Индиане» на протяжении всего плей-офф. Сперва – травмы лидеров «Бакс», затем Тибодо, который гонял основу «Никс» с такой интенсивностью, что Джош Харт под конец серии в буквальном смысле надорвал живот.

Непонятно, почему эта теория автоматически должна приуменьшать старания игроков «Пэйсерс». Зачем называть их проход в финал Востока «неправомерным», «неправильным» или «незаслуженным», если команда просто реализовывала на площадке тренерские установки и добивалась необходимого результата?

И подобной критикой «Индиану» пичкают уже не первый раз. Отражение нынешней ситуации в миниатюре – постоянные насмешки над бросковой техникой лидера команды Тайриза Халибертона. Ясно, что большинству людей нравится созерцать молодую Монику Белуччи, трехочковый Рэя Аллена и рассвет над Мачу-Пикчу, но зачастую, когда нужно просто запихнуть круглый кусок оранжевой резины точно в корзину, стоит умерить свое чувство прекрасного.

Бросок Халибертона и впрямь «ужасен». Он сам это признает

В истории НБА было много игроков с техникой еще более корявой, чем у Халибертона, но разыгрывающий «Индианы» – единственный, над кем в открытую потешились даже судьи.

Причины такой избирательности на поверхности.

• Халибертон – звездный игрок, лидер и лицо команды. Любая малейшая оплошность тут же становится поводом для фельетонов всевозможных шуткарей. Чаще бросковой техники Халибертона критикуют разве что его гардероб.

• Броски, в особенности с трехочковой дистанции – главная атакующая опция Халибертона. В этом сезоне он берет в среднем по 7,8 дальних попыток – это наивысший показатель в команде (даже Бадди Хилд до обмена был на втором месте). У Жоакима Ноа и Шона Мэриона, которые тоже были звездными игроками, техника броска тоже была аховая. Но французский центровой в соответствии с особенностями позиции по большей части атаковал из-под кольца. Мэрион в первой половине карьеры полагался на проходы и атлетизм, тяготеть к броскам с дистанции он начал с возрастом.

В отличие от них техника Халибертона всегда на виду, и его левая рука в момент релиза служит постоянным напоминанием о миниатюре из фильма «Лжец, Лжец».

• Наконец, последнее и главное – техника броска Тайриза и впрямь ужасна. По сути он даже не берет мяч бросковой рукой, а придерживает его сбоку. Такая предподготовка самым прямым образом влияет на релиз. Когда Халибертон освобождается от мяча, он не выпускает его как из катапульты, а словно подкручивает его влево, «от себя». Из-за этого мяч в полете вращается хаотично и в сторону.

Если проще, то бросок Халибертона имеет больше общего с толканием ядра, чем с баскетболом. Спасает Халибертона высочайшая скорость релиза и резкость этой самой «подкрутки», благодаря которой мяч летит очень быстро. И чаще всего точно.

Явных недостатков у такой техники два. Во-первых, при таком расположении рук на мяче очень легко потерять над ним контроль.

И, во-вторых, Тайризу необходимо попадать очень точно, поскольку из-за необычного вращения мяч при попадании в дужку внутри цилиндра кольца будет чаще выскакивать обратно: кольцо будет «выплевывать» такие мячи.

Сам игрок это прекрасно знает, не отрицает и рассказывает о происхождении своего самобытного броска.

«Все просто. Когда я был ребенком, я не был достаточно силен, чтобы бросать в традиционной манере. Вместо того чтобы выпрыгивать за счет работы голеностопов, мне приходилось подсаживаться, а затем как будто отталкивать мяч от себя. Поэтому, когда я совершаю бросок, я практически не выпрыгиваю вверх. Так пошло с самого детства. А когда я повзрослел и окреп физически, я просто продолжил бросать так же, как и раньше, потому что в моем случае это работало.

Единственное, чему пришлось учиться – принимать мяч на уровне плечевого пояса и выше. Это было нужно, чтобы я мог атаковать из разных положений, а не только принимать мяч на уровне груди и тратить время на то, чтобы поднять его чуть выше и уже потом бросать. Пожалуй, это был единственный нюанс, который я добавил в свою механику броска за все эти годы.

Каждый тренер, к которому я попадал, первым делом пытался исправить мою технику, но, как правило, хватало двух-трех недель, чтобы они понимали – незачем чинить то, что и так работает. В НБА было то же самое. Среди клубов, с которыми я проходил преддрафтовую подготовку, были «Уорриорз», и Стив Керр сразу же сказал тренерам: «Не вздумайте трогать его бросок, он мне нравится, у него все получается».

А потом, когда меня выбрали «Кингз», Люк Уолтон, который тогда тренировал команду, рассказывал мне, что Керр позвонил ему и первое что он услышал было: «Поздравляю! Я знаю, о чем ты сразу же подумал. Так вот, не смейте переучивать его. У парня все отлично, просто дайте ему делать то, что он умеет», – рассказал Халибертон в подкасте Джей Джей Редика.

Халибертон не первый и не единственный, для кого работает атипичная техника

Наиболее сопоставимый с Халибертоном не по манере игры, но по манере броска баскетболист тоже был задрафтован «Сакраменто». Уверен, люди помнят Кевина Мартина, который вставал вполоборота к кольцу, едва отрывался от паркета, и выпускал мяч откуда-то из района солнечного сплетения.

Или взять Майкла Редда, отличного снайпера, чью карьеру сгубили травмы. Тот тоже особо не утруждал себя работой ног, а мяч и вовсе выпускал откуда-то из-за затылка. Тем не менее, это никак не помешало ему стать одним и ярчайших снайперов начала века.

Халибертон – из той же породы. Точность реализации его трехочковых по карьере составляет 39% на 6 попытках в среднем за игру. Это первый сезон, когда его процент точности дальних бросков упал ниже 40% (в регулярке он составлял 36%).

То же самое касается и реализации в целом. По карьере она составляет 47,8%. Самый низкий показатель за 5 лет карьеры – 45,7% (первая половина сезона-2021/22). В дебютном плей-офф Тай тоже не падает ниже своего уровня (49% с игры, 38% издали). Иными словами, техника броска Халибертона никак не сказывается на качестве и количестве набора очков.

«Я не понимаю всех этих разговоров насчет того, как должна выглядеть правильная техника броска, у кого красивый бросок, а у кого нет. Красота – это ведь очень субъективное понятие. Я понимаю, что мне нужно создать разрыв между опекуном, улучить наиболее выгодный момент для атаки, бросить и попасть. Когда Стеф только пришел в лигу, его бросок тоже называли нестандартным, говорили, что так бросают в женской НБА.

То же самое касается Дончича. Он великолепный снайпер, но вы можете часто услышать от разных людей, что он долго готовится к броску, что он медленный и все в таком духе. Для меня все сводится к следующей формуле: ты отрабатываешь бросок до автоматизма, каким бы он ни был. Чем чаще ты будешь попадать, тем сильнее будет уверенность в броске. А когда ты веришь в себя и свой бросок, то даже небо не предел», – поэтично формулирует Халибертон.

Небо, может, и не предел, но сперва неплохо бы покорить чемпионские вершины, а для этого нужно преодолеть сопротивление «Бостона». Первые полтора матча (Халибертон досрочно завершил вторую игру из-за травмы) показал: одной лишь точности Халибертона (8 из 20 из-за дуги) мало, нужно рачительнее относиться к появляющимся шансам и не дурить в концовке . И вот тут уже точно не существует никакой техники и никаких шаблонов.

Фото: Gettyimages.ru /Andy Lyons