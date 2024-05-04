Лучше игры Энтони Эдвардса – только его отношение к ней. Трэшток и ирония – часть стиля

Подтверждает слова делом.

По поведению защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса на площадке складывается впечатление, что его не сильно волнует серьезность всего происходящего. Даже как-то странно квалифицировать его манеру общения с соперниками как «трэшток». Все-таки трэшток – это инструмент психологического давления, его используют, чтобы продемонстрировать критически серьезное отношение к игре. Цель не только попасть в кольцо, но и ранить чувства соперника, сообщить ему такие пренеприятные известия, чтобы баскетбол стал для них второстепенен.

Эдвардсу это не нужно. За него говорит игра, а сам он лишь комментирует происходящее. Иногда едко, чаще иронично, но всегда с неизменной беспечностью. Именно она выгодно выделяет его на фоне всех остальных молодых звезд лиги.

Искренность Эдвардса легко перепутать с бравадой. Он это знает и грамотно этим пользуется

Крайности – вот что отличает игроков, в той или иной степени претендующих на звание нового «лица НБА». Часть из них с замогильной серьезностью Анатолия Кашпировского заявляет: «Даю установку на сотворение великого наследия». А после, расписав кроссовки цитатами Кобе Брайанта, они пытаются втиснуться в тесную кожу Мамбы, вместо того чтобы быть самими собой. Заявки Букера или Тейтума выглядят смело, но скучно, местами даже вторично.

Следующая категория – даровитые балбесы, для которых игра – лишь один из путей к обеспеченности, узнаваемости и благополучию. Зайон Уильямсон, Джа Морэнт, Ламело Болл, Джейлен Грин раскрывают личности не посредством игры, а за счет нее. И не самыми оригинальными способами: цыганская ювелирка, вычурные наряды, неразборчивые личные отношения. Мы бы рады чаще говорить об их баскетболе, но они не всегда спешат давать нам поводы, существуя где-то между разделами светской хроники и моды.

Самопозиционирование Эдвардса – золотая середина. Прежде всего, об Энтони чаще всего рассуждают применительно к его игре и кипучему, непрекращающемуся прогрессу. Его не по годам разностороннюю игру все еще сопровождают упоминанием его возраста. Что делает Эдвардс? По-молодежному искренне отвечает на вопросы журналистов ESPN, а заодно подтрунивает над всеми, вне зависимости от того, хвалят его или критикуют.

«Я думаю, что сейчас реализовался на 40% от своего максимума. Многие забывают, что мне 22, поэтому у меня есть время для того, чтобы стать лучше», – троллит защитник «Вулвз».

Его комментарий о самом экспрессивном данке регулярки тоже был сделан в похожей манере: «Аааа, бог мой, это лучший в моей карьере. Я в жизни никогда не прыгал так высоко. Я был бы рад отпраздновать, но я выбил палец. А так да, получилось круто.

Концовка была напряженная, но в такие моменты я всегда чувствую себя лучше. Таков уж я. В ключевых эпизодах я люблю, чтобы мяч оказывался у меня в руках, люблю бросать на победу. Если вдруг я стану причиной поражения своей команды, я смогу это пережить, я буду нормально спать, на следующий день пойду на тренировку».

Эдвардс не частит с громкими заявлениями, но когда это случается, облекает их в форму провокативной шутки, сдобренной здоровой порцией иронии. Отвратительная характеристика «токсичный» к нему не применима. Игрок просто делает двусмысленное заявление, а затем своими действиями показывает, что был недалек от истины. И, достигнув результата, Энтони сам же часто сбавляет градус накала, за что получает заслуженную порцию уважения.

«Старики» уважают Эдвардса за то, что он не ограничивается трепом

«Мне он нравится, потому что у него другой менталитет, – обозначил свои пристрастия Кармело Энтони. – Не хочу сравнивать или говорить о ментальности игроков старой школы, но его кредо – «убей или будь убит». Он не стремится в этот круг «друзей-приятелей», когда выходит на площадку. У Энта другой склад ума. Он не позволяет себе никакой грязи, но при этом жаждет соперничества. Он сам дает тебе это понять. Словами, действиями. В отличие, например, от Шэя. Тот, скорее, такой тихий убийца. Энт не такой».

Критика или дерзкие выпады Эдвардса – это всегда либо призыв к чему-то, либо следствие чего-то. Ни в одном из этих случаев Эдвардс не щадит ни себя, ни партнеров, ни соперников.

Слова после поражения от «Хорнетс» (125-128), по ходу которого «Вулвз» были больше сосредоточены на том, чтобы Таунс пробил рекордные для себя 44 очка: «Сегодня мы выглядели чертовски незрелыми. Он поймал свой бросок, я и вся команда, все 14 игроков, хотели увидеть как он наберет 80 очков. Но я зол, я в бешенстве, поскольку мы проявили такую пассивность», – приколотил себя и одноклубников Энт.

И это не единичный случай.

«Мы играем мягко, чувак. При каждом ударе разлетаемся во все стороны, включая меня. Парни просто выходят против нас и думают: «Сейчас мы вырвем их сердца». Так и выходит. Мы проигрываем по 20 очков в каждой игре! Мы должны разобраться с этим дерьмом», – Эдвардс после затяжной серии поражений в 2022-м.

Манера общения касается не только разносов после поражений, но и ситуаций, в которых обычно принято хвалить себя: «Как я отношусь к своему выбору на Матч звезд? Не удивлен. Я был больше удивлен тем, что Де’Аарон Фокс не попал на него».

Эдвардс вообще никогда не стеснялся признавать чужие успехи: «Кэм Рэддиш – самый сложный игрок из тех, против кого мне приходилось защищаться. Хладнокровный чувак».

Препирательства с соперниками, само собой, тоже часть этого нарратива. Эдвардс не пытается вывести из себя других игроков. Ему присуща та разновидность трэштока, которая, в первую очередь, призвана мотивировать его самого. Если уж предъявляешь Каваю за его возраст, то будь добр доказать свое преимущество на деле.

Аналогичная ситуация с Кевином Дюрэнтом, которого он называет своим кумиром.

Эта эмоциональность, азарт и желание конкурентной борьбы с обеих сторон и делают Энта мишенью для комплиментов коллег.

«Если ты выиграл, то говори и делай все что хочешь», – емко сформулировал Дюрэнт на вопрос о трэштоке Эдвардса в 3-м матче серии «Финикса» и «Миннесоты».

После того как «Миннесота» без всяческого сопротивления аккуратно подмела «Санз» под ковер, Дюрэнт излагал еще более цветисто:

«Очень впечатлен им, его игрой. Мой любимый игрок. Виден колоссальный прогресс с момента, как он пришел в лигу, при том, что ему сейчас 22 года. Одна из главных причин, почему он мне так нравится – его искренняя любовь к игре. Он действительно любит баскетбол, изучает игру, пользуется каждой возможностью для того, чтобы стать лучше и благодаря этому добивается преимущества над остальными. Мне нравится все, что связано с Энтом. Абсолютно все. Уверен, он будет только лучше. В дальнейшем буду внимательно следить за его карьерой».

Разговорчики Эдвардса – не пустой треп молодого выскочки, опьяненного удачным попаданием в лигу, это способ раззадорить лучших в своем деле, чтобы проверить себя на их фоне – и в дальнейшем использовать опыт игры против таких соперников.

Если удается показать себя, то Энт отметит это перченой репликой, но в рамках негласных правил. В обратном случае он первым скажет, чего ему и его команде не хватило для победы. Вот и все.

Эдвардс не просто говорит – он говорит, а потом делает. А потом снова говорит. И то, и другое получается у него, надо сказать, красиво.

Фото: Gettyimages.ru /Christian Petersen, Stephen Maturen