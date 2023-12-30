«Родман делал то же и попал в Зал славы». Скоро Дрэймонда Грина будут вспоминать как легенду и самого необычного игрока этой эры

Спустя многие годы Дрэймонда Грина будут помнить за многое. За его титулы, универсальную защиту, драку на тренировке и трэшток, но мне, как бы это странно ни прозвучало, он запомнится в первую очередь адекватностью. Своей оценкой самого себя, окружающей его действительности и собственного места в ней. Странно звучит тогда, когда его отстранили на неопределенный срок за очередную хулиганскую выходку на площадке. Но что произошло дальше? А дальше форвард «Голден Стэйт» сказал, что у него и впрямь проблемы с самоконтролем и подобные меры как раз то, что ему нужно .

И теперь вдумайтесь, как подобное поведение контрастирует с поведением Джа Морэнта, который только-только отбыв 25-матчевую дисквалификацию за бряцание оружием, а после точного попадания в кольцо имитирует стрельбу с двух рук. Он все еще думает, что его преданные фанаты это оценят, а вот Грину не нужно, чтобы его оценивали. Прежде всего, потому, что никто не оценит его корректнее, чем он сам.

Грин – уникальный игрок, чей вклад в династию «Уорриорс» не поддается статистической оценке

Когда у баскетболистов спрашивают имена тех, кто повлиял на их стиль игры, не стоит ожидать разнообразия. Кобе, Джордан, Леброн, Айверсон и прочие имена из списка завсегдатаев Матчей звезд. Короче, все те, кто не проходит фейсконтроль в пантеон героев Дрэймонда Грина.

«Определенно, были парни, у которых я что-то заимствовал, и продолжаю это делать сейчас, когда играю в НБА. В начале карьеры я очень подробно изучал Бориса Диао. То, как он двигал мяч, какие передачи отдавал с ведения. Больше, чем какое-то конкретное действие, меня восхищало его желание перехитрить и переиграть соперника. Этот момент был очень важен для меня, – признавался Грин. – Каждый раз, когда я смотрю на себя с позиции защитника, я пытаюсь перенять что-то у игроков, сопоставимых со мной по параметрам. Я подсматривал движения и приемы у Денниса Родмана, Курта Томаса и Чака Хейса. Последние, на мой взгляд, два лучших защитника на щите при их габаритах. Я пытался привнести их навыки в свою игру, но в то же время помнил, что не могу и не хочу быть точной копией никого из них. Моим любимым игроком всегда был Дрэймонд Грин, и каждый раз я делал все возможное, чтобы он нравился мне все больше и больше ».

Исходя только из одних этих фамилий абсолютно непохожих друг на друга игроков и конечного вывода самого Грина, можно понять, что Дрэймонда не интересует какой-то конкретный аспект баскетбола, ему интересны все элементы игры. Особенно, если речь идет о защите.

Грина сложно отнести к какой-то одной категории обороняющихся игроков.

При росте всего 2 метра – не самом великом даже для мощного форварда, не говоря о центровом – Грин великолепно справляется с обязанностями римпротектора. Недостачу сантиметров в холке он компенсирует скоростью, силой и низким центром тяжести, размахом рук (2 метра 16 сантиметров) и отличным таймингом. Подобное сочетание делает его незаменимым игроком на позиции пятого номера в маленькой пятерке. Габариты и скорость позволяют ему одинаково успешно выходить из-под кольца и встречать на средней дистанции вингов до того, как они наберут темп для прохода под кольцо, а также отрабатывать против габаритных центровых за счет перехватов и того, что его практически невозможно тупо продавить. Иными словами наличие под кольцом Грина может быть панацеей как от атлетизма Дэмиана Лилларда, так и от мощи Энтони Дэвиса.

Если соперники зеркалят схему и тоже играют маленькой пятеркой, Грину частенько передоверяют опеку лучшего игрока противоположной команды. Вне зависимости от его позиции. Так как тренерский штаб «Уорриорс» прекрасно знает, что их главный стопер способен приносить пользу и в качестве персональщика на периметре. Просто оцените, как он действует против Дюрэнта.

Грин по праву считается председателем кружка «умелые ручки» в составе «Голден Стэйт». Речь не только о хуках и левых боковых. Он одинаково успешен по части блок-шотов и перехватов. Грин отлично умеет сопровождать атакующих игроков, проходящих под кольцо, знает, с какой стороны удобнее обходить заслоны, с внутренней или внешней, прекрасно просчитывает дистанцию комфортную для блок-шота и неудобную для маневра нападающего.

Если взять за константу известное выражение, что «защита выигрывает чемпионство», то впору дискутировать о том, что вклад Грина в чемпионства «Уорриорс» просто неоценим. Лучше всего это видно на примере титула сезона-2016/2017, поскольку по итогам того чемпионата Дрэймонд взял свой единственный титул «лучшего защищающегося игрока»

В сезоне-2016/2017 Грин лидировал в лиге по перехватам (2,0 в среднем за игру), показателю «Defensive Box Plus Minus» (5,0), был вторым в рейтинге защиты (99,1) и «Defensive Win Shares» (5,4). Он также стал ключевым фактором того, что «Уорриорс» пропускали всего по 104 очка в среднем за игру (второй показатель в лиге). В регулярке присутствие Грина на паркете моментально стабилизировало оборону «Уорриорс»: атакующий рейтинг команд соперников составлял 102,4, когда Дрэймонд был на площадке. Когда же его убирали, атакующая продуктивность оппонентов возрастала до 107,4.

В плей-офф разница была еще более разительной. С Грином на паркете атакующий рейтинг соперников составлял 102,3. Без него у соперников «Голден Стэйт» открывалось второе дыхание: их атакующий рейтинг взлетал до 116,3. Иными словами сам факт наличия Грина в игре предоставлял «Уорриорс» гандикап в +14 очков .

Грин для современной защиты – это примерно то же самое, что Стеф Карри – для современной атаки. То самое божественное откровение, с которого начались радикальные изменения в лиге и в философии баскетбола: один из лучших римпротекторов по статистике в теле легкого форварда, один из самых умных защитных игроков, руководящих всей обороной – в теле длиннорукого хулигана, не брезгующего грязными приемами, тот, кто дополняет Карри как Дэйл – Чипа, Санчо Пансо – Дон Кихота, а Чич Марин – Дона Джонсона.

Во всех командах династии именно у Дрэймонда Грина либо лучший нет-рейтинг, либо один из лучших.

Все это учтено и хранится в продвинутых выкладках, хотя для большинства его процент из-за дуги, скромная базовая статистика, нежелание атаковать кольцо – все еще показатель чего-то там.

Самые главные качества, впрочем, не поддаются калькуляции. Грин – вожак, телохранитель и нерв «Уорриорс».

Хотя так думают далеко не все. В опросе, проведенном The Athletic весной 2019 года, игроки НБА выбрали Грина и Рассела Уэстбрука самыми переоцененными игроками лиги. Когда Стива Керра спросили, что он думает по этому поводу, тренер ответил.

«Не знаю, что сказать. Я просто не могу просить большего от Дрэймонда. Большинство не представляет, насколько велика его роль в команде. И я говорю не о цифрах в протоколе, а о том, как он относится к своим обязанностям лидера в раздевалке, насколько сильно интегрирован во внутренние процессы команды и клуба. Он больше всех и громче всех говорит, когда мы готовимся к игре и смотрим видеозаписи матчей соперника. Он руководит парнями на паркете. Он активен все время. Он помогает в защите, нападении и во время тайм-аутов. Люди говорят, что он переоценен? Думаю, дело в другом. Пока просто нет критериев оценки для того, что делает Дрэ ».

И действительно, ведь оценка действий Грина часто простирается гораздо дальше цифр и слов. Зачастую его действия можно квалифицировать сугубо при помощи эмодзи. Причем не самых благообразно выглядящих.

Мы часто ностальгирует по Родману. Грин – единственный достойный наследник на фоне современной пупсоватой НБА

«Когда я играл в Чикаго, это была отличная оборонительная команда. И мы достаточно часто использовали Денниса на позиции центрового. У нас были такие игроки, как Харпер, Джордан, Пиппен и Кукоч. Та команда была феноменальна в обороне. Я думаю, в Дрэймонде много от Денниса Родмана», – признался Стив Керр в интервью San Jose Mercury News.

И главный тренер «Уорриорс» считает так не только потому, что он его тренер. Ведь в своем мнении он не одинок.

«Ты очень напоминаешь мне Денниса Родмана. Я много играл против Денниса, уважаю его и отношусь с таким же уважением к тебе. Вы очень похожи. Вы оба люди, с которыми все хотят играть в одной команде, но ненавидят играть против вас. Каждый раз, когда я играл против Денниса, мне стоило огромного труда концентрироваться только лишь на баскетболе. Это всегда было чем-то большим, чем просто баскетбольный матч. Ты точно такой же», – поведал Чарльз Баркли в подкасте Дрэймонда Грина.

Сам Родман тоже высказывается вполне конкретно.

«Есть ли сейчас в лиге кто-то, похожий на меня? Дрэймонд Грин – из той же породы. Кроме него, я не вижу других игроков, у которых была бы такая же страсть к игре, такая любовь, драйв, такое же желание овладеть мячом . Когда смотришь на него, создается впечатление, что он делает это не ради денег и славы», – провел параллели сам Родман в интервью для SlamOnline.

Сейчас, когда Грин дисквалифицирован, многие игроки встают на его защиту, приводя Родмана в пример.

«С Дрэймондом не происходит ничего странного. Вы все относитесь к нему как к психу. Он не сумасшедший. Он играл так все время с момента прихода в лигу, – отметил Шакил О’Нил на шоу Рича Айзена. – Сколько технических он в среднем получает в год? Как часто он подходит к судье, чтобы обсудить его решение? Именно так он и должен играть, чтобы напоминать самого себя – Дрэймонда Грина. Родман играл и вел себя так на протяжении всей своей карьеры. Сейчас многие говорят: «Грину нужна помощь, ему необходима помощь». Я не собираюсь повторять за ними. Родман делал все то же самое и попал в Зал славы».

У меня нет сомнений, что Грин повторит его путь. А что касается манеры игры. Сравните сами.

А теперь со скидкой на нынешние ванильные времена.

При этом надо учитывать, что освещение матчей во времена Родмана было иное, и некоторые моменты могли просто не попасть в кадр или по причине более жестких правил не были квалифицированы как фолы. Так что по части грязной и грубой игры он вполне мог дать фору Грину.

Вероятно, не стоит уточнять, что в 90-х было множество великих игроков: Мэлоун и Баркли, Робинсон и Оладжувон, Стоктон и Пэйтон, Пиппен и Хардуэй. Но подавляющее большинство зрителей вам скажут, что выделялись двое: Майкл Джордан и Деннис Родман, именно они пробуждали наибольший интерес в силу своей уникальности. Сравнения Родмана и Грина неслучайны. Его уникальность на фоне современного баскетбола еще больше бросается в глаза, нежели уникальность Родмана в 90-х. Сейчас он порождает повсеместное порицание, но кого вы будете порицать, когда он закончит?

Как и Родман, Дрэймонд Грин – единственный, кто добавляет НБА ярких красок, его вклад бесценен, потому что альтернативы ему нет .

Что еще интереснее, у этой парочки есть еще одна схожая черта, которая прослеживается уже за пределами баскетбольной площадки. Оба существенным образом повлияли на взаимодействие медиа и баскетбола.

Грин – выдающийся игрок, но не менее блестящий аналитик и популяризатор баскетбола

Если Родман замыкал на себе внимание представителей СМИ за счет своего яркого имиджа и фривольного образа жизни, то Грин действует более изощренно.

Главный спец по рукоприкладству от НБА современности одновременно является самым грамотным и дотошным аналитиком из действующих игроков. Его подкаст – не традиционное собрание баек, подкрепляемое одним единственным доводом «Я играю, следовательно, я лучше всех знаю», а неторопливое высказывание собственной позиции по тому или иному поводу с четким пояснением и выводом. Не зря именно его знаменитая бригада Inside NBA приглашала в студию для обсуждения матчей плей-офф, а сами ведущие неоднократно намекали, что Грин – первый кандидат на подмену готовящемуся к уходу на пенсию Чарльзу Баркли. Как известно, форвард «Голден Стэйт» уже подписал многолетнее соглашение с TNT, его потенциал баскетбольного эксперта (вполне вероятно, лучшего баскетбольного эксперта на телевидении всех времен) очевиден, хотя сейчас он занимается этим как хобби .

Рокировка Баркли на Грина будет не только своевременным и грамотным имиджевым ходом, но и великолепным практическим решением. Грин – ярчайший представитель «новых медиа», непосредственный участник событий, готовый предоставить информацию из первых рук и высказать свое мнение. Причем он готов открыто обсуждать все что угодно, отвечать на самые очевидные вопросы (которые остальные спортсмены посчитали бы «провокационными»): кризис в команде, драку с одноклубником Джорданом Пулом, некомпетентность журналистов – и вместе с тем приносить извинения, если того требует ситуация.

Очевидно, что Дрэймонд Грин стоит у истоков принципиально нового освещения спорта.

Он записывал часовые подкасты с полноценными разборами сразу по окончанию матчей финальной серии НБА.

Он делал интервью прямо по ходу разминки. Причем, по словам Баркли, это была полностью инициатива самого игрока.

Он требует от журналистов более вдумчивой работы. Не потому, что они не могут начеканить мяч сто раз, а потому, что многие из них тупо ленятся и оперируют закоснелыми нарративами.

Скажем, Грин неоднократно критиковал Скипа Бэйлесса, Кендрика Перкинса, Ника Райта, Билла Симмонса, Брайана Уиндхорста и Седрика Максвелла за отсутствие искренности в том, что они говорят по телевидению. Он вполне доходчиво объяснял, как они должны анализировать баскетбол и подсвечивать уникальные моменты, а не сосредотачиваться на разжигании скандалов и драм.

И тут же сам приводит пример.

«Мы с Клэем и Стефом – это идеальный союз. Не говорю, что они не стали бы лучшими снайперами в истории баскетбола без меня, они все равно были бы крутыми игроками, но вряд ли бы у них сложились карьеры настолько успешно, потому что мы выиграли все что только можно.

Именно поэтому я и говорю, что мы лучшее трио в истории игры. Если вы будете смотреть тупо на статистику, то, наверное, мы не будем сильно выделяться в плане цифр. Но, если вы действительно разбираетесь в баскетболе, то понимаете, что мы втроем полностью изменили баскетбол – то, как играют в баскетбол . Именно это делает нас одним из лучших трио в истории баскетбола».

Когда Грин говорит, что трио из «Голден Стэйт» – лучшее в истории, он не просто ставит ультиматум, а подводит под это аргументированную базу, на основе которой несогласные с ним могут вести дебаты. Проблема в том, что не все к этому готовы и поэтому продолжают оперировать стандартным набором фактов вроде количества чемпионских титулов или лениво сравнивать «Уорриорс» с великими командами 90-х и нулевых.

Ясно, что подобные методы доступнее для понимания зрителей и легче вписываются в эфирную сетку, но разве ради этого стоит сводить разностороннюю красивую игру к нескольким стандартным сценариям ток-шоу?

Грин считает, что – нет. И в своем мнении он так же ультимативен, как и в своей игре на площадке.

Фото: East News/AP Photo/Jeff Chiu, AP Photo/Jed Jacobsohn, BRIAN BAHR / AFP; Gettyimages.ru/Christian Petersen, Ezra Shaw