Завышенные ожидания и суровая реальность.

Вне зависимости от ваших ожиданий касательно выступления сборной США на прошедшем чемпионате мира, следует признать: «звездно-полосатые» серьезно оскандалились. Не от того, что покинули турнир без медалей. И не потому, что лицо Стива Керра после поражения от Германии в полуфинале напоминало лицо одинокого пенсионера, преисполненного сожалений о прожитой жизни.

Сборная США запуталась в собственных схемах и построениях, показала тотальное отсутствие адаптивности к сопернику. По ходу турнира (не то что матча) она не смогла найти никаких решений, которые преобразили бы ее игру и добавили разнообразия. Американцы проиграли в первую очередь сами себе. Причем, если раньше Штаты проваливались в основном из-за моральной составляющей (недонастрой, пренебрежительное отношение к конкурентам, внутренняя борьба запредельных эго), то на этот раз сюда добавилась еще и тактическая несостоятельность. И среди множества примеров лучше всего это подтверждает блеклая игра лучшего защищающегося игрока НБА Джарена Джексона-младшего.

Использование Джексона на позиции центрового обосновано, но на чемпионате мира он провалился

Возможно, Керр увидел в Джексоне игрока, способного выступить в качестве носителя лучших качеств американских и европейских центровых. Патентованный атлетизм в сочетании с готовностью покрывать пространство большее, нежели трехсекундная зона, и умением защищаться на тренерской доске с фишками сулил немалые дивиденды. Если так, то сам по себе замысел вполне уместный, логичный и подкрепленный практикой и статистикой.

В прошлом сезоне Джексон выходил в передней линии «Мемфиса» вместе со Стивеном Адамсом, но в маленьких сочетаниях стабильно перемешался на позицию пятерки и не просто без ущерба для обороны «Гризлис», а с ощутимым профитом . Благодаря мобильности он представлял угрозу для нападения соперников не только под кольцом, но также на средней дистанции, его умение читать игру и предугадывать момент броска сделали его лидером лиги по блок-шотам (3 в среднем за игру). При этом на прямых обязанностях Джексона перманентная смена амплуа никак не сказалась. Его среднестатистические 6,8 подбора – лучший показатель за карьеру и второй результат в «Гризлис» после 11,5 от Адамса.

Правда, в отличие от новозеландца, Джарен поспевал еще и на противоположной стороне паркета: 18,6 очка в среднем за игру – третий показатель в команде после Джа Морэнта (26,2) и Десмонда Бэйна (21,5). Прошедший сезон стал для Джексона одновременно прорывным и подтверждающим его способность стабильно держать определенный уровень. Он впервые попал на Матч звезд, пусть и не без сомнений, но взял индивидуальную награду «лучшему защищающемуся». Второй год подряд попал в первую сборную лучших защищающихся игроков лиги и вновь финишировал в качестве лидера НБА по блок-шотам.

С учетом новой политики сборной США, со слов ее генменеджера Гранта Хилла, ориентированной на создание базиса для следующего поколения американских звезд, выбор Джексона виделся идеальным.

В отличие от его итоговой статистики по итогам турнира.

В семи матчах чемпионата мира Джексон за 17,3 минуты игрового времени в среднем выдавал 8,1 очка, 2,9 подбора и 0,9 блок-шота. Человек, который вроде как должен был приватизировать щит, в своей команде занял пятое место с конца по среднему количеству собираемых отскоков.

В этом компоненте Джексона превзошел даже Ингрэм (в среднем 3 подбора), который сыграл на матч меньше и вообще присутствовал на турнире лишь в качестве телесной оболочки. Аварийное состояние, в котором оказался форвард «Пеликанс», вообще сильно подвело американцев. Мало того, что Ингрэма везли на чемпионат мира как одного из главных снайперов команды (24,7 очка в среднем за 45 матчей в прошлом сезоне), он совершенно точно был бы хорошим подспорьем на четверке в маленькой пятерке с центровым Джексоном. В последнем сезоне Ингрэм собирал по 5,5 подбора, а во времена сезона-2019/2020 – единственного, когда он поехал на Матч звезд – увеличивал показатель до 6,1.

Тем не менее, в команде были Портис, Кесслер, Банкеро – габаритные парни, которые могли бы помочь Джексону лучше раскрыться на позиции, но то, почему Керр не использовал их в связке с игроком «Мемфиса» – один из многих вопросов, касающихся тактических затыков этой сборной.

Керр требовал от Джексона многого, но не делал ничего для оптимизации его работы

«Многого», наверное, звучит слишком громко. Тем более, для игровых установок, с которыми Джексон привык успешно справляться в клубе. И все же тренерскому штабу нужно было учитывать как разницу в ростере «Мемфиса» и сборной США, так и уровень оппозиции каждого конкретного соперника на турнире. Керр хотел, чтобы Джексон делал все, сразу, а главное – в одиночку .

Вроде бы обычное дело. Джарен должен был выходить наверх при обороне против пик-н-ролла. Очень часто подобные рейды заканчивались тем, что мощный форвард оказывался против более мобильных игроков, которым проигрывал в скорости. Это понятно и простительно. Не зазорно уступить в такой ситуации на встречном движении фактическому Францу Вагнеру. Но, оказавшись с ним лицом к лицу, всегда приятнее осознавать, что тебя страхует под кольцом партнер.

И вот таких ощущений Джексон не испытывал практически на протяжении всего турнира. В большей степени потому, что в ситуациях, когда Джексона обыгрывали стремительные игроки соперника, он попросту вынужден был фолить на поражение (2,7 фола в среднем за игру – худший результат в сборной США). Или хотя бы делать вид.

Чаще всего Керр выпускал Джексона с защитниками или вингами. Стандартным сочетанием при использовании Джексона было наличие на паркете Эдвардса, Брансона, Бриджеса и Харта. Самый высокий из них – Бриджес (1,98).

Джарена пробовали прикрывать номинальным форвардом лишь дважды, в первых двух матчах на турнире к нему в пару выпускали Бобби Портиса, который защищаться никогда не умел. Результат не то чтобы впечатлил. С новозеландцами Джексон покинул площадку в четвертой четверти из-за пятого фола, с греками ограничился тремя, но с середины третьей десятиминутке на площадке не появлялся.

Я не вправе советовать Керру, но, может, следовало попробовать Джарена в сочетании с Банкеро или Кесслером, чтобы добавить роста, монолитности и подвижности задней линии, а заодно попытаться выжать максимум из умений Джексона.

В «Гризлис» Джарена отправляли на позицию центрового при формации, в которой были разыгрывающий, пара защитников/вингов и мощный форвард . Из форвардов чаще всего «мишки» задействовали Брэндона Кларка или Санти Альдаму, и это помогало. Наличие подвижного Джексона, высокорослого страхующего и защитников на периметре позволяло создавать движение в обороне, вносило хаос в розыгрыши соперника, позволяло улетать в быстрые отрывы. Керр, видимо, решил, что подобные эксперименты с сочетаниями и поиском оптимальных партнеров – не то, на что стоит тратить время по ходу турнира, и сосредоточился на ротации Банкеро, Портиса и Джоша Харта.

При этом не стоит вешать абсолютно всех собак на главного тренера сборной США. Оказываясь против действительно классных и опытных «больших» (Вучевич, Валанчюнас, Тайс), Джексон откровенно не вытягивал . В матчах против каждого из них он ни разу не собрал более 3 подборов, а самой результативной для него стала игра против Вучевича, в которой он выудил 11 очков, в то время как Никола щегольнул 18 очками и 16 подборами. Когда у твоего «большого» откровенно не идет игра против более габаритных, матерых и попросту скилловых соперников, тренеру остается лишь выпускать маленький состав, чтобы те суетились на перехватах и отрезали передачи под щит. Тут уже не до создания комфортных условий для его величества Джарена Джексона.

И он сам это прекрасно понял, еще по ходу турнира.

«Нужно быть супер, супераккуратным. Необходимо понимать, насколько критична потеря каждого игрока из-за перебора фолов. Сегодня это целиком и полностью моя вина. Думаю, у меня были неплохие отрезки во вторых половинах на этом турнире, необходимо сделать так, чтобы я мог приносить команду с первых минут. Я не должен закапывать сам себя, а затем пытаться искать пути выбраться из сложной ситуации. Я это понимаю», – Джексон о своих пяти персональных замечаниях в матче против Литвы.

Да, все просто. Если условный Валанчюнас уничтожал бы Джексона в матче НБА, то «Мемфис» либо поставили против него Стивена Адамса, либо убили его физически пик-н-роллами на другой стороне. У сборной США же никакой вариативности не наблюдалось : альтернативы Джексону не было, а в атаке американцы не играли через акцентированные мисматчи и того же Валанчюнаса не наказали.

Есть ли у Джексона будущее в сборной после чемпионата мира?

Точно не в ближайшей перспективе. Если Джеймс поедет на Олимпиаду в Париж, то за ним хвостом увяжется Энтони Дэвис, который умеет все то же самое что и Джексон, только чуть лучше. Ведь именно форвард «Лейкерс» вполне мог бы брать титул «лучшего защищающегося» в прошлом чемпионате, если бы не провальное выступление на старте. Плюс статусность, плюс сыгранность с тем же Леброном, и, конечно же, отсутствие права на ошибку, вероятность которой витала над молодой сборной США еще до поездки на чемпионат мира.

Неготовность Джексона противостоять более широкоформатным и великоразмерным оппонентам тоже будет серьезным аргументом не в его пользу. Если ситуация с Эмбиидом разрешится не в пользу США (хотя после шваха Франции есть сомнения), то в ростер можно смело записывать Бэма Адебайо, который уже брал золото в составе сборной на токийской Олимпиаде и тоже здорово умеет переключаться на позициях центрового и четвертого номера.

Персонально мне было бы очень интересно посмотреть на Эвана Мобли, но для человека, который проведет только третий сезон в НБА, это слишком большой аванс, и все будет зависеть от того как он спрогрессирует.

Что касается Джексона, то он выступление на чемпионате мира ударило по нему сильнее всех. Пострадала не только его репутация как топового оборонца (в 7 матчах всего 6 блок-шотов), но и как игрока, способного делать разницу. На чемпионат мира он ехал в ранге твердого баскетболиста основы, молодого-раннего да стабильного, но начал сбоить уже после первых двух матчей. Вместо доминирования на щитах, готовности на равных соперничать с опытом европейских центровых за счет атлетизма, скорости и элементарного хастла мы увидели рядового трудягу, который ставил заслоны в атаке, безуспешно боролся под кольцом с 32-летним Николой Вучевичем и наивно покупался на каждый финт Валанчюнаса.

Этот чемпионат мира очередная прореха в давно уже не безупречной истории сборной имени «звездно-полосатого» полотнища. А для таких молодых и не шибко оправдавших ожидания – вдвойне. В схожем с Джексоном статусе на прошлый чемпионат мира отправлялся центровой «Индианы» Майлз Тернер. Как закончился тот турнир для сборной США, напоминать не надо. В этом году Тернера даже не рассматривали для приглашения в расширенный список, хотя в сезоне он в среднем выдавал 18 очков, 7,5 подбора и 2,3 блок-шота (5-й результат в лиге). Если Джексон не продемонстрирует в грядущем сезоне нечто экстраординарное, то на будущий год его оставят вне заявки либо просто в воспитательных целях, либо чтобы не сломать его окончательно.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Acayan, Yong Teck Lim