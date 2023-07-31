Всего второй европеец, кому доверили работу главного в НБА.

Работа европейского специалиста в тренерском штабе НБА отнюдь не вчера перестала быть чем-то, что возбуждает и порождает споры о тренерских школах. Новость о приглашении Дарко Раяковича в «Рэпторс» большинство восприняло как заголовок эпохи мезозоя «Раякович – второй главный тренер НБА из Европы после Игора Кокошкова».

Все эти расчеты на второго-третьего вызывают ассоциации с очередью за дефицитным товаром и просьбами «за мной попросили не занимать». Окончательно стреноживает всякий интерес к назначению в «Торонто» предыдущий опыт; как мы все помним, Кокошков продержался на должности главного в «Финиксе» всего сезон. И можно было бы уже сейчас бежать к букмекерам, ставить на скорый исход Раяковича из Канады, если бы не одно «но». Дарко, может и второй европеец-главный тренер, но совершенно точно – первый нетипичный европеец-главный тренер.

Что за Раякович?

В НБА много тренеров, чье игроцкое резюме способно уместиться даже не на планшете, а на столовой салфетке. Грегг Попович не продвинулся дальше выступлений за команду академии ВВС. Джо Маззулла отбегал пять лет в составе команды университета Западной Вирджинии. В сравнении с ними вояж Эрика Споэльстры в Германию, где он два сезона провел в команде второго дивизиона, – вполне себе карьерный рост (особенно с учетом того, что именно там он начал тренировать детские команды).

Раякович о таком даже не помышлял. Выходец из обычной рабочей семьи, Дарко начал играть в баскетбол, когда ему было 7 лет. Мальчуган вставал в 4:30 утра, лишь бы успеть на бросковую тренировку до начала занятий в школе, после которых он вновь возвращался на площадку.

«Время шло, но ничего не менялось. К 16 годам я понял, что не стану следующим Джоном Стоктоном», – выдает имя своего кумира Раякович.

Бесплодным иллюзиям Дарко предпочел кипучую деятельность. Уже в 16 он стал тренировать молодежную команду своего родного города Чачак, расположенного в 150 километрах к югу от Белграда. Энтузиазм новичка заметили, и через три года Раякович перешел на существенное повышение, став тренером молодежки «Црвены Звезды». Там же он начал работать с Миланом «Пекой» Петрониевичем, сербским тренером, воспитавшим Радислава Чурчича – чемпиона мира в составе сборной Югославии и одного из первых представителей Балкан, рискнувших перебраться в НБА (уехал в «Даллас» в 1992-м).

Петрониевич не стал тем, кто научил Раяковича всему, но именно он посоветовал Дарко уделить особое внимание аспектам, которые впоследствии сделали ему имя в тренерской среде. Милан объяснил ему тонкости индивидуальной работы с игроками, как планировать, проводить и извлекать максимум из тренировок один на один. Как стать тем, кого в НБА часто называют «тренер для игроков». Насколько Раякович преуспел в этом? Одним из первых с назначением в «Торонто» его поздравил Расселл Уэстбрук, с которым они пересекались в «Оклахоме». И Уэстбрук не единственный, кто уважает Дарко в НБА.

«Он часто звонил мне в межсезонье. И это были не вопросы о моем весе или каких-нибудь фото в прессе. Он спрашивал, как здоровье у меня и моих близких. Если я отдыхал где-нибудь в Европе – советовал мне блюда, которые стоит попробовать. Каждый раз, когда я видел его имя на экране телефона, я знал, что впереди интересная и непринужденная беседа», – подтверждает бывший защитник «Мемфиса» Диллон Брукс.

«Он из тех, кому достаточно написать «нужно поработать в это время». Поверьте, я делал это часто, и он всегда приезжал. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы он сказал: «Оу, я занят. Давай перенесем встречу». Работа в зале, просмотр видео, разбор тактических схем – он всегда был готов», – вспоминает наставничество Раяковича в «Оклахоме» Джереми Лэмб.

Карьерным прорывом для Дарко стала победа «Звезды» в молодежном чемпионате Сербии в 2004-м. В качестве поощрения руководство отправило специалиста на стажировку в знаменитый тренировочный лагерь «Basketball Without Boarders» в Тревизо. Одним из организаторов был Маурицио Герардини – генменеджер местного «Беннетона», который поставлял европейские таланты в НБА. Именно он впоследствии, уже будучи ассистентом генменеджера в «Торонто», повлиял на выбор Андреа Барньяни под 1-м пиком на драфте-2006.

После смены руководства в «Торонто» Герардини подался в «Оклахому», где работал уже с Сэмом Прести, знакомого по лагерю в Тревизо. Раньше, когда график межсезонья еще не был таким плотным, на подобные мероприятия часто приезжали менеджеры и тренеры НБА. И участники обрастали связями и контактами.

Серб впечатлил Прести скаутской работой, хотя у него даже не было ноутбука

В середине 00-х одним из постоянных посетителей лагеря был 27-летний ассистент генменеджера «Сан-Антонио Сперс» Сэм Прести, который каждый год просматривал не только игроков, но и людей, готовых быть скаутами. Кропотливая и обязательная работа сопровождалась самоотверженным званием «внештатника». Прести поинтересовался у Геррардини, кто поможет ему на таких скромных условиях, и тот ткнул пальцем в Раяковича, со слов итальянца, «излучавшего качество и энтузиазм».

«Тогда мне это казалось потрясающе выполненной работой. Сейчас я скажу, что это была лишь точка соприкосновения с человеком, чья баскетбольная компетенция гораздо шире скаутинга. Это были сборники отчетов разных скаутов, подробной информации об игроках: их прошлое, привычки, предпочтения, людях из его окружения. Филигранные досье, в которых было все», – так Прести вспоминает первый опыт работы с Раяковичем.

Ради такой оценки сербу буквально приходилось разрываться на части.

«Было непросто. Я тренировал две молодежные команды «Црвены Звезды» –16 и 18 лет, что означало минимум две тренировки в день. Обязательно два матча на выходных. Параллельно я учился в баскетбольной академии на тренера и в Белградском университете, где моей специализацией был греческий язык. Оглядываясь назад, я просто не понимаю, как мне все это удалось», – вспоминает Дарко.

Бонусные баллы за то, что поначалу Раякович обходился без ноутбука.

«Я тогда только начал встречаться со своей будущей женой, все уходило на то, чтобы произвести на нее впечатление. У меня был только стационарный компьютер. И чтобы поработать у нее дома или где-то еще, мне приходилось отключать всю систему и перевозить ее на машине. Экран, процессор, клавиатура, я возил все это с собой. Прекрасные воспоминания», – ностальгирует Раякович.

Отчеты Дарко были прекрасны, но он производил впечатление еще и в качестве тренера.

«Я регулярно ездил в Белград и каждый раз это было что-то особенное. Помню, я наблюдал за тем, как он работает с молодежью в тренажерном зале без обогрева. Выглядело незабываемо», – вспоминает Прести.

Раякович тоже помнит.

«У нас очень маленькие и очень холодные тренажерки. Поверьте, это не какая-то специальная методика. Обычный тренировочный день. Что касается Сэма, то я помню ту тренировку. Он тогда мерз на трибунах. Я чувствовал себя виноватым и позвал его на чевапчичи в ресторан. Когда мы стали заказывать, мне сразу же стало дурно от цифр в меню. После того как я расплатился, мой банковский счет стал равен нулю», – смеется Дарко.

Инвестиция в те чевапчичи стала одной из лучших в жизни Раяковича.

После рекомендаций Прести «Сперс» начали регулярно звать Раяковича в Америку, чтобы тот работал ассистентом в команде Летней Лиги. Там он лишь упрочил репутацию трудяги и разностороннего специалиста. Тогда же сам Раякович начал задумываться о том, чтобы переехать в Америку, хотя в его карьере по-прежнему преобладала неопределенность.

Тренировал клуб из 4-го дивизиона, прежде чем согласиться на предложение Прести

Сценарий с попаданием в НБА через «Сан-Антонио Сперс» – самого европейского клуба НБА – выглядел слишком легким и очевидным, чтобы сбыться. Прежде чем сделать решающий шаг вперед, Дарко пришлось подпрыгнуть на месте и подождать. В 2009-м он перебрался в скромный «Эспасио Торрелодонес» из четвертого испанского дивизиона. В качестве главного тренера «Эспасио» Дарко привил вечному обитателю подземелий стабильность, и в каждом из трех сезонов клуб претендовал на выход в дивизион рангом выше. Возможо, мы бы увидели очередную историю баскетбольной золушки, но вместо это получили очередную интерпретацию «Крестного отца».

Сэм Прести, занявший к тому моменту пост генменеджера «Тандер», пригласил приятеля на работу главным тренером фарм-клуба «Оклахомы», «Талса Сикстисиксерс». Это было то самое предложение, от которого невозможно отказаться.

«Я подсчитал, Сэм 12 раз спросил меня: «Ты уверен, что хочешь покинуть Мадрид и приехать тренировать в Талсу?».

В Лиге развития серб пробыл всего два сезона. Глядя на то, какими из «Талсы» возвращались Реджи Джексон, Джереми Лэмб и Андре Роберсон, руководство «Тандер» предложило Дарко должность ассистента в основной команде.

За последующие пять лет главным для Раяковича стали не выходы в плей-офф и даже не поездка на Матч Всех Звезд НБА со штабом Скотта Брукса, а доведение до совершенства главных качеств: умения развивать игроков и ладить с людьми. Баскетболисты приходили и уходили, менялись тренеры и ассистенты, но никто не мог упрекнуть Раяковича в карьеризме.

«Он удивительный. Ему удается выстраивать карьеру таким образом, чтобы не перешагивать через людей на пути к своей цели. Понимаете, в этой лиге все грызутся. Мы все хотим двигаться вперед, расти, становиться лучше и продвигаться по карьерной лестнице. Каждый стремится к лучшему и выбирает для этого любые методы. Дарко отличает то, что ему удавалось поддерживать тесные отношения практически со всеми», – характеризует серба бывший босс Скотт Брукс.

В «Финикс» Дарко перетащил Монти Уильямс, который вместе с ним работал ассистентом в «Тандер». Монти в открытую говорил о том, что Раякович сыграл определяющую роль в формировании атаки «Санс». Многие из концепций, используемых Дарко еще во времена работы в Сербии, отлично зарекомендовали себя в НБА. Развитие Микэла Бриджеса тоже ставится в заслугу Дарко. И всего лишь за год работы Дарко в «Санс» его квалификация стала настолько очевидной, что его попросту принялись хантить другие клубы.

В «Мемфис» серб приходил уже с большими полномочиями. Десмонд Бэйн, Диллон Брукс, Стивен Адамс и другие баскетболисты, вне зависимости от игрового стажа, позиции и особенностей характера, единогласно признавали: работать с Раяковичем просто и эффективно.

Готовность к следующему шагу в развитии стала видна 11 января 2022-го; Раякович в качестве и.о. главного вывел «Гриззлис» против «Голден Стэйт» и одержал победу 116:108. Всего же за короткий промежуток в роли временщика специалист оформил баланс 4-1. После этого имя сербского специалиста окончательно перестало быть кулуарным. ESPN стал регулярно включать Раяковича в списки кандидатов на пост главного тренера. Назначение было просто вопросом времени.

Как только президент «Торонто» Масаи Уджири объявил имя нового главного тренера команды, возник соблазн спрогнозировать баскетбол Раяковича, исходя из стереотипов и его бэкграунда. За европейскими тренерами закрепилась репутация идеологов, стремящихся к тому, чтобы мяч стремительно перемещался по площадке, каждый игрок молниеносно принимал решения, и чтобы даже за доли секунд до конца времени на атаку сохранялась возможность для еще одного паса.

Вот только Раякович не такой. Большая часть его работ в период обучения тренерскому ремеслу была посвящена пик-н-роллу – самой используемой и любимой в НБА комбинации.

«Ничто не предопределено. Сейчас задача – познакомиться и внести коррективы. Баскетбол не высечен на камне. Не существует единого рецепта успеха. В этом его прелесть», – анонсирует свои ближайшие планы Раякович.

«Рэпторс» – одно из лучших мест для экспериментов, а серб знает, как добиваться успеха при не самом широком количестве исходных.

«Не помню, что у него была за машина, когда я приезжал к нему в Белград, но она была очень маленькой. И Дарко мастерски управлялся с ней. Я никогда не видел, чтобы кто-то так парковался. Этот парень способен уместить автомобиль на площадке размером с почтовую марку», – не устает восторгаться сербом Сэм Прести.

На деле все куда проще.

«В Белграде не так много парковочных мест. Многие улицы довольно узкие. Это просто навык, который необходимо развить, чтобы приспособиться. Сперва сбавляешь газ, выжидаешь, не суетишься, фокусируешь внимание. А потом ты находишь место», – очень вероятно, что эти слова Раяковича относятся не только к парковке.

Фото: twitter.com/DRajakovic; torrelodones.info; East News/Chris Young/The Canadian Press via AP