За фиаско Джеймса платят налогоплательщики.

Леброн так часто и с таким раскатистым ликованием достигал успеха в самых различных сферах, что любая его неудача мгновенно приобретает гипертрофированные формы. Последним из таких провалов был персонализированный долгострой Джеймса под названием «Space Jam 2», который плохо собрал в прокате (при бюджете в 150 миллионов получили всего 163 миллиона) и был синхронно оплеван критиками и фанатами (оценка IMDB: 4,5 из 10, Rotten Tomatoes: 25% из 100%).

Но кустарная по своей задумке попытка переиначить классический фильм 1996-го не идет ни в какое сравнение с недавним скандалом, связанным с желанием Леброна модернизировать систему образования в родном Акроне. И это неудивительно. Одно дело – уйти на дно вместе с посредственным развлекательным фильмом. Совсем другое – не справиться с обязательствами, которые напрямую касаются будущего детей.

Сладкие речи, серебристый пиджак и скромное отождествление с Али и Оуэнсом

«Я как никто другой знаю, что чувствуют эти 240 детей, которые сегодня пойдут в школу. Я ходил по тем же улицам, я испытывал на себе ту же скорбь и проходил через те же тяжкие испытания. Важнейшее, что мы можем дать этим детям – структура для занятий и чувство заботы, понимания того, что есть люди, которым есть до них дело», – заявил Джеймс на презентации своего, пожалуй, самого смелого социального начинания.

Семейный фонд Леброна Джеймса при поддержке департамента государственных школ Акрона открыл «I Promise School» – школу для жителей этого района, преимущественно из неблагополучных семей. Первыми в учебное заведение запустили 240 учеников третьих и четвертых классов, затем добавили первые и вторые классы. Сейчас в школе – полноценный план обучения с первого по восьмой класс.

«Изучив статистику успеваемости по литературе и правописанию, мы выявили учащихся, которые отставали в чтении на год, на два года. Из них мы составили список, в котором было около 120 детей. Нам пришлось прибегнуть к случайному отбору, чтобы начать обзванивать родителей с одним и тем же вопросом: «Не хотели бы вы, чтобы ваш ребенок стал частью чего-то нового. Уникального проекта под названием «I Promise School», – поведал Кит Лихти, представитель департамента государственных школ Акрона при фонде Джеймса.

Здание школы, находящееся неподалеку от школы Сент-Винсент-Сент-Мэри, где учился cfv Леброн Джеймс, преобразовали в современный центр, каждый квадратный метр которого напоминал о том, благодаря кому все это возможно. Логотипы семейного фонда Леброна повсюду, огромная фреска с изображением Леброна, Мухаммеда Али, Джеки Робинсона, Джесси Оуэнса и Мартина Лютера Кинга-младшего. Фото Леброна с детьми, около детей, окруженного детьми – в зонах для отдыха, тренажерных залах, лингвистических кабинетах. Технические нюансы не давали сомневаться в том, что детям не будет предоставлено все, что необходимо для обучения.

20 учеников на одного преподавателя в каждом из классов. Всего 12 учителей на учебный год 2018-2019. Штат учреждения насчитывал 43 человека, включая директора, его помощника, четырех специалистов по развитию, репетиторов, преподавателей и обслуживающий персонал.

У школы был сертификат STEM, позволяющий помимо общеобразовательных предметов преподавать естественные науки, технологию, инженерию и продвинутую математику.

Самые благие начинания. Солидные вложения. Большие надежды. Все это подразумевало соразмерные результаты. И они были показаны – только со знаком «минус».

«I Promise School» создала проблемы школьному совету штата

Речи, красивые двубортные пиджаки, новое оборудование и амбиции просветителя – все это и многое другое утратило лоск, как только на прошлой неделе стало известно, что ни один восьмиклассник из «I Promise School» за три года не сдал государственный экзамен по математике. Сейчас даже члены школьного совета Акрона начинают сомневаться в приверженности Джеймса реальному образованию и задаются вопросом: были начинания Джеймса искренними, или он в большей степени пытался укрепить репутацию филантропа?

И как будто непосредственно сам Джеймс тут ни при чем, в конце концов, не ему же стоять с указкой над каждым учеником. Но только имиджевым уроном для звезды НБА низкая успеваемость «I Promise School» точно не ограничится. С проблемами столкнулось не конкретное учебное заведение, а родной для Джеймса штат Огайо. Согласно Yahoo News: «Две подгруппы учащихся «I Promise School» на данный момент показывают результаты, которые входят в число 5% самых низких в Огайо. По этой причине школа попала в специальный список Министерства образования штата Огайо, требующих целенаправленного вмешательства».

«Что касается меня, то я думаю обо всех ресурсах, которые мы предоставляем, и, честно говоря, я просто разочарован тем, что мы не видим даже мельчайших изменений к лучшему», – признался журналистам президент школьного совета Акрона Деррик Холл.

Глава департамента по благоустройству школьного округа Акрон Кит Лихти-Клиффорд был еще более лаконичен.

«Обескураживает», – заявил функционер.

Несмотря на повсеместное упоминание Леброна в контексте «I Promise School», это не частная школа. Налогоплательщики штата Огайо по-прежнему оплачивают большую часть расходов школы, как и любой другой городской школы. Более 75% финансирования так и поступает из государственных источников. А масло в и без того пылающий костер всеобщего негодования подливают еще более жуткие сообщения: в прошлом году на школьной парковке «I Promise School» был до смерти забит один из учащихся.

В надежде хоть как-то декларировать изменения руководство округа Акрон назначило нового директора на предстоящий учебный год.

«Одна из вещей, которая меня больше всего радует при выходе на руководящую должность в «I Promise School», – это оптимизм и энергичность, необходимые для того, чтобы вывести наших учеников на уровень, который, как все мы знаем, они способны показывать», – обнадежила в своем вступительном слове Стефани Дэвис.

Фонд Джеймса грешит на пандемию, а сам Леброн дистанцировался от проблемы

Практически сразу же после выявления проблем Фонд Леброна выступил с официальным заявлением, в котором сделал акцент на то, что полноценному обучению школьников помешала пандемия.

«Мы считаем, что наши студенты – это нечто большее, чем результаты теста. Некоторые из наших учащихся уже приходили к нам с низкой успеваемостью, и мы делали все, что было в наших силах, чтобы дать им возможность для работы над собой. У нас есть несколько педагогических стратегий, которые мы внедряем, чтобы помочь нашим учащимся продвигаться по этому пути. Так что мы сохраняем позитивный настрой», – отрапортовала директор семейного фонда Леброна Виктория Макги.

Игра в слова на таком уровне предсказуема, но не вполне уместна. Только если люди в Фонде Леброна не рассчитывают на то, что все вокруг умеют считать, как учащиеся «I Promise School». Местный новостной канал WKYC привел статистику, что школа с треском проваливает подготовку учеников. WKYC отметил, что ни в одном из классов «I Promise School» уровень владения математикой не превышает 1%. Сравните: представители других худших по рейтингу школ штата имеют минимальный показатель успеваемости по предмету, равный 17,6%.

В ответ на это школа указала, что в 2018-м, до пандемии, у ее учеников был показатель 17,4%. Но даже при таком раскладе хваленая «I Promise School» проигрывает всем остальным школам со дна рейтинга.

Конечно же, не могло не найтись людей, готовых поддержать баскетболиста.

«Миссия Леброна состоит не только в том, чтобы 13-летние ребята сдавали экзамены. Главная цель его школы – привлечение внимания к проблемам образования в Америке. Показать, что дети из неблагополучных семей и районов часто не получают классных комнат, учителей и возможностей, которые Леброн предоставляет в своей школе», – вступился за земляка родившийся в Акроне и тоже игравший за «Кэвз» Лэрри Нэнс-младший.

Можно было бы согласиться с Нэнсом, если бы учащиеся в школе Леброна показывали, что наличие всех перечисленных условий сказывается успеваемости. Вместо этого – заявления «к нам уже приходят с плохими оценками, но мы сохраняем оптимизм». Поведение Леброна тоже не играет ему на руку – он ведь вписался не в какой-нибудь инвестиционный бизнес, где втихую стриг купоны, он декларативно заявил, что изменить систему образования к лучшему. А значит, начал заигрывать с аспектами, которые имеют прямое отношение к государственному устройству и политике.

Леброн – выдающийся бизнесмен, чем не раз бахвалился. А любой бизнесмен должен уметь избегать явных и радикальных высказываний.

Политику же наоборот громкие слова необходимы. Джеймс уже как-то пытался примерять на себя роль борца за равенство и справедливость (конфликт с Тайванем, повышение зарплат в женской НБА, БЛМ), но каждый раз это заканчивалось неуклюже. Леброн не Джим Браун, Мухаммед Али, Джесси Оуэнс, Томми Смит или Джон Карлос, которые в открытую говорили о проблемах равенства и платили за попытки их решить.

Раньше Джеймс пытался усидеть на двух стульях, но сейчас он предпочитает просто уходить от ответственности. Сам он никак не отреагировал на новости, связанные с «I Promise School», а его команда сказала лишь, что игрок сосредоточен на подготовке к сезону с «Лейкерс».

Леброн Джеймс, не произнося ни слова, ярко озвучил фразу, так сильно его оскорбляющую – «Заткнись и стучи мячом».

Фото: Gettyimages.ru/Jason Miller