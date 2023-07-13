Его изобретатель работал на оборонку США.

Есть баскетбольный мяч, и это безусловная основа и ядро игры в баскетбол, но едва ли есть более значимый для игроков аксессуар, чем кроссовки. Для большинства все, что связано с ними, представляет собой скопище церемониалов и суеверий.

Особенно это касается того, как кроссовки ведут себя на паркете. Для лучшего сцепление с площадкой баскетболисты прибегают к самым разным методам: вытирают кроссовки полотенцами, втирают в спортивную обувь свои слюни, полируют сухими салфетками и разве что не окуривают их легализованными в некоторых штатах лечебными растениями.

При всем при этом большинство предпочитает небольшой коврик, который чаще всего располагается на боковой линии каждой из арен НБА. Его официальное название Slipp-Nott, но большинство игроков называют его просто: «липкий коврик».

Коврик был изобретен в конце 80-х. Его автор работал на военно-промышленный комплекс США

«Говорите что хотите, но на данный момент коврик для меня неотъемлемая часть предыгрового ритуала. Для меня манипуляции с ним – это нечто необходимое не только для физического комфорта, но и психологического спокойствия», – заявлял защитник «Сиксерс» Шейк Милтон в интервью New York Times.

В лиге осталось не так много ретроградов, которые бы облизывали ладони и протирали подошвы своих кроссовок руками.

Еще до перехода в «Лейкерс» выступавший за «Майами» Гейб Винсент часто подкалывал своего одноклубника Макса Струса за привычку обтирать свою игровую обувь руками.

«Я называл его любителем облизывать и подтирать», – дразнился Винсент.

Струс в свою очередь парировал.

«Нет, нет. Это все чушь. Я пользуюсь ковриком, как и все. Если я протираю подошвы кроссовок руками, то только в ходе игры, когда это необходимо, или чтобы вытереть взмокшие руки. Это чисто инстинктивное движение. Это совсем другое».

История столь важного и принципиального коврика раздора началась почти три десятилетия назад. Slipp-Nott был создан в 1987 году Хорхе Джулианом, который оставил престижную работу в военно-промышленной корпорации Northrop Grumman ради индивидуального предпринимательства. Надо полагать из гигантского концерна, охватывающего такие области, как аэронавтика, космические системы пилотирования и производство самолетов-невидимок, Джулиан ушел не с одними лишь голыми амбициями: точный состав клейких веществ, используемых в Slipp-Nott, он скрывает до сих пор.

«Верьте или нет, но это конкурентный бизнес, и я не хочу помогать людям, которые работают на другие компании. Скажу лишь, что мы не стоим на месте, а экспериментируем с составом, ищем новые вариации материалов и их сочетаний. Мы делаем все, чтобы быть лучшими на этом рынке».

Само изделие представляет собой полупрозрачные листы, покрытые клейкими веществами. Как только лист впитывает слишком много пыли, его можно оторвать и заменить новым. Липкая накладка бывает разных размеров, но стандартная – 66 на 66 сантиметров – вмещает даже самые широкие и длинные стопы игроков НБА. Хотя справедливости ради надо сказать, что стандарт предпочитают не все. Например, «Вивиан Смарт Хоум-Арена» «Юты » имеет более узкие боковые линии, чем другие стадионы лиги, поэтому «мормоны» заказывают версию малого размера – 38 на 45 сантиметров.

Первыми в изобретение Джулиана среди клубов НБА поверили «Клипперс». Лос-анджелесцы приобрели Slipp-Nott в 1988 году по скидочной цене в размере 70 долларов за коврик и бонусом выдали Джулиану служебный пропуск на арену. На тот момент вершиной технического прогресса в вопросе подготовки обуви к игре были влажные полотенца, которыми персонал и игроки обтирали кроссовки, но, несмотря на это, многие игроки все равно скептически относились к каким-то клеевым коврикам.

Чтобы развеять сомнения, Джулиан, вооружившись VHS-видеокамерой и пропуском, пошел в раздевалку, где тщательно задокументировал мнение каждого игрока.

«Я хотел, чтобы они перестали видеть во мне шарлатана и продавца ширпотреба, а поняли, что это изобретение призвано сделать их работу более легкой и безопасной. Многие из игроков и представителей персонала не хотели пользоваться ковриками только потому, что это было нечто новое и непривычное. И это нормальная позиция.

Моя задача заключалась в том, чтобы доходчиво объяснить, в чем достоинства Slipp-Nott и убедить их составит собственное мнение, основанное на опыте использования продукта. Отказаться никогда не поздно, но можно опоздать стать одним из первых и извлечь из этого профит».

Slipp-Nott долгое время был вне конкуренции. Пока не появилось более универсальное средство и Дуэйн Уэйд

Спустя годы сложно игнорировать здравый смысл в словах Джулиана. Сегодня практически все команды НБА используют Slipp-Nott и оптом закупают персонализированные накладки с логотипами команд. Только теперь цена каждой такой накладки составляет 588 долларов.

«Не знаю как для других, а для меня Slipp-Nott – это палочка-выручалочка. У меня нет персонального спонсора, и я не настолько богат, чтобы в каждом матче играть в новой паре обуви. Я использую кроссовки, пока они не начнут трещать по швам.

Вместе с качеством и новизной уходит и сцепление. Поэтому, чтобы кроссовки не проскальзывали и я чувствовал необходимый баланс на площадке, постоянно пользуюсь липким ковриком», – признавался чемпион G-лиги в составе фарм-клуба «Уорриорз» Энтони Лэмб.

А вот коллега и одноклубник Лэмба, играющий за основу «Голден Стэйт», Джонатан Куминга, является обладателем наибольшего количества обувки в команде.

«Перед его шкафчиком постоянно громоздятся горы кроссовок. Выглядят почти как новенькие. Только шнурки постоянно грязные и разорванные», – делился наблюдениями Эндрю Уиггинс.

То, о чем рассказывает Уиггинс – следствие необычной привычки Куминги. Он не пользуется, ни ковриками, ни полотенцами, ни другими подручными средствами. Он пользуется подножными. Куминга вытирает подошву одного кроссовка о верхнюю часть другого.

«Я делаю так с самого детства, к тому же это экономит время. Надеюсь, если у меня будет своя именная линейка или, может, бренд, я смогу добавить какую-то деталь к дизайну, что-нибудь на шнурки, чтобы каждый раз, когда я вытираю одну ногу о другую, мне не приходилось портить шнурки», – фантазировал Куминга.

Бывшие партнеры по «Никс» Айзейя Хартенштайн и Оби Топпин в этом смысле традиционалисты. И готовы отстаивать свои взгляды не только на словах.

«Для нас Slipp-Nott – это, конечно, ритуал. Мы должны делать это перед каждой игрой, и я всегда выхожу первым. Однажды мы с Оби чуть не подрались, потому что он нарушил очередность и пошел первым. Этого больше никогда не повторится», – обещал Хартенштайн.

Но, если вы думаете, что Хорхе Джулиан и его изобретение до сего дня остается монополистом, то ошибаетесь. Джулиан доминировал в этой области с конца 80-х на протяжении 20 лет. Ситуация изменилась в 2011 году с появлением Court Grip, жидкого геля в бутылках, разработанного компанией Mission Athletecare. Его главным ноу-хау стала, как это ни парадоксально, ликвидность: гель можно было втирать прямо в подошву независимо от местоположения. Мощному старту поспособствовала и яркая рекламная кампания, лицом которой стал Дуэйн Уэйд.

Невзирая на сотрудничество со звездой «Хит», основатель и президент Mission Athletecare Джош Шоу решил добавить жару еще и своими высказываниями.

«Думаю, потребуется от шести до двенадцати месяцев, чтобы люди поняли, что система Slipp-Nott безнадежно устарела», – обжег конкурентов Шоу.

Началась упорная, но непродолжительная борьба за превосходство, в которой именно Court Grip потерпел поражение. Бутылочки с клейкой субстанцией довольно скоро исчезли со скамеек и судейских столиков.

Правда, однажды они вновь напомнили о себе, но уже в курьезных обстоятельствах

Свою руку к популяризации клейких веществ приложил Дуайт Ховард. Вышло, конечно же, комично

В 2016-м рядовой матч регулярки между «Хьюстоном» и «Атлантой» завершился поражением «Хоукс» 97:109, но запомнили его вовсе не по этой причине, а по короткому эпизоду с участием мощного форварда «ястребов» Пола Миллсэпа.

«Я просто не чувствовал мяч. Он весь был липким. Вещество на нем было похоже на суперклей или что-то в этом роде. Я не мог поверить своим глазам. Это было самое странное дерьмо на свете», – дивился Миллсэп.

Судьи сразу же установили, что самое прямое отношение к этой странной субстанции под названием Stickum имеет Дуайт Ховард, который нанес его себе на руки.

Рефери немедленно конфисковали бутылочку с гелем и предупредили обе команды, что это запрещено. Впоследствии центровой с присущей ему инфантильностью признался, что использовал смазку «в каждой игре». НБА решила, что было бы слишком глупо раздувать из такой мелочи историю, но все же разослала предупреждение всем командам лиги, подчеркнув, что «нанесение клейких веществ на руки и другие открытые части тела запрещено». Ховард благополучно избежал дисквалификации и штрафа, но не всеобщих шуток.

«Нельзя наносить Stickum на руки, потому что кроме тебя в баскетбол играет еще несколько человек. Можно пользоваться Stickum, только когда играешь в баскетбол сам с собой», – отшутился Чарльз Баркли на вопрос папарацци.

На тот момент еще не президент, а лишь главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс тоже высказался по комичному поводу.

«Я никогда не слышал ни о чем подобном. Например, я никогда не слышал, чтобы им пользовались... Его втирают в руки? Это средство помогает от мозолей? Я не могу понять, зачем это ему понадобилось».

Популяризации продукта такая «реклама» не шибко помогла, а вот Ховарда в кулуарах НБА еще долго звали не скользким типом, а липким.