Безоговорочный 1-й номер этого драфта Виктор Вембаньяма обратил на себя внимание скаутов всего мира, еще будучи 15-летним мальчишкой, поэтому находиться под тщательным присмотром со стороны клубов и медиа для него не ново.

И все же в последний год перед драфтом разбор действий француза как на площадке, так и за ее пределами можно было сравнить с хирургической экспертизой. Настолько подробно и детально освещалась жизнь Вембаньямы. Под таким прессингом легко можно было бы потерять концентрацию или закрепоститься, но он не разочаровал. Именно поэтому заголовки типа «Виктор Вембаньяма – лучший европейский проспект в истории?» хоть и смущают, но не кажутся чрезмерным преувеличением.

Вембаньяма доминировал в чемпионате Франции, и все же называть его лучшим в истории пока рано

Сайт The Ringer очень хотел поднять Вембаньяму до исторических величин, в результате чего получился не самый объективный, но любопытный материал. Его автор Зак Крам на основе данных Real GM и Basketball-Reference собрал пул из 25 иностранных игроков, проведших сезон перед драфтом в зарубежных чемпионатах, и сравнил их со статистикой француза. Тот доминирует практически в каждой метрике.

Сама по себе инициатива крутая, только со множеством оговорок.

Во-первых, учитывались только пики, задействованные в драфт-лотерее, то есть с 1-го по 14-й, что уже отсекает из дискуссии имена таких игроков как, например, Тони Паркер (драфт-2001, 28-й пик, «Париж Баскет Расинг»), Яннис Адетокумбо (драфт-2013, 15-й пик, «Филатлитикос»), Никола Йокич (драфт-2014, 41-й пик, «Мега Баскет»). Автор также не берет в расчет Яо Мина, ссылаясь на отсутствие точных статистических данных на китайских сайтах, без которых сложно воссоздать достоверную картину его выступлений за «Шанхай Шаркс». Отсутствие этих граждан, как вы понимаете, совершенно очевидно играет на руку Вембаньяме.

А, во-вторых, Крам не раскрывает список имен, которые фигурируют под расплывчатой формулировкой «лотерейные пики из международных лиг». То есть Вембаньяму сравнивают с абстракцией. К тому же без учета количества сыгранных матчей, специфики чемпионатов, участия в Евролиге и так далее. Интерес вызывает разве что сравнение Вемби и Дончича в их преддрафтовфй сезон. Но это скорее о вопросах к Заку Краму, чем к Вембаньяме. Тот со своей стороны сделал все, чтобы впечатлить сторонних и специализированных наблюдателей.

Средние показатели Вембаньямы за 34 матча чемпионата Франции составили 21,8 очка, 10,3 подбора, 2,4 передачи, 3,6 блок-шота. И уже где-то здесь можно начинать аккуратно прощупывать почву для сравнений, поскольку за последние 30 лет только один игрок выходил на драфт со статистической линейкой 20+10+2 и тремя блок-шотами: такие цифры показывал в своем четвертом сезоне за Уэйк-Форест Тим Данкан. Хотя проводить параллели между кем-то и Вемби дело довольно затруднительные: француз слишком универсален, слишком одарен физически, чтобы втиснуть его в рамки определенного шаблона.

И как бы кто ни относился к индивидуальным достижениям, сложно отмахнуться от того факта, что по итогам чемпионата Франции Виктор стал обладателем аж пяти из них. 19-летний талант получил титул MVP лиги, стал самым лучшим молодым игроком, лучшим защищающимся, финишировал на втором месте среди самых результативных игроков чемпионата и оказался лидером по числу блок-шотов и подборов. Не попасть в первую символическую сборную турнира после такого он просто не мог.

Каждая из этих наград стала своеобразным отражением определенной грани таланта француза, о которых необходимо поговорить подробнее.

В этом сезоне Вембаньяма совершил прорыв в атакующей игре. К росту и высокой точке релиза добавились скорость и маневренность

Скауты много писали, что одним из достоинств Вембаньямы среди многих является не его рост и умение набирать очки, а готовность разгонять атаки. В этом году то, о чем так много говорили, стало заметно и для глаз неискушенных зрителей. Виктор стал более уверенно чувствовать себя в стадиях перехода из обороны к атаке. Комбинация «взять подбор-разогнать быстрый отрыв-дернуть защитника на степ-бэке-войти в трехсекундную с дриблингом» стала одной из излюбленных атакующих опций Вембаньямы. Важную роль помимо скорости здесь играет длина первого шага.

«У него и раньше был этот шаг, но сейчас он делает его резче и быстрее. Вероятнее всего, это результат работы над балансом тела, беговых упражнений с использованием конусов, челночного бега. Мало иметь такое уникальное тело, необходимо уметь его использовать и делать это с максимальной эффективностью, затрачивая при этом минимум энергии. Прогресс при начале атаке – знак, что Виктор и его команда работают в правильном направлении», – отмечает специалист по международному скаутингу Фрэн Фрэшила.

Не смотрите, что запись сделана с Матча звезд чемпионата Франции, Виктор часто использовал этот алгоритм и в официальных матчах «Метрополитена».

Улучшение баланса положительно сказалось и на разнообразии атакующего репертуара. В этом сезоне Вембаньяма стал чаще обострять из углов, использовать броски с разворота, делать обманные движения спиной. Увеличился и диапазон бросков. Если раньше большую часть попыток Виктор совершал в радиусе от 2 до 5,7 метра от кольца, то в этом чемпионате 38% своих попыток он выбрасывал в радиусе от 2 до 6,9 метра. Причем многие из них выполнялись не в статичном положении, а с ведения.

Вембаньяма частенько уповает на то, что благодаря росту, длине рук и высокой точке релиза никто не сможет его накрыть – и это правда – но оборотной стороной такого отношения служит плохой выбор позиции для броска.

Хотя даже тут француза сложно упрекнуть.

Во-первых, потому что выбор качественной позиции для бросков – дело наживное.

И, во-вторых, Вемби не злоупотребляет совсем уж авантюрными бросками. Его процент реализации в прошедшем сезоне равен 47%, несмотря на то, что две трети из них он совершал на расстоянии от полутора метров до кольца.

Хотя эффективность самих бросков и оставляет огромный потенциал для роста: он реализовывал лишь 33% всех джамперов и 32% трехочковых из кэтч-энд-шута.

Ну и, естественно, такие данные грех было бы не использовать при игре вблизи корзины. В большинстве случаев это были добавления сверху после промахов партнеров. Согласно Synergy, в прошедшем сезоне он реализовывал 73% бросков под щитом. Причем сочетание скорости, роста и координации зачастую позволяло Виктору исправлять свои собственные ошибки.

Если Вемби не потеряет мобильность после набора мышечной массы, с которым ему обязательно предстоит столкнуться при переходе в НБА, то можно быть уверенным, что наличие на паркете такого игрока, как Виктор, полностью изменит геометрию игры. По крайней мере, за прошедший год он показал себя семифутером, который легко создает себе ситуации для атаки и имеет в своем арсенале броски с разворотом, кроссоверы со степбэком и даже флотеры с трехочковой дуги.

Вембаньяма – классный атакующий игрок, но его оборонительные навыки фундаментальны уже сейчас

При всем атлетизме Вембаньямы скауты отмечают, что тип его телосложения не подразумевает дикие набеги на щиты с последующим их обрушением. Они характеризуют тип атлетизма Вемби термином «тягучий», подчеркивая, что именно эта особенность вкупе с исключительной расчетливостью, способностью читать игру и глазомером делает француза элитным исполнителем блок-шотов.

И здесь невозможно спорить. В позапрошлом сезоне, выступая за «Виллербан» и выходя на скромные минуты в Евролиге, 17-18-летний подросток лидировал в турнире по количеству блок-шотов. В прошедшем чемпионате Виктор блокировал соперников в среднем по 3,6 раза за матч. У ближайшего преследователя – Хамди Ндиайе из «Нантера» – аналогичный показатель равен 1,6 блок-шота за игру.

Плавное передвижение на ногах позволяет Виктору сопровождать атакующего игрока до финальной стадии броска, а преимущество в росте практически над любой позицией дает Вемби возможность выпрыгивать не сразу и уже с расчетом примерной траектории полета мяча. Именно поэтому француз практически не фолит, в этом сезоне его статистика персональных замечаний пусть и несущественно, но стала лучше: 2 фола в среднем за игру против 2,5 фола в «Виллербане».

Но Вембаньяма хорош в защите не только за счет вертикальной игры. Он очень хорош и на ногах, а руки, размах которых составляет 2,43 метра, позволяет держать даже самых маневренных защитников на комфортной дистанции от прохода.

«Если и выделять какое-то одно качество Вембаньямы, делающее его гарантированным первым пиком, то это его защита. 2,23 метра роста, размах рук – 2,43 метра, подвижный, отличные инстинкты, великолепное периферическое зрение, он может закрывать вход для защитников на периметре и одновременно контролировать происходящее в краске. При различных оборонительных системах его можно разменивать на любого игрока, он создаст проблему для каждого. С ним вы получаете полный комплект: подборы, блок-шоты, создание помех при броске или передачи. По одной лишь этой причине «Метрополитен» является лучшей защищающейся командой в чемпионате Франции», – если не верить словам драфт-гуру Джонатана Гивони, то кому тогда.

Можно сколько угодно ставить под сомнение класс чемпионата Франции, но ведь Виктор проявляет себя и на международном уровне. Он дебютировал за основную сборную в прошлом ноябре и с тех пор стабильно и с охотой ездил на матчи национальной команды, хотя с задачей выхода на чемпионат мира «синие» справились заранее.

Это просто зарисовка того, как Вемби смотрится на фоне опытных игроков, многие из которых являются лидерами в своих клубах.

Понятно, что каждый год НБА пытается распалить интригу вокруг очередного перспективного новичка, но это не тот случай. Вокруг Вембаньямы не нужно создавать искусственный ажиотаж хотя бы потому, что он действительно настолько хорош, и многие знали об этом довольно давно. Примерно тогда же и стали задаваться вопросом, станет ли Виктор органичной частью современного баскетбола с его модой на «единорогов» (для этого у него все есть) или пойдет дальше и привнесет в игру что-то новое и до него невиданное. Ответ мы получим не сразу, тем интереснее наблюдать, как его будет формулировать собственными действиями сам Виктор.

В этом году он доказал, пожалуй, главное – убедил, что совершенно необязательно травмируется. За весь год он не пропустил ни одного матча и отыграл больше всех в чемпионате Франции.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus, Ethan Miller