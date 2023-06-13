Решил составить конкуренцию Морэнту.

Ах, этот наивный алебастровый лысик Адам Сильвер, решивший не оглашать срок дисквалификации Джа Морэнта, чтобы не отвлекать внимание от финальной серии НБА. От судьбы не уйдешь.

Вслед за Морэнтом еще один топовый представитель драфта-2019 влип в историю. Слава богу, обошлось без оружия, но это не значит, что скандал с участием трех дам не самого тяжелого поведения не нанесет ущерба карьере Зайона Уильямсона. Тем более, что в последние пару лет она и так держится на лейкопластыре и слепой вере владельцев «Пеликанс» в сознательность самого раскрученного атлета НБА со времени Леброна.

Уильямсон хотел с помпой анонсировать пол своего ребенка, а в итоге вызвал шквал критики со стороны бывшей подруги

Наверное, если на протяжении наблюдения за всей этой истории время от времени напоминать себе о том, что «сердцу – а в ряде случаев и другим органам – не прикажешь», то можно избежать перелома лицевой кости вследствие слишком частого количества фэйспалмов. В конце концов, личные предпочтения, как степень выдержи и самообладания, у всех разная.

И тем не менее.

Даже торжественное в своей сути начало этого водевиля уже заставляет насторожиться. Зайон вместе со своей подругой Ахкимой, которая на семь лет его старше (ей 29) и уже имеет 6-летнюю дочь от предыдущих отношений, решили торжественно сообщить общественности о гендерной принадлежности совместного чада.

У некоторых людей уже на этой стадии могут начать возникать вопросы, дескать, зачем и для чего превращать личное счастье в повод для всеобщего ликования. Трактовки могут быть самыми разными. Лично я напрямую связываю это с профессиональной деятельностью подруги Зайона. В соцсети, основанной Антихристом и потому запрещенной на территории богобоязненных стран, профиль Ахкимы, на который подписано 41 000 человек, аттестует ее как «создательницу видео». Большая часть ее обширного резюме из 32 постов – это собственные фото, один мало аппетитный рецепт приготовления картошки с курицей и подробная инструкция по тому, как складывать в пластиковый контейнер моющие средства. Контент чрезвычайно новаторский, так что знакомиться с ним можно только на свой страх и риск.

На этом фоне уведомление о скором рождении ребенка, отцом которого является один из известнейших спортсменов – это нечто из ряда вон, а соответственно отличный повод самоутвердиться и увеличить количество подписчиков. Каким было мнение Зайона насчет проведения тематического мероприятия, остается только догадываться. Возможно, он так и не смог его сформулировать, увлеченный процессом поглощения той самой курицы с картошкой.

Церемониал с надувными шарами, крабами, шампанским и постановочными фото, естественно, и так не остался бы без внимания желтой прессы, но обладательница широких форм и таких же взглядов на жизнь по имени Морайа Миллс заставила работать СМИ в поте лица.

Тут же выяснилось, заставлять кого-то работать в поте лица для мисс Миллс – дело обычное. Бывшая подруга Зайона, которая перевезла свои актерские таланты со съемочных площадок киностудий Brazzers и Jules Jordan на платформу Onlyfans, вышла в соцсети с фееричным поздравлением.

«Поздравляю, Зайон, рада за тебя. Похоже, у тебя была подружка, с которой ты спал за моей спиной. Вот что я тебе скажу, Зайон Уильямсон, ты – лжец. Тебе остается только надеяться, что я не беременна. Я так много раз позволяла тебе заниматься со мной сексом, не предохраняясь. Я мотивировала тебя набрать лучшую форму. Позволяла заниматься со мной сексом во всех позах и снимать все это на камеру. И в качестве благодарности ты обрюхатил какую-то второсортную порнозвезду. Требую, чтобы ты немедленно предъявил тест на ДНК.

Я позволяла тебе ****** мне в рот, пока мы занимались сексом на прошлой неделе. Ты хотя бы мог мне сказать, что у тебя есть еще одна беременная шлюха. Как это все поможет нам жить вместе в Новом Орлеане? Ты думал, что я ничего не узнаю?» – выступила в качестве адепта нравственности Миллс.

Собственную тираду девушка подкрепила скриншотами переписки, в которой Уильямсон обязуется перевезти ее в Новой Орлеан, заявляет о том, что очень взволнован, интересуется расценками и любопытствует на предмет, не против ли девушка, если она будет предоставлять свои услуги только ему.

Журналисты тут же расспросили барышню на предмет подробностей, и она не преминула о них сообщить. В частности, она сказала, что семья Ахкимы обращалась к ней с предложениями обменять ее молчание на различные блага, но она как человек высоких моральных устоев, то не смогла найти в себе сил на это.

Вопрос касательно записей тоже не остался в стороне.

«У меня нет никаких записей, все они у него в телефоне. Я ничего не снимала, я не из таких, я думала, что у нас и впрямь серьезные отношения. Желаю этой парочке счастья», – поведала прессе о своих невзгодах безутешная женщина.

Сугубо плотские предпочтения Зайона вышли на первый план и заслонили собой одно немаловажное высказывание.

Среди многочисленных обвинений Миллс упомянула, что Акхима – типичная крыса с района, у которой есть CPN. CPN – это Credit Privacy Number или защищенный номер кредитования. Этот номер обычно продается аферистами с целью подправить чужую историю задолженности перед получением нового кредита. Это незаконно и часто служит прямым доказательством мошенничества со счетами, кредитами и даже воровством. Так что не удивляйтесь, если вскоре моральный облик Зайона и его подруги будут комментировать не только актрисы фривольного жанра, но и представители закона.

Странно, но после подобных обвинений, никто из круга Зайона не стал опровергать слова Миллс, и, как оказалось, не зря.

Миллс оказалась не единственной, кто вышел в информационное поле с упреками Уильямсона

Если возникновение в таких ситуациях конкретной личности с претензиями всегда занятно, но вызывает скорее сомнение, то преумножение спикеров уже слегка меняет систему координат. Так произошло и в случае с Уильямсоном.

Не успело поздравление Морайи Миллс разлететься на цитаты, как объявилась некто Ями Тейлор, опубликовавшая в своих соцсетях фото спящего Зайона с подписью «сексуально зависимый». На фото точно не видно, является ли спящий гражданин Уильямсоном, но, судя по тату, это именно он.

Чтобы ни у кого не осталось сомнений, Ями подкрепила фото авторским комментарием.

«Я сама зарабатываю себе на жизнь и никогда не была проституткой, ни разу не продавала свое тело за деньги. А ты втайне от меня покупаешь Rolls Royce Cullinan шлюхам, у которых даже не было 100 тысяч долларов, когда ты с ними познакомился.

Почему я не получила свой Bentley Bentayga и часы Richard Mille прошлым летом? Потому что я не разрешаю тебе записывать меня на видео? Я никогда не позволяла устраивать секс втроем, меня никогда не было на Onlyfans и PornHub, так что, видимо, я была для тебя просто игрушкой. Наверное, у меня никогда не было шанса, ты озабоченный сексом паскудник», – заклеймила баскетболиста Тейлор.

Сфера ее деятельности не такая экстравагантная, как у Миллс, но тоже примечательная. Мадам, может, и не продавала свое тело за деньги, но предлагала не менее спорные товары. В ее соцсетях значится профессия – «консультант по роскошному образу жизни». То есть продажа курсов по достижению успешного успеха в течение двух недель, обучение архисложном искусству тратить деньги на все, что выглядит дорого-богато, и прочие неподвластные черни виды деятельности – это сюда. Клюет, правда, пока не очень: всего 19000 подписчиков.

После такого в лагере Уильямсона начались шевеления. Сперва сеть пополнилась сообщениями о благотворительной деятельности Уильямсона (он задонатил 250000 школьникам на форму), спровоцировавших массовый гогот в комментариях. Люди постят гифки, жалеют PR-команду Зайона и требуют продолжения банкета.

Отчим Зайона Андерсон Ли выступил не столько с официальным опровержением, сколько с призывом быть чуть снисходительнее к его сыну.

«Это мой сын, и я люблю его… Верьте лишь половине того, что видите, и ничему из того, что слышите», – сокрушенно посоветовал дедушка.

Но куда там. Морайю Миллс уже не остановить. На днях она опубликовала переписку, в которой Зайон просит ее удалить все ее сообщения в соцсетях, как будто это способно на что-то повлиять.

«Baby Mama Drama» выползла на национальное ТВ и раскрыла несостоятельность Зайона в качестве лица клуба НБА

Шапито, получившее название «Baby Mama Drama», мгновенно перекочевало в топики всех спортивных и околоспортивных шоу и породило массу причудливых, комичных и абсурдных теорий и реплик.

Знаменитый Стивен Эй Смит, не скрывая иронии, вывел целую теорию, что всего 29 матчей, сыгранных Зайоном за последние два сезона – следствие его любви не только к сладкому.

«Мужик, ты сыграл 29 матчей в прошлом сезоне и пропустил сезон до него. Что заставило тебя восстанавливаться так долго? Теперь мы знаем. Ты молод, не женат и можешь творить любую фигню. И то, как эта дама обошлась с тобой – это стыдоба. Ее надо отменить за это. Только вот нюанс. Она порнозвезда! Это подразумевает, что она эксперт в том, чем занимается. Команда и я – все мы давно ждем, когда твои ноги будут в порядке. Черт, брат, неудивительно, что ты никак не можешь набрать нужные кондиции. Нам нужно, чтобы твои ноги были сильными. Чтобы ты мог поднимать тяжести, чтобы ты мог бегать по площадке. Твои нижние конечности отныне скомпрометированы».

В подобном ключе с различной степенью сарказма высказываются практически все. Только ведь самое смешное заключается в том, что эта ситуация отнюдь не новая. Как вполне справедливо замечают некоторые ораторы в комментариях: «Зачем вся эта слава, деньги и популярность, если нельзя размяться с порнозвездой?».

Аналогичные прецеденты были и будут. Вспомните историю Кей Ди, Блейка Гриффина и Ланы Роудс, тайт-энда «Нью-Инглэнлд Пэтриотс» Роба Гронковски и Биби Джонс, Дуайта Ховарда и Мэри Кэрри. Вполне себе звездный квотербек Джимми Гаропполо в открытую таскал по ресторанам Бэверли-Хиллз артистку порочного жанра Клару Мию, после чего получил прозвище «Pornstar Jimmy». И ничего, каждому из них удалось грамотно и спокойно свести пикантную историю на нет, многие так и остались в главных ролях своих видов спорта.

Если у Зайона получится повторить их путь – отлично, но пока его команда отмалчивается, а сам он канючит о том, чтобы склочная баба потерла в соцсетях свои посты. И это на секундочку человек, которому «Пеликанс» дали 193 миллиона на 5 лет не только, чтобы он играл в баскетбол, но и представлял клуб и сообщество города Новый Орлеан. За свои деньги они получают бесконечные травмы, перманентный личностный кризис, фразы типа «я вернусь на площадку, когда почувствую себя прежним Зайоном», а теперь еще и секс-скандал, который игрок и весь его PR-аппарат не в силах спокойненько замести под ковер. Это уже не то что красный флаг, а тревога на атомной электростанции. Ведь команды строятся вокруг определенного игрока не только исходя из его профессиональных умений, но и характера, лидерских качеств, тех самых «cojones», черт побери. А у Зайона, несмотря на обвинения в сексуальной аддикции, их, судя по всему, нет.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu / Staff; instagram.com/ahh_concreterose ; instagram.com/yamilexxtaylor