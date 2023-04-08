НБА – огромный гастроном, а все мы в нем – клиенты. Мы приходим туда за пищей для ума, отдыхом, мечтами, сравнениями – за разным. Но с одним утверждением, в той или иной мере присущим каждому: клиент всегда прав. И даже если это не так, ему всегда очень хочется быть правым. Клиент ждет, что его точка зрения окажется единственной верной, а когда этого не случается, он мучается и негодует. Поэтому для людей чуткой натуры вручение индивидуальных наград НБА по итогам сезона превращается в «Страдания юного Вертера».

Конкретно в данный период многие недоумевают по поводу присуждения Джарену Джексону-младшему титула «лучшего защищающегося». Форвард «Гризлис» стал вторым игроком в истории франшизы, кто удостоился подобной привилегии после Марка Газоля в 2013-м.

Порефлексировать на тему того, заслужил ли Джексон награду, можно, и даже полезно. Особенно, если смотреть на итоговый результат не только в разрезе статистики.

Джексон-младший показал выдающиеся цифры и во многом обеспечивал качественную защиту «Мемфиса»

Джексон (которого мы теперь так и будем звать, для краткости) выиграл, потому что голосующие определили его на первое место в 56 случаях, тогда как его основного конкурента Брука Лопеса из «Милуоки» на первое место поставили 31 раз, а Эвана Мобли из «Кливленда» – 3.

При том, что Джексон в среднем играл всего по 28,4 минуты в среднем за матч, он второй сезон кряду завершил в ранге лидера лиги по блок-шотам (3 в среднем за игру). Находясь на паркете в составе «Гризлис», он блокировал 9,6% двухочковых попыток соперника, благодаря чему средний процент всех блокируемых им бросков соперника по итогам сезона достиг 9,58%. Это седьмой показатель в истории НБА , из действующих игроков лучше проявил себя только Серж Ибака (9,78%) в сезоне-2011/2012. Лидерство же по-прежнему остается за Манутом Болом (10,81%) в сезоне-1988/1989.

Но не блок-шотами едиными. Средняя результативность команды соперников падала на 13 очков, когда Джексон находился на площадке и защищал кольцо «Гризлис».

Джарен был неимоверно эффективен против самой излюбленной и действенной комбинации в баскетболе. Согласно данным Second Spectrum, соперник в среднем реализовывал лишь 0,886 очка при розыгрыше пик-н-ролла против Джексона . Подобная статистика учитывалась в ситуациях, когда Джексон защищался против игрока, ставившего заслон, а розыгрыш был завершен попаданием того игрока у кого мяч находился в руках, либо игроком, которому тот отдал пас. Иными словами это свидетельствует о подвижности форварда, его способности перемещаться по паркету и готовности противостоять изоляциям.

На протяжении всего сезона Джексон был одним из самых проблемных препятствий для атакующих игроков. Согласно NBA Advance, в лиге всего 115 баскетболистов, которые в среднем за матч совершали минимум три попытки блок-шота за игру. Джексон среди этой выборки первый, его показатель «Defended Field Goals Attempts» (оборона против бросков с игры) – 46,9%, самый лучший. Именно с таким процентом атакующие игроки реализовали свои броски, когда Джексон находился на расстоянии полутора метров от соперника. У всех остальных защищающихся процент попадания оппонентов выше.

Наконец, самая простая и красноречивая статистика. Первые 14 матчей своей команды в этом сезоне Джексон пропустил из-за травмы. Все это время «мишки» сосали лапу, сидя на 21-й строчке защитного рейтинга (команда в среднем пропускала по 112,4 очка). Практически сразу после дебюта Джексона «Мемфис» улучшил свои позиции на 18 пунктов: команда взлетела на третью строчку, а закончила сезон и вовсе со второй лучшей защитой в лиге. За 1787 минут с Джексоном на паркете «Мемфис» в среднем пропускал по 106,6 очка за игру. За 2168 минут без него – 111,6 очка .

И вот эта разница в игровом времени как раз и есть основной корень противоречий, касающихся награды Джексона. Ведь, как говорят знающие люди, у каждой палки есть две стороны медали. А значит, историю про парня, который за короткий промежуток времени чуть ли не в одиночку соорудил защитные заграждения своей команды, можно интерпретировать иначе. Причем в случае с Джексоном весьма убедительно.

Игра Джексона, может, и эффективна, но противоречит статусу «лучшего защищающегося»

Джексон сыграл всего лишь 63 матча в сезоне. Исходя из новых поправок в коллективном соглашении, проведи он такой сезон годом позже, его бы в принципе не рассматривали в качестве кандидата на индивидуальные награды. Ведь теперь нужно отыграть минимум 65 матчей (80% от полного сезона с 82 играми), чтобы претендовать на что-то. Более того, даже если бы Джарен сыграл во всех матчах, кроме пропущенных стартовых 14 (а он пропустил еще 5), то принял бы участие в 80,5% матчей команды. Чуть больше, чем требуется для допуска, но меньше, чем требуется среднестатистическому победителю. За 40 лет вручения награды «лучшему защищающемуся» победитель в среднем участвовал в 94% матчей. Исключений было всего два: Кавай Ленард в 2015-м (78% матчей) и Руди Гобер в 2018-м (68,3% матчей).

Еще более деструктивный для победы Джарена факт заключается в том, что даже в этих 63 матчах Джексон провел на паркете всего 1787 минут. Критически мало по сравнению с двумя другими претендентами на титул: Бруком Лопесом (2 372 минут) и Эваном Мобли (2 715 минут) . И причиной такого малого количества игрового времени стали не только травмы, но и фолы.

Джексон фолил абсурдно много для человека, вроде как признанного эталоном обороны. Ведь, что такое фолы? Фолы – возможность сопернику набрать очки наилегчайшим способом из всех возможных: с линии. Фолы – необходимость опекать игроков соперника менее плотно, опасаясь очередного персонального замечания. Фолы – вынужденная потребность прятать своего лучшего защитного игрока на скамейке, чтобы он не удалился. А Тейлору Дженкинсу приходилось делать это постоянно: в 18 матчах этого сезона Джексон набирал 5 фолов.

В соотношении с новоприобретенным титулом эти показатели выглядят просто неприемлемыми. С таким количеством фолов Джарен вляпывается в историю при любых раскладах. Если взять количество фолов в пересчете на 36 минут игрового времени, то самым несдержанным игроком, получившим заветную цацку, стал Деннис Родман. В сезоне-1989/1990, форвард «Пистонс» в среднем фолил 4,2 раза в пересчете на 36 минут игрового времени. При том, что на площадке «Червяк» проводил в среднем по 29 минут и принял участие во всех 82 матчах. После такого действительно веришь Денису и его всхлипам сквозь слезы со словами «I wanted this award SO BAD».

Что ж, Джексон, видимо, будет рыдать навзрыд на вручении награды, поскольку он переплюнул Родмана: в пересчете на 36 минут форвард «Гриззлис» фолил 4,6 раза. Даже если изменить критерии и брать за основу статистику в пересчете на 100 владений, положение Джарена становится немногим лучше (5,4 фола). До него лишь два игрока, получавших награду, фолили больше. Родман все в том же сезоне-1989/1990 совершал 5,9 фола в пересчете на 100 владений, и Алонзо Моурнинг, который в сезоне-1999/2000 фолил 6 раз в пересчете на 100 владений.

Это некрасивая статистика, но вместе с тем это единственная статистика, к которой по ходу сезона ни у кого не было вопросов.

А вот что касается тех самых блок-шотов, то многим памятна забавная история с пользователем The Reddit, который сочинил целый эпос о том, как по ходу домашних игр статистики каждое касание мяча Джексоном засчитывали за блок-шот. Шум поднялся неслабый, но грамотные люди довольно оперативно аннулировали слабую аргументацию впечатлительного гражданина.

Куда любопытнее, например, опрос The Athletic, поинтересовавшегося непосредственно у игроков НБА, кто, по их мнению, является лучшим защищающимся лиги. Джексона там нет даже в тройке, в отличие от того же Брука Лопеса.

Почему же тогда награду не отдали Бруку Лопесу?

Не потому, что Брук закончил чемпионат лидером по общему количеству блок-шотов (193). И не потому, что стал лидером лиги по общему (1293) и среднему количеству (17,5) попыток заблокировать броски соперника.

Мне искренне симпатичен Лопес. Всегда восхищался игроками, которые способны перестроить игру и стать не просто ветераном с выработанным назидательным тоном, а важнейшим элементом команды. Вспомните Брука времен «Бруклина», угодившего в сезоне-2012/2013 на Матч всех звезд – это был техничный, но односторонний и абсолютно не приспособленный к защитным действиям игрок. Теперь же вместе с Холидэем и Яннисом он играет ключевую роль в системе «Бакс». Именно системность «Милуоки», а также наличие таких качественных партнеров, некоторые и называют причиной малой востребованности Лопеса у голосующих.

Но, по мне, так все гораздо проще.

Бруку – 35 лет, если бы он победил, то стал бы самым возрастным обладателем награды (пока это звание у Дикембе Мутомбо, ему было 34 в 2001-м). Он выступает – пусть и очень успешно – в строго ограниченной роли за команду, представитель которой брал аналогичную награду не так давно (Яннис – в 2020-м).

Ну, а кто такой Джарен Джексон (пусть и младший), возразят мне и зададут правильный вопрос. Джарен Джексон-младший – олицетворение того, какой лигу хотят видеть ее руководители: подвижной, вариативной, с громкой – пусть и не всегда значимой – статистикой, молодой. Джексону – 23, в то время как средний возраст обладателя титула «лучшего защищающегося» – 27,6 года. Заняв первое место, Джексон присоединился к компании самых молодых лауреатов награды. До него в 23 года титул покорялся Каваю Ленарду (2013/2014), Дуайту Ховарду (2008/2009) и Элвину Робертсону (1985/1986).

Джексон представляет команду, которую НБА если не пестует, то усиленно популяризирует. Сейчас, после выкрутасов Морэнта, это делать несколько сложнее, но достаточно посмотреть на количество упоминаний «Мемфиса» в различных шоу, припомнить, что в этом сезоне «Гризлис» впервые в истории получили рождественский матч на национальном телевидении, плюс все эти разговоры про моложавую версию «Grit and Grind» тоже ведутся не на пустом месте. Джексона, как и «Мемфис», в целом, выгодно подавать и продавать здесь и сейчас. Многочисленные интервью, обильная выдача авансов, сравнения с Гарнеттом, который сам активно способствует раскрутке парня.

Спорная, отчасти декоративная и в какой-то мере декларативная победа Джексона – ярче, громче и выгоднее НБА, чем трудовая, но не очень зрелищная победа заслуженного ветерана Лопеса. Хотя бы потому, что победа центрового «Милуоки» не оставила бы места для споров.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Ford, Christian Petersen