Достижение, определившее жизнь.

В мире ровно 50 баскетболистов, которые в своей карьере выигрывали чемпионские титулы НБА и NCAA. До ровного счета цифры довели Донте Дивинченцо и Мамади Диаките, ставшие чемпионами с «Милуоки» в 2021-м.

Список игроков, выигрывавших чемпионство на уровне старших классов школы, университета и НБА – еще меньше. И даже боюсь предположить, как выглядят аналогичные списки с поправкой на географическое место рождения: сколько среди них европейцев, а сколько конкретно россиян.

Одного вы назовете точно.

Свою первую большую победу Саша Каун одержал в составе баскетбольной команды Florida Air Academy, выиграв турнир среди старших школ. Последним титулом в его карьере стало историческое чемпионство с «Кливлендом». Но своей самой важной и определяющей победой сам Саша считает чемпионство NCAA.

«Победа в чемпионате NCAA – мой любимый и важнейший момент в карьере просто из-за того, как все сложилось после этого. У меня появился шанс продолжить профессиональную карьеру в спорте, в национальной команде и сделать много интересных вещей. Например, выиграть бронзовые медали Олимпиады впервые в истории России. Получить этот опыт пребывания в олимпийской деревне, сыграть на международной арене против сильнейших баскетболистов. Я очень дорожу всем, что связано с тем олимпийским турниром, но если бы мы не выиграли в 2008-м с Канзасом, не думаю, что все это когда-либо было бы возможно. Не думаю, что продолжил бы играть в профессиональный баскетбол дальше», – признался в интервью подкасту PREP Athletics Каун.

Кауном интересовались и другие топовые университеты, но он выбрал Канзас из-за тренера, истории и комфорта

В США Каун переехал по обмену в 2001-м. Ему было 16. На 2,08 метра роста приходилось 75 килограммов веса, а его языковые навыки исчерпывались парочкой вопросов первостепенной важности: где тут поесть и где находится туалет. В приоритете было исключительно образование, а баскетбол возник спонтанно, с подачи друзей и тренера школьной команды.

Но по мере того, как команда Florida Air Academy набирала обороты и одерживала все больше побед, скауты, приходившие на матч все чаще, задавали вопросы про «того большого русского». Сам Каун впоследствии признавался, что был удивлен тем, какие перспективы предоставляет спортсменам учебная система США. Именно возможность реализовать себя, а не баскетбол как таковой привлекли его в первую очередь. Игра стала лишь инструментом.

Чтобы воспользоваться им в полной мере, Каун занимался внеурочно, специально вызванивал тренера, чтобы тот открывал ему тренажерный зал для тренировок.

За первый год пребывания в штатах Каун набрал 20 килограммов и уже не выглядел высокорослым туристом. Под конец третьего и заключительного года во Florida Air Academy он набирал в среднем 13,7 очка, 7,4 подбора. Подобная статистика, а также победа в чемпионате среди высших школ позволила Кауну сформировать более чем солидный список из учебных заведений, в которых он мог бы продолжить свою карьеру.

«Мой Топ-5 выглядел следующим образом: Канзас, Мичиган Стэйт, Дьюк, Флорида и Флорида Стэйт. Моя школа тоже находилась во Флориде, так что последние два попали в список по этой же причине. Я ездил туда на просмотры, но это было скорее неофициально, не могу сказать, что сильно впечатлился, да и тренер посоветовал сфокусироваться на первых трех», – признавался Каун.

Советы главного тренера Florida Air Academy вообще сильно облегчили задачу выбора для Кауна.

«Я выбрал Канзас по большей части из-за тренера «Джейхокс» Билла Селфа. Мой школьный тренер был большим поклонником его идей, его системы. Он часто показывал нам видео со схемами розыгрышей его команд. Мне тоже нравилась его концепция и стиль игры. Очень лаконичный и командный. Селф тренировал команду университета Иллинойс и, когда перешел в «Канзас», сразу же проявил заинтересованность во мне. Естественно, это не могло не отразиться на моем к нему отношении».

Сейчас ко всем регалиями Саши можно добавить еще одну, фактически он стал непосредственным участником зарождения эры Селфа. Причем довольно активным, в первый же год «тот большой русский» удостоился награды имени Клайда Лавлетта как самый прогрессирующий игрок команды. Саша с присущей ему скромностью в любом интервью говорит, что это было бы невозможно без Билла Селфа. Наверняка тоже самое могут сказать и прошлогодние выпускники Канзаса. Ведь в свои 60 Селф по-прежнему тренирует «Джейхокс» и на данный момент проводит в этом качестве свой юбилейный 20–й сезон.

За это время он 17 раз делал Канзас чемпионом Конференции Big-12, 14 из них – подряд. При нем команда четырежды выходила в «Финал четырех» и дважды становилась чемпионом NCAA (2008-м и 2022-м). Селф является одним из самых побеждающих тренеров в истории турниров NCAA (4-й среди всех действующих специалистов), в том числе и за это в 2017-м он был введен в Зал славы баскетбола. Но тогда его многолетняя история взаимоотношений с Канзасом только начиналось, и Кауну нужны были еще аргументы для выбора в пользу «Джейхокс».

«Помимо чисто баскетбольных причин, мне очень понравился менталитет жителей Среднего Востока. Они очень отзывчивые и приветливые. С первого же дня мне понравился студенческий кампус. Я ощущал себя словно в маленьком городке, где все тебя знают и где все тебе рады. И еще история, Канзас занимает особенное место в баскетбольной истории. Ведь баскетбольную программу Канзаса основал Джеймс Нэйсмит – человек, который изобрел баскетбол. Целый перечень выдающихся игроков и тренеров оставили здесь свой след. Уилт Чемберлен выступал за «Джейхокс». Естественно, возможность стать частью этой истории, пусть даже и незначительной частью, подкупила меня. Все эти детали в сумме стали причиной моего выбора в пользу Канзаса и моих симпатий к этому месту».

Историческая победа в 2008-м началась за год до того

Победу «Джейхокс» в 2008-м называют драматической, кинематографичной, стремясь придать ей черты киноблокбастера, но вся эта образность сходит на нет, как только узнаешь мнение непосредственного участника того финала.

Более того, игра против «Мемфис Тайгерс» во главе с Дерриком Роузом откатывается далеко на задний план, поскольку главным раздражителем для «Джейхокс» были не столько их соперники, сколько они сами.

«Думаю, в 2008 году мы были голодны до побед, потому что в предыдущем подобрались к цели очень близко, но потерпели поражение в финале Западной конференции West Regional от UCLA с Аароном Аффлало и Расселом Уэстбруком. Это было очень болезненно. Некоторые ребята из команды на следующий год остались, только чтобы доказать себе, что могут выиграть турнир NCAA. Это нам очень помогло, нам удалось сохранить большую часть состава.

Думаю, сочетание предыдущих ошибок, опыта, который мы вынесли из них, и ощущение, что мы можем добиться своего, сделали ту команду особенной. Фраза «В этом году подобное не повториться» часто произносилась в раздевалке. Почти никто не говорит про команду Канзаса-2008, несмотря на то, что 8 игроков из ее состава играли в НБА, но это была очень талантливая команда на протяжении длительного периода времени. Это и делало нас особенными», – вспоминал начало чемпионского похода Каун.

Тогда, в 2007-м, UCLA вышли в «Финал четырех», но в первой же игре сгорели будущим чемпионам из Флориды. И те, кто недоумевает насчет бездеятельности Уэстбрука, могут быть спокойны: в том сезоне тот сильно отличался от себя образца НБА. В матче против «Джейхокс» он вышел со скамейки на 5 минут, набрал 4 очка и успокоился. Главным мотиватором для будущих побед «Канзаса, сам того не ведая, стал Аарон Аффлало с 24 очками: впоследствии за 10 сезонов в НБА он сменил 7 клубов.

«Протоколы со статистикой игры против UCLA висели у нас в раздевалке на протяжении всего следующего сезона. Меня это даже удивляло какое-то время, поскольку я думал, что одно из главных достоинств спортсмена – умение абстрагироваться. Но затем я увидел, что это работает как мотивация. Причем, в хорошем смысле. Все парни воспринимали ту неудачу как новый вызов, а не повод для самокопания. Это и помогло нам выиграть в самых важных матчах сезона-2007/2008», – вспоминал Каун.

Любопытнее всего то, что когда центровой говорит о важных матчах, он, прежде всего, имеет ввиду не финал против Мемфиса, а игру за попадание в «Финал четырех».

Прежде чем спасти матч против Роуза и «Тайгерс», Канзас кое-как унес ноги от Стефа Карри и Дэвидсона

Ровно та же стадия, что и за год до того, шаг до попадания в «Финал четырех», только вместо внезапно раздухарившегося Аарона Аффлало и UCLA – Стеф Карри и «Дэвидсон Уайлдкетс», одержавшие 25 побед подряд, это была самая длинная серия среди всех участников турнира NCAA.

Команды шли ровно на протяжении всей дистанции, но ни одной так и не удалось создать солидный задел. При счете 59:57 за 21 секунду до конца игрок Канзаса Шеррон Коллинз смазал бросок и предоставил решать судьбу матча Стефу Карри. «Джейхокс» гурьбой набросились на снайпера лишь бы не дать ему бросить. Карри отпасовал на Джейсона Ричардса, чья треха просвистела мимо кольца.

«Это был самый сложный матч во всем плей-офф-2007/2008. В «Финале четырех» мы чувствовали себя более уверенно. Мы почти не заметили сопротивления Северной Каролины, а в игре с Мемфисом уже просто выходили как на матч жизни. С Дэвидсоном важно было преодолеть эту психологическую отметку. Нам это удалось сделать на последних секундах, но в раздевалке мы еще долго говорили о том, что не можем позволять соперникам решать судьбу матча. Последний бросок всегда должен оставаться за нами», – вспоминал Каун о противостоянии с Карри, произошедшем задолго до НБА.

Слова Кауна о матче против Северной Каролины никак не назовешь преувеличением. После первых 15 минут игры счет был 40:12 в пользу Канзаса, и команда уже думала о встрече с Мемфисом, который переиграл прошлогоднего обидчика «Джейхокс» UCLA. Калифорнийцы уступили 63:78, зато Уэстбрук набрал 22 очка, и вот это уже более походило на «Эффект Расти».

Финал с Мемфисом – классика

Финальный матч был настолько напичкан сценарными клише, что местами действительно походил на киноадаптацию.

Оба главных тренера соперничающих команд работали вместе в тренерском штабе Канзаса в 1986 году. Ни Билл Селф, ни Джон Калипари ни разу не побеждали в чемпионате в качестве главного тренера. Явного фаворита не было. Букмекеры отдавали незначительное преимущество Мемфису в основном из-за наличия в составе Криса Дагласа-Робертса – самого результативного игрока турнира, набиравшего в среднем по 23,6 очка. Бэккорту Робертса и Деррика Роуза Канзас, помимо более слаженной командной работы, мог противопоставить скорострельность Брэндона Раша и Марио Чалмерса, а также мощь Даррелла Артура.

Саша Каун, для которого это был уже четвертый сезон в команде, играл роль опытного запасного, способного выйти на короткие отрезки и не дать упасть качеству баскетбола. В финале он появился на 25 минут, реализовал 2 из 5 с игры, набрал 4 очка и сделал 2 подбора. Может быть, россиянин попадал бы в ротацию чаще и принес больше пользы, но передняя линия «Джейхокс» справлялась и без него (по числу подборов Канзас переиграл Мемфис – 39-28).

Да и главная интрига разворачивалась в перестрелке между защитниками.

Первую половину более рациональный и осторожный Канзас оставил за собой (33:28), а во второй прошляпил рывок «Тайгерс» 10:0. Чтобы нагнать соперника «Джейхокс» пришлось умышлено фолить, благо «Тайгерс» на протяжении всего сезона чудовищно бросали штрафные (конкретно в этом матче игроки «Мемфиса» забили только 12 из 19, 62,2% с линии). Наказывать соперника за промахи пришлось за счет собственной безукоризненной реализации (29 из 55 с игры, 14 из 15 с линии).

И даже в таких условиях растерявшим хладнокровие «Джейхокс» пришлось уповать на чудо. Таковым стал трехочковый Марио Чалмерса за 2,1 секунды до конца матча.

Благодаря «Mario’s Miracle» игра перешла в овертайм, где после 6 очков подряд «Канзас» не упустил своего.

Эта победа стала третьей в истории «Канзаса» и первой с 1988-го. Дома команду встречала 25-тысячная толпа, устроившая чествование чемпионов на футбольном стадионе университета.

Для Кауна это был момент долгожданной радости и абсолютно непредсказуемого сумбура.

«После того как мы выиграли матч, агенты начали приходить и говорить, что я могу сделать то или это, говорили, на что я способен и какое у меня будущее. А я вообще-то собирался устроиться на работу старшим программистом. Но с момента победы в чемпионате все происходящее начало накатывать как снежный ком, и не успел я опомниться, как оказался на пути к тому, чтобы стать профессиональным баскетболистом. Практически сразу подписал контракт с агентом и с того момента уже не оглядывался назад», – делился своими впечатлениями от триумфа Канзаса Каун.

Это была знаковая победа не только для Кауна, но и для Канзаса.

Я начал со списков ими, наверное, правильно будет и закончить. За всю историю с момента основания баскетбольной программы «Канзас Джейхокс» – а это 125 лет – лишь четверо ее игроков выигрывали чемпионаты NCAA и НБА. Первым был трехкратный чемпион в составе «Миннеаполис Лейкерс» и «Бостон Селтикс» Клайд Лавлетт. Трое остальных – триумфаторы того самого сезона-2007/2008.

Марио Чалмерс дважды брал чемпионство в составе «Майами» и был значимым ролевым игроком в многочисленной свите Леброна.

Брэндон Раш сыграл всего 8 минут в 3 матчах плей-офф в 2015-м, но это были 8 минут в составе «Голден Стэйт», только начинавших свою чемпионскую династию.

Наконец, Саша Каун, подъехавший год спустя, оказался в историческом моменте, в знаковое время и неожиданно, в первую очередь сам для себя, выиграл чемпионство в составе «Кэвз», а заодно обзавелся массой впечатлений.

«Я ехал в НБА, просто чтобы получить опыт игры в этой лиге. После долгих лет выступлений в Европе я чувствовал себя выгоревшим. Меня все чаще одолевали травмы. Моему первому ребенку исполнилось 2 года, второй только родился. Мы с женой решили, что, если не сменим обстановку в тот момент, то не сменим ее уже никогда. Я сказал агенту: «Если «Кливленд» хочет меня, готов к любым предложениям». Знал, что в НБА все будет по-другому, но новые реалии все равно ошеломили меня. Двухнедельные выездные турне – я просто их ненавидел. Все время вдали от семьи, от детей. В этом смысле Европа больше походит на NCAA, выезд на пару дней, а затем обратно домой. Здорово, удобно.

Быть в одной команде с такими людьми, как Леброн, Кайри, Кевин Лав, тоже было необычно. Каждый матч как рок-концерт: огромное количество болельщиков, прессы, внимания. Леброн – определенно наиболее физически одаренный игрок, которого я видел. И он знает, как использовать свой атлетизм. Это качество часто называют талантом, но что касается таланта игры в баскетбол, то Кайри, на мой взгляд, талантливее Леброна. Просто от природы. Наблюдение за ними было не менее ценным, чем чемпионский титул, который стал своего рода вишенкой на торте. И я, конечно же, прекрасно понимаю, что мне очень повезло играть во всех командах, за которые я выступал на разных этапах своей карьеры».

Фото: AFP/Gregory Shamus; Gettyimages.ru/Jed Jacobsohn, Streeter Lecka, Gregory Shamus