Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

А еще и с собой.

В последнее время танцы с бубном вокруг Матчей звезд приобретают все более замысловатые и вместе с тем маловыразительные хореографические черты. Устроители ищут новые форматы, стараются сделать из драфт-церемонии дружеские пошутейки, экспериментируют с количеством очков за одно попадание, в общем, всеми средствами стремятся к тому, чтобы во фразе «спортивное шоу» акцент делался на последнем слове. И это не упрек, а следствие времени, вернее, запроса современной публики и участников.

Если раньше всезвездный уикенд воспринимался многими игроками как возможность попасть в число лучших и проявить себя на фоне элиты, доказать, что белые могут не только прыгать (Брент Бэрри на стиле), но и становиться MVP (Том Чэмберс на практике), то нынешние звездные игроки с облегчением выдыхают, когда не обнаруживают себя в списках участников. Возможность восстановиться, незатейливый способ привлечь к себе внимание медиа посредством поста в соцсетях (уверен, Харден писал о том, что его продинамили, подравнивая свою бороду в барбер-шопе), шанс провести время на тусовочке или с семьей. При желании каждый может найти понятные и закономерные причины пропускать подобные мероприятия. Немногим отличается и отношение тех, кто все-таки попадает на Матч звезд, поэтому сама игра – и тут уже не спасут никакие инновации в правилах – превращается в забаву взрослых шалунов.

Так что задача выбрать самый конкурентный Матч звезд в действительности не кажется такой уж сложной. Главное – не заплутать в определениях.

Не путайте конкуренцию с искусственной интригой и данью уважения

Как по мне, то лучший Матч звезд состоялся больше тридцати лет назад в Чикаго. Тогда Майкл Джордан в присутствии родной аудитории и на глазах еле сдерживающих слезы гордости родителей показал, как выглядит прототип игрока следующего поколения.

В 1988-м Джордан просто приватизировал весь уикенд. Он не только забрал титул MVP (40 очков, 8 подборов, 3 передачи, 4 перехвата, 4 блок-шота).

Майкл еще и перещеголял в конкурсе данков Доминика Уилкинса, Спада Уэбба и Клайда Дрекслера. В те времена, когда мяч был более оранжевый и пупырчатый, к участию еще не допускали третьих запасных второй команды Джи-Лиги.

Однако заявлять о той игре как о последнем конкурентном Матче звезд значит обрекать себя на выслушивание реплик о том, что все это было когда-то давно и не совсем правдиво. К тому же и после него случались действительно стоящие матчи: заруба с овертаймом в Солт-Лейк-Сити в 1992-м, торжественный сходняк в Кливленде в 1997-м, наконец, матч, который носит негласное название «Мистер Айверсон едет в Вашингтон». И Матч звезд-2001 стоит особняком по многим причинам, не только потому, что он действительно был последним конкурентным Матчем звезд.

Да-да, про двойной овертайм в 2003-м и овеянный траурным настроением 2020-й можно с увлечением рассказывать туристам, но это не были игры на победу.

Игрища в Атланте изначально предполагались как торжественные проводы Джордана на пенсию. Винс Картер уступил ветерану место в старте. Майкл, к его чести, отказывался, но Картер задал ему закономерный вопрос: «Это твой последний Матч звезд, и ты должен выйти в старте. Отказ я не приму. Ты хочешь, чтобы меня потом чморила вся лига?»

Мэрайя Кэрри в перерыве выступала в платьях, стилизованных под игровую форму «Буллс» и «Уизардс».

Кобе надел на матч Air Jordan 3, те самые, в которых Майкл зажигал в 1988-м (форма команд тоже была исполнена в той же стилистике), и троллил Джордана всю игру.

Все было круто, пока кропотливо расписанный сценарий не испортил Джермейн О’Нил. После того как Джордан зарешал в овертайме, форвард «Индианы» за секунду до истечения времени сфолил на Кобе в абсолютно безнадежной ситуации, и тот перевел игру во вторую пятиминутку. А там Запад уже не отпустил – благодаря 37 очкам Гарнетта, который и стал MVP.

Эффект от всего этого был такой, как будто на церемонии бракосочетания из свадебного торта неожиданно выскочила потасканная стриптизерша. Вроде атрибуты все на месте, но что-то сработало не в том порядке, в котором было нужно.

Про 2020-й расписывать, в принципе, не стоит. Матч памяти Кобе Брайанта, присуждение его имени титулу MVP, правила, при которых для победы нужно было достичь разницы в 24 очка. Это был самый настоящий трибьют, в котором не было ни победителей, ни проигравших, потому что все работали на благо и в память о Кобе.

А раз не было победителей и проигравших, то о какой конкуренции может идти речь.

В свою очередь Матч звезд-2001 был последним конкурентным Матчем звезд хотя бы по той простой причине, что некоторым из участников пришлось преодолевать трудности еще до того, как он начался.

Восток был жестким аутсайдером, а Айверсон самим собой… еще до начала матча

«Видеть, как человек побежден не лучшим соперником, а самим собой – это трагедия», – говаривал тренер Майка Тайсона Кас Д’Амато.

Не склонный к драматизму и не признающий никакие авторитеты Аллен Айверсон едва ли думал о чем-то таком в преддверии Матча звезд-2001. Во-первых, потому что ему не привыкать побеждать себя и свои пороки, и, во-вторых, ему просто было некогда. На протяжении 72 часов, предшествовавших стартовому вбрасыванию, он бухал вместе с друзьями.

«За свою карьеру у Аллена было много невероятных достижений, но эта история – одна из самых впечатляющих. Речь о звездном уикенде 2001-го года в Вашингтоне, где Айверсон провел свои студенческие годы, играя за Джорджтаун. Он не спал на протяжении трех суток, встречался с бывшими партнерами по команде, посещал памятные для себя места, и просто тусовался со своим окружением. У него был настолько интенсивный график, что он лишь изредка дремал в джипе, который вез его на очередную вечеринку. А потом вышел и не только сыграл в Матче звезд, но и получил награду MVP», – вспоминал журналист thesportsrush.com Тоной Сунгупта.

«Не знаю, о чем я думал. Это был настоящий краш-тест для моего организма. У меня и в мыслях не было затевать такой марафон, но как только я оказался в родных местах, увидел знакомые лица и то, как они меня принимали. Черт, я потерял счет времени, как будто оказался в стране чудес. Было много воспоминаний, смеха, радости, а потом, когда настала пора играть, я почувствовал себя Гарри Гудини, которого опутали цепями, посадили в ящик и выбросили в реку. Единственная мысль, которая меня поддерживала – я не могу ударить в грязь лицом перед всеми этими людьми, с которыми виделся накануне. Они не должны видеть меня слабым», – говорил позже в интервью basketballnetwork.net Айверсон.

И, как мы теперь знаем, не ударил. Но, помимо не прогнозируемого загула Айверсона (звучит глупо, знаю), у тренерского штаба сборной Востока во главе с Лэрри Брауном была вполне очевидная и конкретная проблема. У команды было лишь трое номинальных «больших», двое из которых попали на игру в качестве замены получившим травму. Центровой «Атланты» Дикембе Мутомбо заехал вместо Алонзо Моурнинга. А еще на Матче звезд должен был играть центровой «Филадельфии» Тео Рэтлифф (в том сезоне он в среднем давал 12 очков, 8 подборов, плюс, рекордные 3,7 блок-шота за игру), но он некстати занедужил, и вместо него рекрутировали центрового «Торонто» Антонио Дэвиса.

И как раз Матч всех звезд повлиял на последующий обмен, по мнению многих, определивших команду-финалиста того года.

Мутомбо выдал абсолютно дикий матч, набрав 6 очков, 22 подбора, 2 перехвата, 3 блок-шота, включая монструозную защиту на последних секундах. И наблюдая за тем, как он подчищает огрехи Айверсона, президент «Сиксерс» Пэт Кроче заразился идеей во что бы то ни стало выменять конголезца. Что и сделал, отдав за него как раз того самого Тео Рэтлиффа.

Но все это уже было постфактум, а до тех пор трио Антонио Дэвис-Дикембе Мутомбо-Энтони Мэйсон нужно было что-то противопоставлять ростеру, в котором были Тим Данкан, Крис Уэббер, Кевин Гарнетт, Рашид Уоллес, Карл Мэлоун, Дэвид Робинсон, Владе Дивац и Антонио Макдайесс. Мог быть и Шакил О’Нил, но он тоже оказался в списке травмированных (вместо него взяли Диваца).

Получилось только у Мутомбо. Мудрый конголезец, что называется, сыграл на опыте. В то время как Дэвис с Мэйсоном на пару набрали 8 очков, 13 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот. Несмотря на скукожившуюся статистику, пенять игрокам не стоит, скорее, подобный расклад стал итогом тренерского решения Лэрри Брауна, решившего компенсировать отсутствие роста за счет атлетизма, универсальности и скорости.

Запад выпустил в старте пять членов Зала Славы, но на стороне Востока был вау-эффект

За Айверсона пришел поболеть весь Вашингтон, но впрыск адреналина в командное взаимодействие мог обеспечить не только он. Помимо «Ответа» в стартовой пятерке вышли Винс Картер и Трэйси Макгрэйди, а на скамейке притулились Джерри Стэкхауз, Лэтрелл Спрюэлл (он заменил травмированного Гранта Хилла) и Рэй Аллен, тогда еще умевший делать такие вещи.

Наличие в обойме Глена Робинсона и Аллана Хьюстона сулило неплохое подспорье в атаке с дальней дистанции. У Запада задняя линия исчислялась сугубо Джейсоном Киддом, Кобе Брайантом, Гэри Пэйтоном и Майклом Финли. Восток был легче, нахрапистее и играл на кураже. Именно это ощущение и позволяло сборной Брауна долгое время находиться в игре. Принято считать, что разблюдовка по позициям не играет роли на Матчах звезд, но когда против тебя выходит стартовая пятерка Кидд-Брайант-Уэббер-Гарнетт-Данкан, бессмысленно пытаться навязать им свою игру, нужно просто сосредоточиться на том, что у тебя получается лучше всего и надеяться на удачу. Картеру даже не пришлось сосредотачиваться, его данк на 360 градусов взбодрил игру в середине второй четверти. А благодаря специальной камере, скользившей вдоль паркета, его заход «на Вы» выглядел еще размашистее. Реакция Шака бесценна, особенно с учетом того, что в моменте с Винсом против Картера играл Кобе.

Запад тоже не оставался в долгу. Благодаря разнице в росте, аллей-упы разрывали воздух, как салюты на Новый год, а с учетом того, что среди «больших» были такие отличные распасовщики, как Уэббер и Дивац, недостатка в креативе не было. Правда, того же Диваца его таланты не спасли от стритбольных трюкачеств Стефона Марбэри.

Запад играл целеустремленно, отчасти схематично, руководствуясь техническими установками главного тренера Рика Адельмана, а не инструкциями, которые перед игрой раздавал Гэри Пэйтон.

«Дааа, ну щас я надаю вам тут технических установок», – начал Пэйтон.

(Уэбберу) «Си-Уэбб, вторник, среда, четверг, пятница. Нужно еще экстра? (Имеется ввиду дополнительная игра). Молодчага!)

(Мэлоуну) «Карл Мэло…ох, просто продолжай бросать в кольцо, просто продолжай»

(О’Нилу) «Эээй, «Шак Дизель», как дела! «Казааам»

(Гарнетту) «Кей Джи, пример для подражания чернокожего населения. Все путем!»

(Кидду) «Ну, а тут мой пацан Джей Кидд. Друган, я уж не знаю, о чем ты думал, пытаясь выглядеть как младший братишка Денниса Родмана, но надо было думать лучше. Помните, как он покрасился? Чувак натурально убил меня, но это мой пацан!»

Вот чего-то такого безумного и авантюрного не хватало игре Запада. Только ведь оно и не надо было. Зачем, если ты после третьей четверти ведешь «+19»? Восток же при всей своей эффектной грациозности, отказывался мириться с амплуа спарринг-партнеров.

«Перед заключительной четвертью мы сидели на скамейке и задавались вопросом: «Не, ну а почему не мы?». Почему это мы не можем отыграть 19 очков в Матче звезд. Понимаете, все привыкли к разговорам о том, что Матч звезд – праздник. Да, это так, но в обеих командах собрались профессионалы своего дела. И эго игроков из нашей команды ничуть не меньше эго игроков из команды Запада. Мы просто отказывались проигрывать», – говорил Айверсон в интервью sportstalkphilly.com

И в четвертой мотивированный Восток включил закись азота. Запад точечно сопротивлялся, но громоздкие форварды и центровые команды Адельмана, особенно после трех четвертей, не поспевали за малышами Брауна. Айверсон за последние 9 минут игры набрал 15 из своих 25 очков. Хотя с учетом всех загулов и до этого поражал своей наэлектризованной бодростью.

Только вот приписывать сугубо Айверсону победу в последнем конкурентном Матче звезд не стоит.

Бенефициарами последних двух минут стали Стефон Марбэри и Дикембе Мутомбо. Первый навязал Кобе напряженную перестрелку в последние две минуты матча, а второй с хирургической аккуратностью и охотничьим терпением сыграл в обороне. Именно он вынудил Кобе сбрасывать в последней атаке на Данкана, который, судя по всему, не ждал передачи. Неточный бросок Тима пытался подправить Уэббер, но мяч вывалился из корзины.

«Это была игра за чемпионство. Поверьте. Я езжу на Матчи звезд последние семь лет и никогда не видел ничего подобного», – признавался Мутомбо после игры.

Айверсон был на таких эмоциях, что свою благодарственную речь начал с поисков Лэрри Брауна – тренера Востока и «Филадельфии». Он был невероятно взволнован, и для того чтобы понять его чувства, не требуется перевод, достаточно вслушаться в тон голоса.

«Все говорили, что мы не сможем победить, потому что слишком маленькие. Дело не в размере. Дело в том, насколько велико твое сердце», – бомбил пацанскими афоризмами Айверсон.

Подобные высказывания сейчас могут показаться наивными, но не тогда. Ведь они были подкреплены делом. Матч, в котором расстановка сил однозначно трактовалась в пользу Запада, в итоге сумел воплотить в себе все элементы идеального спектакля: завязка, развязка и кульминация. И самым конкурентным Матчем звезд игру в Вашингтоне делает даже не рывок Востока на последних минутах, а то, что во всем происходящем отсутствовало ощущение заскриптованности. То самое, от которого так сложно избавиться при просмотре большинства Матчей звезд последних лет.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw