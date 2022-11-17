Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)

«Переплатили» или «не переплатили» – одни из самых часто используемых аргументов при обсуждении игры того или иного спортсмена. При этом полемисты часто забывают, что клуб вкладывается в игрока не только как в спортивный актив, а фактически инвестирует в развитие города и региона. И, пожалуй, лучшим доказательством подобных капиталовложений служит Яннис Адетокумбо.

Яннис – золотой олень для «Милуоки»

Когда речь о финансах, нет смысла в цветистых оборотах, тут все решают цифры.

Стоимость «Бакс», по данным Forbes на 2013 год, составляла 312 миллионов долларов (последнее место в лиге) . Даже «Бобкэтс», намедни выдавшие худший сезон в истории (2011/2012, 7 побед-59 поражений), и те оказались выше (315 миллионов). Сегодня же «Бакс» оцениваются Forbes в 2,3 миллиарда, находятся на 15-й строке, слегка уступают «Уизардс» (14-е, 2,5 миллиарда) и опережают клубы вроде «Джаз» (2,03 миллиарда) и «Тимбервулвз» (1,67 миллиарда). Ниже «Милуоки» можно обнаружить такие крепкие клубы, как «Портленд» (2,1 миллиарда), «Атланта» (1,98 миллиарда), «Денвер» (1,93 миллиарда), «Мемфис» (1,65 миллиарда). Но сравнения с «Джаз» и «Тимбервулвз» показательны в том плане, что эта пара базируется в штатах – Юта и Миннесота – которые входят в топ-3 по стране на основании совокупности показателей. В рейтинге usnews.com учитываются восемь основных факторов: здравоохранение, образование, экономика, инфраструктура, перспективность, финансовая стабильность, уровень преступности, окружающая среда.

Висконсин, крупнейшим городом которого является Милуоки, расположился на восьмом месте. Выходит, что «Бакс», обретающиеся в штате, пусть и не сильно, но все же уступающем по ряду показателей Юте и Миннесоте, стоят дороже «Джаз» и «Тимбервулвз». Причина вроде бы очевидна – недавнее чемпионство, повысившее как интерес со стороны нейтрального болельщика, так и инвестора; клуб показал, что в него интересно вкладывать время и деньги. Только вот цимес в том, что мгновенно такие метаморфозы не происходят. Клуб дорожал постепенно, в зависимости от результата, главным фактором которого и стал скромный греческий парень, выбранный в 2013 под 15-м номером.

За 7 лет до драфта-2013 «Бакс» выходили в плей-офф дважды (в сезонах 2005/2006 и 2009/2010). За 7 лет после драфта-2013, до того как взять чемпионство, «Милуоки» побывали в постсезонке пять раз. Если же считать разницу с учетом крупнейшего успеха «Бакс» в этом веке, то выходит следующее: с 2001 по 2013 год у команды 7 побед в плей-офф, с 2014 по 2022 – 45 побед и одно чемпионство . И тут важно не упускать из виду, что деньги клуб зарабатывает даже в случае неудачных выступлений.

«Матч «Бакс» в плей-офф в среднем оценивается в 3 миллиона долларов. И я говорю о выручке за пределами стадиона. Продажа сувенирной продукции, бары, прилегающие к территории стадиона. Посещения матчей являются частью многих туристических программ и спортивно-социальных активностей. Выход в плей-офф – огромное подспорье для города, особенно если в команде есть игрок уровня Янниса. В Милуоки съезжается большое количество туристов, как иностранных, так и американских. Так было с «Буллс» времен Джордана, когда жители Чикаго ездили в другие города, потому что на домашние матчи команды все билеты были распроданы. Посмотреть на Янниса едут отовсюду», – рассказывала президент «Visit Milwakee» Пегги Уильямс-Смит.

Барышня не лукавит, интерес к команде и впрямь нешуточный. По продажам мерчандайзинга «Милуоки» входят в топ-10 лиги. «Бакс» продают товары со своей символикой успешнее, чем «Никс», «Хит», «Клипперс», «Рокетс», чьи рынки сбыта гораздо больше, чем Милуоки.

Конечно, не стоит приписывать все заслуги Яннису. Огромнейшую роль сыграли нынешние владельцы клуба Уэс Иден, Марк Лэзри и Джейми Динан, купившие клуб в 2014, а затем вложившие 550 миллионов в постройку новой арены «Файсерв-Форум». Они же подсобили с организацией так называемого «Оленьего округа» (Deer Destruct) – 30 акров прилегающей к стадиону территории с барами, ресторанами, отелями, развлекательными центрами. В 2023 году к этому великолепию, предоставляющему посетителям мириады способов потратить сбережения, добавится отель «Marriott». Кроме того, у фронт-офиса «Бакс» и муниципалитета города есть планы на постройку бизнес-апартаментов вблизи арены.

«Хочешь выигрывать по-крупному, значит, нужно вкладываться по-крупному. И я имею в виду не только баскетбольные победы. Мы хотим создавать рабочие места, стремимся к тому, чтобы люди ехали в Милуоки. На время финальной серии мы заключили контракт с компанией ABC и Disney, чтобы транслировать матчи на огромных экранах. Пришло порядка 60000 человек . Мы собираемся расширять территорию «Оленьего округа», хотим сделать его одной из главных достопримечательностей города», – говорил президент «Бакс» Питер Фейгин.

Тем не менее, даже самый умело просчитанный бизнес нельзя считать успешным без ярко выраженного лица, без человека или символа, определяющего наглядность прогресса. Для «Милуоки» – это точно Яннис. Сравните прирост дохода до его прихода в клуб и после.

2010-2011: 92 миллиона

2011:2012: 87 миллионов

2012-2013: 109 миллионов

2013-2014: 110 миллионов

2014-2015: 126 миллионов

2015-2016: 146 миллионов

2016-2017: 179 миллионов

2017-2018: 204 миллиона

2018-2019: 283 миллиона

Супермакс Янниса и чемпионство спасли город после пандемии

228 миллионов на 5 лет – это еще огромное количество «но» и «если», озвученных сразу после того, как Яннис подписал новое соглашение с «Бакс». Для кого угодно, но только не для жителей Милуоки. Все – от владельцев маленьких баров, пиццерий, магазинов одежды до кураторов Музея Харли-Дэвидсона и Художественного музея Милуоки – вздохнули спокойно.

«COVID выкосил всю индустрию развлечений. Магазины, отели, рестораны вынуждены были приостановить работу или закрыться. Огромное количество заведений, находящихся поблизости от арены, зависят от посещаемости и успехов команды. То, что Яннис остается – настоящее спасение. Как минимум, у нас есть надежда на то, что люди вернуться на стадион, чтобы смотреть на его игру. Эта сделка значит многое не только для Янниса, но и для всего малого и среднего бизнеса Милуоки. В городе стали появляться маленькие ресторанчики с греческой кухней, даже большие сетевые заведения проводят греческие недели, потому что люди хотят приобщиться к культуре Янниса, ведь он так много делает для Милуоки. Его имя – гарантия для многих бизнесменов. Черт, я сам взял дополнительный кредит, когда узнал, что он продлил контракт», – признавался основатель и владелец сети баров и пивоварен Good City Brewing Дэн Катт.

Все та же Пегги Уильямс-Смит из «Visit Milwaukee» конкретизировала влияние «Милуоки» и Янниса на жизнь города.

«Смотрите, на время одного матча близлежащие отели суммарно сдают порядка 2500 номеров. Иногда больше. Иногда меньше. Все зависит от соперника, времени года, того, регулярный это чемпионат или плей-офф. Для обслуживания 2500 номеров нужно порядка 700 рабочих мест, а это 73000 долларов налогов в казну города. Речь всего лишь об одном матче», – отчитывалась Уильямс-Смит.

C посещаемостью у «Бакс» нет проблем, об этом свидетельствует то, что даже в депрессивном 2019-м у клуба было 36 аншлагов, это клубный рекорд на тот момент . Что уж говорить о чемпионстве, взбодрившем город после активной стадии пандемии.

Согласно Milwaukee Journal Sentinel, траты аудитории в ходе плей-офф с участием «Милуоки» составили 57,6 миллиона . На половину этой суммы пришлась прибыль от финальной серии. Шестиматчевая серия против «Финикса» принесла 28 миллионов, 5,8 из которых публика потратила на победную шестую игру, сыгранную в «Файсерв-Форуме». Серии против «Майами» (2,7 миллиона), «Бруклина» (12,8 миллиона), «Атланты» (14,1 миллиона) тоже возымели ощутимый эффект на бюджет города. Больше всего денег люди тратили на ночлег (8,4 миллиона), развлечения (6,6 миллиона), еду и напитки (5,2 миллиона). Победный забег оленей принес городу 1,11 миллиона в налоговых исчислениях.

Любое, даже самое незначительное действие Янниса становится отдушиной для предпринимателей из Милуоки. На следующий день после завоевания титула грек посредством одной коварной соцсети, запрещенной на территории России, поведал, что в качестве праздничного завтрака заказал себе в забегаловке «Chick-Fil-A» ровно 50 наггетсов (по количеству очков, набранных в победной, шестой игре).

«Эй, мы взяли титул! Может, будете снабжать меня бесплатными наггетсами до конца жизни?», – спросил Адетокумбо одного из работников закусочной.

«Еще один. Выиграй еще один. Тогда – нет вопросов», – отнекивался сотрудник.

Несмотря на то, что халявы Яннису выцыганить так и не удалось, оба остались довольны. Грек уехал в обнимку с кубком Лэрри О’Брайена, а в следующие несколько часов спрос на наггетсы в «Chick-Fil-A» взлетел на заоблачные высоты. Возле одного из заведений был зафиксирован рост пробок на 88% . Жители города выносили коробочки с курицей в астрономических количествах так, как будто завтра уже не существовало.

Яннис расширяет бизнес-среду Милуоки и делает его международным центром

Наличие Янниса привлекает к городу, еще недавно известного лишь пивом, сыроварением и злобствами Джеффри Дамера, людей со всего света. В интервью журналу Milwaukee Business Journal директор по маркетингу «Бакс» Дастин Годси сообщил, что почти 75% подписчиков «Бакс» в одной запрещенной на территории России соцсети – люди, представляющие международную аудиторию, а в другой, но также запрещенной на территории России соцсети, около половины подписчиков – иностранцы. По его словам, это напрямую связано с популярностью Адетокумбо во всем мире.

«Когда вы думаете о том, что человек с такой репутацией и талантом представляет Милуоки как рынок сбыта, как сферу для инвестиций для мирового бизнеса – это действительно будоражит. Речь не только о фанатах спорта, но и о туристах, бизнесменах. Яннис показывает, насколько сообщество города открыто ко всему новому, к ведению диалога на совершенно разные темы. Успех «Бакс» в плей-офф – это еще и пример успешного бизнеса, охватившего все виды предприятий в центральной части города. «Бакс» – центр, вокруг которого они существуют», – утверждал старший вице-президент по международному консалтингу в области спорта и развлечений в GMR Marketing Тодд Фишер.

Удивительно, но о каких-то крупных контрактах Янниса и местных брендов пока ничего не слышно. Хотя Яннису и это не мешает приносить пользу городу. Адетокумбо принимал участие в нескольких рекламных роликах BMO Harris, касающихся банковских услуг BMO Harris Bucks Debit Mastercard. Сам головной офис BMO Harris Bank находится в Чикаго, а компания является одним из пяти партнеров-основателей «Файсерв-Форум» и официальным банком клуба. Отделение BMO в Милуоки – одно из крупнейших (3000 работников), но по результатам рекламной компании был зафиксирован рост клиентуры, так что штат пришлось расширить до 3700 служащих . Что это как не создание рабочих мест для города?

Ну и конечно, нельзя не упомянуть о многочисленных греческих паломниках. Греческий журналист Харрис Ставру, работающий в Sport24, освещает карьеру Янниса с тех пор, как его задрафтовали «Милуоки».

«Я был в Милуоки несколько раз и вижу, как эффект Янниса влияет на город. Мой первый визит состоялся в 2016 году, и теперь я вижу так много отличий. Город цветет. Он становится больше, современнее, красивее. Здесь стало больше людей. Помню, я не мог найти гостиницу, чтобы остановиться, потому что она была заполнена под завязку. Знаю огромное количество людей, которые хотят приехать и посмотреть, что собой представляет Милуоки. Причем они же не знали о существовании такого города еще лет 10 назад. Я видел на греческом телевидении передачи, рассказывающие об особенностях и достопримечательностях Милуоки. А ведь этот город не такой популярный, как Рим, Париж или Нью-Йорк. Яннис сделал Милуоки одним из самых привлекательных направлений для греков».

Понятно, что даже развивающийся Милуоки не составит конкуренцию бизнес-столицам вроде Лондона, Токио или Шанхая, но этого и не надо. Это другое. Это про человека, предпочитающего жалобам и персональным хотелкам, упорный труд по облагораживанию той среды, в которой он оказался. И как видим, у него вполне себе получается.

Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Daniel / Stringer, Patrick McDermott / Stringer; en.wikipedia.org