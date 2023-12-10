Новый турнир НБА – победа для всех

Триумф не только Леброна.

Завершился первый в истории Внутрисезонный турнир НБА, уникальный для американского спорта «кубок».

В подобных соревнованиях по системе студенческого баскетбола клубы НБА не участвовали уже очень давно (не будем же мы считать Летнюю лигу за официальный турнир). Насколько давно?

• или 24 года, если отсчитывать от последнего полутоварищеского «Открытого кубка Макдональдс» в 1999-м – что-то вроде клубного ЧМ, проходящего в Европе, куда НБА отправляла чемпионов только на последние три турнира (а на первые четыре – даже не финалистов);

• или, что более справедливо, 75 лет, если отсчитывать от последнего «Всемирного Профессионального Баскетбольного Турнира».

Тот последний турнир-1948 выиграли «Лейкерс» – и они же стали первыми обладателями «Кубка НБА». В финале Внутрисезонного турнира «Лейкерс» уверенно обыграли «Индиану» со счетом 123:109.

На цветастой площадке в Лас-Вегасе доминировал Энтони Дэвис – 41 очко, 20 подборов, 4 блока. Еще 28 очков (22 – в первой половине) добавил Остин Ривз, участие которого в финале было под вопросом из-за болезни. За это он даже удостоился от Леброна сравнений с Майклом Джорданом и его знаменитой «гриппозной игрой» в финале-1997.

Сам Леброн Джеймс набрал солидные 24 очка с 11 подборами и 4 передачами и был признан Самым ценным игроком всего соревнования, в среднем за 7 игр у него 26,4+7,9+7,6 при 60% точности трехочковых. После восхитительного выступления в полуфинале против «Нового Орлеана» Леброн сделал в финале Кубка НБА небольшую передышку – приз MVP и так был у него в кармане.

Леброн получил около 60% голосов болельщиков и 14 из 20 голосов журналистов. Автор из «Индианаполис Стар» отдал голос за своего Тайриза Халибертона, который тоже провел отличный турнир, в финале набрал 20 очков и 11 передач, но особенно круто выглядел на предыдущих стадиях. Дэвиса выбрали оставшиеся, включая известного бостонского хейтера Леброна – Гэри Уошберна. Да-да, это тот самый смешной дядька с лицом морской свинки, который в 2013-м голосовал за Кармело Энтони и оказался единственным из 120+ респондентов, кто не выбрал Джеймса как MVP сезона. Как видите, у Гэри до сих пор не отобрали право голоса и даже позвали на финал Кубка.

Финал «Лейкерс» – «Индиана» оказался идеальным для Внутрисезонного турнира.

Участие самого популярного баскетболиста современности в финале обеспечило новому турниру легитимность .

А участие восходящей звезды Тайриза Халибертона обеспечило свежесть. Для образования собственной идентичности «Кубку НБА» нужна была эта смесь авторитета, чемпионской родословной с новой кровью, с перспективой, с будущим НБА.

Лига получила интересное противостояние, лига получила звезд в финале, лига получила «Лейкерс» в качестве чемпиона (ну окей, не «чемпиона», а «обладателя кубка» / «победителя турнира», но кто об этом вспомнит), что всегда хорошо для рейтингов.

Но эта победа – не только для «Лейкерс» и Леброна. В этом турнире победили многие.

Победили «Лейкерс»

Конечно, самые громкие фанфары звучат в честь «Лейкерс». Еще один трофей в великой истории этой команды.

После прошлогоднего сухого поражения от «Денвера» в плей-офф непохоже, что в лос-анджелесских пороховницах осталось что-то на новый чемпионский поход. Кубок – великолепный «утешительный приз» для ЛАЛ на ближайшие годы, если чемпионские перстни будут ковать всякие денверы и милуокы.

Однако это может стать хорошим психологическим подспорьем, доказательством, что 39-летний Леброн и компания все еще могут собраться на решающие матчи навылет. И тут две более ранние и более тяжелые победы над «Финиксом» в Турнире значат больше, чем разгром явно уступающих в классе и опыте «Нового Орлеана» и «Индианы» в «Финале четырех».

Разнообразие коллекции трофеев «Лейкерс» и до этого было недостижимым для других команд НБА, а теперь только укрепилось : чемпионские титулы НБА, БАА, НБЛ (в сумме – 17 штук), а также по победе в Мировом Турнире, на «Кубке Макдональдс» (1991) и в Кубке НБА.

Победил Леброн

«Рекорды будут побиты, но одна вещь никогда не будет побита – это добиться чего-то первым. Мы стали первыми чемпионами внутрисезонного турнира, и это прекрасно – сделать это с организацией с богатой историей, а еще лучше – с отличным составом».

Леброн даже не пытается скрыть, что эта победа – для его Наследия (в зависимости от раздражения вы можете писать это слово по-разному, от всех строчных до капса и даже до мема со скрюченным Спанч Бобом). Именно он – а не какой-нибудь там Халибертон, Дэвис, Гэри Уошберн, Майкл Джордан или Стефен Адетойокич – первым поднял над головой новый трофей.

Через пару лет, возможно, этот трофей вообще его именем назовут.

Джеймс бьет рекорды долголетия, но ему надоело быть последним, закрывающим – он хочет где-то оказаться первым, что сложно из-за долгой и насыщенной истории баскетбола. Наконец-то Леброн смог примерить этот образ «первопроходца», которого не хватало в его G.O.A.T-имидже . Пускай это всего лишь чудной турнир посреди сезона, придуманный, чтобы расшевелить болото осеннего баскетбола.

Победил Халибертон

Тайриз был разочарован поражением и тем, что из-за плотной защиты от назначенных оборонцев ЛАЛ (Вандербилт, Реддиш и постоянно материализующийся на сдаиваниях Дэвис, словно из телепорта) ему не удалось показать оптимальную игру.

Но для него огромной победой стало само участие в таком матче: «Эта игра совсем не выглядела, как обычная встреча в регулярке. Я привык, что Леброн свои 35 минут проводит, а сегодня он и Эй-Ди словно не уходили с паркета. Лично для меня это прекрасный опыт. И мне лишь больше хочется играть в матчах, которые имеют какое-то значение. Задача – провести остаток сезона на хорошем уровне, чтобы выйти в плей-офф и прочувствовать это».

За предыдущие три года в НБА Халибертон никогда не был даже близок к плей-офф. Из-за этого многие до сих пор не понимали, насколько он хорош . «Индиану» в этом году покажут лишь шесть раз по национальному телевидению в США – «Пэйсерс» среди 10 самых «неинтересных», по мнению телевещателей, команд лиги. В прошлом году «Индиане» поставили лишь четыре игры – это минимум. Для сравнения, ЛАЛ обычно показывают по 35-40 раз за год в регулярном сезоне.

И даже в этом расписании большинство «национальных» игр «Индианы» идут по второстепенному NBA TV. Во время плей-офф Внутрисезонного турнира (уникальный коллаб между соперничающими телекомпаниями, кстати), ESPN подтрунивал над TNT, что тот ни разу не показывал игры Халибертона. Нашли, конечно, кого высмеивать: на самом ESPN Тайриз появлялся всего два раза, причем один – еще когда был в «Сакраменто».

Кубок НБА познакомил широкую публику с разыгрывающим «Индианы». Из любимчика баскетбольных гиков он врывается в мэйнстрим – а это очень важно для авторитета в НБА. Все чаще инсайдеры и эксперты шепчут: «следующая звезда, с которой будут хотеть играть другие звезды – это Халибертон». Еще в начале ноября никто этого не шептал.

Победила «Индиана»

У «Индианы» – самая легкая платежка в НБА, они до сих пор почти в 10 млн до потолка зарплат. Если вычесть отчисленных и выкупленных игроков, действующий состав «Пэйсерс» уступает только «Сан-Антонио» по окладу: 117,6 млн (текущий состав ЛАЛ стоит 167 млн, самый дорогой у ГСВ – 208, все это без учета налога на роскошь).

С одной стороны, это дает «Индиане» возможность для усиления уже сейчас – или следующим летом, когда даже супермакс Халибертона не лишит команду вариантов активно поработать на рынке свободных агентов.

С другой стороны, самые «бедные» игроки НБА (только трое «Иноходцев» зарабатывают больше 9 млн в год) получили приятную прибавку к зарплате в этом году. Она была бы еще выше, если бы «Пэйсерс» выиграли Кубок, по 500 тысяч каждому вместо 200, но даже эти 3 млн на команду стали приятным бонусом. Не тратится владелец-скряга – игроки сами заработают.

Победил «Лас-Вегас»

Этот клуб еще не существует, но он один из главных бенефициаров мероприятия. «Финал четырех» проходил в Вегасе как своебразный «тест рынка». От маркетингового успеха турнира зависело, насколько распростертыми будут объятия 30 команд НБА, когда они неизбежно будут принимать к себе 31-ю из Лас-Вегаса.

А тут еще и Леброн Джеймс на главной сцене выигрывает кубок, MVP и полмиллиона кэша.

И речь даже не о завирусившейся шутке из соцсетей: Леброн наконец-то сделал то, что не смог Джордан – уехал из Лас-Вегаса с прибылью.

Джеймс уже давно распланировал будущее после игровой карьеры: он хочет быть совладельцем новой команды НБА в Неваде: «Мое желание стать владельцем организации в Вегасе по окончании игровой карьеры не изменилось . Прекрасные болельщики, все уже давно работает.

Женская НБА, НФЛ, НХЛ, бейсбольная команда скоро появится. «Формула-1» была тут в прошлом месяце. НБА станет еще одним прекрасным дополнением к этому городу».

Во второй половине 2020-х (сначала лига займется телеконтрактом, потом будут идти разговоры о расширении, и обычно после решения проходит два года до вступления команды в лигу) «Лас-Вегас Лебронс», ну или не Лебронс, точно появятся в НБА.

Кстати, еще пять лет назад казалось, что Вегас получит команду и до расширения – за счет переезда, и главным кандидатом была… «Индиана». Но в 2019-м город и клуб договорились о реновации арены и сохранении клуба в Индианаполисе до 2044-го.

Победила лига

Грядущий телеконтракт – главное, что сейчас на уме у руководства НБА. Кризис кабельного телевидения, банкротство сети местных вещателей, стагнация традиционных телерейтингов, пустые и блеклые Матчи звезд – неприятные сигналы для компании, которая намеревается заключить многомиллиардное соглашение с ТВ уже предстоящей весной (начнет действовать с 2025-го).

И бац – прямо перед этим НБА устраивает развлечение из ничего.

В среднем (до финала) матчи Турнира смотрели по 1,5 млн телезрителей на ESPN и TNT. Это на 26% больше, чем прошлогодние матчи регулярного сезона в эти дни. Местные трансляции выросли на 20%, когда к матчам регулярки прикрепили ярлычок «а еще это и новый Кубок НБА».

Вот уже и Netflix собирается в следующем году выкупить права на показ Внутрисезонного турнира и создание документального сериала о какой-нибудь команде НБА .

Успех Турнира для телекомпаний измеряется даже не рейтингами. Больше всего привлекает именно уверенность НБА в том, что ее эксперименты никогда не провалятся.

В офисе НБА сейчас царит эйфория, Адам «Киссинджер» Сильвер хочет заключить еще больше контрактов на поставку трусов и раскрасить еще больше паркетов, но скоро она спадет. Как, возможно, и текущие восторги от Кубка. Многие инновации и смелые решение НБА сначала принимались на ура, а потом все охладевали.

«Пузырь»-2020 был успешной операцией по спасению сезона, но никто не хотел возвращения к этому в сезоне-20/21. Драфт звезд и «концовки Элама» на Матчах всех звезд привели к скачку спортивной борьбы и фанатского интереса, но потом все вернулось к норме, в этом сезоне возвращается традиционный формат МВЗ с Западом/Востоком и обычным счетом.

Возможно, и интерес к Кубку НБА будет спадать – но момент для его дебюта, прямо перед переговорами о телеконтракте на 6-8 млрд в год, выбран идеальный.

В чем-то победили даже те, кто проиграл

Кубок НБА – хорошая демо-версия плей-офф.

Кто-то на примере игр в группе или навылет может обрести уверенность в силах, а кто-то – вовремя погасить амбиции. Например, в «Голден Стэйт» теперь явно рассеялись все иллюзии о том, что в решающих матчах турбо-кнопка сама включается. «Филадельфия» осознала, что одна только замена Риверса на Нерса на тренерском мостике не делает команду успешной в «клатче» (два поражения на последней минуте в группе). А «Новый Орлеан» зато знает, что локальных успехов можно добиться и без Зайона – даже, скорее, вопреки Зайону.

Победили и мы?

Будем откровенны – пока этот сезон НБА дарит мало позитивных историй. Чаще скандалы, интриги и буквально расследования. И баскетбол, в основном, на таком же уровне. Ярко, но неслаженно. Говоря художественными аллегориями, сезон-2023/24 не похож на насыщенные цветовые поля картин Марка Ротко, Барнетта Ньюмена, Пита Мондриана или того безымянного художника, что рисовал паркеты Внутрисезонного турнира. Скорее, он состоит из клякс на полотнах Джексона Поллока, или абстрактных фигур, как у Василия Кандинского, или нагромождений Жана Дюбюффе .

«Клипперс» запутались в бороде новой звезды, и их состав после перехода лопнул по швам, зашить удается только спустя месяц.

«Финикс» никак не может собрать здоровым свое Большое Трио.

Яннис и Лиллард в «Милуоки» провели целый ноябрь, настраивая пикенроллы и игнорируя защиту.

Состарившийся «Голден Стэйт». Разваливающийся «Чикаго». Похмельный «Денвер». Неровный «Майами». Слишком много спотыкающихся команд, включая даже и финалистов Кубка «Лейкерс» и «Пэйсерс».

И непривычно много слабых, слабейших, позорно слабых команд. В эпоху плей-ин (последние четыре сезона) такого еще не было. «Детройт» идет на антирекорд, последний раз побеждал 28 октября, «Сан-Антонио» – 2 ноября. У «Вашингтона» одна победа после 8 ноября – над «Детройтом», так что не считается. У «Портленда» в ноябре было 18 дней подряд без побед. «Мемфис» стартовал 0-6, у «Шарлотт» до сих пор нет ни одной победы с разницей более 7 очков.

Но на блеклом фоне откровенных лузеров и неубедительных претендентов фанаты НБА внезапно увидели матчи, имеющие значение – и турнирное, и развлекательное, и даже где-то историческое .

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Meg Oliphant