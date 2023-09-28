💣💣💣 Лиллард будет играть с Яннисом! Быстрая реакция на громыхающий обмен НБА, где засветился и «Финикс»

Оцениваем, кто что получил.

Вы все ждали эту сделку НБА и наконец-то сегодня это случилось: да, «Миннесота» подписала Тайриса Мартина на негарантированный контракт в тренировочный лагерь.

Ха! Думали, тут будет шутка про Гэя в Сан-Франциско? А вот и нет.

Какие уж тут шутки – нужно быть предельно серьезным и сосредоточенным, чтобы уследить за всеми слухами НБА. Не далее чем сегодня инсайдер Майкл Гранже заявлял: «В НБА укрепляется общее мнение, что Лиллард будет обменян в «Майами».

И это на фоне активного вброса об участии «Торонто» в торгах, которые то ли готовы были отдавать молодежь за Лилларда, то ли не готовы, то ли вообще канадцев безжалостно использует «Портленд», чтобы набить цену на Дэйма и убедить «Майами» отдать все пики, Хирро, Йовича и каждый третий пиджак из гардероба Пэта Райли.

«Майами» не клюнул. «Торонто» не вырвался ни в какие фавориты.

Дэмиан Лиллард – внезапно – переходит в «Милуоки».

«Бакс» появлялись в слухах о Лилларде где-то на периферии – «Милуоки» мало того что не был в списке предпочтений Дэмиана (там был исключительно «Майами»), так и вообще эта команда, даже несмотря на чемпионство-2021 и Янниса Адетокумбо в составе, не воспринимается как претендент на суперзвезд. Город холодный и не самый крупный, тренер-новичок, довольно специфичное выстраивание состава вокруг Грик-Фрика, куда вроде бы еще одна звезда никак не влезет.

Но так часто бывает: спортивную команду покупает новый владелец – пускай в «Милуоки» это был лишь переход миноритарного пакета в 25% - и клуб сразу становится активнее на трансферном рынке. Чтобы уговорить «Портленд» на их предложение, «Бакс» потребовалось подключить еще и «Финикс» к сделке.

Вот как это в итоге выглядит и что означает для всех сторон:

«Милуоки»

Отдает:

• разыгрывающего защитника Дрю Холидэя (33 года, 36,9 млн, опция игрока на-24/25);

• атакующего защитника Грэйсона Аллена (27 лет, 8,9 млн);

• незащищенный пик драфта-2029, а также право обменяться пиками в 2028 и 2030 годах.

Получает:

• разыгрывающего защитника Дэмиана Лилларда (33 года, 45,6 млн; контракт на 4 года и с 25/26 зарплата вырастает до ~60 млн в год).

«Бакс» попадают в парадоксальную ситуацию: получают звезду с гигантским контрактом, но при этом не становятся дороже. В сумме Холидэй и Аллен получают столько же. Клуб верит, что шаг с Лиллардом убедит Янниса через год продлить контракт еще на 4 года.

Грек отдаст в руки разыгрывающего больше комбинаций, чем отдавал Холидэю или кому-то еще, сам станет чаще играть «из поста», скидывая из под кольца на открывающегося Дэйма. Пулеметным броскам Лилларда дадут больше пространства, которое защитнику, словно тайт-энд из американского футбола, будет освобождать Яннис, угрожая получить мяч на легкий данк (при поддержке других длинноруких и широкоплечих игроков фронткорта «Оленей»).

Обе звезды в этом новом союзе получают одноклубника такого уровня, какого у них в карьере еще не было.

Первое опасение – защита. Получая, прямо скажем, не энтузиаста оборонительных действий Лилларда, «Бакс» отдают одного из лучших защитников периметра современности в лице Дрю Холидэя. Грэйсон Аллен был мишенью для атак соперников «Бакс» последние пару лет, но недостаток скорости, атлетизма и защитных инстинктов он хоть как-то компенсирует надоедливостью и грубостью. Лопес, Яннис – великолепные подстраховщики, но сколько раз им за матч нужно будет подстраховывать Лилларда?

Второе опасение – что Лиллард расстраивается, что в Висконсине нет теплых пляжей, играет все хуже, стареет, дорожает, Яннис не впечатлен и быстренько собирает вещички в ЛА или НЙ. С одной стороны, «Милуоки» как будто в лучшей ситуации с гигантским контрактом Лилларда, чем многие другие: в случае гипотетического ухода Адетокумбо у них как раз будет возможность прождать два сезона (25/26, 26/27) и запустить перестройку даже с 60-миллионной зарплатой Лилларда.

С другой стороны, окно для этой перестройки будет крохотное: «Бакс» отдают незащищенный пик-29, незащищенные свопы пиков в 2028 и 2030, так что если они будут в эти сезоны падать на дно таблицы, не получат от этого никаких драфтовых дивидендов – высокие пики уедут в «Портленд», а о «Милуоки» можно будет забыть на десятилетие.

И все же, когда есть возможность получить игрока уровня Лилларда в команду уровня «Милуоки», этим шансом нельзя раскидываться.

«Портленд»

Отдает:

• разыгрывающего защитника Дэмиана Лилларда (33 года, 45,6 млн);

• центрового Юсуфа Нуркича (29 лет, 16,9 млн, контракт на три года);

• легких форвардов Нассира Литтла (23 года, 6,3 млн, контракт на четыре года) и Кеона Джонсона (21 год, 2,8 млн, опция команды на 4,5 млн на следующий сезон).

Получает:

• центрового Деандре Эйтона (25 лет, 32,5 млн, контракт на три года);

• разыгрывающего защитника Дрю Холидэя (33 года, 36,9 млн, опция игрока на-24/25);

• незащищенный пик драфта-2029 и право обменяться пиками в 2028 и 2030 годах;

• новичка Тумани Камара на минимальном контракте.

«Портленд» получил лучшие возможные пики – один прямой, два свопа, все незащищенные, самые далекие из возможных – и от пожилой команды, которая как раз должна разваливаться к концу 2020-х, а потому их выборы на драфте могут оказаться очень высокими.

Актив, который имеет более осязаемую стоимость – это Дрю Холидэй, которого «Блэйзерс» будут менять дальше, ведь два места в старте уже отведены молодым и перспективным Скуту Хендерсону (3-й пик драфта-2023) и Анферни Саймонсу (за последние два сезона набрал в сумме почти столько же очков, что и Лиллард, уже получает 25 млн в год). Холидэя наверняка удастся конвертировать в более близкий пик первого раунда, на него уже прицеливаются-прицениваются «Филадельфия» и «Майами», а на самом деле – половина команд плей-офф.

«Блэйзерс» выполнили и побочный квест в этой сделке – смогли прицепом к Лилларду отправить в новый клуб Нуркича. Тот, впрочем, соверешенно не нужен был «Милуоки», но стороны нашли решение.

И благодаря этому решению «Портленд» получил и последний элемент компенсации, который искал в торгах по Лилларду: сильного молодого игрока в стартовый состав. Любовь Эйтона и «Финикса» прошла, центровой уже в прошлом сезоне пытался сбежать – но был ограниченно свободным агентом, и «Санз» не захотели терять его просто так. Флегматичный багамец все-таки сменил клуб, но теперь «Финикс» хотя бы получает за него разумную компенсацию. Когда-то в Эйтоне видели будущего олл-стара, у него уже есть опыт игры в финале НБА, «Блэйзерс» рады принять его в состав и больше задействовать в атаке, как того хочет сам центровой.

Впрочем, пока «Портленд» рано хвалить, их сделка заключается в размене ровесников Лилларда-Холидэя с явной потерей качества, в приобретении центрового ровно в два раза дороже прежнего, который вряд ли принесет в два раза больше пользы, и в накоплении пиков, которые могут как быть, так и не быть хорошими. Ждем обмена Холидэя и пытаемся понять, как сочетается такой разносол в старте «Портленда», как Эйтон, Саймонс, Хендерсон, Джерами Грант (160 млн на 5 лет никуда не делись) и Матисс Тайбулл.

«Финикс»

Отдает:

• центрового Деандре Эйтона (25 лет, 32,5 млн, контракт на три года);

• тяжелого форварда Тумани Камара (23 года, минимальный контракт на четыре года).

Получает:

• центрового Юсуфа Нуркича (29 лет, 16,9 млн, контракт на три года);

• атакующего защитника Грэйсона Аллена (27 лет, 8,9 млн);

• легких форвардов Нассира Литтла (23 года, 6,3 млн, контракт на четыре года) и Кеона Джонсона (21 год, 2,8 млн, опция команды на 4,5 млн на следующий сезон).

«Финикс» с новыми правилами потолка зарплат и обменом всех возможных пиков в сделках по Дюрэнту и Билу попал в ситуацию не безвыходную, но одновыходную. «Санз» могли усилиться единственным способом: разменять последний оставшийся актив, Эйтона, на несколько более мелких.

Им это удалось: центрового на замену они получили, игрока с удобным контрактом – тоже , вдобавок и пару молодых игроков, переход которых можно воспринимать как «повторный драфт», минимум риска, а какая-то польза и прогресс должна быть.

Везде есть подвох. Если Нуркич и Аллен будут играть с тройкой Дюрэнт-Букер-Бил в старте, от перспектив этого состава в защите хочется выть. Грэйсон со скамейки – это меньше минут для полезных игроков-функций Гордона и Ватанабе. Но у «Финикса» есть целый регулярный сезон на подбор правильных настроек и сочетаний.

Полученные от «Портленда» молодые форварды (Кеон, скорее, защитник, но не в этих «Санз») могли бы занять пустующее в команде место ответственного за оборону периметра, вот только в прошлом сезоне оба выступили ниже ожиданий, а ведь в концовке позапрошлого казалось, что Нассир наконец-то готов к игре в старте, а Кеона зря когда-то мариновали на скамейке «Клипперс». А вот и не зря. Уткнувшись в потолок и сделав шаг назад в «Портленде», который давал минуты всем желающим, сложно рассчитывать на доверие в претенденте на титул «Финиксе».

А значит, «Финикс» сейчас может себе зачесть в плюс только одно действие: зарплатная ведомость с разменом Эйтона на Нуркича с сезона-24/25 и далее выглядит чуть менее ужасающей. Но и это тоже хорошо, потому что любой чемпионский проект должен выстраиваться с прицелом на несколько лет, а не на один сезон.

В «Милуоки» это вроде бы тоже понимают.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu / Staff, Thearon W. Henderson, Steph Chambers / Staff, Christian Petersen / Staff