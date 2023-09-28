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💣💣💣 Лиллард будет играть с Яннисом! Быстрая реакция на громыхающий обмен НБА, где засветился и «Финикс»

Милуоки Милуоки
Дэмиан Лиллард Дэмиан Лиллард
НБА НБА
Юсуф Нуркич Юсуф Нуркич
Кеон Джонсон Кеон Джонсон
Грэйсон Аллен Грэйсон Аллен
Дрю Холидэй Дрю Холидэй
Портленд Портленд
Нассир Литтл Нассир Литтл
Финикс Финикс
Тумани Камара
Деандре Эйтон Деандре Эйтон
Баскетбол Баскетбол

Оцениваем, кто что получил.

Вы все ждали эту сделку НБА и наконец-то сегодня это случилось: да, «Миннесота» подписала Тайриса Мартина на негарантированный контракт в тренировочный лагерь.

Ха! Думали, тут будет шутка про Гэя в Сан-Франциско? А вот и нет.

Какие уж тут шутки – нужно быть предельно серьезным и сосредоточенным, чтобы уследить за всеми слухами НБА. Не далее чем сегодня инсайдер Майкл Гранже заявлял: «В НБА укрепляется общее мнение, что Лиллард будет обменян в «Майами».

И это на фоне активного вброса об участии «Торонто» в торгах, которые то ли готовы были отдавать молодежь за Лилларда, то ли не готовы, то ли вообще канадцев безжалостно использует «Портленд», чтобы набить цену на Дэйма и убедить «Майами» отдать все пики, Хирро, Йовича и каждый третий пиджак из гардероба Пэта Райли.

«Майами» не клюнул. «Торонто» не вырвался ни в какие фавориты.

Дэмиан Лиллард – внезапно – переходит в «Милуоки».

«Бакс» появлялись в слухах о Лилларде где-то на периферии – «Милуоки» мало того что не был в списке предпочтений Дэмиана (там был исключительно «Майами»), так и вообще эта команда, даже несмотря на чемпионство-2021 и Янниса Адетокумбо в составе, не воспринимается как претендент на суперзвезд. Город холодный и не самый крупный, тренер-новичок, довольно специфичное выстраивание состава вокруг Грик-Фрика, куда вроде бы еще одна звезда никак не влезет.

Но так часто бывает: спортивную команду покупает новый владелец – пускай в «Милуоки» это был лишь переход миноритарного пакета в 25% - и клуб сразу становится активнее на трансферном рынке. Чтобы уговорить «Портленд» на их предложение, «Бакс» потребовалось подключить еще и «Финикс» к сделке.

Вот как это в итоге выглядит и что означает для всех сторон:

«Милуоки»

Отдает:

• разыгрывающего защитника Дрю Холидэя (33 года, 36,9 млн, опция игрока на-24/25);

• атакующего защитника Грэйсона Аллена (27 лет, 8,9 млн);

• незащищенный пик драфта-2029, а также право обменяться пиками в 2028 и 2030 годах.

Получает:

• разыгрывающего защитника Дэмиана Лилларда (33 года, 45,6 млн; контракт на 4 года и с 25/26 зарплата вырастает до ~60 млн в год).

«Бакс» попадают в парадоксальную ситуацию: получают звезду с гигантским контрактом, но при этом не становятся дороже. В сумме Холидэй и Аллен получают столько же. Клуб верит, что шаг с Лиллардом убедит Янниса через год продлить контракт еще на 4 года.

Грек отдаст в руки разыгрывающего больше комбинаций, чем отдавал Холидэю или кому-то еще, сам станет чаще играть «из поста», скидывая из под кольца на открывающегося Дэйма. Пулеметным броскам Лилларда дадут больше пространства, которое защитнику, словно тайт-энд из американского футбола, будет освобождать Яннис, угрожая получить мяч на легкий данк (при поддержке других длинноруких и широкоплечих игроков фронткорта «Оленей»).

Обе звезды в этом новом союзе получают одноклубника такого уровня, какого у них в карьере еще не было.

Первое опасение – защита. Получая, прямо скажем, не энтузиаста оборонительных действий Лилларда, «Бакс» отдают одного из лучших защитников периметра современности в лице Дрю Холидэя. Грэйсон Аллен был мишенью для атак соперников «Бакс» последние пару лет, но недостаток скорости, атлетизма и защитных инстинктов он хоть как-то компенсирует надоедливостью и грубостью. Лопес, Яннис – великолепные подстраховщики, но сколько раз им за матч нужно будет подстраховывать Лилларда?

Второе опасение – что Лиллард расстраивается, что в Висконсине нет теплых пляжей, играет все хуже, стареет, дорожает, Яннис не впечатлен и быстренько собирает вещички в ЛА или НЙ. С одной стороны, «Милуоки» как будто в лучшей ситуации с гигантским контрактом Лилларда, чем многие другие: в случае гипотетического ухода Адетокумбо у них как раз будет возможность прождать два сезона (25/26, 26/27) и запустить перестройку даже с 60-миллионной зарплатой Лилларда.

С другой стороны, окно для этой перестройки будет крохотное: «Бакс» отдают незащищенный пик-29, незащищенные свопы пиков в 2028 и 2030, так что если они будут в эти сезоны падать на дно таблицы, не получат от этого никаких драфтовых дивидендов – высокие пики уедут в «Портленд», а о «Милуоки» можно будет забыть на десятилетие.

И все же, когда есть возможность получить игрока уровня Лилларда в команду уровня «Милуоки», этим шансом нельзя раскидываться.

«Портленд»

Отдает:

• разыгрывающего защитника Дэмиана Лилларда (33 года, 45,6 млн);

• центрового Юсуфа Нуркича (29 лет, 16,9 млн, контракт на три года);

• легких форвардов Нассира Литтла (23 года, 6,3 млн, контракт на четыре года) и Кеона Джонсона (21 год, 2,8 млн, опция команды на 4,5 млн на следующий сезон).

Получает:

• центрового Деандре Эйтона (25 лет, 32,5 млн, контракт на три года);

• разыгрывающего защитника Дрю Холидэя (33 года, 36,9 млн, опция игрока на-24/25);

• незащищенный пик драфта-2029 и право обменяться пиками в 2028 и 2030 годах;

• новичка Тумани Камара на минимальном контракте.

«Портленд» получил лучшие возможные пики – один прямой, два свопа, все незащищенные, самые далекие из возможных – и от пожилой команды, которая как раз должна разваливаться к концу 2020-х, а потому их выборы на драфте могут оказаться очень высокими.

Актив, который имеет более осязаемую стоимость – это Дрю Холидэй, которого «Блэйзерс» будут менять дальше, ведь два места в старте уже отведены молодым и перспективным Скуту Хендерсону (3-й пик драфта-2023) и Анферни Саймонсу (за последние два сезона набрал в сумме почти столько же очков, что и Лиллард, уже получает 25 млн в год). Холидэя наверняка удастся конвертировать в более близкий пик первого раунда, на него уже прицеливаются-прицениваются «Филадельфия» и «Майами», а на самом деле – половина команд плей-офф.

«Блэйзерс» выполнили и побочный квест в этой сделке – смогли прицепом к Лилларду отправить в новый клуб Нуркича. Тот, впрочем, соверешенно не нужен был «Милуоки», но стороны нашли решение.

И благодаря этому решению «Портленд» получил и последний элемент компенсации, который искал в торгах по Лилларду: сильного молодого игрока в стартовый состав. Любовь Эйтона и «Финикса» прошла, центровой уже в прошлом сезоне пытался сбежать – но был ограниченно свободным агентом, и «Санз» не захотели терять его просто так. Флегматичный багамец все-таки сменил клуб, но теперь «Финикс» хотя бы получает за него разумную компенсацию. Когда-то в Эйтоне видели будущего олл-стара, у него уже есть опыт игры в финале НБА, «Блэйзерс» рады принять его в состав и больше задействовать в атаке, как того хочет сам центровой.

Впрочем, пока «Портленд» рано хвалить, их сделка заключается в размене ровесников Лилларда-Холидэя с явной потерей качества, в приобретении центрового ровно в два раза дороже прежнего, который вряд ли принесет в два раза больше пользы, и в накоплении пиков, которые могут как быть, так и не быть хорошими. Ждем обмена Холидэя и пытаемся понять, как сочетается такой разносол в старте «Портленда», как Эйтон, Саймонс, Хендерсон, Джерами Грант (160 млн на 5 лет никуда не делись) и Матисс Тайбулл.

«Финикс»

Отдает:

• центрового Деандре Эйтона (25 лет, 32,5 млн, контракт на три года);

• тяжелого форварда Тумани Камара (23 года, минимальный контракт на четыре года).

Получает:

• центрового Юсуфа Нуркича (29 лет, 16,9 млн, контракт на три года);

• атакующего защитника Грэйсона Аллена (27 лет, 8,9 млн);

• легких форвардов Нассира Литтла (23 года, 6,3 млн, контракт на четыре года) и Кеона Джонсона (21 год, 2,8 млн, опция команды на 4,5 млн на следующий сезон).

«Финикс» с новыми правилами потолка зарплат и обменом всех возможных пиков в сделках по Дюрэнту и Билу попал в ситуацию не безвыходную, но одновыходную. «Санз» могли усилиться единственным способом: разменять последний оставшийся актив, Эйтона, на несколько более мелких.

Им это удалось: центрового на замену они получили, игрока с удобным контрактом – тоже, вдобавок и пару молодых игроков, переход которых можно воспринимать как «повторный драфт», минимум риска, а какая-то польза и прогресс должна быть.

Везде есть подвох. Если Нуркич и Аллен будут играть с тройкой Дюрэнт-Букер-Бил в старте, от перспектив этого состава в защите хочется выть. Грэйсон со скамейки – это меньше минут для полезных игроков-функций Гордона и Ватанабе. Но у «Финикса» есть целый регулярный сезон на подбор правильных настроек и сочетаний.

Полученные от «Портленда» молодые форварды (Кеон, скорее, защитник, но не в этих «Санз») могли бы занять пустующее в команде место ответственного за оборону периметра, вот только в прошлом сезоне оба выступили ниже ожиданий, а ведь в концовке позапрошлого казалось, что Нассир наконец-то готов к игре в старте, а Кеона зря когда-то мариновали на скамейке «Клипперс». А вот и не зря. Уткнувшись в потолок и сделав шаг назад в «Портленде», который давал минуты всем желающим, сложно рассчитывать на доверие в претенденте на титул «Финиксе».

А значит, «Финикс» сейчас может себе зачесть в плюс только одно действие: зарплатная ведомость с разменом Эйтона на Нуркича с сезона-24/25 и далее выглядит чуть менее ужасающей. Но и это тоже хорошо, потому что любой чемпионский проект должен выстраиваться с прицелом на несколько лет, а не на один сезон.

В «Милуоки» это вроде бы тоже понимают.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu / Staff, Thearon W. Henderson,  Steph Chambers / Staff, Christian Petersen / Staff

18 комментариев

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nikolaev-78
win-win-win Портки если не за плоф, так за плейин побороться смогут.
+13
-1
+12
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Расс
Спасибо за такой качественный и оперативный разбор!
+9
-1
+8
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Daylight
Спасибо Дэйму за счастливое... хотелось сказать детство, но детство было с Дрекслером, Рашидом и Пиппеном. Без титулов. Юность? Её загубили травмы Роя и Одена, которые с Олдриджем и молодым Батюмом должны были пошуметь. Теперь вот и третье "поколение" ПТБ осталось без перстней.
Грустно, друзья.
Грустно.
+8
0
+8
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namankey
Ответ nikolaev-78
win-win-win Портки если не за плоф, так за плейин побороться смогут.
Через сколько лет?
+8
-1
+7
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Алексей Матыгин
Яннис с Дэмианом думаю сыграются
+3
0
+3
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namankey
Ответ Light Yagami
Наконец-то собралась достойная команда на Востоке, а то который год наблюдаем за избиением в финале (не считая отскока бакс). Финикс-Милуоки, ЛАЛ-Милуоки, Дэнва-бакс – любой матч-ап будет супер интересным!
Бакс уже в финале?! Что-то я пропустил финал востока, который они сегодня выиграли. Кого хоть они вынесли? Бостон или Майами?))
+4
-2
+2
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lock0000
Ответ Light Yagami
Наконец-то собралась достойная команда на Востоке, а то который год наблюдаем за избиением в финале (не считая отскока бакс). Финикс-Милуоки, ЛАЛ-Милуоки, Дэнва-бакс – любой матч-ап будет супер интересным!
Какой Лал в финале?? Ты о чем? Да и Милуоки не факт, что Бостон с Хитс пройдут, хотя это вероятнее, чем в финале команда пенсов и травматов
+3
-1
+2
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JBa
Ответ noke
Финикс взял и самоуничтожился. Один из самых нелепых ходов последних лет.
а?

отдали главную раковую опухоль НБА, каким местом он самоуничтожился?

Финикс всё сделал четко
+3
-1
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NickG
ух ты, редко когда в это время межсезонья что-то случается, а тут такой барабум!
и вроде как все команды получили почти максимум из того, что могли:
Бакс взяли 2-ую суперзвезду и это дополнительный довод для Янниса, чтобы продлиться.
Портленд получил Эйтона, пики и Холидэя, которого можно выгодно обменять.
Санс наконец-то скинули Эйтона и хоть как-то расширили ротацию.

критиковать можно всегда, но, кажется, на бумаге и на данный момент это вин- вин- вин.
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Куприн
На кой ляд Финикс помог усилится одному из главных соперников за титул мне понять не дано. Ладно бы сами чего стоящее получили, но нет- набор переплаченных, больных и не оправдавших ожидания игроков.
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LBJ236
Отличный обмен для ПТБ. Игроки интересные подъехали и пики тоже всегда пригодятся. Вогель хотел работать с Эйтоном-его прокатили. И в целом он стоит гораздо больше чем Санс взяли. Бакс отдали Аллена-отлично отыгравшего сезон и Дрю-отличного универсала. Взамен Дэйм...ну такое себе, глубина совсем уходит у Бакс, это не выиграшная ситуация
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Ola BP
Ответ Daylight
Спасибо Дэйму за счастливое... хотелось сказать детство, но детство было с Дрекслером, Рашидом и Пиппеном. Без титулов. Юность? Её загубили травмы Роя и Одена, которые с Олдриджем и молодым Батюмом должны были пошуметь. Теперь вот и третье "поколение" ПТБ осталось без перстней. Грустно, друзья. Грустно.
А чего грустить? В НБА главное не итог, а сам процесс)
Надо успех кайфовать от прошедшего и с восторгом ожидать будущее, даже если оно не радостное, но всегда увлекательное)
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Ola BP
Ответ noke
Финикс взял и самоуничтожился. Один из самых нелепых ходов последних лет.
Финикс вообще провёл идеальный обмен. Ещё бы Нуркича поменять на что-то менее травмирующееся. Команда максимально укомплектована, что в атаке, что в защите.
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