Много?

Межсезонье НБА достигло пика: форвард «Бостона» Джейлен Браун подписывает продление контракта в суммах, насколько ожидаемых, настолько же и удивительных.

300 миллионов долларов за 5 лет.

Никто еще не получал таких денег в НБА – и в то же время Джейлен далеко не первый, кто получает такой контракт. Есть существенные различия между нашим восприятием этих бесконечных миллионов и их реальным весом в зарплатной ведомости клуба, между «фактической стоимостью», выражаемой в долларах, и «ценностью» контракта, определяющей его место в текущей финансовой атмосфере НБА.

Вот 7 моментов, которые нужно учитывать в оценке этого контракта:

1. Это «супермакс»

«Супермаксимальным» контрактом принято называть соглашение, по которому игрок получает больше положенной ему максималки. Как это работает: в НБА есть верхний лимит годового заработка, и его уровень зависит от стажа игрока. Но в очень редких ситуациях он может претендовать на более высокий уровень – и если подписывает такой улучшенный контракт, его называют «супермаксом».

Что за ситуации? Игрок должен провести минимум 7 лет в НБА, все – в одной команде (допускается один обмен в первые 4 года), а главный фильтр – попасть в год перед заключением такого сверхмаксимального соглашения в символическую сборную сезона НБА. Де-факто – быть одним из 15 лучших игроков лиги прямо сейчас.

Джейлен Браун задрафтован «Селтикс» в 2016-м, а в прошедшем сезоне впервые в карьере – и в самый удачный момент – попал в символические пятерки. «Бостон» мог предложить игроку контракт с улучшенными условиями – и предложил. А Браун, конечно же, подписал.

«Супермаксы» в НБА существуют не так давно – всего лишь седьмой год. Вот кто подписывал такие контракты:

2017: Карри, Харден, Уэстбрук, Уолл

2019: Лиллард

2020: Яннис, условно Гобер: француз получил контракт чуть выше максимума, но не на пределе супермаксималки

2021: Эмбиид

2022: Букер, Йокич, Таунс

(Вопреки всеобщему заблуждению, у Брэдли Била нет ни второй буквы «л» на конце фамилии, ни супермакса. Его подписанный прошлым летом контракт был вовсе не выше того максимума, что был ему положен по стажу)

Интереснее посмотреть, кто не получил супермаксимум, имея на это право. И если копнуть в эту сторону, то окажется, что… такой случай только один. Кавай Ленард («Сан-Антонио»), Энтони Дэвис («Новый Орлеан») и Пол Джордж («Индиана») самостоятельно отказались от прибавки, предпочли ей смену команд. Джимми Батлера и Демаркуса Казинса, напротив, уже их клубы («Чикаго» и «Сакраменто») обменяли до того, как те выполнили критерии для супермаксималки.

В итоге единственный отказ – это Кемба Уокер, которого «Шарлотт» в 2019-м решили отпустить как свободного агента в «Бостон», потому что не хотели давать ему больше стандартного максимума, а такие деньги и более успешные «Селтикс» могли предложить.

Только Браун-2023 находится в намного более выгодном положении, чем Кемба-2019. Уокер – один из самых миниатюрных игроков современной НБА, он не смог вывести клуб со скромного рынка в плей-офф, едва пролез в третью пятерку в том сезоне (Брэдли Бил и Клэй Томпсон уступили совсем немного в голосовании), он был на два года старше, чем Браун сейчас, и к тому моменту провел лишь 11 игр в плей-офф за карьеру.

У Брауна таких игр уже 105 (он лидер в своей возрастной группе по опыту в плей-офф). Играя за популярный, сильный и не экономящий «Бостон», он в прошедшем сезоне попал во вторую символическую сборную и остановился в одной победе от второго подряд финала НБА.

Игрокам с такими достижениями клубы всегда дают все, что те попросят.

2. Это самый большой контракт в истории НБА

Итак, финансовым рекордсменом НБА теперь является Джейлен Браун. Не Йокич, не Леброн, не Яннис, не Карри…

Цифра в 300 млн пугает как сама по себе, так и в сравнении с контрактами из тех видов спорта, где не участвует суверенный фонд Саудовской Аравии или другого ближневосточного государства.

НФЛ – самая богатая лига в Америке, и тут тоже побили рекорд этим летом, но Джейлен Хертс, Ламар Джексон и Джастин Херберт получили пятилетние контракты на меньшие суммы: 255, 260 и 262,5 млн. В МЛБ Аарон Джадж полгода назад получил 360 млн – но на 9 лет, так что по сути контракт в полтора раза меньше брауновского.

Пошли и сравнения с целыми командами от интернет-экспертов: нам напомнили, что вся чемпионская стартовая пятерка «Селтикс»-2008 получала 62 млн в сумме, что новая зарплата Брауна в 60,7 млн в год в среднем – всего на 1 млн меньше «пола зарплат» НХЛ, минимальной отметки, которую должны добрать клубы. То есть один Браун как будто дороже целой условной хоккейной «Аризоны».

Одно важное но: в отличие от НХЛ, в НБА нигде и никогда не считается среднегодовая зарплата. В платежке всегда учитываются только фактические выплаты от клуба игроку в каждый конкретный сезон. И если 15 лет назад чемпионский «Бостон» получал меньше – так тогда и потолок зарплат был всего 55,6 млн. Сейчас он больше 130 млн. Через пять лет будет уже под 200. Глупо сравнивать.

В НБА контракты не возникают из вакуума или из желания какого-то шейха получить самого дорогого игрока на планете. Новые максимальные контракты прямо привязаны к уровню потолка зарплат, а тот – к доходам лиги. Когда последние ежегодно переписывают рекорды, первые – тоже.

На Sports.ru уже обсуждалось все это, и не один раз, но постоянно приходится проговаривать снова и снова:

3. Мы не знаем точную сумму соглашения с Брауном

Вот как работает привязка: НБА прогнозирует доход на предстоящий сезон, делит его примерно на 67, так рассчитывает потолок зарплат (немного корректируя его с учетом прошлогодних цифра). Супермакс – это зарплата в 35% от потолка в первый сезон соглашения, а дальше стандартная прибавка еще в 2,8% от этого же потолка.

Браун заключил свой контракт не как свободный агент – он продлил текущее соглашение, истекавшее в следующем году. Поэтому его 35% будут вычисляться по потолку зарплат-2024, который пока не знает никто.

По правилам потолок не может быть ниже прошлогоднего (сейчас – 136 млн), но и прирост от года к году ограничен 10%. Два последних сезона потолок стабильно растет на максимальные 10%, так что разумно предположить, что и в 2024-м будет так. Это означает потолок зарплат в 149,6 млн и такое распределение зарплаты Брауна по сезонам:

24/25 – 52,4 млн

25/26 – 56,6 млн

26/27 – 60,7 млн

27/28 – 64,9 млн

28/29 – 69,1 млн

Но это предварительные цифры. Сейчас в контракте зафиксированы только 35% от потолка-24/25 – а он в теории может быть и ниже 149 млн. Правда, на практике пока нет никаких сигналов к замедлению финансового роста НБА.

И это означает, что пугающие 69 млн Брауна через пять лет могут составить уже лишь 31,5% от потолка, то есть меньше, чем сегодняшняя 45-миллионная зарплата Батлера, Кавая или Лилларда. И уж намного меньше, чем зарплата какого-нибудь Джувэна Ховарда 20 лет назад, когда его 20,6 млн составляли 47% от потолка.

4. Это все равно будет самый большой контракт, но рекорд продержится только 1 год

Доходы НБА ежегодно растут и переписывают рекорды, вместе с ними обновляют рекорды и индивидуальные контракты игроков. Все логично.

Поэтому рекорд Брауна продержится ровно один год. В следующем году продлит контракт его одноклубник Тейтум, получит почти 340 млн за пять лет. Еще через год – Дончич и его 360-370 в зависимости от потолка. Когда придет очередь супермакса Виктора Вембаньямы (ну или, может быть, Сандро Мамукелашвили, кто знает), супермакс будет уже выше, чем полмиллиарда долларов за пять лет.

Не «Аль-Хилаль», но тоже ничего так.

5. Все гарантировано без бонусов, нет опции игрока, есть торговый бонус

В НБА очень ограничены возможности по выделению какой-то бонусной части оклада. У того же Брауна прямо сейчас на сезон-23/24 базовая зарплата – 28,5 млн, а еще 3,3 млн выделено в качестве бонусов за попадание на Матч звезд или победы в плей-офф.

При подписании максимальных контрактов выделять что-то из базовой зарплаты в бонусы просто не принято. Звучит как хорошая идея – получай не за прошлые заслуги, а сдельный оклад, но в реальности это утопия, игроки обижаются. А обиженная звезда иногда хуже свободного агента.

Браун мог продлить контракт еще две недели назад, но переговоры затянулись. Сумма, срок, готовность обеих сторон продлить соглашение были очевидны – обсуждались мелкие детали.

Одной из таких наверняка была опция на последний сезон. Конечно, вряд ли Браун в своем уме станет через 5 лет отказываться от 69 млн долларов – но то, что Браун продлен на максимальные 5 лет, а не на 4+1, становится маленькой победой клуба. Если ближе к концу соглашения Джейлена надо будет обменять, это будет сделать чуть проще, когда ситуация с последним годом контракта не вызывает вопросов: возьмет опцию или не возьмет?

Да, при заключении контракта все всегда думают о том, что будет, если придет момент обменивать игрока. В максималки принято добавлять «трейд-кикер» – дополнительный бонус, который выплачивается игроку, если того меняют в другой клуб (игрок может при обмене отказаться от этого «кикера»). Такие условия вписывали в контракты даже самых преданных игроков, от Данкана до Карри, и они практически никогда ничего не значат – поговорим о них, когда вновь пойдут разговоры о обмене Джейлена. А в ближайший год его в принципе по правилам НБА нельзя менять; сам трейд-кикер начнет действовать только с 25/26 и в теории может оказаться вообще равным $0.

6. Никто, кроме «Бостона», не мог дать Брауну такие деньги

Одной строкой: если бы Джейлен Браун стал через год свободным агентом, другой клуб мог бы предложить ему не более 192 млн на 4 года.

7. «Бостон» не мог не дать Брауну такие деньги

Но история НБА показывает, что иногда игроки готовы отказаться от сверхдоходов ради перехода. Ведь обычные доходы от них никуда не денутся. Предоложим, Браун выходит на рынок в 2024-м и подписывается с каким-нибудь условным «Бруклином» на два года и 92 млн. А потом подписывает новый трехлетний максимальный контракт с очередным любым клубом НБА – это еще +200 млн.

И так игрок потеряет намного меньше, чем отпустивший его клуб. У баскетболиста не будет сразу надежного, долгосрочного контракта – но если он не регрессирует, то в итоге недополучит где-то по 2-3 млн в год. Зато клуб лишится топ-игрока – а если человек попал в сборную сезона, то он уже признан в лиге топ-игроком, даже если поклонники баскетбола в интернете думают иначе. И клуб не сможет найти замену ушедшему свободному агенту – например, без Брауна платежка «Селтикс» в 2024 будет всего на 5-6 млн ниже потолка зарплат.

Вы сможете заменить Джейлена Брауна игроком, который будет зарабатывать 5-6 млн?

Вот и «Бостон» не сможет.

Поэтому Браун и получает свои 300 млн. А если их дуэт с Тейтумом не приведет к заветным чемпионским перстням, то его разобьют, Джейлену подберут новый клуб в обмене через год, два или даже пять, получив за форварда хорошую компенсацию.

Контракт может пугать болельщиков, но он пока не пугает менеджеров НБА. Они-то за все 40 лет существования потолка зарплат усвоили правила игры: чемпионские титулы выигрывают дорогие команды. И не надо говорить тут про «Денвер»-2023: если вы не заметили, то в «Наггетс» два молодых игрока получили по максималке даже без участия в Матче звезд, ну и супермаксимальное продление в команде тоже было.

Контракт Брауна не делает «Бостон» сильнее. Контракт Брауна не делает «Бостон» стабильнее финансово, ведь через несколько лет придется задумываться о том, кого отпускать, кого продлевать, сколько еще сезонов можно потерпеть высокий налог на роскошь. Но это – будущее, которым клуб может управлять. Как раз-таки без этого продления «Бостон» точно стал бы слабее, потому что некем было бы заменить как Джейлена, так и его место в зарплатной ведомости – а тогда по цепочке можно и с Тейтумом прощаться, перестраиваться, искать новую 20-летнюю восходящую звезду, ждать очередного шанса еще 5, 10, 15 лет.

Странно ждать перестройку в команде, которая в последние годы регулярно играет в финале конференции и совсем недавно была в большом финале.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer / Staff, Patrick Smith / Staff, Tim Nwachukwu / Staff, Alex Goodlett / Stringer; twitter.com/celtics