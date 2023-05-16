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Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)

НБА НБА
переходы переходы
Джим Макилвэйн
Деандре Джордан Деандре Джордан
Джон Конкак
Яков Цакалидис
Трентон Хэсселл
Стив Керр Стив Керр
Элтон Брэнд Элтон Брэнд
Итан Томас
Келенна Азубуйке
Чарли Белл
Марк Газоль Марк Газоль
Люк Мба а Муте Люк Мба а Муте
Марк Прайс
Марк Джексон 1975 Марк Джексон 1975
Рики Дэвис
Эрик Гордон Эрик Гордон
Отто Портер Отто Портер
Джон Уильямс
Деандре Эйтон Деандре Эйтон
Кайл Лаури Кайл Лаури
Моррис Петерсон
Си Джей Майлз Си Джей Майлз
Андерсон Варежао Андерсон Варежао
Карл Лэндри Карл Лэндри
Крис Дюхон Крис Дюхон
Николя Батюм Николя Батюм
Тайрон Несби
Джефф Тиг Джефф Тиг
Марчин Гортат Марчин Гортат
Донатас Мотеюнас Донатас Мотеюнас
Аллен Крэбб Аллен Крэбб
Гордон Хэйворд Гордон Хэйворд
Зак Лавин Зак Лавин
Джейсон Терри Джейсон Терри
Рой Хибберт Рой Хибберт
Дамьен Уилкинс
Пол Рид Пол Рид
Кори Мэггетти
Джей Джей Редик Джей Джей Редик
Энес Кантер Фридом Энес Кантер Фридом
Матисс Тайбулл Матисс Тайбулл
Джош Смит Джош Смит
Пол Миллсэп Пол Миллсэп
Майкл Редд
Баскетбол Баскетбол

Тайбулл подписался с «Далласом», а остался в «Портленде».

Утром 6 июля, в день, когда официально открывается окно переходов свободных агентов, 26-летний австралийский форвард/защитник Матисс Тайбулл подписался с «Даллас Мэверикс», которые планировали усилить оборонительные порядки вокруг талантливого, но сильно перекошенного в сторону атаки дуэта Дончич-Ирвинг. У «Мэвз» было доступно «исключение среднего уровня» на сумму около 12-14 млн в год, и большую часть этого исключения предложили Матиссу – контракт на 33 млн, 3 года. НБА зарегистрировала эту сделку.

Только это был еще не совсем «контракт». Это был «оффер-шит», «заявка на контракт», заполненный бланк G-1 из приложений к Коллективному соглашению НБА.

А через один день на контракте с Тайбуллом подпись поставил менеджер… «Портленда». В статусе баскетболиста «Далласа» Тайбулл провел всего одни полные сутки, прежде чем «Блэйзерс», сохранявшие права на Матисса как на ограниченно свободного агента, воспользовались правом повторить контракт от «Мэвз» и безусловно оставить игрока у себя.

Точно такой же «любовный треугольник» через несколько дней возник между Полом Ридом, его прошлой (как оказалось, и будущей) командой «Филадельфией» и пытавшейся перехватить сменщика Эмбиида «Ютой», предложившей Риду контракт на 22 млн/3 года с необычными условиями гарантии. Теперь эти условия переходят с новым контрактом Рида в «Сиксерс».

Почему клубы подписали игроков, но остались ни с чем?

Так работает институт ограниченно свободных агентов НБА – молодые игроки после контракта новичка (или со стажем не более 3 лет в лиге, если они не были выбраны в первом раунде драфта) могут получить от прежнего клуба статус «ОСА» – и у команды остается право «заматчить», то есть повторить любой контракт со стороны. Такой контракт должен быть гарантированным минимум на два сезона, а на повторение дается от 1 до 6 суток (зависит от того, когда конкретно клуб получил по почте от клуба-конкурента «оффер-шит», но обычно – 24 часа).

В большинстве случаев до оффер-шитов не доходит – клуб успевает договориться о переподписании игрока, как в этом году, например, «Лейкерс» решили вопросы с Остином Ривзом. Иногда, когда есть такая угроза, клубы договариваются о другом способе перехода игрока – по сайн-энд-трейду, как «Бостон» отправил Гранта Уильямса в «Даллас» и получил за это какую-то компенсацию.

Если клуб отказывается повторять оффер, игрок просто уходит в новый клуб на обговоренные условия. По правилам НБА, в отличие от НХЛ, за переход ОСА старой команде компенсация не полагается. Последний пример – «Сакраменто» в 2020-м так отпустил Богдана Богдановича в «Атланту» (потому что перед этим конфиденциальность переговоров по обмену серба провалил «Милуоки»).

Яркие примеры потери ОСА – Гилберт Аринас, в честь которого потом назвали поправку к правилу ОСА, а также Карлос Бузер, Джереми Лин, Чендлер Парсонс, Харрисон Барнс, Мо Уильямс.

Но бывают и примеры, подобные Тайбуллу и Риду, когда игрок становится частью новой команды всего на несколько часов или дней, а потом возвращается обратно. Они редки – но подобное мы видим уже второй год подряд (а до того не было с 2018-го), ведь прошлым летом в такой же ситуации оказался так и не ставший игроком «Индианы» Деандре Эйтон.

В НХЛ правила ОСА шире, игроков больше, и в такие истории попадали очень звездные игроки: «Каролина» как-то попыталась «украсть» у «Детройта» Сергея Федорова, «Калгари» – Теему Селянне, «Рэйнджерс» – Джо Сакика, последний случай из 2019-го – «Монреаль» и Себастьян Ахо, оставшийся в «Каролине».

Но в истории НБА тоже были заметные игроки, борьба за которых на рынке ограниченно свободных агентов когда-то дошла до критической стадии.

Как в НБА появились ограниченно свободные агенты

Вообще-то когда-то «свободных агентов» в нынешнем понимании в НБА не было вовсе. Любой игрок принадлежал команде до тех пор, пока та его сама не отпустит, даже если контракт истек. Нельзя было даже перейти на должность тренера в другой клуб НБА без разрешения. Свободными агентами становились только после отчисления, почти все переходы до 1980-х – это драфт и обмены.

В 1976-м году, после устранения угрозы со стороны поглощенной Американской Баскетбольной Ассоциации, НБА разрешила игрокам переходить в другую команду после истечения контракта… если она предложит какую-то компенсацию прежнему клубу. И все свободные агенты были ограниченно свободными.

Правила все вертели как хотели: в 1982-м «Хьюстон» повторил контракт «Филадельфии» Мозесу Мэлоуну – и тут же отправил его в обмене в «Сиксерс»! В 1983-м «Никс» дали оффер Кевину Макхэйлу, на что «Бостон» в ответ выписал контракты всем свободным агентам «Никс», и те решили отозвать предложение (можно было и так!). Условие выставить, повторить или снять оффер одному игроку могло быть частью обмена вообще другого человека.

Количество оффер-шитов достигало 50-60 в год, но большинство отзывалось, и до стадии «повторять или нет» доходили единицы. Самыми активными хедхантерами были «Кливленд Кавальерс», но так никого и не нахантили – Отис Бердсонг (1981, «Кингз»), Кэлвин Нэтт (1983, «Блэйзерс»), Келли Трипьюка (1984, «Детройт») остались в своих клубах.

И будущая «Микроволновка» из детройтских «Плохих парней» Винни Джонсон не надел форму «Никс», «Соникс» не достался ветеран Норм Никсон из «Клипперс», а Джо Бэрри Кэрролл получил от «Милуоки» огромный по тем временам контракт на 1,5 млн в год (больше в 1985-м получали только Мэджик, Берд, Карим и Мозес Мэлоун), но в итоге платили эти незаслуженные деньги ему все так же «Уорриорз».

До 1988-го все свободные агенты были ОСА, если того хотели их клубы. Но летом 88-го подписали новое Коллективное соглашение, где впервые появился институт неограниченно свободных агентов. Ограниченно свободными теперь были только молодые игроки. Но клубы не перестали выписывать офферы – во многих случаях, как и ранее, впустую.

Марк Прайс – «Вашингтон»

И первое же межсезонье с «современными» ОСА чуть было не породило трансферную бомбу. «Вашингтон» (тогда еще «Буллетс») предложил Марку Прайсу контракт, по которому его зарплата не просто вырастала в семь раз, но становилась больше, чем у Айзейи Томаса или Мориса Чикса – 1,25 млн в год!

Прайс к тому моменту еще даже не играл на Матче звезд, но траектория его карьеры была понятной и «Кливленду». За прошедший год «Кэвз» отпустили Кевина Джонсона и Джона Бэгли, так что терять молодого разыгрывающего не имели права и повторили предложение. В итоге Марк был одним из лучших разыгрывающих начала 90-х, пока травмы не замучили. А вот когда замучили – как раз и перешел в «Вашингтон», в 31 год, сыграв за «Буллетс» всего 7 матчей.

«Кливленд» не был финансово готов к офферу Прайса, у команды уже было два «миллионника» Догерти и Нэнс, и денег на всех не было: в итоге клуб дешево обменял Рона Харпера в «Клипперс». Возможно, того и не хватило в битвах против чемпионских «Буллз» Джордана.

Эдди Ли Уилкинс – «Вашингтон»

«Буллетс» тем летом пытались перекупить многих, в их числе – Уилкинс… но не Доминик. А Уилкинс из «Никс»… но не его младший брат Джеральд. Это был запасной центровой «Никс» Эдди Ли Уилкинс, который за 4 года провел лишь 78 матчей в лиге. Но даже его не удалось переманить, «Нью-Йорк» повторил предложение, и Эдди Ли три следующих года подменял Юинга.

Джон Конкак – «Детройт»

В 1989 году Джон Конкак из «Атланты» получил говорящее прозвище «Джон Контракт». Но вины «Атланты» в этом примерно столько же, сколько «Детройта» и «Миннесоты»!

Тем летом «Пистонс» потеряли Рика Махорна на драфте расширения «Тимбервулвз» и кинули все свободные под потолком 2,5 млн в запасного центрового Конкака – столько же получал Майкл Джордан! Детройтцам повезло – «Атланта» заматчила, а Джон, хоть и провел еще 7 сезонов в лиге, во всех играл меньше 25 минут и набирал менее 4 очков и 5 подборов в среднем за игру.

Хот Род Уильямс – «Майами»

Еще один печально известный контракт. Уильямс в начале 1990-х был в пятерке самых высокооплачиваемых игроков НБА. При этом он был запасным – отличным, но не великим. «Майами» недавно вступил в лигу, не успел никому переплатить и решил, что Уильямс – скрытый франчайз-игрок, которого просто еще не рассмотрели. Но и не дали рассмотреть, «Кэвз» в 1990-м оставили Хот Рода.

Стив Керр – «Миннесота»

В 1990-м еще у одного запасного «Кэвз» закончился контракт – лидеру лиги по проценту трехочковых сделала предложение другая молодая команда с пустой платежкой, «Миннесота». Правда, значительно скромнее – всего 500 тысяч в год, и «Кливленд» легко повторил. Керр, правда, потом потерялся, в отличие от Прайса и Уильямса, был обменян, и только в 93-м начал возрождать карьеру в «Чикаго» за минималку.

Шерман Даглас – «Лейкерс»

Редкий оффер, который приходит уже после старта сезона. «Генерал» Шерман Даглас не мог договориться о новом контракте с «Майами», а «Лейкерс» остались без разыгрывающего – у Мэджика обнаружили ВИЧ.

Сразу после Рождества-1991 ЛАЛ пригласили Дагласа, но «Хит» повторили контракт – а уже через две недели обменяли Дагласа на недовольного разыгрывающего другого клуба, Брайана Шоу из «Бостона». До середины 90-х в НБА не было никаких запретов по обмену только что подписанных игроков.

Стэнли Робертс – «Даллас»

Повторим – никаких запретов: как только «Орландо» в 92-м повторил оффер «Далласа», он тут же обменял его в «Клипперс». У «Мэджик» уже был новый 130-килограммовый новичок, получше Робертса, его звали Онил Шакович. А Стэнли, к сожалению, в 23 года порвал ахилл и после этого отыграл только полтора сезона. Зато неплохо заработал.

Лерон Эллис – «Миннесота»

Не Леброн. Ле-рон. До 1995-го охота на ОСА встала на паузу – лиге было не до того, два локаута подряд. Как только они отгремели, «Вулвз» предложили оффер запасному центровому «Шарлотт», «Хорнетс» оставили Эллиса – только чтобы добавить его в обмене Моурнинга на Райса в «Майами» (а «Хит» отчислили его всего через два месяца).

Джим Макилвэйн – «Миннесота»

Нет, это еще не тот самый «худший контракт в истории НБА»! Его Джим подпишет с «Сиэтлом» через год, чем приведет в бешенство Шона Кемпа. А в 1995-м корявый центровой получит всего лишь годичный оффер на полмиллиона от «Миннесоты», который не возмутит никого, включая обладавший правами на него «Вашингтон».

Тайрон Несби – «Сан-Антонио»

И снова пришлось ждать локаута, прежде чем появился следующий оффер – это «Сперс» после чемпионства-1999 чуть было не испортили все сразу, предложив контракт (3 млн в год) форварду-новичку Несби из «Клипперс». ЛАК повторили, САС потратили деньги более разумно, а в 2003-м Несби уже не играл в НБА.

* * *

С 1996-го лига, по сути, отменила институт ОСА и офферов, почти все становились неограниченно свободными, но ошибка стала очевидна сразу, когда Шак убежал из «Орландо», и c 2001 по 2003 все плавно вернулось к прежним правилам. В XXI веке офферы стали более частыми, а клубы – более осторожными.

Марк Джексон – «Хьюстон»

В 2001-м шестеро ролевиков получили офферы, и пятерых отпустили в новый клуб. Исключение – Марк Джексон. Но это не тот Марк Джексон, не разыгрывающий «Никс» и «Индианы», а центровой, отыгравший всего год за «Голден Стэйт». Это был второй и последний контракт менее известного Марка Джексона, по первому он получил 300 тысяч, по второму – 24 млн. После оффера его меняли в среднем раз в год.

Майкл Редд – «Даллас»

В начале 2000-х межсезонье раскручивалось очень долго – Майкл Редд из «Милуоки» сидел без контракта до конца лета. Редд думал, что он будущая звезда, «Бакс» думали, что он лишь сменщик Рэя Аллена.

Правы были и те, и другие – «Мэверикс» предложили Редду средний контракт на 9 млн в сумме за три года. На повторение оффера тогда давалось целых две недели – пока «Бакс» думали, EA Sports выпустила видеоигру NBA Live 2003, где Редд числился в составе «Мэвс». Вот только в Даллас он не переехал – «Бакс» заматчили, через полгода обменяли Рэя Аллена в «Сиэтл», а в следующем году доверили команду Редду. И уже вскоре продлевали его на максимальный контракт.

Стал бы «Даллас» чемпионом в 2006-м с Реддом вместо Джерри Стэкхауза?

Рики Дэвис – «Миннесота»

Рики Дэвис в NBA Live 2003 в «Тимбервулвз» не числился – к моменту отсечки составов его контракт уже повторили «Кэвз» (в середине августа). С новым контрактом Дэвис успешно утянул «Кэвз» на дно к драфту Леброна, набирал 20 очков в среднем, бросал по своему кольцу ради трипл-дабла. В следующем году «Рики Бакетс» пытался оспорить верховенство звездного новичка в клубной иерархии и был выкинут из команды. В «Миннесоте» он тоже появится – уже в 2006-м, но, кстати, на том самом контракте, что предлагали «Волки».

Элтон Брэнд – «Майами» и Кори Мэггетти – «Юта»

Эти двое объединены не только годом, в который они стали ОСА, но и командой, которая этот статус им обеспечила. «Клипперс» получили всех лидеров в результате обменов – Брэнда из «Чикаго», Мэггетти из «Орландо», Андре Миллера из «Кливленда». Но совершенно не умели их продлевать, в первую очередь, из-за жадности владельца.

В 2003-м всем троим кто-то предложил контракт, и, как считалось, «Клипперс» сохранят только Мэггетти. Миллер ушел в «Денвер», а Брэнд, по слухам, гулял счастливый по пляжу с новой максималкой от «Майами Хит», когда ему позвонил агент и сообщил, что ЛАК сохраняют бигмена у себя.

Все песчинки с того пляжа сдуло яростью Брэнда.

Джейсон Терри – «Юта»

У «Юты» после ухода Мэлоуна и Стоктона появилось много свободных денег. После того как ее обломали с Мэггетти, она продолжила упорствовать и через неделю предложила контракт следующему в очереди. Им был Джейсон Терри из «Атланты», которая с контрактами обращалась еще хуже «Клипперс».

Тем не менее, Терри «Хоукс» оставили – чтобы через год обменять в «Даллас» на безделушки.

Итан Томас – «Милуоки», Моррис Питерсон – «Торонто», Трентон Хэсселл – «Портленд», Джейк Цакалидис – «Кливленд»

2003-й был мегабазаром ОСА – Брэнд, Маггетти, Миллер, Терри, а еще Джеймс Поузи и Гилберт Аринас, которых «не уберегли». Второго – потому что и не могли по тогдашним правилам, которые позднее исправят «Поправкой Аринаса».

2004-й был не так богат на имена, но их было еще больше, а рынок – еще активнее. Скромные предложения скромным игрокам вроде Томаса («Вашингтон»), Питерсона («Новый Орлеан»), Хэсселла («Миннесота») и Цакалидиса, он же в миру Алексей Ледков («Мемфис»), их клубы повторили.

А вот Мо Уильямс, Квентин Ричардсон и сразу двое выкраденных оффером «Юты» – Окур и Бузер – перешли в новые команды, где и провели лучшие сезоны в карьере.

Крис Дюхон – «Торонто»

Канадцы настолько сомневались в приезжающем из Европы Хосе Кальдероне, что дали огромный (по меркам второгодки из второго раунда драфта) контракт запасному «Буллз» Крису Дюхону – 9 млн на три года. Это было лишь на несколько тысяч меньше, чем получал по контракту новичка Крис Пол, 4-й номер драфта-2005. И «Буллз» вот это вот проглотили, хотя у них были Бен Гордон и Кирк Хайнрик.

Дэмиен Уилкинс – «Миннесота»

Дюхон хотя бы были игроком старта команды плей-офф. Уилкинс – незадрафтованным 26-летним форвардом «Сиэтла» с 29 играми в карьере.

Яркая вспышка в паре игр против «Сперс» в плей-офф помутила разум сначала «Миннесоты», а потом и «Сиэтла», который повторил 15/5. Уилкинс (племянник Доминика, сын Джеральда) доиграет в клубе даже до переезда в «Оклахому», а последний год этого контракта после обмена проведет… в «Тимбервулвз»! Как и в случае с Рики Дэвисом, это судьба.

Андерсон Варежао – «Шарлотт»

«Кэвз» никак не могли договориться с бразильцем о продлении после выхода в финал-2007. Только в декабре Андерсон подписал соглашение – но с «Шарлотт».

«Кэвз» повторили оффер, а болельщики, еще недавно бившие рекорд Гиннесса по числу надетых париков в честь шевелюры центрового, собирались освистать блудного сына в его первом матче после «возвращения» (хотя технически он никуда так и не ушел). Чтобы этого не допустить, Леброн в первый и последний раз в карьере вошел в игру со скамейки запасных – одновременно с Варежао, чтобы свист в адрес бразильца заглушили громкие овации Джеймсу.

Чарли Белл – «Майами»

Еще одним заматченным ОСА-2007 был Чарли Белл. Но вы не помните Чарли, потому что никто не помнит Чарли, и даже не скажете, в какой команде он играл (это был «Милуоки»).

Джош Смит – «Мемфис»

В 2008-м никого не удивляло, что Джош Смит востребован на рынке свободных агентов (как не удивляло и то, что «Атланта» не сумела его продлить заранее). Ему было 22, он мог сыграть на обеих позициях форварда и уже был одним из лидеров лиги по блокам.

Казалось, что через несколько лет Джош будет играть на Матче всез звезд, но следующего большого рывка Смит в «Атланте» так и не сделал. Упустивший Джоша «Мемфис» через год нашел альтернативу – всеми списанного Зака Рэндольфа, ставшего духовным лидером цепкой мемфисской банды. Команды «грит-энд-грайнд» могло и не быть, ведь Джош той философии явно не подходил.

Келенна Азубуике – «Клипперс», Си Джей Майлз – «Сиэтл», Карл Лэндри – «Шарлотт»

Остальные игроки из набора-2008 – скромные запасные. Вот вам факт дня: все три команды, которые давали им офферы, 15 лет спустя называются иначе: «Шарлотт» поменяли прозвище, «Соникс» – вообще место обитания, а у «Клипперс» «Лос-Анджелес» в названии официально сокращен до «ЛА».

Пол Миллсэп – «Портленд»

Пол был запасным в «Юте», где играли экс-участники МВЗ Бузер, Окур и Кириленко в передней линии. Уходил он, в принципе, на такую же роль, но в «Портленд» к Олдриджу. «Блэйзерс» попытались перегрузить оффер подписными бонусами и опциями, но «Юта» стиснув зубы (и кошелек) сохранила важного резервиста. Уже через год Бузер и Окур ушли, а Миллсэп стал игроком старта до конца контракта.

«Портленд» же через год все-таки украдет ОСА у «Юты» – Уэса Мэттьюза.

Марчин Гортат – «Даллас»

Любовь Марка Кьюбана к центровым не ограничивается теми, кого он подписал, есть и те, кого он не смог подписать! Поляк только что подменял Ховарда в финале НБА, и «Орландо» решил сохранить центрового – тем более что контракт был всего лишь на исключение среднего уровня.

Кайл Лаури – «Кливленд»

C 2010-го начинается мощная очередь повторенных офферов – возможно, причина в том, что в начале 2010-х лига теряла деньги (по крайней мере, во время локаута так заявляли владельцы), клубы неохотно продлевали нетоповую молодежь и пытались не платить выше рынка – а рынок как раз определял цену игроков путем оффер-шитов.

Лаури в 2010-м был как раз нетоповым – не так давно попал в «Хьюстон» в обмене из «Мемфиса», где проиграл конкуренцию Майку Конли, но и на новом месте проигрывал ее Аарону Бруксу. Из «Кавальерс» же ушел Леброн – и они были активны в межсезонье. ГМ «Хьюстона» Дэрил Моури оставил Лаури, хотя тогда все называли 8 млн в год переплатой, так и не определился, Кайл или Горан Драгич должен быть основным, плюнул на это все и выменял Хардена, а Лаури отправился становиться легендой Канады.

Но интересно представить, какой была бы история НБА, попади Лаури в «Кэвз» и дождись он там возвращения Леброна.

Джей Джей Редик – «Чикаго»

Еще один запасной финалиста-2009, которого «Орландо» решило оставить, но не по своей инициативе, а на условиях рынка.

Марк Газоль – «Хьюстон»

А как вам такое – Харден и Марк Газоль в «Хьюстоне» в середине 2010-х? Впрочем, не факт, что испанец остался бы в «Рокетс», а не стал бы частью обмена с «Оклахомой». Но это было бы еще интереснее – Марк в «Тандер» вместо Стивена Адамса!

После локаута-2011 время для размышлений над оффером сократили с недели до двух дней, а рынок свободных агентов был и без того панический из-за внезапного старта сезона на Рождество. «Мемфис» не мог договориться с Газолем, тот угрожал вернуться в Европу, в итоге подписал максимальный контракт с «Хьюстоном» – и «Гриззлис» сдались.

И больше об этом никто не жалел – Марк стал лучшим игроком в истории клуба.

Люк Мба а Муте – «Денвер»

Камерунец явно теряется на фоне других имен этой эпохи. Обычно игроков такого уровня (Мэттьюз, Клейза, даже Джереми Лин) на рынке ОСА отпускали. Это логично: если средний игрок согласен на адекватный контракт, а его клуб заинтересован в продолжении сотрудничества, то обойдутся без танцев с бубнами, то есть офферами от других команд. Но не в этот раз.

Деандре Джордан – «Голден Стэйт»

У Деандре в карьере – целых две команды, с которыми он договорился, но так и не сыграл за них! Но история с «Далласом» – это редкий случай, когда устная договоренность не приводит к подписанию бумаг, потому что игрок передумал.

Тут же передумал клуб – «Клипперс» не хотели продлевать Деандре, но смирились с его зарплатой, когда (как в тот момент еще казалось) менее интересный Марк Газоль получал на рынке максимум. Тем более что в ЛАК в то межсезонье переходил Крис Пол.

А ведь если бы Джордан попал в ГСВ, «Уорриорз» могли бы и отказаться от перехода Богута, додавить обмен Томпсона на Лава, не подписать Игудалу из-за загруженной платежки, не давать игровое время Грину из-за их явной несовместимости с Деандре… взрыв мозга.

Эрик Гордон – «Финикс»

Да! Эрик уже был игроком «Санз» – и очень просил «Новый Орлеан» не повторять максимальное предложение, говорил, что его сердце в «Финиксе».

Бессердечный «Новый Орлеан» заматчил, да и не мог иначе, Гордон же был главной компенсацией в обмене Криса Пола. Демотивированный Эрик не принес никакой пользы «Пеликанс».

Рой Хибберт – «Портленд»

Рою Хибберту тоже дали максимум, что неудивительно – в 2012-м он как раз дебютировал на Матче всех звезд и неплохо погрыз «Майами» в полуфинале Востока. Правда, это не убедило «Пэйсерс» дать ему такой контракт, но убедило его повторить.

«Портленд» же очень спешил с оформлением оффера Хибберту, потому что…

Николя Батюм – «Миннесота»

…потому что у них самих был игрок, выходящий на рынок ОСА. Батюм не претендовал на макс, но все равно получал контракт на 10+ млн в год, и «Портленду», чтобы сохранить француза, надо было скорее дождаться разрешения ситуации с их собственным предложением Хибберту.

Хибберт сорвался, Батюма повторили, деньги сэкономили, центрового продолжили искать.

Джефф Тиг – «Милуоки»

В 2013-м центровых на рынке ОСА не было. Только разыгрывающий Джефф Тиг, который мог перейти в команду к новичку Яннису. К Яннису он перейдет, и даже чемпионом станет – но только в 2021-м, и сразу завершит карьеру. А тогда «Атланта» спокойно повторила 32/4, контракты ниже 10 млн уже начинали восприниматься как выгодные.

Гордон Хэйворд – «Шарлотт»

В 2014-м тоже «Портленд» на паузе, вместо центровых – белые легкие форварды. «Даллас» хотел нагадить соседям из «Хьюстона», дав оффер Чендлеру Парсонсу, а «Рокетс» внезапно не стали повторять – это был сюрприз даже для «Далласа».

«Хорнетс», напротив, верили в то, что «Джаз» не вернут Хэйворда. «Юта» была плоха, Гордон набирал всего 16 очков, и «Джаз» предлагали ему сильно меньше максимума 63/4. Но так же неожиданно для всех «Юта» повторила. Хэйворд все запомнил – через три года стал неограниченно свободным и ушел из «Юты», хотя та уже давала больше всех. А когда после перехода в «Бостон» все пошло наперекосяк, вспомнил, что давным-давно Майкл Джордан поверил в него и предложил максимум – и со второй попытки переехал-таки к нему в «Шарлотт Хорнетс». На этот раз уже на 120/4!

Энес Кантер – «Портленд»

А вот и новая попытка «Блэйзерс» найти на рынке то, что не удалось когда-то на драфте с Оденом. Энес Фридом Кантер зимой перешел из «Юты» в обмене в «Оклахому», но те не хотели давать ему максимальный контракт, который турок требовал. Никто не хотел. Ну какая максималка Кантеру, ну чего вы?..

«Портленд» – Кантеру: «Ю кэн тэйк май максимум мани...»

«Оклахома» – «Портленду»: «...бат ю кэнт тэйк май Фридооооом!»

Все верно, «Оклахома» повторила макс – а через год Дюрэнт ушел, и контракт Кантера стал еще более чудовищным.

Аллен Крэбб – «Бруклин», Донатас Мотеюнас – «Бруклин», Отто Портер – «Бруклин»

Следующие два сезона после Кантера на рынке ОСА все было тихо, если в этом не участвовал «Бруклин».

Зато если участвовал, то было восхитительно: одномерному запасному скореру «Портленда» Крэббу дали примерно вдвое больше рыночной оценки (79/4 с бонусами) – «Блэйзерс» повторили, но через год обменяли его… в «Нетс». Мотеюнас подписался только в декабре, надеясь, что «Хьюстон» не повторит, а когда это случилось, отказывался приезжать в расположение клуба. Ну а Отто Портеру предложили максимум, и «Вашингтону» пришлось повторять самый неудобный контракт в истории НБА.

Зак Лавин – «Сакраменто»

Аллен Крэбб в 2016-м: 79/4. Зак Лавин в 2018-м: 78/4.

Окей, в 2016-м был резкий скачок потолка и все немножко сошли с ума, а к 2018-м все устаканилось. У Лавина были проблемы со здоровьем – он пропустил целый год после операции на «крестах». И сумму контракта в такой ситуации можно понять, в условиях контракта было прописано снижение гарантированной зарплаты в случае рецидива.

А вот то, что ее предложил не «Чикаго», а кто-то другой – вот это уже жестко, ведь всего год назад Зак был ключевой частью пакета, полученного в обмене за Джимми Батлера. При этом «Буллз» спокойно давали в тот год 20 млн за сезон Джабари Паркеру, которого через полгода отдадут за… контракт Отто Портера.

Лавин жестко обиделся на «Чикаго» – но все-таки к выходу на звездную мощность смог помириться с клубом, чему помогла, конечно, и полная смена менеджмента и тренерского штаба «Буллз».

Деандре Эйтон – «Индиана»

Иногда нужно дать игроку максимум, даже когда тебе кажется, что он этого не заслуживает. Потому что если в лиге есть кто-то с иным мнением, ты можешь или остаться ни с чем, или попасть в неудобное положение.

«Финикс» не верил в Эйтона и не хотел продлевать его после сезона, в котором багамец стал важной частью команды-финалиста. Не хотел переподписывать и следующим летом. Но дождался того, что Деандре дала контракт «Индиана» – пришлось повторять.

Непродление Эйтона в 2021-м и вынужденный «матчинг» в 2022-м означали, что теперь Эйтона нельзя было обменять до зимы, и даже зимой – без его согласия, и вообще никак до конца года – в «Индиану», ту самую команду, которая была в нем изначально заинтересована. В феврале образовался исторический обмен Дюрэнта, а Эйтон превратился в актив, который вроде как надо бы уже менять, только он теряет в стоимости, а с технической точки зрения его контракт – вообще кошмар.

Да и «Индиане» гонка за Эйтоном никак не помогла. Казалось, после этого странных историй с ограниченно свободными агентами станет меньше. Но это НБА. Когда ты думаешь, что теперь все должно идти по логике и по правилам, внезапно меняются и правила, и логика.

Два повторенных оффер-шита за одно лето – последний раз больше было в 2012-м, а в лиге до сих пор без контракта ОСА Айо Досунму из «Чикаго» и Пи Джей Вашингтон из «Шарлотт». Ждем.

Фото: Gettyimages.ru/Alika Jenner, Alex Goodlett, Damian Strohmeyer/Allsport

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