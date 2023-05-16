Тайбулл подписался с «Далласом», а остался в «Портленде».

Утром 6 июля, в день, когда официально открывается окно переходов свободных агентов, 26-летний австралийский форвард/защитник Матисс Тайбулл подписался с «Даллас Мэверикс», которые планировали усилить оборонительные порядки вокруг талантливого, но сильно перекошенного в сторону атаки дуэта Дончич-Ирвинг. У «Мэвз» было доступно «исключение среднего уровня» на сумму около 12-14 млн в год, и большую часть этого исключения предложили Матиссу – контракт на 33 млн, 3 года. НБА зарегистрировала эту сделку.

Только это был еще не совсем «контракт». Это был «оффер-шит», «заявка на контракт», заполненный бланк G-1 из приложений к Коллективному соглашению НБА.

А через один день на контракте с Тайбуллом подпись поставил менеджер… «Портленда». В статусе баскетболиста «Далласа» Тайбулл провел всего одни полные сутки, прежде чем «Блэйзерс», сохранявшие права на Матисса как на ограниченно свободного агента, воспользовались правом повторить контракт от «Мэвз» и безусловно оставить игрока у себя.

Точно такой же «любовный треугольник» через несколько дней возник между Полом Ридом, его прошлой (как оказалось, и будущей) командой «Филадельфией» и пытавшейся перехватить сменщика Эмбиида «Ютой», предложившей Риду контракт на 22 млн/3 года с необычными условиями гарантии. Теперь эти условия переходят с новым контрактом Рида в «Сиксерс».

Почему клубы подписали игроков, но остались ни с чем?

Так работает институт ограниченно свободных агентов НБА – молодые игроки после контракта новичка (или со стажем не более 3 лет в лиге, если они не были выбраны в первом раунде драфта) могут получить от прежнего клуба статус «ОСА» – и у команды остается право «заматчить», то есть повторить любой контракт со стороны. Такой контракт должен быть гарантированным минимум на два сезона, а на повторение дается от 1 до 6 суток (зависит от того, когда конкретно клуб получил по почте от клуба-конкурента «оффер-шит», но обычно – 24 часа).

В большинстве случаев до оффер-шитов не доходит – клуб успевает договориться о переподписании игрока, как в этом году, например, «Лейкерс» решили вопросы с Остином Ривзом. Иногда, когда есть такая угроза, клубы договариваются о другом способе перехода игрока – по сайн-энд-трейду, как «Бостон» отправил Гранта Уильямса в «Даллас» и получил за это какую-то компенсацию.

Если клуб отказывается повторять оффер, игрок просто уходит в новый клуб на обговоренные условия. По правилам НБА, в отличие от НХЛ, за переход ОСА старой команде компенсация не полагается. Последний пример – «Сакраменто» в 2020-м так отпустил Богдана Богдановича в «Атланту» (потому что перед этим конфиденциальность переговоров по обмену серба провалил «Милуоки»).

Яркие примеры потери ОСА – Гилберт Аринас, в честь которого потом назвали поправку к правилу ОСА, а также Карлос Бузер, Джереми Лин, Чендлер Парсонс, Харрисон Барнс, Мо Уильямс.

Но бывают и примеры, подобные Тайбуллу и Риду, когда игрок становится частью новой команды всего на несколько часов или дней, а потом возвращается обратно. Они редки – но подобное мы видим уже второй год подряд (а до того не было с 2018-го), ведь прошлым летом в такой же ситуации оказался так и не ставший игроком «Индианы» Деандре Эйтон.

В НХЛ правила ОСА шире, игроков больше, и в такие истории попадали очень звездные игроки: «Каролина» как-то попыталась «украсть» у «Детройта» Сергея Федорова, «Калгари» – Теему Селянне, «Рэйнджерс» – Джо Сакика, последний случай из 2019-го – «Монреаль» и Себастьян Ахо, оставшийся в «Каролине».

Но в истории НБА тоже были заметные игроки, борьба за которых на рынке ограниченно свободных агентов когда-то дошла до критической стадии .

Как в НБА появились ограниченно свободные агенты

Вообще-то когда-то «свободных агентов» в нынешнем понимании в НБА не было вовсе. Любой игрок принадлежал команде до тех пор, пока та его сама не отпустит, даже если контракт истек. Нельзя было даже перейти на должность тренера в другой клуб НБА без разрешения. Свободными агентами становились только после отчисления, почти все переходы до 1980-х – это драфт и обмены.

В 1976-м году, после устранения угрозы со стороны поглощенной Американской Баскетбольной Ассоциации, НБА разрешила игрокам переходить в другую команду после истечения контракта… если она предложит какую-то компенсацию прежнему клубу. И все свободные агенты были ограниченно свободными.

Правила все вертели как хотели: в 1982-м «Хьюстон» повторил контракт «Филадельфии» Мозесу Мэлоуну – и тут же отправил его в обмене в «Сиксерс»! В 1983-м «Никс» дали оффер Кевину Макхэйлу, на что «Бостон» в ответ выписал контракты всем свободным агентам «Никс», и те решили отозвать предложение (можно было и так!). Условие выставить, повторить или снять оффер одному игроку могло быть частью обмена вообще другого человека.

Количество оффер-шитов достигало 50-60 в год, но большинство отзывалось, и до стадии «повторять или нет» доходили единицы. Самыми активными хедхантерами были «Кливленд Кавальерс», но так никого и не нахантили – Отис Бердсонг (1981, «Кингз»), Кэлвин Нэтт (1983, «Блэйзерс»), Келли Трипьюка (1984, «Детройт») остались в своих клубах.

И будущая «Микроволновка» из детройтских «Плохих парней» Винни Джонсон не надел форму «Никс», «Соникс» не достался ветеран Норм Никсон из «Клипперс», а Джо Бэрри Кэрролл получил от «Милуоки» огромный по тем временам контракт на 1,5 млн в год (больше в 1985-м получали только Мэджик, Берд, Карим и Мозес Мэлоун), но в итоге платили эти незаслуженные деньги ему все так же «Уорриорз».

До 1988-го все свободные агенты были ОСА, если того хотели их клубы. Но летом 88-го подписали новое Коллективное соглашение, где впервые появился институт неограниченно свободных агентов. Ограниченно свободными теперь были только молодые игроки. Но клубы не перестали выписывать офферы – во многих случаях, как и ранее, впустую.

Марк Прайс – «Вашингтон»

И первое же межсезонье с «современными» ОСА чуть было не породило трансферную бомбу. «Вашингтон» (тогда еще «Буллетс») предложил Марку Прайсу контракт, по которому его зарплата не просто вырастала в семь раз, но становилась больше, чем у Айзейи Томаса или Мориса Чикса – 1,25 млн в год!

Прайс к тому моменту еще даже не играл на Матче звезд, но траектория его карьеры была понятной и «Кливленду». За прошедший год «Кэвз» отпустили Кевина Джонсона и Джона Бэгли, так что терять молодого разыгрывающего не имели права и повторили предложение. В итоге Марк был одним из лучших разыгрывающих начала 90-х, пока травмы не замучили. А вот когда замучили – как раз и перешел в «Вашингтон», в 31 год, сыграв за «Буллетс» всего 7 матчей.

«Кливленд» не был финансово готов к офферу Прайса, у команды уже было два «миллионника» Догерти и Нэнс, и денег на всех не было: в итоге клуб дешево обменял Рона Харпера в «Клипперс». Возможно, того и не хватило в битвах против чемпионских «Буллз» Джордана.

Эдди Ли Уилкинс – «Вашингтон»

«Буллетс» тем летом пытались перекупить многих, в их числе – Уилкинс… но не Доминик. А Уилкинс из «Никс»… но не его младший брат Джеральд. Это был запасной центровой «Никс» Эдди Ли Уилкинс, который за 4 года провел лишь 78 матчей в лиге. Но даже его не удалось переманить, «Нью-Йорк» повторил предложение, и Эдди Ли три следующих года подменял Юинга.

Джон Конкак – «Детройт»

В 1989 году Джон Конкак из «Атланты» получил говорящее прозвище «Джон Контракт». Но вины «Атланты» в этом примерно столько же, сколько «Детройта» и «Миннесоты»!

Тем летом «Пистонс» потеряли Рика Махорна на драфте расширения «Тимбервулвз» и кинули все свободные под потолком 2,5 млн в запасного центрового Конкака – столько же получал Майкл Джордан! Детройтцам повезло – «Атланта» заматчила, а Джон, хоть и провел еще 7 сезонов в лиге, во всех играл меньше 25 минут и набирал менее 4 очков и 5 подборов в среднем за игру.

Хот Род Уильямс – «Майами»

Еще один печально известный контракт. Уильямс в начале 1990-х был в пятерке самых высокооплачиваемых игроков НБА. При этом он был запасным – отличным, но не великим. «Майами» недавно вступил в лигу, не успел никому переплатить и решил, что Уильямс – скрытый франчайз-игрок, которого просто еще не рассмотрели. Но и не дали рассмотреть, «Кэвз» в 1990-м оставили Хот Рода.

Стив Керр – «Миннесота»

В 1990-м еще у одного запасного «Кэвз» закончился контракт – лидеру лиги по проценту трехочковых сделала предложение другая молодая команда с пустой платежкой, «Миннесота». Правда, значительно скромнее – всего 500 тысяч в год, и «Кливленд» легко повторил. Керр, правда, потом потерялся, в отличие от Прайса и Уильямса, был обменян, и только в 93-м начал возрождать карьеру в «Чикаго» за минималку.

Шерман Даглас – «Лейкерс»

Редкий оффер, который приходит уже после старта сезона. «Генерал» Шерман Даглас не мог договориться о новом контракте с «Майами», а «Лейкерс» остались без разыгрывающего – у Мэджика обнаружили ВИЧ.

Сразу после Рождества-1991 ЛАЛ пригласили Дагласа, но «Хит» повторили контракт – а уже через две недели обменяли Дагласа на недовольного разыгрывающего другого клуба, Брайана Шоу из «Бостона». До середины 90-х в НБА не было никаких запретов по обмену только что подписанных игроков.

Стэнли Робертс – «Даллас»

Повторим – никаких запретов: как только «Орландо» в 92-м повторил оффер «Далласа», он тут же обменял его в «Клипперс». У «Мэджик» уже был новый 130-килограммовый новичок, получше Робертса, его звали Онил Шакович. А Стэнли, к сожалению, в 23 года порвал ахилл и после этого отыграл только полтора сезона. Зато неплохо заработал.

Лерон Эллис – «Миннесота»

Не Леброн. Ле-рон. До 1995-го охота на ОСА встала на паузу – лиге было не до того, два локаута подряд. Как только они отгремели, «Вулвз» предложили оффер запасному центровому «Шарлотт», «Хорнетс» оставили Эллиса – только чтобы добавить его в обмене Моурнинга на Райса в «Майами» (а «Хит» отчислили его всего через два месяца).

Джим Макилвэйн – «Миннесота»

Нет, это еще не тот самый «худший контракт в истории НБА»! Его Джим подпишет с «Сиэтлом» через год, чем приведет в бешенство Шона Кемпа. А в 1995-м корявый центровой получит всего лишь годичный оффер на полмиллиона от «Миннесоты», который не возмутит никого, включая обладавший правами на него «Вашингтон».

Тайрон Несби – «Сан-Антонио»

И снова пришлось ждать локаута, прежде чем появился следующий оффер – это «Сперс» после чемпионства-1999 чуть было не испортили все сразу, предложив контракт (3 млн в год) форварду-новичку Несби из «Клипперс». ЛАК повторили, САС потратили деньги более разумно, а в 2003-м Несби уже не играл в НБА.

* * *

С 1996-го лига, по сути, отменила институт ОСА и офферов, почти все становились неограниченно свободными, но ошибка стала очевидна сразу, когда Шак убежал из «Орландо», и c 2001 по 2003 все плавно вернулось к прежним правилам. В XXI веке офферы стали более частыми, а клубы – более осторожными.

Марк Джексон – «Хьюстон»

В 2001-м шестеро ролевиков получили офферы, и пятерых отпустили в новый клуб. Исключение – Марк Джексон. Но это не тот Марк Джексон, не разыгрывающий «Никс» и «Индианы», а центровой, отыгравший всего год за «Голден Стэйт». Это был второй и последний контракт менее известного Марка Джексона, по первому он получил 300 тысяч, по второму – 24 млн. После оффера его меняли в среднем раз в год.

Майкл Редд – «Даллас»

В начале 2000-х межсезонье раскручивалось очень долго – Майкл Редд из «Милуоки» сидел без контракта до конца лета. Редд думал, что он будущая звезда, «Бакс» думали, что он лишь сменщик Рэя Аллена.

Правы были и те, и другие – «Мэверикс» предложили Редду средний контракт на 9 млн в сумме за три года. На повторение оффера тогда давалось целых две недели – пока «Бакс» думали, EA Sports выпустила видеоигру NBA Live 2003, где Редд числился в составе «Мэвс». Вот только в Даллас он не переехал – «Бакс» заматчили, через полгода обменяли Рэя Аллена в «Сиэтл», а в следующем году доверили команду Редду. И уже вскоре продлевали его на максимальный контракт.

Стал бы «Даллас» чемпионом в 2006-м с Реддом вместо Джерри Стэкхауза?

Рики Дэвис – «Миннесота»

Рики Дэвис в NBA Live 2003 в «Тимбервулвз» не числился – к моменту отсечки составов его контракт уже повторили «Кэвз» (в середине августа). С новым контрактом Дэвис успешно утянул «Кэвз» на дно к драфту Леброна, набирал 20 очков в среднем, бросал по своему кольцу ради трипл-дабла. В следующем году «Рики Бакетс» пытался оспорить верховенство звездного новичка в клубной иерархии и был выкинут из команды. В «Миннесоте» он тоже появится – уже в 2006-м, но, кстати, на том самом контракте, что предлагали «Волки».

Элтон Брэнд – «Майами» и Кори Мэггетти – «Юта»

Эти двое объединены не только годом, в который они стали ОСА, но и командой, которая этот статус им обеспечила. «Клипперс» получили всех лидеров в результате обменов – Брэнда из «Чикаго», Мэггетти из «Орландо», Андре Миллера из «Кливленда». Но совершенно не умели их продлевать, в первую очередь, из-за жадности владельца.

В 2003-м всем троим кто-то предложил контракт, и, как считалось, «Клипперс» сохранят только Мэггетти. Миллер ушел в «Денвер», а Брэнд, по слухам, гулял счастливый по пляжу с новой максималкой от «Майами Хит», когда ему позвонил агент и сообщил, что ЛАК сохраняют бигмена у себя.

Все песчинки с того пляжа сдуло яростью Брэнда.

Джейсон Терри – «Юта»

У «Юты» после ухода Мэлоуна и Стоктона появилось много свободных денег. После того как ее обломали с Мэггетти, она продолжила упорствовать и через неделю предложила контракт следующему в очереди. Им был Джейсон Терри из «Атланты», которая с контрактами обращалась еще хуже «Клипперс».

Тем не менее, Терри «Хоукс» оставили – чтобы через год обменять в «Даллас» на безделушки.

Итан Томас – «Милуоки», Моррис Питерсон – «Торонто», Трентон Хэсселл – «Портленд», Джейк Цакалидис – «Кливленд»

2003-й был мегабазаром ОСА – Брэнд, Маггетти, Миллер, Терри, а еще Джеймс Поузи и Гилберт Аринас, которых «не уберегли». Второго – потому что и не могли по тогдашним правилам, которые позднее исправят «Поправкой Аринаса».

2004-й был не так богат на имена, но их было еще больше, а рынок – еще активнее. Скромные предложения скромным игрокам вроде Томаса («Вашингтон»), Питерсона («Новый Орлеан»), Хэсселла («Миннесота») и Цакалидиса, он же в миру Алексей Ледков («Мемфис»), их клубы повторили.

А вот Мо Уильямс, Квентин Ричардсон и сразу двое выкраденных оффером «Юты» – Окур и Бузер – перешли в новые команды, где и провели лучшие сезоны в карьере.

Крис Дюхон – «Торонто»

Канадцы настолько сомневались в приезжающем из Европы Хосе Кальдероне, что дали огромный (по меркам второгодки из второго раунда драфта) контракт запасному «Буллз» Крису Дюхону – 9 млн на три года. Это было лишь на несколько тысяч меньше, чем получал по контракту новичка Крис Пол, 4-й номер драфта-2005. И «Буллз» вот это вот проглотили, хотя у них были Бен Гордон и Кирк Хайнрик.

Дэмиен Уилкинс – «Миннесота»

Дюхон хотя бы были игроком старта команды плей-офф. Уилкинс – незадрафтованным 26-летним форвардом «Сиэтла» с 29 играми в карьере.

Яркая вспышка в паре игр против «Сперс» в плей-офф помутила разум сначала «Миннесоты», а потом и «Сиэтла», который повторил 15/5. Уилкинс (племянник Доминика, сын Джеральда) доиграет в клубе даже до переезда в «Оклахому», а последний год этого контракта после обмена проведет… в «Тимбервулвз»! Как и в случае с Рики Дэвисом, это судьба.

Андерсон Варежао – «Шарлотт»

«Кэвз» никак не могли договориться с бразильцем о продлении после выхода в финал-2007. Только в декабре Андерсон подписал соглашение – но с «Шарлотт».

«Кэвз» повторили оффер, а болельщики, еще недавно бившие рекорд Гиннесса по числу надетых париков в честь шевелюры центрового, собирались освистать блудного сына в его первом матче после «возвращения» (хотя технически он никуда так и не ушел). Чтобы этого не допустить, Леброн в первый и последний раз в карьере вошел в игру со скамейки запасных – одновременно с Варежао, чтобы свист в адрес бразильца заглушили громкие овации Джеймсу.

Чарли Белл – «Майами»

Еще одним заматченным ОСА-2007 был Чарли Белл. Но вы не помните Чарли, потому что никто не помнит Чарли, и даже не скажете, в какой команде он играл (это был «Милуоки»).

Джош Смит – «Мемфис»

В 2008-м никого не удивляло, что Джош Смит востребован на рынке свободных агентов (как не удивляло и то, что «Атланта» не сумела его продлить заранее). Ему было 22, он мог сыграть на обеих позициях форварда и уже был одним из лидеров лиги по блокам.

Казалось, что через несколько лет Джош будет играть на Матче всез звезд, но следующего большого рывка Смит в «Атланте» так и не сделал. Упустивший Джоша «Мемфис» через год нашел альтернативу – всеми списанного Зака Рэндольфа, ставшего духовным лидером цепкой мемфисской банды. Команды «грит-энд-грайнд» могло и не быть, ведь Джош той философии явно не подходил.

Келенна Азубуике – «Клипперс», Си Джей Майлз – «Сиэтл», Карл Лэндри – «Шарлотт»

Остальные игроки из набора-2008 – скромные запасные. Вот вам факт дня: все три команды, которые давали им офферы, 15 лет спустя называются иначе: «Шарлотт» поменяли прозвище, «Соникс» – вообще место обитания, а у «Клипперс» «Лос-Анджелес» в названии официально сокращен до «ЛА».

Пол Миллсэп – «Портленд»

Пол был запасным в «Юте», где играли экс-участники МВЗ Бузер, Окур и Кириленко в передней линии. Уходил он, в принципе, на такую же роль, но в «Портленд» к Олдриджу. «Блэйзерс» попытались перегрузить оффер подписными бонусами и опциями, но «Юта» стиснув зубы (и кошелек) сохранила важного резервиста. Уже через год Бузер и Окур ушли, а Миллсэп стал игроком старта до конца контракта.

«Портленд» же через год все-таки украдет ОСА у «Юты» – Уэса Мэттьюза.

Марчин Гортат – «Даллас»

Любовь Марка Кьюбана к центровым не ограничивается теми, кого он подписал, есть и те, кого он не смог подписать! Поляк только что подменял Ховарда в финале НБА, и «Орландо» решил сохранить центрового – тем более что контракт был всего лишь на исключение среднего уровня.

Кайл Лаури – «Кливленд»

C 2010-го начинается мощная очередь повторенных офферов – возможно, причина в том, что в начале 2010-х лига теряла деньги (по крайней мере, во время локаута так заявляли владельцы), клубы неохотно продлевали нетоповую молодежь и пытались не платить выше рынка – а рынок как раз определял цену игроков путем оффер-шитов.

Лаури в 2010-м был как раз нетоповым – не так давно попал в «Хьюстон» в обмене из «Мемфиса», где проиграл конкуренцию Майку Конли, но и на новом месте проигрывал ее Аарону Бруксу. Из «Кавальерс» же ушел Леброн – и они были активны в межсезонье. ГМ «Хьюстона» Дэрил Моури оставил Лаури, хотя тогда все называли 8 млн в год переплатой, так и не определился, Кайл или Горан Драгич должен быть основным, плюнул на это все и выменял Хардена, а Лаури отправился становиться легендой Канады.

Но интересно представить, какой была бы история НБА, попади Лаури в «Кэвз» и дождись он там возвращения Леброна.

Джей Джей Редик – «Чикаго»

Еще один запасной финалиста-2009, которого «Орландо» решило оставить, но не по своей инициативе, а на условиях рынка.

Марк Газоль – «Хьюстон»

А как вам такое – Харден и Марк Газоль в «Хьюстоне» в середине 2010-х? Впрочем, не факт, что испанец остался бы в «Рокетс», а не стал бы частью обмена с «Оклахомой». Но это было бы еще интереснее – Марк в «Тандер» вместо Стивена Адамса!

После локаута-2011 время для размышлений над оффером сократили с недели до двух дней, а рынок свободных агентов был и без того панический из-за внезапного старта сезона на Рождество. «Мемфис» не мог договориться с Газолем, тот угрожал вернуться в Европу, в итоге подписал максимальный контракт с «Хьюстоном» – и «Гриззлис» сдались.

И больше об этом никто не жалел – Марк стал лучшим игроком в истории клуба.

Люк Мба а Муте – «Денвер»

Камерунец явно теряется на фоне других имен этой эпохи. Обычно игроков такого уровня (Мэттьюз, Клейза, даже Джереми Лин) на рынке ОСА отпускали. Это логично: если средний игрок согласен на адекватный контракт, а его клуб заинтересован в продолжении сотрудничества, то обойдутся без танцев с бубнами, то есть офферами от других команд. Но не в этот раз.

Деандре Джордан – «Голден Стэйт»

У Деандре в карьере – целых две команды, с которыми он договорился, но так и не сыграл за них! Но история с «Далласом» – это редкий случай, когда устная договоренность не приводит к подписанию бумаг, потому что игрок передумал.

Тут же передумал клуб – «Клипперс» не хотели продлевать Деандре, но смирились с его зарплатой, когда (как в тот момент еще казалось) менее интересный Марк Газоль получал на рынке максимум. Тем более что в ЛАК в то межсезонье переходил Крис Пол.

А ведь если бы Джордан попал в ГСВ, «Уорриорз» могли бы и отказаться от перехода Богута, додавить обмен Томпсона на Лава, не подписать Игудалу из-за загруженной платежки, не давать игровое время Грину из-за их явной несовместимости с Деандре… взрыв мозга.

Эрик Гордон – «Финикс»

Да! Эрик уже был игроком «Санз» – и очень просил «Новый Орлеан» не повторять максимальное предложение, говорил, что его сердце в «Финиксе».

Бессердечный «Новый Орлеан» заматчил, да и не мог иначе, Гордон же был главной компенсацией в обмене Криса Пола. Демотивированный Эрик не принес никакой пользы «Пеликанс».

Рой Хибберт – «Портленд»

Рою Хибберту тоже дали максимум, что неудивительно – в 2012-м он как раз дебютировал на Матче всех звезд и неплохо погрыз «Майами» в полуфинале Востока. Правда, это не убедило «Пэйсерс» дать ему такой контракт, но убедило его повторить.

«Портленд» же очень спешил с оформлением оффера Хибберту, потому что…

Николя Батюм – «Миннесота»

…потому что у них самих был игрок, выходящий на рынок ОСА. Батюм не претендовал на макс, но все равно получал контракт на 10+ млн в год, и «Портленду», чтобы сохранить француза, надо было скорее дождаться разрешения ситуации с их собственным предложением Хибберту.

Хибберт сорвался, Батюма повторили, деньги сэкономили, центрового продолжили искать.

Джефф Тиг – «Милуоки»

В 2013-м центровых на рынке ОСА не было. Только разыгрывающий Джефф Тиг, который мог перейти в команду к новичку Яннису. К Яннису он перейдет, и даже чемпионом станет – но только в 2021-м, и сразу завершит карьеру. А тогда «Атланта» спокойно повторила 32/4, контракты ниже 10 млн уже начинали восприниматься как выгодные.

Гордон Хэйворд – «Шарлотт»

В 2014-м тоже «Портленд» на паузе, вместо центровых – белые легкие форварды. «Даллас» хотел нагадить соседям из «Хьюстона», дав оффер Чендлеру Парсонсу, а «Рокетс» внезапно не стали повторять – это был сюрприз даже для «Далласа».

«Хорнетс», напротив, верили в то, что «Джаз» не вернут Хэйворда. «Юта» была плоха, Гордон набирал всего 16 очков, и «Джаз» предлагали ему сильно меньше максимума 63/4. Но так же неожиданно для всех «Юта» повторила. Хэйворд все запомнил – через три года стал неограниченно свободным и ушел из «Юты», хотя та уже давала больше всех. А когда после перехода в «Бостон» все пошло наперекосяк, вспомнил, что давным-давно Майкл Джордан поверил в него и предложил максимум – и со второй попытки переехал-таки к нему в «Шарлотт Хорнетс». На этот раз уже на 120/4!

Энес Кантер – «Портленд»

А вот и новая попытка «Блэйзерс» найти на рынке то, что не удалось когда-то на драфте с Оденом. Энес Фридом Кантер зимой перешел из «Юты» в обмене в «Оклахому», но те не хотели давать ему максимальный контракт, который турок требовал. Никто не хотел. Ну какая максималка Кантеру, ну чего вы?..

«Портленд» – Кантеру: «Ю кэн тэйк май максимум мани...»

«Оклахома» – «Портленду»: «...бат ю кэнт тэйк май Фридооооом!»

Все верно, «Оклахома» повторила макс – а через год Дюрэнт ушел, и контракт Кантера стал еще более чудовищным.

Аллен Крэбб – «Бруклин», Донатас Мотеюнас – «Бруклин», Отто Портер – «Бруклин»

Следующие два сезона после Кантера на рынке ОСА все было тихо, если в этом не участвовал «Бруклин».

Зато если участвовал, то было восхитительно: одномерному запасному скореру «Портленда» Крэббу дали примерно вдвое больше рыночной оценки (79/4 с бонусами) – «Блэйзерс» повторили, но через год обменяли его… в «Нетс». Мотеюнас подписался только в декабре, надеясь, что «Хьюстон» не повторит, а когда это случилось, отказывался приезжать в расположение клуба. Ну а Отто Портеру предложили максимум, и «Вашингтону» пришлось повторять самый неудобный контракт в истории НБА.

Зак Лавин – «Сакраменто»

Аллен Крэбб в 2016-м: 79/4. Зак Лавин в 2018-м: 78/4.

Окей, в 2016-м был резкий скачок потолка и все немножко сошли с ума, а к 2018-м все устаканилось. У Лавина были проблемы со здоровьем – он пропустил целый год после операции на «крестах». И сумму контракта в такой ситуации можно понять, в условиях контракта было прописано снижение гарантированной зарплаты в случае рецидива.

А вот то, что ее предложил не «Чикаго», а кто-то другой – вот это уже жестко, ведь всего год назад Зак был ключевой частью пакета, полученного в обмене за Джимми Батлера. При этом «Буллз» спокойно давали в тот год 20 млн за сезон Джабари Паркеру, которого через полгода отдадут за… контракт Отто Портера.

Лавин жестко обиделся на «Чикаго» – но все-таки к выходу на звездную мощность смог помириться с клубом, чему помогла, конечно, и полная смена менеджмента и тренерского штаба «Буллз».

Деандре Эйтон – «Индиана»

Иногда нужно дать игроку максимум, даже когда тебе кажется, что он этого не заслуживает. Потому что если в лиге есть кто-то с иным мнением, ты можешь или остаться ни с чем, или попасть в неудобное положение.

«Финикс» не верил в Эйтона и не хотел продлевать его после сезона, в котором багамец стал важной частью команды-финалиста. Не хотел переподписывать и следующим летом. Но дождался того, что Деандре дала контракт «Индиана» – пришлось повторять.

Непродление Эйтона в 2021-м и вынужденный «матчинг» в 2022-м означали, что теперь Эйтона нельзя было обменять до зимы, и даже зимой – без его согласия, и вообще никак до конца года – в «Индиану», ту самую команду, которая была в нем изначально заинтересована. В феврале образовался исторический обмен Дюрэнта, а Эйтон превратился в актив, который вроде как надо бы уже менять, только он теряет в стоимости, а с технической точки зрения его контракт – вообще кошмар.

Да и «Индиане» гонка за Эйтоном никак не помогла. Казалось, после этого странных историй с ограниченно свободными агентами станет меньше. Но это НБА. Когда ты думаешь, что теперь все должно идти по логике и по правилам, внезапно меняются и правила, и логика.

Два повторенных оффер-шита за одно лето – последний раз больше было в 2012-м, а в лиге до сих пор без контракта ОСА Айо Досунму из «Чикаго» и Пи Джей Вашингтон из «Шарлотт». Ждем.

Фото: Gettyimages.ru/Alika Jenner, Alex Goodlett, Damian Strohmeyer/Allsport