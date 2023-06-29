«Лейкерс» отчислят Мо Бамбу

Рынок свободных агентов НБА-2023 открывается в 6 часов вечера по Нью-Йорку (11 часов вечера мск) 30 июня.

Трансферное безумие-2023? Раньше! Поэтому и онлайн наш в этом году стартует заранее.

Причина – 30 июня сменится не только сезон, он же финансовый год НБА, но и целая финансовая эра. Вступает в силу новое Коллективное соглашение НБА – обновлены правила потолка зарплат, контрактов, продлений, подписаний и всего-всего-всего.

А значит, до 6 часов вечера по Нью-Йорку еще можно работать по старым правилам, которые дают командам (особенно тем, кто сильно залезает в налог на роскошь) чуть больше возможностей. Именно поэтому «Финикс» обязан был проводить обмен Била еще в июне, именно поэтому «Бостон» убедил Порзингиса включить опцию перед обменом, а не пытался получить его по сайн-энд-трейду позднее, возможно, даже дешевле. Просто все это – невозможно с новым CBA.

Менеджеры и агенты игроков в этом году прорабатывают чуть ли не вдвое больше сценариев, чем обычно: по старым и по новым правилам. Больше внимания приковано к тому, кто включит или отклонит опцию продления 29 июня. К тому, выдадут ли ограниченно свободным агентам такой статус до 30 июня. Успеют ли какие-то обмены по старым зарплатам и правилам пройти «на флажке», пока еще работает старое Соглашение.

А мы за этим начинаем весело и бодро следить в традиционном онлайне и в комментариях к нему.

Мортиры трансферными бомбами – заряжены 💣💣💣