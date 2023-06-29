Где будут играть Харден, Ирвинг, Грин? Обменяют ли Лилларда или Лавина? Рынок свободных агентов НБА скоро откроется
А мы уже врубаем онлайн.
Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Michael Reaves, Kevin C. Cox
«Лейкерс» отчислят Мо Бамбу
Сегодня последний день, когда нужно принять решение по его гарантии, и оно отрицательное: за 10 млн Мо не нужен, если захотят вернуть - переподпишут за минималку как свободного агента.
С Маликом Бизли ситуация схожая, только это не негарантированный контракт, а опция команды, тут сроки еще жестче (даже сдвинуть нельзя). Тут решение еще не принято, пытаются общаться с другими клубами насчет обмена, но вряд ли кто-то видит в Малике игрока за 16,5 млн.
Бизли можно будет продлить по правам Берда после отклонения опции. Бамбу - только подписать заново как свободного агента.
Урок всем читателям, зрителям, любителям НБА - пока что-то не произошло официально, не считайте истиной инсайды даже от самых авторитетных источников. Это все еще лишь слухи. То, что говорят Водж, Шамс и прочие Марки Стайны и Крисы Хэйнсы, может а) произойти; б) не произойти; в) произойти, но другим образом.
Поэтому рано примерять Брюса Брауна в платежку «Лейкерс» или Фреда Ванлвита и Диллона Брукса в состав «Хьюстона» - эти сделки ожидаются, но они никем не гарантированы. Пока что игроки и клубы даже не имеют права общаться на тему перехода - еще сутки до этого (конечно, все этот запрет нарушают, но аккуратно, а кто не аккуратно, тот потеряет пик второго раунда в следующем году).
Кстати, не забудьте изучить список главных свободных агентов по нашей версии.
Первая доминошка вечера – Андре Драммонд берет опцию на следующий сезон, 3.4 с «Чикаго». Слухи отправляли его в «Даллас», что ж, теперь это может быть только обмен (у «Мэвс» остался кусок исключения от сделок по Бертансу и Холмсу, куда может влезть Андре, но в «Чикаго» придется отправить какую-то компенсацию).
Рынок свободных агентов НБА-2023 открывается в 6 часов вечера по Нью-Йорку (11 часов вечера мск) 30 июня.
Трансферное безумие-2023? Раньше! Поэтому и онлайн наш в этом году стартует заранее.
Причина – 30 июня сменится не только сезон, он же финансовый год НБА, но и целая финансовая эра. Вступает в силу новое Коллективное соглашение НБА – обновлены правила потолка зарплат, контрактов, продлений, подписаний и всего-всего-всего.
А значит, до 6 часов вечера по Нью-Йорку еще можно работать по старым правилам, которые дают командам (особенно тем, кто сильно залезает в налог на роскошь) чуть больше возможностей. Именно поэтому «Финикс» обязан был проводить обмен Била еще в июне, именно поэтому «Бостон» убедил Порзингиса включить опцию перед обменом, а не пытался получить его по сайн-энд-трейду позднее, возможно, даже дешевле. Просто все это – невозможно с новым CBA.
Менеджеры и агенты игроков в этом году прорабатывают чуть ли не вдвое больше сценариев, чем обычно: по старым и по новым правилам. Больше внимания приковано к тому, кто включит или отклонит опцию продления 29 июня. К тому, выдадут ли ограниченно свободным агентам такой статус до 30 июня. Успеют ли какие-то обмены по старым зарплатам и правилам пройти «на флажке», пока еще работает старое Соглашение.
А мы за этим начинаем весело и бодро следить в традиционном онлайне и в комментариях к нему.
Мортиры трансферными бомбами – заряжены 💣💣💣
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