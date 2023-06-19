9 комментариев

Первый переход лета.

Так рано межсезонье НБА еще не начиналось!

Технически оно еще и не стартовало – открытие трансферного рынка формально произойдет только 1 июля. Даже неформальным стартом баскетбольного лета обычно является драфт – но он будет только в четверг.

А в этом году мы уже обсуждаем не слухи, а реальные переходы и контракты в день, когда в теории могли бы смотреть последний, седьмой матч финала НБА. Финал, как известно, не затянулся – и чтобы не скучать полторы недели до драфта НБА, баскетбольный мир решил разогнаться уже в середине июня.

Трехкратный участник Матча всех звезд и обладатель максимального контракта Брэдли Бил переходит из «Вашингтон Уизардс», где играл 11 лет, с самого первого сезона-2012/13 (но так и не стал для владельца Теда Леонсиса «баскетбольным Овечкиным» или «вашингтонским Кобе»), в «Финикс Санс».

Как и любой обмен звезды (а Бил еще два года назад был в символической сборной НБА), переход Била оставляет множество вопросов, на которые нужно ответить.

Почему об обмене договорились так рано?

Этот вопрос нужно разделить на два:

1) почему обмен проводят до открытия рынка;

2) почему обмен проводят до драфта.

Со следующего сезона НБА переходит на обновленные правила потолка зарплат. И рынок свободных агентов в июле откроется уже с ними. До 30 июня все еще действует старое Коллективное соглашение. Обмены, которые легальны в этот период (и обмен Била в это число входит), проводятся по старым правилам.

И это очень важно, потому что по правилам следующего сезона «Финиксу» было бы крайне сложно провести переход Била.

Все дело в новом «сверхжестком», или «втором жестком» потолке. Он будет возникать в платежках клубов в самых разных сценариях, один из которых – обмен, где команда получает игрока с зарплатой выше, чем 110% от отдаваемого. В общем, такой, как приобретение Брэдли и его 46,7 млн долларов в сезоне-23/24. Этот потолок – около 180 млн, а платежка «Финикса» с четырьмя максималками (Дюрэнт, Бил, Букер и Эйтон) абсолютно точно окажется дороже 180 млн, даже если заполнить остальные 10 мест в заявке минимальными контрактами.

Но до 30 июня обмен все еще можно провести по правилам сезона-22/23. Это не только старые зарплаты (43,3 у Била), но и все еще старое Коллективное соглашение, которое не устанавливает никаких жестких потолков после обменов.

Теперь ко второй части вопрос. Здесь на сроки влияет не общее трудовое соглашение НБА, а конкретное соглашение Брэдли Била с «Вашингтоном». У защитника – единственный во всей лиге пункт запрета на обмен без его согласия.

Болельщики и эксперты часто говорят, что звезда может продавить обмен в конкретную команду, хотя это не всегда так, а правилами вообще запрещено – но тут у Била было фактическое право самостоятельно выбирать следующий клуб, даже не будучи свободным агентом.

И из всех претендентов – а ими, как сообщается, были и «Майами», «Милуоки», «Сакраменто» – игрок выбрал «Финикс». «Вашингтону» оставалось только принять условия игрока и его нового клуба. В другой ситуации клуб искал бы лучшие варианты, как минимум – дождался драфта, когда все клубы активны в обменах, и может появиться неожиданный партнер по обмену с приятной компенсацией. Но из-за уникальности контракта Била «Вашингтон» не мог откладывать и торговаться – Брэдли все равно не одобрил бы другой обмен.

«Вашингтон» опасался, что летом кто-то еще из звезд потребует обмен, и Бил перестанет быть самым востребованным игроком на рынке обменов. Заинтересованный в нем «Финикс» переключился бы на другие цели, остальные претенденты стали бы предлагать меньше, так переход Била из «Уизардс» сорвется. А продолжать это унылое сотрудничество, кажется, уже никто не хотел.

Кого «Финикс» отдает за Брэдли Била?

Менеджеры команд-конкурентов удивились тому, как мало «Вашингтон» получил за Била. Есть объективные факторы, о которых говорилось выше, и все равно компенсация – слабая. В том числе потому, что у «Финикса» после обмена Дюрэнта просто не осталось никаких активов.

За Брэдли Била (30 лет, в прошлом сезоне – 23 очка и 5 передач в среднем в 50 матчах, контракт – 208 млн на 4 года, опция игрока на последний сезон), «Вашингтон» получает:

• Криса Пола (38 лет, 14 очков и 9 передач в 59 матчах, частично гарантированный контракт на 61 млн на 2 года);

• Лэндри Шэмета (26 лет, 9 очков и 2 передачи в 48 матчах, частично гарантированный контракт на 33 млн на 3 года);

• право обменяться пиками первого раунда в 2024-м и/или 2026-м (вряд ли будет использовано, ведь для этого «Вашингтону» нужно будет опередить «Финикс» в турнирной таблице);

• несколько пиков второго раунда. Тут могла бы быть шутка про «7 seconds or less» – знаменитый девиз «7 секунд или меньше», который «Финикс» второй половины 00-х использовал в атаке. «Seconds» можно перевести не только как «секунды», но и как «пики второго раунда». Однако у «Финикса» осталось только 6 таких пиков (с 2023-го по 2028-й). Так что в любом случае «less».

Сколько именно пиков второго получит «Вашингтон», пока неизвестно.

«Финикс», вероятно, получит в этом обмене также Джордана Гудвина на минимальном негарантированном контракте – «Уизардс» сказали запасному защитнику (24 года, 6+3) готовиться к тому, что его включат в обмен.

Почти 40-летний игрок, проваливший плей-офф ролевик и пики второго раунда. А Брэдли Бил точно звезда, если это его стоимость в обмене?

Стоп, разве Криса Пола не отчислили?

Нет. Это инсайдер Yahoo Крис Хэйнс (или его неаккуратный источник) поспешил с выводами. «Финикс» действительно сообщил Крису Полу, что планирует расстаться с ним до того, как зарплата на следующий сезон станет полностью гарантированной. При отчислении до 28 июня она оставалась гарантированной всего на 15,8 млн из 30 положенных.

Но «Финикс» продолжал искать варианты обмена легендарного разыгрывающего, потому что это очень удобный контракт как раз для подобных сценариев, как обмен Била. Чтобы получить дорогого игрока, нужно отдать дорогого игрока. Так работают обмены в НБА.

Для перехода Била гарантию в контракте Пола на следующий сезон необходимо увеличить – даже несмотря на то, что обмен будут считать по зарплатам сезона-22/23. С 15,8 млн она увеличится до 25 млн – так что Крис, перед которым в любом случае маячила перспектива отчисления, заработает благодаря этому обмену минимум на 10 млн больше.

А после отчисления (если оно, конечно, вообще случится – экономия пяти миллионов сильно отличается от экономии пятнадцати, выкуп Криса Пола практически ничем не помогает «Вашингтону») он еще и подпишет новый контракт как свободный агент. Но точно не с «Финиксом» – по правилам НБА, как старым, так и новым, он не сможет туда вернуться до лета-2024.

Сделка официально не закрыта. Может быть так, что инсайдеры ошиблись, как со слухом про отчисление Пола из «Финикса»?

Действительно, формально есть только договоренность, а не сделка. Но между собой «Финикс», «Вашингтон» и Брэдли Бил, который стал равноправным участником переговоров, все уже решили. Может быть, за исключением мелких деталей, вроде перехода Гудвина или количества пиков второго раунда. Из-за такого сделка не срывается.

В этот раз у нас есть даже официальный комментарий одной из сторон – той самой, которая обычно в обменах ничего не решает, но только не в этом случае: «Это был особенно сложный процесс с множеством разных препятствий, и [владелец «Вашингтона»] Тед Леонсис с [генменеджером] Майклом Уингером замечательно сотрудничали с нами ради этого», – объявил через считанные минуты после инсайда агент представляющий интересы Била, – Марк Бартельстейн.

Кстати, запомните имя этого авторитетного агента, мы еще к нему вернемся.

А пока обмен не зафиксирован, «Вашингтон» пытается выжать из него еще хоть что-то полезное, кроме истекающего контракта Пола, сомнительной драфт-компенсации и посредственного Лэндри Шэмета, которого меняют каждый год. Например, расширить сделку и отправить Криса Пола в третий клуб. «Вашингтон», в отличие от «Финикса», вряд ли станет выкупать его контракт, а значит претендентам на Пола придется влезать в обмен, а не ждать перехода Криса как свободного агента.

Почему «Вашингтон» совершил этот обмен?

Потому что это бесперспективный клуб, который за последние пять лет выиграл 1 матч плей-офф, его 30-летний лидер чаще лечится, чем играет, а его зарплата – шестая во всей НБА (после Карри, Дюрэнта, Леброна, Йокича и Эмбиида), да еще этот адский пункт запрета на обмен без согласия…

«Уизардс» нужно уходить в перестройку. Слепо надеяться, что Бил согласится на переход в команду, которая дает хоть один нищий пик первого раунда, было нельзя.

Считайте, что «Вашингтон» просто отпустил Била как свободного агента в прошлом году вместо того, чтобы продлевать его на максимум. Потратил свободное место под потолком на Криса Пола и Лэндри Шэмета, хотя и впустую пропустил год. И теперь начинает с нуля.

Уже этим летом у «Уизардс» может быть от 25 до 60 млн под потолком зарплат в зависимости от решения Порзингиса по опции продления, через год – самая пустая платежка в НБА. Конечно, рестарт хочется проводить с какими-то дополнительными активами – но чего вы хотите от «Вашингтона», где не видели финала конференции с 1970-х?

Почему «Финикс» совершил этот обмен?

Потому что новый владелец клуба Мэт Ишбия, купивший команду прошлой зимой и сразу же выменявший Дюрэнта, действует как, собственно, новый владелец клуба. Траты – на максимум, громких имен – побольше, осторожности и вдумчивости – ноль!

После перехода Дюрэнта стало понятно, что «Финикс» пойдет ва-банк – и когда тебе предлагают Брэдли Била за пики второго раунда, ты не думаешь о стратегиях развития. Развивать – это к «Денверам» всяким, а тут Дюрэнт и Букер, считайте, до титула остался последний шаг!

Знаете, какой был один из первых шагов Ишбии после покупки клуба? Найти нового гендиректора, отвечающего за клубную культуру и философию. А зовут этого гендиректора Джош Бартельстейн. Джош Маркович Бартельстейн.

Как думаете, когда на самом деле начались переговоры по возможному переходу Брэдли Била, главного клиента в агентстве Марка Бартельстейна, в «Финикс»?

На кого еще повлияет этот обмен?

Крис Пол все еще востребован в НБА, даже несмотря на возраст, травмы и зарплату. Конечно, всем бы хотелось подписать его на какие-нибудь 10 млн в год, а не на 30 – но, похоже, «Вашингтон» не будет просто так выпускать ветерана на рынок свободных агентов. Одной из команд, которой было бы интересно выменять Пола, являются… его старые знакомые «Клипперс». Новый генменеджер «Уизардс» Майкл Уингер как раз этим летом перешел из офиса ЛАК и вряд ли потерял контакты с прежним работодателем. У «Клипперс» много игроков, зарплаты которых могут подойти для обмена, а с тратами тут считаются еще меньше, чем в «Финиксе».

«Майами» был вторым в списке приоритетных хотелок Била – но «Хит» не вступали в агрессивные переговоры-аукционы (хотя легко могли перебить предложение «Финикса» из пиков второго раунда и бартельстейнов второго уровня). В «Майами» верят, что летом для обмена будет доступен Дэмиан Лиллард – и хотят потратить активы на разыгрывающего «Портленда» с более крепкой, чем у Била, репутацией победителя.

В Кайри Ирвинге «Финикс» был также заинтересован, но теперь у «Санз» нет возможности получить его из-за жесткого потолка. Похоже, кроме продления с «Далласом» у Кайри не осталось других вариантов.

«Вашингтон» дает четкий сигнал о начале перестройки, а значит, Кайл Кузма не будет продлевать контракт. Кристапс Порзингис мог отклонить опцию игрока ради долгосрочного соглашения, но и ему больше нет смысла связываться с «Уизардс» на длительный срок.

«Финикс» теперь фаворит?

«Финикс» теперь команда, где есть только 4 игрока с гарантированными контрактами на сезон-23/24, и все эти контракты – максимальные. Вчетвером, как известно, в НБА выходить на паркет запрещено.

«Санз» предстоит еще много работы как на паркете, так и в офисе. Букеру предстоит перейти или на позицию полноценного разыгрывающего, или форварда, потому что новый звездный Бил, увы, умеет играть только атакующего защитника. В обороне Брэдли по прозвищу «Большая Панда» предпочитает не напрягаться. Трехочковые с получения он бросать совсем разлюбил после ухода Уолла из «Вашингтона», а это – главное, что от него будет требоваться в новом клубе. Здоровье тройки Дюрэнт-Букер-Бил вызывает еще больше сомнений, чем сыгранность, защита и распределение ролей – в прошедшем сезоне они пропустили по 30 матчей каждый. При этом через год каждый из них будет получать по 50 млн долларов.

Из свободных агентов только Торри Крэйг и Дариус Бэйзли могут быть подписаны на контракт больше минимального. Разменять Деандре Эйтона на несколько более дешевых полезных игроков – проще сказать, чем сделать. А этих ролевиков сейчас «Финиксу» нужно не два, не три, а человек шесть. Уже в прошлом плей-офф «Санз» в серии против «Наггетс» столкнулись с серьезной нехваткой кадров – сейчас после размена Пола и Шэмета на одного ненадежного Била этих кадров стало только меньше.

Все пробелы в составе нужно заполнять игроками на минимальных контрактах. «Финикс» в этом деле пока совсем не «Майами».

С текущими амбициями и зарплатами «Финиксу» нужно стать не только лучше себя прошлогоднего, но и «Денвера», выйти на чемпионский уровень. Странно связывать надежды на это с Брэдли Билом – который в последние годы не мог вывести свою команду хотя бы на уровень плей-офф. Его выменяли просто потому, что успевали купить его дешево.

Пункт с правом заблокировать любой обмен сохраняется в контракте Брэдли Била даже после обмена в «Финикс».

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez / Staff, Christian Petersen / Staff, Rob Carr / Staff, Patrick Smith / Staff, Sarah Stier / Staff