Как он вообще упал до 41-го пика?

Сезон подошел к концу. Но НБА никогда не останавливается: дальше – драфт, который откроет новую главу истории лиги.

И 22 июня на драфте-2023 наверняка будет выбран человек, который лет через 5-7-10 станет MVP сезона или MVP финала. Это не намек на удивительного Виктора Вембаньяму или кого-то другого конкретного – а тенденция. Возьмем первые 14 драфтов XXI века, 2001-2014 (игроки с более свежих драфтов пока «не созрели» до главных наград). На 9 из них был минимум один будущий MVP сезона/финала/и то, и другое.

Так что статистика говорит: вероятность того, что один из задрафтованных на следующей неделе новичков НБА в течение карьеры дорастет до звания Самого ценного, почти вдвое выше вероятности обратного.

Как обычно драфтуют будущих MVP?

Комиссионер лиги выходит на сцену под недовольное «бууу» зрителей на трибунах. Читает с бумажки какое-то имя – иногда коверкая его до неузнаваемости. «Бууу» сменяется счастливыми криками и всхлипами. Трансляция переключается с серьезного пожилого дяденьки в офисном костюме на молодого и улыбающегося двухметрового парня – он тоже в костюме, но более сногшибательном, сшитом на заказ в единственном экземпляре. Пытаясь не порвать мощными мышцами свой наряд, игрок поднимается из-за одного из столиков перед сценой, обнимается с плачущими родственниками и уже нетрезвыми друзьями. По дороге к сцене он принимает кепку от представителя выбравшей его команды. Кепка никак не сочетается с костюмом, а иногда и портит модную прическу за $500, но придется потерпеть – традиция.

Камеры фиксируют крепкое рукопожатие между будущей звездой и боссом НБА.

Эта процедура для топ-новичков неизменна с начала 1990-х – исключением был только драфт будущего MVP Дирка Новицки, немец не прилетел на церемонию в 1998-м, но все равно был выбран в топ-10. В XXI веке европейцы стали обыденностью на драфтах, количество пригласительных в «Зеленую комнату» перед сценой выросло до двух десятков. Уже в 2001-м французский разыгрывающий Тони Паркер, выбранный под последним номером в первом раунде, присутствовал на церемонии и пожимал руку Дэвиду Стерну.

В 2007-м Паркер стал Самым ценным игроком финальной серии – 28-й номер драфта-2001 стал вторым самым низко выбранным MVP финала, рекорд оставался у Денниса Джонсона (29-й, драфт-76, чемпион-79).

На этой неделе рекорд Джонсона, державшийся 44 года, побил Никола Йокич, ведь он не был выбран в топ-30. И даже в топ-40.

Какой была церемония драфта Николы Йокича?

Вместо его выбора телезрителям показали рекламу нового сэндвича «Кесарито» в Taco Bell.

Серб был выбран только 41-м – между сыном Гленна Робинсона и племянником того самого Денниса Джонсона. Это область драфта, где комиссионер отдыхает, а на сцену выходит его заместитель, на выбор командам дается всего две минуты, пики меняются и продаются так часто, что никто не успевает запомнить их перемещения, половина команд выбирает игроков, которых даже не рассчитывает увидеть в команде в следующем сезоне. Вроде Йокича.

(удивительно, но в 2014-м именно диапазон 38-46 был богат на неплохих игроков: Спенсер Динуидди, Джерами Грант, Дуайт Пауэлл, Джордан Кларксон играют в НБА до сих пор, а Вальтер Тавареш доминирует в Евролиге)

Прошло 9 лет, и Никола превратился в одного из лучших игроков НБА в этом тысячелетии. Два MVP сезона, MVP финала, чемпионство, множество других наград и достижений – и это все до достижения 30-летия. Не просто «неплохо» для 41-го пика, а исторически круто. Никто из выбранных так низко не может конкурировать с Николой.

Самая большая «кража» – неожиданно успешный низкий выбор – в истории НБА, это можно признать уже официально.

* – незадрафтован

Примечание: в списке отсутствуют игроки, не выбранные на драфте НБА по техническим причинам (Майкан и другие игроки НБЛ, а также Нил Джонстон и Мозес Мэлоун начали профессиональные карьеры в других лигах до того, как могли выйти на драфт НБА, и тогдашние правила драфта не были готовы к такому), а также будущие легенды, которых еще до драфта в 1970-е «украла» Американская Баскетбольная Ассоциация (Гервин, Гилмор, Иссел).

Почему же Николу выбрали так низко?

Выбор Николы рифмуется с выбором Дражена Петровича под 60-м номером в 1986-м. Никто не знал, когда он приедет в НБА и приедет ли вообще (Петрович доехал только в 1989-м), подойдет ли баскетболу НБА (первый клуб Дражена, «Портленд», его не оценил) и сколько продержится (карьера и жизнь Петровича жестоко и внезапно оборвались в 93-м, но тем летом он серьезно раздумывал над уходом из НБА в один из греческих клубов).

Правда, Петрович в 1986-м выиграл Кубок европейских чемпионов, а вскоре после драфта стал MVP чемпионата мира.

А молодой и рыхлый Йокич 9 лет назад не считался будущей звездой даже в Европе. 19-летний Никола играл за «Мегу», личный проект агента Мишко Разнатовича из неопределенного сербского города (за три неполных года Йокича в клубе он представлял Белград, Крушевац, Смедерево и Сремску Митровицу). В отличие от других выпускников «Меги», Йокич попал в большой спорт поздно и практически из ниоткуда. Его не знали даже в Сербии.

«Когда я начал заниматься баскетболом, я был реально толстым, но еще не таким высоким. Я играл центрового, но и разыгрывающего, вел мяч по всей площадке. Знаете, я играю ради веселья. Но когда мне исполнилось 16, я почувствовал, что могу играть хорошо. И переехал из маленького городка Сомбор в более крупный Нови-Сад».

В юношеской команде «Воеводины» Йокич попался на глаза Разнатовичу… точнее, не сам Йокич, а газета: «Ему было 17, он играл в юношеской сербской лиге. И вот меня привлекла выдержка из газеты – 29 очков и 26 подборов, если я не ошибаюсь. Я позвонил своему скауту, чтобы спросить о Йокиче. И тишина в ответ. Он его не знал. Это был сюрприз года, учитывая, что он знает всех молодых игроков, даже десятилетних.

Я поручил ему выяснить, связаны ли эти цифры с габаритами Николы, или же это мастерство и разносторонний талант. Скаут перезвонил через несколько минут, подтвердив, что, по его информации, Йокич не просто сильнее физически или старше соперников: «Очень разносторонний. Немного полноват. Талантливый».

Я такой человек, который верит в систему, в расчет, в анализ. И не знаю почему, но я сказал скауту: «Хочу подписать этого парня». Это первый и единственный игрок за 27 лет моей агентской работы, которого мы подписали просто так, когда никто из нас его не видел собственными глазами».

Но даже такое провидение Мишко не означало, что Йокич тут же станет звездой. Он все еще оставался пухлым мальчишкой, которому достался теперь уже культовый 15-й номер просто потому, что с этим номером на складе была майка самого большого размера (пока еще не розовая – с желто-синей палитры на вырвиглазные комбинации цветов «Мега» перейдет со следующего сезона).

Первый год в «Меге» – Никола набрал 9 очков в сумме за весь сезон во взрослой команде, практически не вылезая из молодежки.

В следующем сезоне-13/14 самый толстый игрок «Меги» стал ее основным центровым. Только это был не Йокич! В команде на историческом минимуме своей физической формы был еще и ветеран Ратко Варда, чье пузо могло самостоятельно стучать мячом по паркету. Поэтому Никола выходил на позиции форварда, где не выделялся ни мобильностью, ни броском, а его плеймейкерские навыки никого не впечатляли – мол, ну и что, балканцы обязаны уметь играть в пас.

В Йокича верил только главный тренер Деян Милоевич – из «Меги» он потом тоже «выпустился в НБА», став помощником Стива Керра в «Голден Стэйт» два года назад.

«Даже тогда, в Сербии, Йокич уже менял игру своим присутствием на паркете. Как тренер я стараюсь всегда подстраивать командную игру под баскетболистов, которые у меня есть. И Никола был особенным. Я просто наслаждался своей работой, пробуя неординарные тактические решения благодаря Николе – он был способен реализовать мои идеи.

Было тяжело убедить людей из НБА в том, что Никола соответствует уровню этой лиги. Особенно они не верили, что Йокич способен играть центрового в НБА. Они видели в Йокиче по большей части мощного форварда».

В 2014-м «Мега» была третьей по силе командой страны, где есть только два клуба – «Партизан» и «Црвена Звезда». Молодого центрового не ценили даже дома – и зря. Проблески гениальности были заметны, доверие тренера – безграничным, толстяк-вундеркинд чуть было не принес «Меге» победу в Кубке против «Звезды» (момент на 1:54:30):

Йокич котировался значительно ниже соперников по Адриатической лиге – Лучшего молодого игрока лиги Дарио Шарича из «Цибоны», лучшего молодого игрока Евролиги Богдана Богдановича из «Партизана», Юсуфа Нуркича из «Цедевиты», а в некоторых рейтингах уступал даже одноклубникам Василие Мицичу и Немане Дангубичу.

Только для всех этих игроков драфт-2014 был не первой попыткой выставить кандидатуру, но с предыдущих они ее снимали. Балканские таланты традиционно не рвутся в НБА. Они выходят на драфт, только если понятно, что их выберут «правильно»: или нужный клуб, или нужный высокий номер на драфте с гарантированной зарплатой.

В от и Йокич (то есть Разнатович) до последнего сомневался, стоит ли выходить на драфт-2014 – он мог принять решение об этом и через год, спрогрессировав в Европе до пика первого раунда, и в 2016-м, и даже в 2017-м.

Мишко давил на «Денвер Наггетс» и добился обещания: свой 41-й пик они не станут обменивать или продавать, потратят его на Николу, центровой продолжит играть в Европе, пока не созреет для НБА, а «Наггетс» будут внимательно мониторить прогресс Йокича.

Вся подборка новостей о нем перед драфтом звучит так:

• планирует выставить кандидатуру;

• выставил кандидатуру;

• снял кандидатуру;

• передумал снимать кандидатуру.

Активного обсуждения эти новости не вызвали. Краткая оценка способностей Йокича-2014 из комментариев – «Походу, югослав какой-то». Никола не попал в подборку главных имен драфта.

Выбор Йокича прошел мимо внимания всех – не только режиссера телетрансляции, включившего рекламу буррито. Сам Никола вообще проспал все, что происходило в другом полушарии: «Мой брат отмечал, открыл шампанское и позвонил мне. Я ответил, но не стал его слушать, сказал: «Я вообще-то сплю» – и повесил трубку. Новости узнал только на следующее утро».

И для «Денвера» это было не главное событие драфта – им был размен лотерейного пика на два пониже и выбор под ними Юсуфа Нуркича и Гэри Хэрриса. Генеральный менеджер Тим Коннелли признавал, что в выборе Йокича удачи было намного больше, чем расчета. Но расчет все-таки тоже был.

«Мы думали о том, как команды упускали похожих игроков на предыдущих драфтах. Марк Газоль нельзя было назвать богом Адонисом, когда его брали во втором раунде, а он превратился в великолепного игрока», – вспоминал позднее Коннелли.

Но тот же Коннелли отмечает: «Если бы мы знали, каким игроком станет Йокич, мы бы не выбрали его 41-м. Мы бы выменяли первый пик, чтобы взять его».

А пока Никола был типичным «евростэшем» – загадочным игроком из середины-конца второго раунда, которого клуб НБА оставляет еще на несколько лет в Европе.

Йокичу не потребовалось несколько лет, чтобы заявить о себе.

В сезоне-14/15 омолодившаяся «Мега» упала на 10-е место, но Йокич четырежды был признан MVP тура, однажды стал игроком месяца, показал лучшую эффективность в лиге (по ней определялся и MVP сезона). В сезоне он был:

• первым по подборам;

• вторым по очкам;

• пятым по блокам;

• и пятнадцатым по передачам (играя с доминирующим на мяче разыгрывающим Миленовичем, лидером лиги по ассистам).

И только не попал в сборную сезона, уступив место Бобану Марьяновичу.

Переезд в НБА был под угрозой – Разнатович планировал пристроить Йокича в «Барселону», к тому же у «Денвера» оставалось всего одно место в заявке. Но приехавшие на матч «Меги» испанцы попали на неудачный день Йокича – центровой не впечатлил скаутов «Барсы», клуб попросил время на размышление.

«Наггетс» же долго размышлять не стали – сразу после драфта клуб наладил хорошие отношения с Йокичем, Разнатовичем, братьями Николы, чему способствовало то, что вторым человеком в менеджменте «Наггетс» был европеец – Артурас Карнишовас (по иронии судьбы, экс-игрок «Барселоны», из-под носа которой Йокича в 2015-м и перехватили).

Стороны договорились на стартовую зарплату чуть менее 1,5 млн за сезон и официально подписали контракт после Летней лиги, в которой Йокич… снова никого не впечатлил. Все внимание в «Денвере» было приковано к другому новичку, Эммануэлю Мудиаю, попавшему в символическую сборную Летней лиги-2015. Будущее клуба связывали именно с конголезцем, не с сербом...

За последние три сезона Мудиай провел в НБА 2 матча, и на этой неделе его имя внесли в заявке клуба «Кангрехерос де Сантурсе» из чемпионата Пуэрто-Рико.

За последние три сезона Йокич дважды стал MVP НБА, и на этой неделе его имя нанесли на кубок Лучшему игроку финала.

Во время 41-го выбора на драфте НБА-2014 Taco Bell прорекламировал «Кесарито» – первый в истории фастфуда гибрид кесадильи и буррито, и в этот же момент частью НБА стал «Джокер» – первый в истории баскетбола гибрид центрового и разыгрывающего.

Кесарито убрали из меню… в 2023-м.

Возможно, во время драфта НБА-2023 запустят рекламу Taco Bell с новым франкенштейн-блюдом. Поэтому стоит смотреть даже второй раунд церемонии, ведь под хруст «потатако» или «начобургера» могут выбрать следующую легенду баскетбола. Главное, чтобы кто-то из команд поверил в чистый талант, а не в рост, вес, возраст, умение высоко прыгать, быстро бегать или много бросать трехочковые.

«Зря вы не верили в пухлого мальчишку. «Наггетс» поверили. Мне кажется, это сработало».

Фото: East News/AP Photo/Jack Dempsey; redbull.com; bcmegabasket.net; Gettyimages.ru/Sarah Stie