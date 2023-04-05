Все, что уже известно.

С сезона-2023/24 НБА будет функционировать по новым правилам. Нет, трехочковые не отменят. И кольцо не поднимут на 4 метра. И шестого игрока не выпустят – в общем, перестаньте гадать, вы же прочитали заголовок: вступит в силу новое Коллективное соглашение между клубами и профсоюзом игроков.

Это соглашение регулирует весь бизнес НБА – и заключили его лишь четыре дня назад, практически «на флажке», в последний из последних дедлайнов.

Почему это так важно?

Инсайдеры, эксперты и болельщики обсуждают происходящее за пределами площадки не менее жарко, чем собственно баскетбол. В НБА очень многое зависит именно от финансовых правил – ими регулируется вся комплектация команды: от звезд до ролевиков, от ветеранов до новичков, от центровых до разыгрывающих, от свободных агентов до выменянных игроков. А значит, и чемпионские амбиции.

В американских лигах отсутствуют трансферы в привычном смысле – то есть покупка-продажа игроков. А еще нет никаких нерегулируемых бонусов игрокам, нет амортизации выплат за игрока на срок действия контракта, нет аренд, нет субаренд, нет псевдоаренд, нет банкротства клубов, нет разрыва контрактов, нет лимита на легионеров, нет лимита на воспитанников, нет тайных соглашений с главами судейского комитета – в общем, нет ничего, похожего на спорт в Европе.

Чтобы вся эта система с драфтами и потолками зарплат работала, нужно убрать отдельные контракты из трудовых отношений между клубами и игроками. И заменить их на единое соглашение – между НБА и профсоюзом игроков. Ни одна сделка, ни один контракт, ни один выплата не может быть оформлена в обход этого кодекса. Все игроки лиги – члены профсоюза, все клубы – не независимые организации, которые могут выйти из турнира и перейти в другой, а равноправная 1/30 часть Ассоциации (поэтому НБ А так и называется).

По этой системе с единым Коллективным соглашением (оно же короче – «CBA», Collective Bargaining Agreement) НБА функционирует с 1970-го, а в современном формате с потолком зарплат и свободными агентами – с 1983-го. Позднее идею потолка зарплат переняли и другие американские лиги.

Конечно, за 40 лет правила заключения контрактов изменились до неузнаваемости – новое CBA будет уже девятым за этот срок.

Кстати, давайте порадуемся – у нас не будет локаута минимум до 2029-го. То есть НБА проведет без приостановки трудовых отношений 18 сезонов – рекордная стабильность.

Легендарный Дэвид Стерн не становится от этого менее легендарным, но: за время его работы комиссионером в лиге было два полноценных локаута с потерей игр (сезон сокращали до 50 матчей в 1999-м и до 66 матчей в сезоне-2011/12), еще один – с отложенным стартом межсезонья и отменой Летней лиги (1995), и даже был микролокаут всего на пару часов (1996). Плюс два антитрастовых иска от профсоюза к лиге – в 1988-м и в 1994-м, и второй чуть было не отпугнул Майкла Джордана от возвращения в НБА. И две забастовки арбитров.

При его преемнике Адаме Сильвере НБА подписывает уже второе Коллективное соглашение с игроками, не дожидаясь истечения срока действующего (и два аналогичных соглашения с судьями тоже заключили без проблем, первое – в дебютный год Сильвера на посту, второе – перед стартом этого сезона, и действовать оно тоже будет до 2029-го). Заслуга, конечно, не только главы НБА, но и исполнительных директоров профсоюза игроков – Мишель Джонсон в 2017-м, Тамики Тремальо сейчас.

При старом руководстве лига и профсоюз грызлись за прибыль (и по очереди выигрывали в этой борьбе), сейчас – это два бизнес-партнера, которые понимают общую финансовую цель: увеличить не только свой «кусок пирога», оторвав часть от другой половины, а весь «пирог».

Этот пирог, к слову, в сезоне-22/23 впервые в истории НБА превысит отметку в 9 млрд долларов, что примерно как футбольные АПЛ и ЛЧ вместе взятые. Вместе с пирогом (напрямую) растут потолки зарплат и максимальные контракты и (косвенно) стоимость клубов.

Поэтому локаут не нужен был никому. Отдельные владельцы были недовольны тем, как именно режется финансовый пирог, но даже это касалось не зарплат, а налога на роскошь (привет «Уорриорз») и схемы, по которой все клубы делятся выручкой между собой. У игроков нет альтернативного турнира, где им бы платили хотя бы 30% от текущих контрактов. У клубов нет альтернативных игроков, которые могли бы заменить бастующих. Вроде бы все очевидно.

И тем не менее, переговоры в 2022/23 прошли тяжелее, чем 6 лет назад, когда о новом CBA договорились к первому же дедлайну в декабре. В этот раз дедлайн сдвигали несколько раз. Даже сдвинули еще немножко в самый последний момент – к 23:59:59 31 марта лига и профсоюз еще не отшлифовали все детали, обсуждали нюансы еще несколько часов и выпустили совместный релиз только в три часа ночи.

А если бы не договорились?

Нет, локаут не наступил бы 1 апреля в качестве самой неудачной шутки в истории. Сезон бы не оборвался. 31 марта (и предыдущие дедлайны, о которых говорили в новостях) было крайним сроком для принятия решения – разрывать ли CBA, действовавшее еще до 2024-го. Профсоюз был согласен провести следующий сезон по старым правилам, но лига – ни в какую. И все же обе стороны работали над тем, чтобы к апрелю было новое CBA.

Так и произошло: решение о досрочном разрыве Коллективного соглашения-2017 принято, оно перестает действовать 30 июня 2022-го; ему на смену приходит новое Коллективное соглашение-2023, заключенное по той же схеме – на 7 лет с правом любой из сторон выйти из него после сезона-2028/29.

Формально никакого CBA-2023 еще нет – есть принципиальная договоренность. Новые правила обсудили, собрали в не имеющий никакой силы меморандум, предстоит их перенести в текст нового договора, а потом его еще ратифицировать – представителями всех 30 команд и профсоюзом. Проблем с этим не возникало даже при более сложных переговорах из прошлого, не возникнет и сейчас.

Поэтому подробностей о том, что именно изменилось, не так много. Они появятся, когда текст нового Коллективного соглашения будет опубликован и эксперты смогут перевести его с юридического на человеческий. Это произойдет в ближайшие недели.

Но кое-что известно уже сейчас.

Супержесткий (лучшее название мы придумаем позже) потолок зарплат

В самом начале переговоров лига пыталась продавить установление жесткого потолка зарплат для всех – чтобы богатые клубы не могли тратить намного больше бедных. Ну, менее богатых. Профсоюз был против, но и в самой лиге нашлись недовольные – и это не только клубы вроде «Клипперс» и «Уорриорз», тратящие сотни миллионов в налоге на роскошь, а как раз команды с более скромных рынков. Они беспокоились, что безусловно жесткий потолок может сковывать их при продлении своих звезд – и те сбегут в Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Но условный «хардкэп» уже существует в НБА с 2011-го. Он включается, грубо говоря, когда клуб без места под обычным мягким потолком приглашает чужого свободного агента на контракт выше минималки – то есть или использует полное исключение среднего уровня (чуть больше 10 млн), или получает игрока по системе «сайн-энд-трейд» (старый клуб подписывает игрока и мгновенно меняет в новый). Этот «жесткий потолок» (в кавычках, потому что в официальных документах такого термина нет) установлен на уровне около 7 млн выше черты налога на роскошь – и на 35 млн выше обычного потолка.

В новом CBA будет второй подобный потолок, на 17,5 млн выше налоговой черты. Он будет включаться в тех случаях, если клуб использует любое исключение среднего уровня, или отдает в обмене драфт-пики и наличные, или подписывает игрока, контракт которого ранее выкупили.

О принципах работы трех потолков подробнее поговорим летом, когда межсезонье будут проводить уже по новым правилам и у нас будут конкретные примеры. А сейчас можно прикинуть следующее: по этим правилам «Голден Стэйт» в текущем сезоне не смог бы подписать Дивинченцо, «Бостон» – Галлинари, «Клипперс» – Уолла и потом Уэстбрука, «Милуоки» – Инглза и Драгича. «Финиксу» и «Далласу» пришлось бы чистить платежки перед обменами Дюрэнта и Кайри (было бы сложно, но все-таки не невозможно). «Лейкерс», что интересно, впритык вписались бы в супержесткий потолок.

Поскольку у многих клубов платежки уже засорены на несколько сезонов вперед, ограничения будут вводить постепенно.

Но есть и послабления для тратящих команд

Во-первых, больше нет ограничения по числу «супермаксов» в командах. Раньше можно было иметь только два «детских» супермаксимальных контракта и два «взрослых», из них только по одному можно было получить в обмене. Условно говоря, «Бруклин» с Беном Симмонсом просто не имел права выменять Шэя Гилджес-Александера, а «Оклахома» через несколько лет не сможет без обмена ШГА продлить на гипотетичский супермаксимум и Джоша Гидди, и Чета Холмгрена.

Больше всего в этой ситуации выигрывает «Кливленд», где Эвана Мобли можно будет продлить вне зависимости от того, использует ли опцию в таком же супермаксимальном контракте Донован Митчелл (еще один «детский супермакс» в «Кэвз» – у Дариуса Гарлэнда).

Кроме того, налог на роскошь станет чуть-чуть милосерднее: раньше ставка росла с каждыми 5 миллионами превышения, вне зависимости от роста потолка зарплат, теперь эти диапазоны будут расширяться пропорционально потолку.

Личные награды будут привязаны к числу проведенных матчей

В рамках борьбы с «распределением нагрузки», когда звездные игроки пропускают отдельные матчи ради отдыха, НБА попытается надавить на тщеславие баскетболистов. Ч тобы претендовать на сезонные награды, придется провести минимальное количество матчей в сезоне – 65 игр. То есть 80% от целикового 82-матчевого сезона.

По новым правилам:

• Гобер не стал бы Лучшим защищающимся в 2018-м, а Кавай – в 2015-м (ему не хватило бы всего одного матча);

• Ламело Болл не Новичок года-2021, Кайри не Новичок года-2012 (не хватило бы 2 игр);

• Джа Морэнт не был бы Самым прогрессирующим в прошлом сезоне, хотя он и так отказывался от этой награды;

• но также Морэнт не попал бы в прошлогоднюю сборную сезона, как и Дюрэнт, Леброн и Карри! Возможно, с учетом ковидных ограничений в 2020 и 2021 были бы послабления по числу игр, но до того – без Леброна, Кавая, Эмбиида в 2019-м, без Карри, Батлера и снова Эмбиида в 2018-м, без Дюрэнта в 2017-м.

Попадание в сборную сезона – также еще и критерий для получения «супермаксимального» контракта – это не повлияло бы на зарплаты Дюрэнта, Леброна и Карри, но вот, например, Эмбиид заработал бы на 24 млн долларов меньше по своему первому «взрослому» контракту, а новое супермаксимальное продление пришлось бы заключать на год позднее.

Единственный MVP в истории, кто не подошел бы под критерии – Билл Уолтон в 1978-м (награду получил бы Джордж Гервин, так и оставшийся без этого приза в карьере).

Молодые игроки, по задумке лиги, должны будут беспокоиться о новом контракте, а ветераны – о наследии, которое измеряется в том числе и статуэтками на полке. Посмотрим, сработает ли – и не появится ли новый способ «распределения нагрузки», когда суперзвезда будет выходить, скажем, только на две четверти из четырех «ради галочки».

Когда-то Дрю Холидэй вышел на стартовое владение матча в конце года, необходимого ему для получения бонуса за число игр в сезоне, сразу сфолил и пошел переодеваться. Станем ли мы подобный балаган видеть чаще, когда у какой-то звезды к последней, ничего не значащей игре сезона будет набираться 64 матча?

Также в символические сборные наконец-то начнут выбирать игроков без разграничения на форвардов, защитников, центровых (так было до 1955-го). Это даже не обновление CBA – пункты Соглашения не регулируют правила отбора в сборные сезона, и технически изменить правила голосования можно уже в этом сезоне. Но если изменения внедрят только со следующего сезона, то сейчас один из пары Йокич-Эмбиид вновь попадет только во вторую символическую пятерку сезона.

Новые правила продления контрактов

Еще одна проблема, которую хотят решить клубы со своими звездами – как их удержать от выхода на рынок свободных агентов. Особенно если это звезды «второго эшелона», которым не гарантировано место в символических сборных сезона – и, следовательно, супермаксимальный контракт, который может предложить только старый клуб.

Подавляющее большинство игроков, даже если остаются в прежней команде, остаются там на правах свободного агента – старое соглашение истекает, игрок становится свободным агентом, заключает новый контракт. Все потому, что правила продления контрактов в НБА отличаются от правил переподписания контрактов. Они очень жесткие – очень небольшая часть соглашений вообще доступна для этого, ограничены продления и по срокам, и по суммам. В итоге игроку просто финансово не выгодно продлевать действующий контракт, потому что как свободный агент он может получить просто больше – даже от своей команды.

НБА хочет ослабить эти ограничения – увеличивает прибавку в продлении с 20% до 40% от последней зарплаты. Можно назвать это «Поправкой Джейлена Брауна». У звезды «Селтикс» есть возможность продлить контракт, истекающий в 2024-м, до 2028-го – но нет никакой мотивации это делать, ведь продление будет меньше его максимальной зарплаты. Зато по новым правилам «Селтикс» смогут предложить ему ближайшим летом тот контракт, который по старым Джейлен мог бы подписать лишь как свободный агент через год.

Еще это может повлиять на короткие продления контрактов на год-«мостик».

Панацеей новые прибавки не станут: если игрок получает 10 млн, а играет на 20, ему все равно намного выгоднее дождаться истечения контракта – между продлениями на 12 и 14 млн нет разницы.

Правила выхода на драфта не изменятся

А это могла быть «Поправка Бронни Джеймса» – если бы лига разрешила переходить в профессиональный баскетбол сразу со школьной скамьи, как было до 2005-го. Не разрешила.

Против был профсоюз (школьники – это же претенденты на их рабочие места), а в какой-то степени – и клубы, которые не в восторге от идеи посылать скаутов на бесконечные школьные турниры. Поэтому, как и раньше, возраст выхода на драфт будет 19 лет, но главный тут другой пункт: американским школьникам можно попасть в НБА только через год после окончания школы, независимо от возраста.

Не важно, где этот год они проведут: в университете, в Джи-лиге, в Европе, в Австралии, в Китае, на Северном полюсе, на Луне, вообще без баскетбола. Сыну Леброна, Бронни Джеймсу, скоро исполнится 19, и если бы он был студентом, мог бы выставить кандидатуру на драфт-2023 – но он закончит школу только в этом году, а значит, не появится в НБА раньше сезона-2024/25 (сам Леброн, мечтающий сыграть в одной команде с сыном, удачно может выйти из контракта с «Лейкерс» как раз в 2024-м).

Перед драфтом игроки будут проходить медицинское обследование

Каждый год лига устраивает «драфт-комбайн» – общий сбор для лучших проспектов, выходящих на драфт НБА. И каждый год начинаются агентские игры – вот эти приедут, но не будут тренироваться, только собеседования, вот этим клубам мы раскроем медицинскую информацию, а вот этим – нет, не обязаны, это еще не члены профсоюза.

Теперь будут обязаны. Те, кто приедут на комбайн, пройдут определенные медицинские тесты, результаты которых отправят командам. Но не всем 30. Соберется отдельный комитет-скаутское бюро НБА, где спрогнозируют, в какой части драфта может уйти игрок. И его мединформацию раскроют клубам, которые будут выбирать в этой части драфта. То есть результаты Вембаньямы отправят, условно говоря, первым трем клубам драфта, но не какому-нибудь «Милуоки», у которого вообще нет пика в первом раунде.

В НБА будет новый турнир по ходу сезона

Звучит странно – дополнительный турнир, когда все жалуются, что игр слишком много.

На самом деле этот «внутрисезонный кубок НБА», какое бы название ему ни придумали, можно будет вообще не заметить.

Часть игр регулярки в ноябре-декабре в календаре НБА просто отметят маркером – в этих играх определятся 8 команд, которые незадолго до Рождества сыграют сетку плей-офф между собой. Финал четырех – на нейтральном паркете, вероятно, в Лас-Вегасе. Все эти игры, кроме финальной, будут идти в зачет 82 игр сезона. Единственное, в чем изменится календарь – его не распишут полностью до старта сезона, а будет некоторый пробел в декабре, который будет заполняться, когда определятся 8 участников «мини плей-офф».

Задача такого турнира – подогреть интерес к матчам регулярки в зимние месяцы как для зрителей, так и для самих игроков. Два клуба-финалиста минитурнира в итоге проведут 83 матча в сезоне вместо 82. Зато каждый игрок-обладатель кубка получит 500 тысяч (хотя Дрэймонд Грин требует мильен). Для новичков это, между прочим, половина годовой зарплаты.

Эксперимент беспрецедентный, спрогнозировать успех или провал невозможно – сравнивать не с чем.

И еще изменения

• В «доходы от баскетбольной деятельности» (выручка, которую делят игроки и владельцы, из которой формируется потолок зарплат) вливается большинство денежных потоков НБА, но не все. С 2023-го туда впервые включат доходы от реализации имиджевых и лицензионных прав НБА и клубов, это около 150 млн в год.

• При этом, как бы ни росли доходы лиги, потолок будет меняться плавно. Этот пункт не смогли вписать в предыдущий CBA после резкого скачка в 2016-м, позволившего «Голден Стэйт Уорриорз» подписать Дюрэнта. Во время пандемии лига и профсоюз все-таки договорились в обход правил CBA ограничить рост потолка – минимум 3% в год, максимум – 10% в год. Теперь правило «плавного роста» будет закреплено документально, что особенно важно перед подписанием нового телеконтракта в 2025-м, по которому в лигу могут хлынуть новые миллиарды долларов.

• Количество двусторонних контрактов повысится с 2 до 3. Это молодые (стаж не более 3 сезонов) игроки, которые проводят в клубе не более 50 игр за сезон, в основном играют в фарм-клубе, но получают зарплату НБА (половину минималки) и не входят в заявку на плей-офф. С таких контрактов в лиге начинали Алекс Карузо, Лугенц Дорт, Хосе Альварадо.

• Квалификационные предложения ограниченно свободным агентам станут на 10% выше, а срок на повторение контракта такому агенту от другой команды сократят с 48 часов до 24.

• Пятилетние продления контрактов новичков теперь могут быть не только максимальными, то есть условному Тайризу Макси «Филадельфия» не обязана предлагать максимум, чтобы продлить летом сразу до 2029-го. Сейчас немаксимальное продление ограничено 4 годами. Здесь мы вернулись к правилам CBA-2005.

• Для подписания игроков из второго раунда драфта будет использоваться отдельное исключение. Раньше их нужно было подписывать как свободных агентов, и многие получали только короткие минимальные контракты, потому что других вариантов у клубов не оставалось. Это не устраивало никого. Это мог быть первый шаг к расширению драфта до трех раундов, но этого не случилось – их будет все так же два, как и было последние 35 лет.

• Исключения среднего уровня вырастут, от 7,5% до 30%. Это правило-противовес супержесткому потолку: игроков, подписанных на такие исключения, станет меньше, зато они будут получать больше.

• Марихуана официально пропала из списка веществ, на наличие которых в организме тестируют в рамках антидопинговой/антинаркотической программы. Игроков перестали проверять на нее еще три года назад, в сезон «пузыря».

• Игроки смогут инвестировать в команды НБА и женской НБА, букмекерские компании, а также бизнес, связанный с каннабисом. Как именно будет реализовано владение акциями клубов НБА, пока неясно – сказано лишь о «специально отобранной профсоюзом инвестиционной компании», через которую все это будет проводиться. Она же будет заниматься и спонсорскими контрактами с букмекерами – причем игроки не будут связаны с рекламой азартных игр.

На последний пункт даже опубликованный текст Коллективного соглашения не прольет свет – что-то станет ясно только тогда, когда это начнут реализовывать на практике.

Про что нет ни слова от инсайдеров?

Про апгрейд унылого товарняка под названием «Матч всех звезд». Впрочем, организация этого фестиваля не входит в регуляции CBA, его можно реформировать в любой момент без оглядки на Коллективное соглашение.

Про более жесткие штрафы для тех, кто нарушает правила переговоров со свободными агентами («тамперинг»). Видимо, лига считает, что таких случаев просто будет меньше, если команды получат новые инструменты по продлению своих звезд.

И про санкции для игроков, требующих обмена, тоже ничего. Здесь надежда лишь на то, что все эти капризы сократятся органически: звезда не сможет наныть себе обмен в клуб с другими звездами, если тот уже рядом с «супержестким потолком». Ведь этот клуб не имеет права отдавать за него в обмене самую ценную компенсацию: драфтпики. Например, Харден по таким правилам не попал бы в «Бруклин». Но при этом в платежку «Филадельфии» его последующий обмен уместился бы и с новыми ограничениями.

Но эффект от новых правил предсказать невозможно. В этом и основная задача новых Коллективных соглашений – пытаться исправить ошибки предыдущего.

Фото: East News/Ringo Chiu via AP, Patrick T. Fallon / AFP; Gettyimages.ru/ Mitchell Leff, Lachlan Cunningham, Jason Miller, Sarah Stier, Michael Reaves; globallookpress.com/Chris Young/Keystone Press Agency, Shaina Benhiyoun/Keystone Press Agency