Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченного брюха Пэйтона?

Включая кошелек владельцев ГСВ.

Дедлайн НБА не отпускает, правда? Столько событий, уже вошедшие в фольклор НБА «дай пять – пять пиков второго раунда», рекордное число задействованных в обменах команд – 24 непосредственно в последний день, а всего 27 провели сделки в течение недели до дедлайна. И рекорд по игрокам, сменившим команду: 49.

Как оказалось, это было не итоговое значение рекорда, потому что одна из крупнейших сделок дедлайна, в которой участвовали 4 команды (и в которой впервые и появились меметичные пять пиков второго раунда), под угрозой срыва.

Как «Уорриорз» забраковали любимца фанатов

Гэри Пэйтон II, сын легендарного Гэри Пэйтона (без римских цифр) и прошлогодний чемпион НБА, летом покинул «Голден Стэйт» и подписал трехлетний контракт с «Портлендом». Но спустя полгода союз распался, Пэйтон пропустил много времени после летней операции на брюшной полости, не очень вписался в команду, «Блэйзерс» нашли, кем его заменить (более дешевый и молодой Тайбулл в обмене из «Филадельфии») и готовы были обменять. «Уорриорз» как раз хотели бы вернуть активного защитника в состав – им как раз никак не удавалось отыскать ему замену. Обмен был логичен.

Просто так в НБА обмены, конечно, не совершаются – ГСВ нужно было что-то отдать взамен. Они были готовы ради ГП2 отдать Джэймса Уайзмена, 2-го номера драфта-2020, с потаенным потенциалом которого устали возиться. В какой-то момент сделка шла напрямую, но Уайзмен не был особенно интересен «Портленду». «Блэйзерс» хотели драфт-компенсацию – пик первого раунда им не давали, но они были готовы на несколько пиков второго.

Когда на Уайзмена появился другой претендент – «Детройт», его взяли в сделку. У «Пистонс», во-первых, уже отдано несколько пиков второго раунда, во-вторых, пики такой молодой слабой команды могут еще несколько лет быть ценными – в начале раунда. Поэтому «Детройт» предлагал игроков – Саддика Бея и зарплатный довесок в лице Кевина Нокса.

Бей, в свою очередь, заинтересовал «Атланту» – да так, что те специально обменяли пару игроков в «Хьюстон», чтобы расчистить бюджет на форварда. И давали за него пять пиков второго раунда.

Всех все устроило: ГСВ получили Пэйтона, «Детройт» – Уайзмена, «Атланта» – Бея, «Портленд» – внушительное количество пиков и Нокса. Дальше прозвучала финальная сирена дедлайна, окно обменов закрылось.

Но на медосмотре выяснилось, что мышцы живота Гэри не до конца восстановились от летней операции, и он может пропустить остаток сезона. После того как все стороны договорились о сделке, они получают доступ к медицинской информации каждого приходящего игрока в общей базе НБА – по тому, что было в нее внесено, «Уорриорз» не увидели «красных флагов», но увидели немножко алеющие. Поэтому не стали снимать условие обязательного медосмотра Гэри, который нужно провести в течение 48 часов с обмена, чтобы уже зарегистрированный в НБА обмен закрыть окончательно и полностью.

И там врачи «Голден Стэйт» обнаружили то, что не планировали обнаружить. Дальше в прессу выбросили самую разную информацию: то ли портлендцы кололи Пэйтону обезболивающие и требовали выходить на паркет, чтобы иметь шанс обменять его в дедлайн (а сам Пэйтон был согласен на такое, потому что хотел уйти), то ли это все выдумка злых языков, а медштаб легально и честно допускал Гэри до игр. Состояние брюшных мышц Пэйтона устраивало «Портленд», не устраивает «Голден Стэйт».

И это означает, что обмен могут аннулировать.

Все это заденет и другие элементы сделки, потому что после дедлайна на обмены сделки уже нельзя переоформить и переделать. Только отменить целиком.

Как снежный ком, откатываются все изменения в платежках и составах.

• Бея не будет в «Атланте», Уайзмена – в «Детройте», Нокса – в «Портленде», хотя все они не имеют отношения к здоровью Пэйтона.

• Все драфтпики тоже возвращаются к исходным владельцам.

• У «Пистонс» не окажется свободного места в заявке, 10-дневный контракт подписанного после обмена Стэнли Умуде будет аннулирован.

• «Портленд» лишится торгового исключения, возникшего в результате размена Пэйтона на Нокса.

• «Голден Стэйт» получит в платежку обратно более дорогого Уайзмена вместо более дешевого Пэйтона. А значит, не сэкономит на налоге на роскошь: до обмена их обязательства к концу сезона составляли 170 млн, после – 162 млн.

В следующем сезоне экономия на разнице в зарплатах может быть еще больше – до 20 млн налога, но сейчас об этом говорить совсем рано. Ведь Уайзмена технически можно было бы обменять и на еще более дешевый контракт, того же Нокса, например. Нет, ГСВ нужен был Пэйтон, а не его контракт, и нужен был в этом сезоне. В котором он, вероятно, не сможет выйти на площадку.

Что может спасти эту сделку – это только если «Голден Стэйт» даст добро на переход не до конца долеченного, по их мнению, Пэйтона. «Уорриорз» должны принять конечное решение до вечера воскресенья.

Тогда НБА ратифицирует обмен, а дальше запустит расследование и, возможно, оштрафует «Портленд» за сокрытие важной медицинской информации. Штраф может быть не только денежный – у клуба могут отобрать пики (обычно второго раунда в размере 1 шт.) – и отдать их пострадавшей стороне. То есть, в данном случае, ГСВ. Но это не изменений условий сделки – она уже существует именно в том виде, в котором была заявлена. «Уорриорз» просто будут надеяться, что НБА подарит им позднее какие-то пики.

Или же сегодня они закрывают дверь перед Пэйтоном (который уже даже сидел на трибунах на последнем матче ГСВ – в атрибутике ГСВ!), все игроки и пики возвращаются на старые места. Отменить только часть сделки нельзя, переоформлять – поздно.

В принципе, постоянные читатели блога знают, как это все работает – мы это разбирали вместе с вами на примере и аннулированого обмена Бола Бола в «Детройт» год назад, и на примере переоформленного обмена Хардена в «Бруклин и Кайри Ирвинга в «Бостон», и даже на примере штрафа, на который нарвалась утаившая проблемы Джеффа Грина с сердцем «Оклахома» (вот насколько давно эта тема появилась в блоге впервые). Но не вся аудитория знакома с нюансами подобных историй. Давайте же повторим.

Текст ниже был впервые опубликован 15 января 2022 года.

В январе 2022 года Бол Бол не прошел медосмотр после обмена, и официально оформленную сделку аннулировали. Бол-младший вернулся в состав «Денвера», пик и Макгрудер – обратно в «Детройт».

Как можно отменить сделку, которую утвердили и оба клуба, и офис НБА? Давайте разбираться.

Как проводятся обмены в НБА?

Это вопрос не о том, как обмен умещать в потолок зарплат, использовать торговые исключения, балансировать исходящие и входящие зарплаты. Скорее, речь об организации сделки, ее оформлении и подтверждении – и, в некоторых случаях, об отмене.

Когда две (или больше) команды обговорили все условия и проверили на своих калькуляторах его легальность, они устраивают телефонный созвон («трейд-колл») с офисом лиги – исключительно в будни. Если нужно провести обмен в выходные, то заверить его в НБА нужно до пятницы.

Во время трейд-колла лига рассматривает обмен на предмет нарушений, клубы обмениваются всеми деталями обмениваемых контрактов, а также медицинской и страховой информацией.

Если всех все устраивает, обмен регистрируется.

После этого каждый игрок, которого обменяли, получают в течение часа уведомление об обмене, и с этого момента за 48 часов он обязан прибыть в расположение нового клуба для медосмотра (в течение недели, если обмен – в межсезонье). Откажется – получит штраф и дисквалификацию.

В определенных случаях это требование может быть снято – например, если игрока выменивают, чтобы сразу отчислить, или если обмен проводится в дедлайн и его обязательно надо финализировать на 100%, или если по каким-то иным причинам нужно ускорить переход.

Именно на этом этапе – от созвона с лигой до медосмотра – и случаются истории, когда отменяется уже зарегистрированный обмен (контракты игроков уже перешли из одной платежной ведомости в другую, дата обмена зафикисрована, торговые исключения появились, запись о сделке есть в трейд-тикере НБА). И платежки возвращаются к своему состоянию до обмена, а запись из трейд-тикера пропадает.

Какие еще обмены отменялись?

Давайте сразу: аннулированный обмен и сорвавшийся обмен – не одно и то же.

Да, Айверсона в 2000 году уже собирались отправить в «Детройт», но обладавший правом вето центровой Мэтт Гайгер отказался уходить из «Филадельфии», а без него обмен не проходил. Но все это сорвалось еще до созвона с лигой.

Да, Крис Пол уже примерял форму «Лейкерс» в 2011-м, когда Дэвид Стерн от лица НБА, владевшей на тот момент «Новым Орлеаном», применил «баскетбольные причины» и заблокировал этот переход. Но заблокировал он его как де-факто владелец клуба, которому не понравилась компенсация за игрока, а не как представитель офиса НБА – опять же, до стадии созвонов и медосмотров не дошло.

Подобных, пусть и не столь ярких, историй было полным-полно – многие даже не доходят до ушей инсайдеров, мы о них просто не узнаем.

А вот случаи, когда зарегистрированную сделку отменяют из-за проблем на медосмотре, редки и публичны.

Многие не отменяются полностью, а «ставятся на паузу» – на медосмотре у игроков обнаруживают что-то, что не было раскрыто на трейд-колле, и клубы возвращаются к переговорам, чтобы как-то изменить компенсацию. Так было с обменом Хардена в «Бруклин», когда у Кариса Леверта нашли опухоль в почке, или с обменом Кайри Ирвинга в «Бостон» на Айзейю Томаса – «Кливленду» не понравилось состояние бедра Томаса. В этих случаях обмен все-таки провели, слегка изменив условия – забраковавшие игроков на медосмотре «Индиана» и «Кливленд» получили по дополнительному пику второго раунда, но не стали отказываться от сделки.

В отличие от «Детройта».

Их медики вообще довольно привередливы. Последний аннулированный и не завершенный обмен – тоже дело их рук. В дедлайн 2016-го «Хьюстон» отправил Маркуса Торнтона и Донатаса Мотеюнаса в «Детройт» в трехстороннем обмене, в котором Джоэл Энтони доставался «Филадельфии». Под этот переход «Фила» освободила место в составе, отчислив Джакарра Сэмпсона.

«Детройт» не стал снимать требования медосмотра для Мотеюнаса, как это часто бывает в сделках в дедлайн, потому что литовец летом перенес операцию на спине и был травмирован на момент обмена. И медштаб «Детройта» не дал добро на переход. Игроков вернули в прежние клубы… кроме Сэмпсона, которого с рынка отказов успел подобрать «Денвер». Вот так больше всего в итоге пострадала третья сторона, «Филадельфия».

Донатас официально отмечен в протоколах двух игр как баскетболист «Пистонс» (в списке неактивных игроков), а после отмены сделки вернулся в «Хьюстон».

Сам литовец считает, что медицинские причины – лишь предлог для отмены легальной сделки : «Медосмотр – забавная штука. Командный врач просто говорит, прошел ты или не прошел, при этом они могут вообще не делать никаких тестов. Эти 48 часов на самом деле нужны команде, что решить, нужен ты им или нет. «Пистонс» заявили, что я не прошел медосмотр, хотя я без сомнений прошел его и даже играл перед этим».

Высказался Мотеюнас и по истории с Болом: «Во время моих выступлений в НБА мне приходилось сталкиваться с докторами «Детройта». Тогда они тоже сказали мне, что я больше не смогу играть в баскетбол. Но вот прошло 6 лет, а я все еще здесь, выступаю на высшем уровне и даже не собираюсь заканчивать. Они бросают тень на имена молодых игроков и просто разрушают их карьеры такими решениями».

Самый известный случай аннулированного обмена – переход Тайсона Чендлера в «Оклахому» в 2009-м. По официальной версии докторам «Тандер» не понравился большой палец на ноге Чендлера – он был прооперирован летом, риск рецидива, по мнению врачей, был высок. По неофициальной версии Тайсон не прошел совсем другие тесты – на наркотики. Менеджмент «Оклахомы» оберегал «золотого мальчика» Кевина Дюрэнта и не хотел окружать его теми, кто, по их мнению, мог негативно влиять на молодую звезду.

Чендлер позднее перейдет в «Бобкэтс», а потом – в «Даллас», где станет чемпионом, и будет играть в НБА до 2020-го, не испытывая никаких проблем ни с ногами, ни с тестами на марихуану.

Еще один хрестоматийный случай: в феврале 1994-го, еще до чемпионского плей-офф, «Хьюстон» договорился с «Детройтом» об обмене молодых форвардов Роберта Орри и Мэтта Булларда на Шона Эллиотта из «Детройта». Эллиотт еще недавно был второй звездой «Сан-Антонио Сперс», но перешел в «Детройт» в обмене Родмана и считался одним из главных лотов дедлайна-1994.

На этот раз привередничали не детройтские врачи – в «Хьюстоне» у Эллиотта обнаружили патологию почки и забраковали. Эллиотт доиграл сезон в «Детройте», а потом вернулся в «Сан-Антонио», где смог вновь попасть на Матч звезд и стал чемпионом в 1999-м, а сразу после титула решился на трансплантацию почки.

Но больше всего тот обмен пошел на пользу Роберту Орри – он не только остался в команде Оладжувона, где вскоре взял первый из своих 7 чемпионских перстней, но и получил важный пинок по мотивации – раз тебя чуть было не обменяли на больного игрока, то стоит больше стараться.

Другие заметные случаи аннулированных сделок:

• переход Шарифа Абдур-Рахима из «Портленда» в «Нью-Джерси» в 2005-м;

• переход Дино Раджи из «Бостона» в «Филадельфию» на Кларенса Уэзерспуна и Майкла Кейджа – Раджа после странного медосмотра в итоге разочаровался в политике НБА, разорвал контракт с «Бостоном», вернулся в Европу;

• переход Рони Сейкали из «Орландо» в «Юту» в 1999-м (медосмотр сорвался, потому что Сейкали отказался переезжать в «Юту»);

• и самый уникальный случай: в 1980-м году «Сиэтл» получил форварда Джона Шумейта из «Сан-Антонио» и даже выпустил на паркет на пару игр, прежде чем провести медосмотр и забраковать игрока, аннулировав сделку. Шумейт после этого завершил карьеру.

История Шумейта больше не может повториться – медосмотры давно строго вписаны в механику трансфера игрока.

Но до сих пор они могут привести к отмене легального по всем остальным параметрам перехода.

Часть текста была впервые опубликована 15 января 2022 года.

Фото: Gettyimages.ru/Steph Chambers, Thearon W. Henderson, Matthew Stockman, Damian Strohmeyer, Jeenah Moon, Yong Teck Lim, Elsa, Scott Halleran, Streeter Lecka, Ronald Martinez, Tom Pidgeon; East News/AP Photo/Craig Mitchelldyer