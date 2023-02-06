Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

Интересный обмен.

Одновременно самая долгая и самая короткая обменная сага в истории НБА: с момента, когда противоречия между Кайри и «Бруклином» показались непреодолимыми – а это отказ Кайри прививаться перед сезоном-21/22 – прошло целых полтора года.

Но от моменты «официального» (на самом деле игроки не имеют права просить обмен, и если бы это было публичное заявление от Кайри, а не слив инсайдеров, Ирвинг получил бы штраф от лиги) запроса об обмене – всего двое суток. 50 часов, если совсем точно.

Кайри Ирвинг переходит из «Бруклина»… нет, не в «Лейкерс». В «Даллас».

В «Даллас»? Почему? Как?

Попробуем оперативно разобраться.

Как в обмене появился «Даллас»

Команда, которая идет «олл-ин» при приобретении нестабильного Кайри, должна быть уверена, что Ирвинг переподпишется с ней летом. Не «продлится» – из-за нюансов контракта Кайри, в которые не будем вдаваться, продление действующего соглашения сейчас слишком сложно. А именно «переподпишется» как свободный агент.

Свободные агенты потому и свободные, что вольны творить что хотят – а какие планы на лето у Кайри Ирвинга, знает (и то не факт) лишь сам Кайри Ирвинг.

Поэтому такой командой были только «Лейкерс», куда хотел сам Ирвинг, где хотел Ирвинга сам Леброн, где давно уже хватают не глядя все доступное (как два года назад с Уэстбруком).

Только вот Ирвинг не был доступен для ЛАЛ – у команды из Калифорнии было слишком мало активов для обмена: два пика далеких годов, которые могут быть, а могут и не быть высокими, какие-то истекающие контракты. Перед «Нетс» возникала еще и необходимость принимать зарплату Уэстбрука на 10 млн выше зарплаты Ирвинга. Уэстбрука, который ни в жизни не стал бы вновь играть с Дюрэнтом за один клуб.

«Бруклину» нужно было не это – команда Джо Цая ставит высокие цели уже на этот сезон и ближайшие годы, пока Дюрэнт еще может верить в них. «Бруклину» нужен был партнер по сделке, который предоставит адекватные контракты игроков в прайме, а драфт-компенсация – просто некоторый бонус.

И фаворитами были совсем не «Лейкерс», а команды вроде «Финикса» (много пиков и недовольных хороших игроков с опытом игры в финале НБА) или «Клипперс» (пиков нет, но есть бесконечный набор полезных игроков на любые роли и позиции).

Или вот «Даллас».

Владелец Марк Кьюбан всегда готов рисковать, генменеджер Нико Харрисон знаком с Кайри по работе в Nike, главный тренер Джейсон Кидд – в хороших отношениях с Ирвингом. Да и с менеджментом «Нетс» экс-тренер вроде бы расстался полюбовно в 2014-м, переходя в «Бакс» (и его номер висит под сводами арены «Нетс»). В общем, хорошие контакты между всеми сторонами обмена.

Игрока не обязаны спрашивать о его предпочтениях при обмене – у Кайри, впрочем, был рычаг при переходе из-за истекающего контракта, но «Мэверикс», похоже, готовы рискнуть и без полного согласия игрока на такой обмен (как «Бостон» был готов в 2017-м, хотя клуба не было в шорт-листе Кайри; сначала все шло гладко). О новом контракте с защитником, как сообщается, будут думать потом.

А о совместимости с Лукой придется думать сейчас. Как эта пара будет делить мяч? Как они будут играть в защите? Какая роль теперь у Кристиана Вуда и Тима Хардуэя? «Мэверикс» видят в Кайри улучшенную версию Джейлена Брансона? Если так, то будет ли всем этим доволен Кайри (ведь сам Брансон был недоволен и убежал от Луки в «Никс» прошлым летом)?

Вопросов очень много, ответы может дать только баскетбол. Времени на притирку – меньше, чем полсезона.

P.S. В случае неудачи с продлением Кайри «Даллас» летом сможет расчистить в платежке место на максимальный контракт – только вот топовых свободных агентов на рынке не будет. «Мэвз» в сделке получили много возможностей, но не так много путей для реализации этих возможностей.

Что получили «Нетс» за Кайри Ирвинга?

Итак, какова цена за Ирвинга в сегодняшних реалиях? Она не могла быть очень высокой, ведь Ирвинг не прижился уже в третьей сильной команде, плюс обмен – фактически аренда на полгода. Но она не могла быть низкой, ведь это все равно будущий член Зала славы (это вы слышите от болельщика «Селтикс») в 31 год, а еще надо перебивать предложение «Лейкерс».

1. Один пик первого раунда – в самом далеком из возможных по правилам 2029 году. Без защиты, что тоже единственно возможный вариант в такой ситуации. «Мэвз» могли дать два (2026 с условиями + 2028 или 2027 + 2029), но не стали закидывать «Нетс» пиками, потому что не совсем это и нужно было продавцу.

2. Вместо дополнительного пика первого раунда «Мэвз» отдают пару пиков второго (2027 и 2029) – незначительные активы в современной НБА.

3. Игрок, которого иногда называют «самым усредненным игроком НБА»: форвард Дориан Финни-Смит – средний рост, средний возраст, средняя же зарплата (~12 млн в год). Важный плюс этого 3&D («трехочковый&защита») игрока для «Нетс» – срок контракта. Он действует до 2025 с опцией игрока на 2025/26.

4. И, вероятно, главное, что просил «Бруклин» – игрока, который встанет в старт вместо Кайри. За два дедлайна потерять и Хардена, и Ирвинга – кошмар. Первого заменили на Симмонса, который постепенно находит себя в команде (хотя и не шустро). Второго – на Спенсера Динуидди , которому и находить ничего не нужно – он совсем недавно играл тут 5 лет.

Играл он не совсем в команде Дюрэнта-Ирвинга – с Кайри он провел лишь полсезона, с Дюрэнтом вообще пересекся на три матча, прежде чем порвать «кресты». В 2021-м «Нетс» не были готовы инвестировать в криптоэнтузиаста Спенсера и отпустили его в «Вашингтон», откуда он через полгода уехал в «Даллас» в обмен на Порзингиса, и вот – возвращение в команду, где прошли лучшие годы…

…они, кстати, не так уж и позади. Да, Спенсер не набирает 20+7 в среднем за игру, как в 2019/20 (кстати, в концовке того сезона клубом руководил вр.и.о. Жак Вон, прежде чем его сменил Нэш, а теперь снова Вон – главный в «Нетс»). Зато в «Далласе» Спенсер значительно повысил свою эффективность – даже трехочковый, когда-то отсутствовавший в арсенале высокорослого разыгрывающего, прорезался до отличных 40% рядом с Лукой.

Какая в этом роль словенца, мы тоже выясним позднее. Но сейчас Динуидди в окружении Симмонса, прогрессирующего центрового Клэкстона, повторяющих друг за другом Финни-Смита и О’Нила, а также внезапно открывшегося миру Кэма «нихрена смешного» Томаса должен спокойно дождаться возвращения в строй Дюрэнта (около перерыва на Матч звезд) и проходить в плей-офф с высоким посевом.

А вот пройдут ли туда Лука, Кайри и «Даллас» (28-26, шестое место на Западе с преимуществом всего в три победы от 13-х «Лейкерс»)? Они ведь заменили двух игроков старта на одного, получив игрока, который никак не решит проблем в защите, должен избавить клуб от лукацентричности, а знает ли «Даллас», как играть без этой лукацентричности-то?

Ладно, тут я не совсем честен. Получили двух игроков: еще Маркиффа Морриса, который меняет примерно по 5-6 команд за год. В этом сезоне у него рекордно низкие 10 минут в среднем в 27 играх сезона за «Нетс». Моррис на минимальном контракте был нужен в обмене в технических целях – «Бруклин» должен был в любом случае избавиться еще от одного игрока, потому что до обмена заявка была на максимуме в 15 человек; а «Даллас» должен был в любом случае кого-то подписать, потому что их заявка – наоборот, на минимуме в 14 человек (падать ниже которого можно лишь на две недели в году).

Еще одна техническая для нас деталь – изменения в налоге на роскошь. Динуидди и Финни-Смит вдвоем стоят меньше Ирвинга, а потом налог на роскошь для «Нетс» и Джо Цая стал меньше, этим обменом клуб сэкономит до 30 млн (зависит еще от бонусов в контрактах Спенсера и Дориана).

«Даллас» же теперь заплатит в казну НБА на 20 млн больше, чем до обмена.

«Мэвз» уже один раз кинулись за звездным партнером для Луки и заплатили за это кучу денег, а это оказался Порзингис и его болячки.

Попытка номер два – Кайри. И его «болячки».

В случае неудачи, как думаете, сколько еще таких попыток выдержит Лука Дончич?

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier; REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports; Chris Young/Keystone Press Agency