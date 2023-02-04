Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Не делайте вид, что вы удивлены.

Оба этих утверждения верны:

• Любой хочет иметь в команде игрока уровня Кайри Ирвинга.

• Никто не хочет иметь в команде Кайри Ирвинга.

Кайри – один из главных талантов поколения, возможно, самый техничный баскетболист в истории, чемпион НБА и автор одного из самых известных бросков в финальных сериях. Ему будет 31 только в марте – идеальный возраст для современного спортсмена. В этом сезоне он был выбран в старт Матча всех звезд НБА, став на Востоке первым среди защитников в голосовании как болельщиков, так и коллег (журналисты поставили его только на 4-е место, но, учитывая напряженные отношения Ирвинга с прессой, оно равноценно 1-му). Проблемы с коленом, тревожившие Ирвинга несколько лет назад, в последние два сезона никак не проявлялись.

Но проявлялись другие проблемы – и они очень хорошо задокументированы, но проговорим их еще раз. У Кайри Ирвинга в карьере было три команды – с каждой он расставался со скандалом. И если демарш в «Кливленде» после поражения в финале можно было объяснить «желанием ковать собственное наследие» без нависающей тени Леброна, то разрыв помолвки с «Бостоном» припоминают ему до сих пор.

Когда Ирвинг объединялся с Дюрэнтом в «Бруклине», поклонники «Нетс», да и нейтральные фанаты, были в восторге от перспектив дуэта. Да, нужно было подождать год, пока Кей-Ди восстановится от разрыва ахилла. И все были готовы ждать, пока Кайри набирает красивую статистику в одиночку, залечивает собственные болячки, притирается к новым партнерам.

В итоге Ирвинг сам пропустил почти весь сезон, в феврале лег на операцию.

Зато в следующем году все шло отлично: Дюрэнт вернулся, Кайри проводил самый результативный сезон в карьере (с особенной бросковой линейкой 50-40-90), нагрузка в организации атак была с него снята блокбастер-обменом Джеймса Хардена. Перед плей-офф «Нетс» назывались главным фаворитом, букмекеры давали 5 к 2, что они станут чемпионами.

Но во втором раунде против будущих чемпионов «Бакс» все поломались, в том числе решающие игры пропустил сам Кайри, а Дюрэнт надел кроссовки не того размера – и супертрио осталось без титула.

Всегда есть следующий сезон, так же говорится? В прогнозах на сезон-21/22 «Нетс» оставались на первых строчках, букмекеры были уверены в их шансах даже выше, чем перед плей-офф-2021.

Вот только Кайри наотрез отказался прививаться от ковида – а в Нью-Йорке, где и расположены «Нетс», действовали строгие ограничения по участию спортсменов. Ирвинг не мог играть в домашних матчах, и клуб вывел его из состава полностью – Кайри не принимал участия ни в гостевых играх, ни в тренировках. Но Ирвинг оказался упрямее – в январе его вернули в команду, ведь на Дюрэнта и Хардена пришлось взвалить слишком большую нагрузку. Тем не менее, защитник играл только на выезде.

Первым сдался Харден: перед дедлайном он запросил обмен в «Филадельфию» и в итоге очутился в более стабильной и спокойной организации. К плей-офф (куда пришлось пробиваться через дополнительный турнир) «Бруклин» подошел в жутком состоянии. Кайри уже имел право играть во всех матчах – но, извините, рамадан, Ирвинг ничего не ел до заката, был не в форме, «Нетс» уступили в первому раунде «Бостону» всухую.

Следующий запрос на обмен – от Дюрэнта. Кевин то публично поддерживал Кайри, то не поддерживал, но точно никогда не был на стороне клуба. Летом он поставил ультиматум владельцу Джо Цаю: или он, или генменеджер Маркс и тренер Нэш. Обменивай или увольняй. Сам клуб предпочел бы обменять Ирвинга, который вообще-то мог стать свободным агентом в 2022-м, но не нашел соискателей на свои услуги и воспользовался опцией продления контракта с «Нетс» еще на сезон.

Никаких обменов не случилось – за Дюрэнта никто не смог собрать подходящую компенсацию, за Ирвинга никто и хотел ничего собирать. После провального старта сезона Нэша уволили, команду принял его ассистент Жак Вон, и тут Кайри устроил новый мастер-класс по уничтожению карьеры: ретвитнул рекламу антисемитского фильма, за что получил не только общественное порицание, но и дисквалификацию от клуба. Из Ирвинга долго тянули извинения, но все-таки помирились и вернули в состав в середине ноября.

В этот момент «Бруклин» снова стал тем претендентом на титул, которого в нем видели сразу после объединения Дюрэнта и Ирвинга. Менеджмент угадал с большинством ролевых игроков (обмен О’Нила, подписание Ватанабе, ставка на Клэкстона), вернулись в строй Бен Симмонс и Джо Харрис, Дюрэнт и Ирвинг наиграли на стартовую пятерку Матча всех звезд, после реабилитации Кайри «Бруклин» выдал отрезок из 21 победы в 25 матчах.

В январе травму получил Дюрэнт, победная серия сменилась серией поражений (7 в 11 играх без КД) – но, казалось, уж его возвращения через месяц смогут дождаться без скандалов?

Упс, не получилось.

Через день после разгрома от «Бостона» с разницей «-43» К айри Ирвинг берет пример с Хардена и Дюрэнта и требует обмен – потому что ну когда еще он успеет его потребовать? Скоро дедлайн на обмены, а потом контракт истечет, уже не потребуешь ничего.

Почему запрос Ирвинга проявился именно сейчас, а не раньше?

Возможно, Кайри и планировал свинтить из «Нетс» еще до февраля, и даже победная серия вряд ли влияла на его настроение (из «Кэвз», напомним, он ушел после третьего финала НБА подряд), но сразу после скандала с антисемитским фильмом его никто бы не выменял – требовать обмен было бы бесполезно. Сейчас Ирвинг восстановил свою ценность – и почувствовал силу в переговорах.

Переговоры велись как раз с «Нетс» – клуб предлагал Кайри продление контракта, игрок и его представители рассмотрели это предложение и оскорбились. Долгосрочное продление Ирвингу предлагали только в том случае, если часть зарплаты в последние сезоны по контракту будет негарантированной. Это означает, что в случае очередного бзика Ирвинга можно было бы отчислить с меньшими потерями, без выплаты полной зарплаты. Гарантированной эта зарплата становилась только в случае чемпионства «Нетс».

Кайри и его агент – мачеха Шетеллия Ирвинг – посчитали, что для игроков такого масштаба не полностью гарантированный контракт неуместен (Крису Полу, впрочем, статус не помешал заключить подобный с «Финиксом»). Защитник опубликовал замечательный твит: «Держите рядом тех, кто восхваляет вас безоговорочно и ценит ваш тяжелый труд. Дистанцируйтесь от тех, кто манипулирует, ненавидит и причиняет боль», – и через несколько минут все ведущие инсайдеры НБА объявили о требовании обмена.

По сообщениям ESPN, запрос Кайри стал сюрпризом для всех в «Нетс», включая Кевина Дюрэнта, хотя какой тут может быть сюрприз? Ирвинг уже прошлым летом заигрывал с «Лейкерс», у которых тогда не было возможности предложить ему контракт, но гипотетически такая может образоваться этим летом. Для этого, впрочем, Ирвингу придется или взять контракт существенно ниже максимального, или ждать милости от «Нетс» и вовлекать прежний (и обиженный) клуб в переход по схеме «сайн-энд-трейд». Подписать его просто как свободного агента летом смогут (но не станут) лишь аутсайдеры вроде «Сперс» или «Пистонс», у остальных нет места под потолком зарплат.

Чтобы владеть хоть какой-то инициативой и не потерять в деньгах, продавливать переход Ирвингу нужно было сейчас, пока он игрок, выбранный в стартовую пятерку Матча звезд, а дедлайн на обмены еще не наступил. Он, кстати, 9 февраля.

И тогда, в случае успешного обмена, Ирвинг не только покинет «Нетс», но и сохранит все «права Берда», позволяющие новой команде продлить Кайри на любой контракт сверх потолка зарплат. А еще может получить и 2 млн «торгового бонуса», который прописан в его соглашении с «Нетс» в случае обмена. Кстати, если «Бруклин» выплатит ему этот бонус, то Кайри по правилам НБА сможет сразу и продлить контракт с новым клубом – на 78,6 млн еще на два сезона.

Только уверенности в том, что Ирвингу дадут такое продление, нет. Потому что это маловероятный шаг №3, перед которым есть маловероятный шаг №2 – «Бруклин» устроит предложенная компенсация за Кайри – и маловероятный шаг №1, который должны сделать претенденты на Кайри. А именно принять все риски, которые идут в комплекте с этим человеком.

Куда же Ирвинг может перейти?

Как показал пример Дюрэнта еще раз, требование обмена в НБА совсем не означает реализацию этого обмена. Но тогда было лето, а контракт Дюрэнта – долгосрочный. А сейчас-то дедлайн и истекающий контракт – помните, Хардена год назад в такой же точно ситуации смогли обменять, потому что и выбора у клуба практически не оставалось. Ирвинг работает по той же методичке.

Но на Хардена был голодный до его услуг претендент (Дэрил Мори) с хорошими активами на обмен (Симмонс, Карри-младший, драфтпики).

Есть ли такая команда для Кайри? И куда хочет уйти сам Ирвинг?

Мнение игрока не спрашивают при обмене, но возможность продлить с Кайри контракт в любом случае влияет на реальность обмена. За Ирвинга не дадут хорошую компенсацию, если тот планирует уйти летом – значит, Кайри должен обозначить намерение продлить контракт.

Сам Ирвинг очень хочет вновь вернуться под крыло Леброна – и сам Джеймс выражает свое отношение к новостям вот так: 👀👑 (в переводе с эмодзийского на русский что-то типа «Король следит за развитием ситуации»). Но «Лейкерс» могут предложить «Бруклину» совсем немногое: два далеких пика первого раунда и контракт-бегемот Расселла Уэстбрука (обойдется «Нетс» в +50 млн к налогу на роскошь), воссоединение которого с Дюрэнтом в «Нетс» звучит как несмешной поворот сюжета в дешевом ситкоме.

«Бруклину» выгоднее дождаться свободного ухода Кайри из команды летом, чем платить 50 млн за два драфтпика.

Если не «Лейкерс» – то круг претендентов крайне размытый. Есть соседи из «Клипперс», которые как раз разочаровались в Джоне Уолле, деньги не считают, могут предложить удобные контракты. Но у ЛАК еще меньше драфтпиков, чем у ЛАЛ, молодых и перспективных игроков на дешевых контрактах нет, близких даже не к звездному, а к околозвездному статусу ветеранов (условно: как Динуидди в обмене Порзингиса), интересных «Нетс», – тоже.

«Даллас» связывают с Кайри благодаря его хорошим отношениям с Киддом (вот только у кого только этих хороших отношений с Кайри не было, а потом они становились токсичными) и мечте «Мэверикс» найти вторую звезду к Дончичу. Но как раз совместимость вечно расслабленного Луки и вечно чем-то озабоченного Кайри вызывает вопросы у руководства «Далласа». Не говоря уже об игровой сочетаемости двоих нацеленных на бросок разыгрывающих.

«Филадельфия» уже открестилась от очередного обмена с «Бруклином».

«Финикс» хочет обновиться, Криса Пола уже постепенно начинают провожать из команды, переход Криса в «Нетс» наверняка обрадует Дюрэнта. «Финикс» даже может предложить самые разные варианты обмена драфтпиков, а еще тут новый амбициозный владелец. Но готовы ли «Санз» на такой риск с разменом Пола на Ирвинга, если до прихода Криса они болтались вне плей-офф десять лет, с ним вышли в финал, выиграли регулярку, вырастили Девина Букера в топ-игрока – не всякий поверит, что непредсказуемый Кайри будет сейчас усилением, а не дополнительной головной болью в неудачный сезон.

Эта непредсказуемость Кайри отпугивает потенциальных покупателей (и будет отпугивать летом, даже «Лейкерс» и Леброна; и все это понимают). Кендрик Перкинс редко угадывает со словами в своем генераторе случайных реплик, но сейчас он сказал точно: «Человек, которому нельзя доверять. Он говорил, что Кевин Дюрэнт – его лучший друг. Ну и где дружба, где преданность? Не надо такого друга, дайте лучше врага...»

Телефоны менеджеров «Нетс» все равно будут разрываться от звонков коллег и до дедлайна, и даже после. Вот только на другом конце провода будет мало вопросов «Что вы хотите за Кайри?» и намного больше «Вы готовы начать переговоры по Дюрэнту?»

До дедлайна – 5 дней.

Фото: REUTERS/Brad Penner; Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Elsa, Cole Burston, Mike Stobe