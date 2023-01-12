«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

Хорфорд полезен.

В 2022-м в НБА полюбили обновлять рекорды – начали с самого молодого автора трипл-дабла, закончили самым быстрым трехочковым в истории.

Ставили рекорды не только на паркете, но и в офисах. 2022-й для менеджеров и агентов – это год контрактных продлений.

Правила потолка зарплат НБА устроены так, что контракты с игроками практически всегда не продлевают (extend), а переподписывают (re-sign), после того как игрок выходит на рынок свободных агентов. Обычно 95% новых контрактов – это именно стандартные переподписания. Но в необычном 2022 году продлений набралось 24 штуки (против всего 17 в 2021-м) – и в это рекордное число не входят привычные продления с контрактов новичка: Зайон, Морэнт, Пул и так далее.

А входят другие:

• от огромных контрактов у Леброна и Лилларда до скидочных у ролевиков Джона Кончара и Кенрика Уильямса;

• от супермаксов Йокича, Букера и Таунса до годичного продления истекающего контракта Беверли прошлой зимой с планами на обмен (в итоге его обменяли даже дважды);

• от Финни-Смита в «Далласе» вскоре после февральского дедлайна до Эла Хорфорда в «Бостоне» в декабре.

Общая сумма этих продлений – 1,5 млрд долларов в гарантированных выплатах (еще более миллиарда добавили продления новичковых контрактов). Непривычно огромная сумма и непривычно большое количество. Причины такого сдвига неочевидны – возможно, клубы и игроки готовятся к вероятному локауту в 2023-м, а потому пытаются успеть заключить те сделки, которые еще возможны при текущем Коллективном соглашении.

И как раз продлением стала последняя существенная сделка 2022 года, после нее клубы НБА устраивали только шафл двусторонних и негарантированных контрактов: 36-летний Эл Хорфорд продлевает контракт до 2025-го – к 26,5 млн за сезон-22/23 игрок добавляет еще по 10 млн за каждый из следующих двух сезонов.

Разве Хорфорд стоит столько?

Вне контекста звучит жутковато: центровой, уже сейчас набирающий всего 9 очков и 6 подборов за игру, будет получать 10 млн долларов в год вплоть до 39-летия. А ведь по мнению болельщиков 29 других команд Эл не оправдал и предыдущие два контракта!

Только не говорите об этом фанатам «Селтикс», потому что у них найдутся контрдоводы. Да, когда Эл переходил в 2016-м из «Атланты», его максимальный контракт подразумевал, что он должен помогать в борьбе за чемпионство, а «Бостон» даже в финал тогда не вышел. Вот только к Элу минимум претензий – две других звезды на максималках, которых «Кельты» тогда увели у соперников, не оправдали вообще никаких надежд из-за тяжелых травм и психологических проблем (у Хэйворда – 139 появлений в зеленой майке, у Кайри – даже меньше, 136!).

Когда Кайри смылся в «Бруклин», Эл не поверил, что «Селтикс» смогут быстро построить сильную команду вокруг молодого ядра из Тейтума, Брауна и Смарта, и выбрал 109 млн на 4 года от «Филадельфии». Там все быстро рухнуло, контракт Эла скинули в «Оклахому», казалось, карьера закончена…

…но тут вновь появился «Бостон» с предложением обмена, вернул и возродил Хорфорда, доминиканец впервые в карьере сыграл в финале НБА – а в этом сезоне станет всего пятым действующим игроком НБА (вместе с Леброном, Полом, Уэстбруком и по плану Дерозаном), у кого за карьеру будет 1000 выходов в стартовой пятерке – таких игроков за всю историю НБА меньше 50.

Хорфорд сейчас не играет на 26,5 млн в год (но он и не один такой: Кевин Лав, Кайл Лаури, тот же Хэйворд получают даже больше), но уж на десять-то точно наиграл, правда? А разговоры о «будет получать так много в 39» преждевременны хотя бы потому, что в 36 Эл не показывает признаков резкого старения. А где-то даже наоборот: в этом сезоне он лидер лиги по набранным очкам из правого угла площадки:

И именно отсюда забросил ключевую треху в последней победе над «Чикаго». Мы говорим о человеке, который до 29 лет забросил всего 21 трехочковый за всю карьеру (в этом сезоне у него уже 63 при точности 42,6%). Эл великолепно подстраивает свою игру под требования баскетбола и собственные возможности.

Это больше не тот грозный защищающийся бигмен, которого «Филадельфия» подписывала специально под личную опеку Янниса (и чтобы у конкурентов на Востоке не было кому обороняться против Эмбиида), но благодаря командной защите «Селтикс» и игровому интеллекту самого Эла даже при снижающейся подвижности Хорфорд не станет проблемой в обороне.

А 39 ему вообще-то исполнится во время финала-2025 – в «Бостоне» в любом случае все будут только рады, если Эл отметит 39-летие вместе с одноклубниками в зеленой форме. С любым контрактом.

Контракт Эла – лучшее, что мог получить «Бостон»

Но вообще продление Хорфорда стоит рассматривать с других точек зрения.

Во-первых, с точки зрения возможностей «Селтикс».

Этот и следующие два сезона – важнейшее окно для бостонцев. Тейтум выходит на MVP-уровень, но он все еще не на супермаксимальном контракте, который практически удвоит его зарплату в 2025-м. Вся основная ротация, кроме Брауна и молодого запасного Гранта Уильямса – тоже продлены до 2025 или 2026 (Брауна предстоит переподписывать через полтора года). Четверо остальных игроков старта в пятерке с Хорфордом в следующем году получат примерно 95 млн, через год – около 110. Хотите сравнение? Это дешевле, например, чем четверо стартеров «Денвера»… в число которых не включен Йокич за 50 млн.

В такой ситуации нужно пользоваться всеми возможностями по усилению состава – и тут включаются ограничения этих возможностей. Потолок в НБА хоть и мягкий, но он есть, позволяет сохранить своих игроков, но не всегда позволяет заменить ушедших – на 10 млн Хорфорда «Бостон» никак не мог бы подписать другого игрока с рынка, потому что выдача контрактов своим и чужим баскетболистам – разные механизмы.

Во-вторых, с точки зрения относительных цифр контракта Хорфорда.

Что такое 10 млн долларов? В 1989-м – это вся платежка «Лейкерс», рекордная в истории НБА на тот момент. В 1996-м – это зарплата Шакила О’Нила, топ-3 в НБА, еще в эпоху до максимальных контрактов. В 2001-м – как раз первая максимальная зарплата Тима Данкана. В 2013-м – первая «взрослая» зарплата Стефа Карри, в которого еще не верили. В текущем сезоне – уровень Алека Беркса и Мо Бамбы, зарплаты, не входящие в топ-125 по НБА.

Потолок растет, с ним растут и заработки игроков. Причем в одинаковой пропорции растут зарплаты звезд (максимальные контракты ограничены), талантливых молодых игроков (контракты новичка – тоже) и всех остальных. В 2023/24 «исключение среднего уровня», которое оценивается примерно на уровне средней зарплаты в НБА, составит более 11 млн.

А это значит, что Хорфорд в следующем году будет зарабатывать ниже среднего по НБА.

Окей, но Хорфорду будет уже 37, 38 – пускай и играет за ветеранскую минималку, как остальные старики!

Сложность оценки контракта Хорфорда в том, что трудно найти аналоги и примеры из прошлого или настоящего. Не считая «играющих помощников тренера» Хаслема и Игудалы во всей НБА сейчас только восемь игроков, кроме Эла, которым по ходу сезона или плей-офф исполнится минимум 37: живые легенды Леброн и Крис Пол, резервисты Тадж Гибсон и Горан Драгич на минималках, а также Джордж Хилл (4 млн), Гарретт Темпл (5 млн), Пи Джей Такер (10 млн) и единственный, кто сопоставим по уровню с Хорфордом – Кайл Лаури. Кайл даже сейчас зарабатывает больше, а в следующем году получит почти 30 млн.

В историческом ракурсе Хорфорда тоже сложно определить в подходящую категорию. Трудно сравнивать его с членами Зала славы баскетбола вроде Данкана или Новицки. Но нелепо ставить пятикратного участника Матчей звезд в один ряд и с ролевиками вроде Андерсона Варежао или того же Хаслема. А до 38 доигрывали совсем немногие.

Давайте рассмотрим Эла и его контракт как одного из лидеров в такой категории: игроки, у которых в карьере было попадание на Матч звезд или хотя бы претензия на это, но которые если и были включены в Зал славы, то далеко не с первой попытки (или не за заслуги в НБА). Нижняя граница – Род Стрикленд и Кайл Корвер, верхняя – Шиди Уоллес и Деннис Родман. Назовем это «регулярные звезды» на контрасте с «суперзвездами» и «недозвездами».

Сколько такие «регулярные звезды» получали в 38 – и где в этом рейтинге располагается Хорфорд?

Оказывается, что если рассчитать не абсолютные цифры, а относительные, «инфляционные» – процент от потолка зарплат, то есть реальная нагрузка на платежную ведомость клуба – то Эл не войдет даже в топ-10 самых дорогих 38-летних «регулярных звезд» НБА… и это только в рейтинге бигменов (центровые, тяжелые форварды, комбо-форварды)!

Хорфрорд-2025 будет получать 7,1% от потолка – и это 11-й результат в истории даже в такой суженной подборке из 38-летних игроков, подавляющее большинство из которых были ниже его по статусу, пользе и опыту. Вот кто оказался выше:

10. Терри Каммингс, «Голден Стэйт», 2000 – 2,6 млн – 7,6% от потолка

Статистика в момент подписания: 50 матчей (0 в старте), 9 очков, 5 подборов в среднем за игру (результат команды – 21-29).

Конец 90-х – самая серединка самой провальной эпохи в истории ГСВ, именно тогда Лэтрелл Сприуэлл пытался придушить тренера, за что получил от НБА дисквал на сезон, а от клуба – билет в Нью-Йорк и шанс на чемпионский титул. В обмене «Уорриорз» получили троих, из них только Каммингс уже был на серьезном спаде: за три года до того как будто приехал на минималку завершать карьеру «домой» в «Милуоки», где когда-то дважды вызывался на МВЗ, но обнаружил в себе силы ее продлить.

По какой-то причине и ГСВ захотели продлить карьеру бомбардира и после невзрачного сезона выдали ему 5 млн на два года. Контракт Терри не отработал, завершив карьеру всего через полгода после подписания.

9. Маркус Кэмби, «Нью-Йорк», 2013 – 4,6 млн – 7,9%

Статистика в момент подписания: 59 (53) матчей, 5 очков, 9 подборов (34-32)

В дедлайн-2012 ветеран успешно перешел из «Портленда» в «Хьюстон» – правда, «Рокетс» в плей-офф так и не выползли. Это все равно впечатлило «Никс», которые собирали супердедов (Кидд, Шиди, Курт Томас, Кеньон Мартин, даже 35-летний новичок Приджиони) вокруг своего ядра Кармело-Амаре-Чендлер.

Перешедший по сайн-энд-трейду Кэмби оказался только пятым «большим» в ротации. А что такое сайн-энд-трейд? Это обязательно контракт на три года. Кэмби отыграл 24 матча и пригодился только для еще более эпичного обмена на Барньяни через год. «Торонто» выкупил остаток контракта экс-Мистера Замка НБА.

8. Кевин Уиллис, «Торонто» и «Денвер», 2001 – 2,9 млн – 8,1%

Статистика в момент подписания: 42 (38) матча, 12 очков, 8 подборов (23-27)

Самый старый игрок в истории НБА (закончил почти в 45) к 38-летию должен был только выходить на пик своей игры. Так рассудили в «Торонто», когда окружали молодых Винсенити и Ти-Мака ветеранами (Уиллис не первый, кто попал в сегодняшний список). И «Рэпторз» продлили центрового, которого за короткие руки как раз прозвали «Ти-Рексом».

И Каммингс, и Кэмби, и Уиллис подписывались после локаутных сезонов, что только подчеркивает, насколько итоги таких сезонов могут искажать ценность игрока и понимание своей платежки. Кевин сдулся не так резко, как Терри и Маркус, провел потом еще миллиард лет в лиге и даже стал чемпионом в «Сан-Антонио».

7. Пи Джей Такер, «Филадельфия», 2024 – 11 млн – 8,2%

Статистика в момент подписания: 71 (70) матчей, 8 очков, 6 подборов (53-29)

Даже в сегодняшней НБА среди ровесников Эл не будет лидером! Модник Пи Джей тоже подписан до 2025-го – а еще он на год старше, и уже в следующем году будет зарабатывать больше Хорфорда. При этом Эл не менее универсален, на 10 см выше, в разы круче как плеймейкер, а из углов теперь попадает метче, чем даже прошлогодний (лучшие в карьере 41,5% трехочковых) Такер.

В «Филадельфии» результативность Такера уже упала в два раза в сравнении с «Майами», но платят ему не за это, а за чемпионскую ДНК (которая у него появилась всего два года назад).

У Такера уникальная карьера – после 35 он заработает больше, чем заработал до 35.

6. Джеймс Эдвардс, «Лейкерс», 1994 – 1,3 млн – 8,6%

Статистика в момент подписания: 72 (11) матчей, 8 очков, 3 подбора (45-37)

«Лейкерс» в 1992-м впечатлились, конечно, не тремя подборами за игру от центрового по прозвищу «Будда», а тем, что их соседи «Клипперс» впервые вышли в плей-офф, опередив ЛАЛ в таблице. «Озерники» переживали трудные времена после ухода Мэджика из спорта из-за ВИЧ, но все еще цеплялись за зону плей-офф, а деньги не считали (третья платежка в лиге).

Как и Уиллис, Эдвардс еще станет чемпионом, но тоже в другой команде («Чикаго»). В ЛАЛ его брали на роль бэкапа бэкапа Владе Диваца, а то, что третий центровой получал как ключевой запасной – не проблема в эпоху без налога на роскошь.

5. Деррик Коулмен, без команды, 2006 – 5 млн – 10%

Статистика в момент подписания: 64 (35) матчей, 9 очков, 7 подборов (48-34)

А вот в эту эпоху налог уже был. У Коулмена проблемы с режимом были еще в «Нетс», откуда он ездил на Матч звезд, поэтому как «Сиксерс» дали ему в 36 контракт на 3 года – непонятно. Правда, через год его удалось успешно обменять в «Детройт», который как раз хотел сэкономить на налоге после чемпионского сезона и отдал более дорогого Корлисса Уильямсона.

Ход оказался бесполезным для «Пистонс». В 2004/05 налог не собирали из-за низких доходов НБА, летом в лиге появилось право «амнистии» одного контракта. «Детройт» списал из платежки как раз Коулмена (а без обмена мог и Уильямсона), а продлить Бена Уоллеса все равно в 2006-м не смог со всей этой экономией.

38-летие Коулмен встречал безработным, но не бедным – эти 5 млн ему выплачивали равными долями в течение трех лет.

4. Клиффорд Робинсон, «Голден Стейт» и «Нью-Джерси», 2005 – 5,3 млн – 12%

Статистика в момент подписания: 81 (69) матчей, 12 очков, 4 подбора (50-32)

Вероятно, самая похожая история на Хорфорда. Перед плей-офф-2003 «Детройт» продлил стартового тяжелого форварда еще на два года, ожидая, что Дядюшка Клиффи поможет добраться до финала, где уже когда-то играл с «Портлендом».

Сценарий оказался несколько иным – «Пистонс» отлетели всухую в финале Востока, на смену Рику Карлайлу пришел Лэрри Браун, который предпочел ветерану новичка Мехмета Окура, Робинсона без проблем обменяли в «Голден Стэйт» (через пару шагов этот летний обмен зимой превратится в Рашида Уоллеса), что только показывает, как нетрудно избавиться от такого контракта при смене вектора развития.

3. Артис Гилмор, «Бостон», 1988 – 0,86 млн – 14%

Статистика в момент подписания: 24 (23) матча, 4 очка, 3 подбора (15-12 – середина сезона)

860 тысяч сейчас выглядят смешно – даже у новичка НБА минималка выше! Но в 1988-м это был очень достойный контракт.

А Артис Гилмор был очень достойным игроком!.. в 1986-м, когда играл на Матче звезд. Уже в 1987-м от него последовательно отказались «Сперс», обменявшие легенду АБА (5 матчей звезд, титул; в НБА было еще 6 матчей звезд, но лишь один финал конференции) на пик второго раунда, а затем и «Буллз» Майкла Джордана, которые не получили от ностальгического союза с центровым того, на что рассчитывали, и безжалостно отчислили на второй день после Рождества.

«Бостон» рассчитывал на воскрешение Гилмора, как до того у них воскрес Билл Уолтон, но два раза такой трюк не проходит. «Селтикс» впервые за пять лет не вышли в финал, а Артис уехал доигрывать в Италию.

2. Чарльз Оукли, «Чикаго»-2002 – 6,5 млн – 15%

Статистика в момент подписания: 50 (50) матчей, 7 очков, 8 подборов (23-27)

Ветераны очень нужны для взросления молодых звезд. Ветераны на больших контрактах? Только если все в клубе готовы к тому, что платить придется и тем, и другим.

В «Торонто» были не очень готовы: Оукли и Кевин Уиллис в локаутный сезон добавили с рабочей этикой, помогая развиваться Картеру и Макгрейди. Но когда пришло время для максималки Ти-Маку, «Рэпторз» уже платили двум дедам почти такую же максималку на двоих и не собирались от них отказываться. А впереди маячило продление Картера – и Трейси отпустили в «Орландо», не получив никакой адекватной компенсации за будущую суперзвезду.

С истекающим контрактом все еще полезного Оукли все-таки решили распрощаться через год – упустив шанс на продление (или хотя бы выгодный обмен) Ти-Мака, «Торонто» чистил место под потолком на 39-летнего Оладжувона… А Оукли заскучал в 2001/02 в «Чикаго», играя по 24 минуты в команде, которая ни на что не претендовала.

1. Арвидас Сабонис-2003 – 6,8 млн – 17%

Статистика в момент подписания: —

В 2001 Сабас устал от НБА и особенно от порядков, которые захватили «Портленд». Литовец вернулся в «Жальгирис», но в 2001/02 не сыграл за родной клуб ни матча из-за травмы.

Это не отговорило «Портленд» от попыток вернуть центрового, без которого клуб так же всухую уступил ЛАЛ в первом раунде, как и годом ранее. Сабонису уже не нужно было играть в старте – это место еще в 2001-м у него отвоевал Дэйл Дэвис.

Но роль запасного Арвидас как-то не понял: в пятерке резервистов (включая молодого Зака Рэндольфа) игра шла намного хуже, чем с основой – Уоллесом, Пиппеном, Стаудмайром. В плей-офф на решающий седьмой матч серии против «Далласа» портлендцы попытались ответить на «Три Башни» соперника (Брэдли, Новицки, Лафрентц, средний рост – 218 см), внезапно выпустив в старте Сабониса вместе с Шиди и Заком – но получили только фантастический хайлайт. Летом Сабонис откажется от продления еще на 7 млн и опять вернется в «Жальгирис», чтобы порвать с ним Евролигу перед завершением карьеры.

Бонус: Дикембе Мутомбо, который, конечно, намного более успешный игрок НБА, чем Хорфорд, в 38 получал 19,5 млн, что в 2005-м составляло 44% (!!!) от потолка. Его следующая зарплата после этого была в десять раз меньше.

К чему этот рейтинг? Наверное, показать, что хороший спортсмен будет приносить пользу вне зависимости от своего контракта, а давать 38-летним (и даже не очень легендарным) игрокам зарплату выше средней (у Эла, напомню, ниже) было нормой во все времена.

А также, как показывают примеры Робинсона и Оукли, при крайней необходимости такие контракты довольно просто убираются в обмене с минимальной доплатой. Судя по текущей игре Хорфорда и всей команды, лидирующей как в лиге, так и в оценках журналистов и прогнозистов, от такого сценария «Бостон» еще очень и очень далек.

P.S. С начала зимы активно участвую в баскетбольной Своей игре, которую проводит Паша Хрусталев – вот даже дошел до финала первого сезона, а вы, кстати, тоже можете записываться на игры:

А после этого уже с самим Павлом сыграли в версии от AANBA:

Фото: REUTERS/Bob DeChiara-USA TODAY Sports, David Butler II-USA TODAY Sports, Jerome Miron-USA TODAY Sports, Stephen Lew-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Brian Bahr, Jonathan Daniel / Stringer, Christian Petersen, Eliot J. Schechter / Stringer, J.D. Cuban, Jed Jacobsohn, Bruce Bennett; East News/AP Photo/Jim Gerberich; twitter.com/kirkgoldsberry