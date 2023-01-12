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«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

Маркус Кэмби Маркус Кэмби
Деррик Коулмен
Кевин Уиллис
Бостон Бостон
Пи Джей Такер Пи Джей Такер
Чарльз Оукли Чарльз Оукли
переходы
Джеймс Эдвардс
Терри Каммингс
Эл Хорфорд Эл Хорфорд
Арвидас Сабонис Арвидас Сабонис
НБА НБА
Артис Гилмор
Клиффорд Робинсон
Баскетбол Баскетбол

Хорфорд полезен.

В 2022-м в НБА полюбили обновлять рекорды – начали с самого молодого автора трипл-дабла, закончили самым быстрым трехочковым в истории.

Ставили рекорды не только на паркете, но и в офисах. 2022-й для менеджеров и агентов – это год контрактных продлений.

Правила потолка зарплат НБА устроены так, что контракты с игроками практически всегда не продлевают (extend), а переподписывают (re-sign), после того как игрок выходит на рынок свободных агентов. Обычно 95% новых контрактов – это именно стандартные переподписания. Но в необычном 2022 году продлений набралось 24 штуки (против всего 17 в 2021-м) – и в это рекордное число не входят привычные продления с контрактов новичка: Зайон, Морэнт, Пул и так далее.

А входят другие:

• от огромных контрактов у Леброна и Лилларда до скидочных у ролевиков Джона Кончара и Кенрика Уильямса;

• от супермаксов Йокича, Букера и Таунса до годичного продления истекающего контракта Беверли прошлой зимой с планами на обмен (в итоге его обменяли даже дважды);

• от Финни-Смита в «Далласе» вскоре после февральского дедлайна до Эла Хорфорда в «Бостоне» в декабре.

Общая сумма этих продлений – 1,5 млрд долларов в гарантированных выплатах (еще более миллиарда добавили продления новичковых контрактов). Непривычно огромная сумма и непривычно большое количество. Причины такого сдвига неочевидны – возможно, клубы и игроки готовятся к вероятному локауту в 2023-м, а потому пытаются успеть заключить те сделки, которые еще возможны при текущем Коллективном соглашении.

И как раз продлением стала последняя существенная сделка 2022 года, после нее клубы НБА устраивали только шафл двусторонних и негарантированных контрактов: 36-летний Эл Хорфорд продлевает контракт до 2025-го – к 26,5 млн за сезон-22/23 игрок добавляет еще по 10 млн за каждый из следующих двух сезонов.

Разве Хорфорд стоит столько?

Вне контекста звучит жутковато: центровой, уже сейчас набирающий всего 9 очков и 6 подборов за игру, будет получать 10 млн долларов в год вплоть до 39-летия. А ведь по мнению болельщиков 29 других команд Эл не оправдал и предыдущие два контракта!

Только не говорите об этом фанатам «Селтикс», потому что у них найдутся контрдоводы. Да, когда Эл переходил в 2016-м из «Атланты», его максимальный контракт подразумевал, что он должен помогать в борьбе за чемпионство, а «Бостон» даже в финал тогда не вышел. Вот только к Элу минимум претензий – две других звезды на максималках, которых «Кельты» тогда увели у соперников, не оправдали вообще никаких надежд из-за тяжелых травм и психологических проблем (у Хэйворда – 139 появлений в зеленой майке, у Кайри – даже меньше, 136!).

Когда Кайри смылся в «Бруклин», Эл не поверил, что «Селтикс» смогут быстро построить сильную команду вокруг молодого ядра из Тейтума, Брауна и Смарта, и выбрал 109 млн на 4 года от «Филадельфии». Там все быстро рухнуло, контракт Эла скинули в «Оклахому», казалось, карьера закончена…

…но тут вновь появился «Бостон» с предложением обмена, вернул и возродил Хорфорда, доминиканец впервые в карьере сыграл в финале НБА – а в этом сезоне станет всего пятым действующим игроком НБА (вместе с Леброном, Полом, Уэстбруком и по плану Дерозаном), у кого за карьеру будет 1000 выходов в стартовой пятерке – таких игроков за всю историю НБА меньше 50.

Хорфорд сейчас не играет на 26,5 млн в год (но он и не один такой: Кевин Лав, Кайл Лаури, тот же Хэйворд получают даже больше), но уж на десять-то точно наиграл, правда? А разговоры о «будет получать так много в 39» преждевременны хотя бы потому, что в 36 Эл не показывает признаков резкого старения. А где-то даже наоборот: в этом сезоне он лидер лиги по набранным очкам из правого угла площадки:

И именно отсюда забросил ключевую треху в последней победе над «Чикаго». Мы говорим о человеке, который до 29 лет забросил всего 21 трехочковый за всю карьеру (в этом сезоне у него уже 63 при точности 42,6%). Эл великолепно подстраивает свою игру под требования баскетбола и собственные возможности.

Это больше не тот грозный защищающийся бигмен, которого «Филадельфия» подписывала специально под личную опеку Янниса (и чтобы у конкурентов на Востоке не было кому обороняться против Эмбиида), но благодаря командной защите «Селтикс» и игровому интеллекту самого Эла даже при снижающейся подвижности Хорфорд не станет проблемой в обороне.

А 39 ему вообще-то исполнится во время финала-2025 – в «Бостоне» в любом случае все будут только рады, если Эл отметит 39-летие вместе с одноклубниками в зеленой форме. С любым контрактом.

Контракт Эла – лучшее, что мог получить «Бостон»

Но вообще продление Хорфорда стоит рассматривать с других точек зрения.

Во-первых, с точки зрения возможностей «Селтикс».

Этот и следующие два сезона – важнейшее окно для бостонцев. Тейтум выходит на MVP-уровень, но он все еще не на супермаксимальном контракте, который практически удвоит его зарплату в 2025-м. Вся основная ротация, кроме Брауна и молодого запасного Гранта Уильямса – тоже продлены до 2025 или 2026 (Брауна предстоит переподписывать через полтора года). Четверо остальных игроков старта в пятерке с Хорфордом в следующем году получат примерно 95 млн, через год – около 110. Хотите сравнение? Это дешевле, например, чем четверо стартеров «Денвера»… в число которых не включен Йокич за 50 млн.

В такой ситуации нужно пользоваться всеми возможностями по усилению состава – и тут включаются ограничения этих возможностей. Потолок в НБА хоть и мягкий, но он есть, позволяет сохранить своих игроков, но не всегда позволяет заменить ушедших – на 10 млн Хорфорда «Бостон» никак не мог бы подписать другого игрока с рынка, потому что выдача контрактов своим и чужим баскетболистам – разные механизмы.

Во-вторых, с точки зрения относительных цифр контракта Хорфорда.

Что такое 10 млн долларов? В 1989-м – это вся платежка «Лейкерс», рекордная в истории НБА на тот момент. В 1996-м – это зарплата Шакила О’Нила, топ-3 в НБА, еще в эпоху до максимальных контрактов. В 2001-м – как раз первая максимальная зарплата Тима Данкана. В 2013-м – первая «взрослая» зарплата Стефа Карри, в которого еще не верили. В текущем сезоне – уровень Алека Беркса и Мо Бамбы, зарплаты, не входящие в топ-125 по НБА.

Потолок растет, с ним растут и заработки игроков. Причем в одинаковой пропорции растут зарплаты звезд (максимальные контракты ограничены), талантливых молодых игроков (контракты новичка – тоже) и всех остальных. В 2023/24 «исключение среднего уровня», которое оценивается примерно на уровне средней зарплаты в НБА, составит более 11 млн.

А это значит, что Хорфорд в следующем году будет зарабатывать ниже среднего по НБА.

Окей, но Хорфорду будет уже 37, 38 – пускай и играет за ветеранскую минималку, как остальные старики!

Сложность оценки контракта Хорфорда в том, что трудно найти аналоги и примеры из прошлого или настоящего. Не считая «играющих помощников тренера» Хаслема и Игудалы во всей НБА сейчас только восемь игроков, кроме Эла, которым по ходу сезона или плей-офф исполнится минимум 37: живые легенды Леброн и Крис Пол, резервисты Тадж Гибсон и Горан Драгич на минималках, а также Джордж Хилл (4 млн), Гарретт Темпл (5 млн), Пи Джей Такер (10 млн) и единственный, кто сопоставим по уровню с Хорфордом – Кайл Лаури. Кайл даже сейчас зарабатывает больше, а в следующем году получит почти 30 млн.

В историческом ракурсе Хорфорда тоже сложно определить в подходящую категорию. Трудно сравнивать его с членами Зала славы баскетбола вроде Данкана или Новицки. Но нелепо ставить пятикратного участника Матчей звезд в один ряд и с ролевиками вроде Андерсона Варежао или того же Хаслема. А до 38 доигрывали совсем немногие.

Давайте рассмотрим Эла и его контракт как одного из лидеров в такой категории: игроки, у которых в карьере было попадание на Матч звезд или хотя бы претензия на это, но которые если и были включены в Зал славы, то далеко не с первой попытки (или не за заслуги в НБА). Нижняя граница – Род Стрикленд и Кайл Корвер, верхняя – Шиди Уоллес и Деннис Родман. Назовем это «регулярные звезды» на контрасте с «суперзвездами» и «недозвездами».

Сколько такие «регулярные звезды» получали в 38 – и где в этом рейтинге располагается Хорфорд?

Оказывается, что если рассчитать не абсолютные цифры, а относительные, «инфляционные» – процент от потолка зарплат, то есть реальная нагрузка на платежную ведомость клуба – то Эл не войдет даже в топ-10 самых дорогих 38-летних «регулярных звезд» НБА… и это только в рейтинге бигменов (центровые, тяжелые форварды, комбо-форварды)!

Хорфрорд-2025 будет получать 7,1% от потолка – и это 11-й результат в истории даже в такой суженной подборке из 38-летних игроков, подавляющее большинство из которых были ниже его по статусу, пользе и опыту. Вот кто оказался выше:

10. Терри Каммингс, «Голден Стэйт», 2000 – 2,6 млн – 7,6% от потолка

Статистика в момент подписания: 50 матчей (0 в старте), 9 очков, 5 подборов в среднем за игру (результат команды – 21-29).

Конец 90-х – самая серединка самой провальной эпохи в истории ГСВ, именно тогда Лэтрелл Сприуэлл пытался придушить тренера, за что получил от НБА дисквал на сезон, а от клуба – билет в Нью-Йорк и шанс на чемпионский титул. В обмене «Уорриорз» получили троих, из них только Каммингс уже был на серьезном спаде: за три года до того как будто приехал на минималку завершать карьеру «домой» в «Милуоки», где когда-то дважды вызывался на МВЗ, но обнаружил в себе силы ее продлить.

По какой-то причине и ГСВ захотели продлить карьеру бомбардира и после невзрачного сезона выдали ему 5 млн на два года. Контракт Терри не отработал, завершив карьеру всего через полгода после подписания.

9. Маркус Кэмби, «Нью-Йорк», 2013 – 4,6 млн – 7,9%

Статистика в момент подписания: 59 (53) матчей, 5 очков, 9 подборов (34-32)

В дедлайн-2012 ветеран успешно перешел из «Портленда» в «Хьюстон» – правда, «Рокетс» в плей-офф так и не выползли. Это все равно впечатлило «Никс», которые собирали супердедов (Кидд, Шиди, Курт Томас, Кеньон Мартин, даже 35-летний новичок Приджиони) вокруг своего ядра Кармело-Амаре-Чендлер.

Перешедший по сайн-энд-трейду Кэмби оказался только пятым «большим» в ротации. А что такое сайн-энд-трейд? Это обязательно контракт на три года. Кэмби отыграл 24 матча и пригодился только для еще более эпичного обмена на Барньяни через год. «Торонто» выкупил остаток контракта экс-Мистера Замка НБА.

8. Кевин Уиллис, «Торонто» и «Денвер», 2001 – 2,9 млн – 8,1%

Статистика в момент подписания: 42 (38) матча,  12 очков, 8 подборов (23-27)

Самый старый игрок в истории НБА (закончил почти в 45) к 38-летию должен был только выходить на пик своей игры. Так рассудили в «Торонто», когда окружали молодых Винсенити и Ти-Мака ветеранами (Уиллис не первый, кто попал в сегодняшний список). И «Рэпторз» продлили центрового, которого за короткие руки как раз прозвали «Ти-Рексом».

И Каммингс, и Кэмби, и Уиллис подписывались после локаутных сезонов, что только подчеркивает, насколько итоги таких сезонов могут искажать ценность игрока и понимание своей платежки. Кевин сдулся не так резко, как Терри и Маркус, провел потом еще миллиард лет в лиге и даже стал чемпионом в «Сан-Антонио».

7. Пи Джей Такер, «Филадельфия», 2024 – 11 млн – 8,2%

Статистика в момент подписания: 71 (70) матчей, 8 очков, 6 подборов (53-29)

Даже в сегодняшней НБА среди ровесников Эл не будет лидером! Модник Пи Джей тоже подписан до 2025-го – а еще он на год старше, и уже в следующем году будет зарабатывать больше Хорфорда. При этом Эл не менее универсален, на 10 см выше, в разы круче как плеймейкер, а из углов теперь попадает метче, чем даже прошлогодний (лучшие в карьере 41,5% трехочковых) Такер.

В «Филадельфии» результативность Такера уже упала в два раза в сравнении с «Майами», но платят ему не за это, а за чемпионскую ДНК (которая у него появилась всего два года назад).

У Такера уникальная карьера – после 35 он заработает больше, чем заработал до 35.

6. Джеймс Эдвардс, «Лейкерс», 1994 – 1,3 млн – 8,6%

Статистика в момент подписания: 72 (11) матчей, 8 очков, 3 подбора (45-37)

«Лейкерс» в 1992-м впечатлились, конечно, не тремя подборами за игру от центрового по прозвищу «Будда», а тем, что их соседи «Клипперс» впервые вышли в плей-офф, опередив ЛАЛ в таблице. «Озерники» переживали трудные времена после ухода Мэджика из спорта из-за ВИЧ, но все еще цеплялись за зону плей-офф, а деньги не считали (третья платежка в лиге).

Как и Уиллис, Эдвардс еще станет чемпионом, но тоже в другой команде («Чикаго»). В ЛАЛ его брали на роль бэкапа бэкапа Владе Диваца, а то, что третий центровой получал как ключевой запасной – не проблема в эпоху без налога на роскошь.

5. Деррик Коулмен, без команды, 2006 – 5 млн – 10%

Статистика в момент подписания: 64 (35) матчей, 9 очков, 7 подборов (48-34)

А вот в эту эпоху налог уже был. У Коулмена проблемы с режимом были еще в «Нетс», откуда он ездил на Матч звезд, поэтому как «Сиксерс» дали ему в 36 контракт на 3 года – непонятно. Правда, через год его удалось успешно обменять в «Детройт», который как раз хотел сэкономить на налоге после чемпионского сезона и отдал более дорогого Корлисса Уильямсона.

Ход оказался бесполезным для «Пистонс». В 2004/05 налог не собирали из-за низких доходов НБА, летом в лиге появилось право «амнистии» одного контракта. «Детройт» списал из платежки как раз Коулмена (а без обмена мог и Уильямсона), а продлить Бена Уоллеса все равно в 2006-м не смог со всей этой экономией.

38-летие Коулмен встречал безработным, но не бедным – эти 5 млн ему выплачивали равными долями в течение трех лет.

4. Клиффорд Робинсон, «Голден Стейт» и «Нью-Джерси», 2005 – 5,3 млн – 12%

Статистика в момент подписания: 81 (69) матчей, 12 очков, 4 подбора (50-32)

Вероятно, самая похожая история на Хорфорда. Перед плей-офф-2003 «Детройт» продлил стартового тяжелого форварда еще на два года, ожидая, что Дядюшка Клиффи поможет добраться до финала, где уже когда-то играл с «Портлендом».

Сценарий оказался несколько иным – «Пистонс» отлетели всухую в финале Востока, на смену Рику Карлайлу пришел Лэрри Браун, который предпочел ветерану новичка Мехмета Окура, Робинсона без проблем обменяли в «Голден Стэйт» (через пару шагов этот летний обмен зимой превратится в Рашида Уоллеса), что только показывает, как нетрудно избавиться от такого контракта при смене вектора развития.

3. Артис Гилмор, «Бостон», 1988 – 0,86 млн – 14%

Статистика в момент подписания: 24 (23) матча, 4 очка, 3 подбора (15-12 – середина сезона)

860 тысяч сейчас выглядят смешно – даже у новичка НБА минималка выше! Но в 1988-м это был очень достойный контракт.

А Артис Гилмор был очень достойным игроком!.. в 1986-м, когда играл на Матче звезд. Уже в 1987-м от него последовательно отказались «Сперс», обменявшие легенду АБА (5 матчей звезд, титул; в НБА было еще 6 матчей звезд, но лишь один финал конференции) на пик второго раунда, а затем и «Буллз» Майкла Джордана, которые не получили от ностальгического союза с центровым того, на что рассчитывали, и безжалостно отчислили на второй день после Рождества.

«Бостон» рассчитывал на воскрешение Гилмора, как до того у них воскрес Билл Уолтон, но два раза такой трюк не проходит. «Селтикс» впервые за пять лет не вышли в финал, а Артис уехал доигрывать в Италию.

2. Чарльз Оукли, «Чикаго»-2002 – 6,5 млн – 15%

Статистика в момент подписания: 50 (50) матчей, 7 очков, 8 подборов (23-27)

Ветераны очень нужны для взросления молодых звезд. Ветераны на больших контрактах? Только если все в клубе готовы к тому, что платить придется и тем, и другим.

В «Торонто» были не очень готовы: Оукли и Кевин Уиллис в локаутный сезон добавили с рабочей этикой, помогая развиваться Картеру и Макгрейди. Но когда пришло время для максималки Ти-Маку, «Рэпторз» уже платили двум дедам почти такую же максималку на двоих и не собирались от них отказываться. А впереди маячило продление Картера – и Трейси отпустили в «Орландо», не получив никакой адекватной компенсации за будущую суперзвезду.

С истекающим контрактом все еще полезного Оукли все-таки решили распрощаться через год – упустив шанс на продление (или хотя бы выгодный обмен) Ти-Мака, «Торонто» чистил место под потолком на 39-летнего Оладжувона… А Оукли заскучал в 2001/02 в «Чикаго», играя по 24 минуты в команде, которая ни на что не претендовала.

1. Арвидас Сабонис-2003 – 6,8 млн – 17%

Статистика в момент подписания: —

В 2001 Сабас устал от НБА и особенно от порядков, которые захватили «Портленд». Литовец вернулся в «Жальгирис», но в 2001/02 не сыграл за родной клуб ни матча из-за травмы.

Это не отговорило «Портленд» от попыток вернуть центрового, без которого клуб так же всухую уступил ЛАЛ в первом раунде, как и годом ранее. Сабонису уже не нужно было играть в старте – это место еще в 2001-м у него отвоевал Дэйл Дэвис.

Но роль запасного Арвидас как-то не понял: в пятерке резервистов (включая молодого Зака Рэндольфа) игра шла намного хуже, чем с основой – Уоллесом, Пиппеном, Стаудмайром. В плей-офф на решающий седьмой матч серии против «Далласа» портлендцы попытались ответить на  «Три Башни» соперника (Брэдли, Новицки, Лафрентц, средний рост – 218 см), внезапно выпустив в старте Сабониса вместе с Шиди и Заком – но получили только фантастический хайлайт. Летом Сабонис откажется от продления еще на 7 млн и опять вернется в «Жальгирис», чтобы порвать с ним Евролигу перед завершением карьеры.

Бонус: Дикембе Мутомбо, который, конечно, намного более успешный игрок НБА, чем Хорфорд, в 38 получал 19,5 млн, что в 2005-м составляло 44% (!!!) от потолка. Его следующая зарплата после этого была в десять раз меньше.

К чему этот рейтинг? Наверное, показать, что хороший спортсмен будет приносить пользу вне зависимости от своего контракта, а давать 38-летним (и даже не очень легендарным) игрокам зарплату выше средней (у Эла, напомню, ниже) было нормой во все времена.

А также, как показывают примеры Робинсона и Оукли, при крайней необходимости такие контракты довольно просто убираются в обмене с минимальной доплатой. Судя по текущей игре Хорфорда и всей команды, лидирующей как в лиге, так и в оценках журналистов и прогнозистов, от такого сценария «Бостон» еще очень и очень далек.

P.S. С начала зимы активно участвую в баскетбольной Своей игре, которую проводит Паша Хрусталев – вот даже дошел до финала первого сезона, а вы, кстати, тоже можете записываться на игры:

А после этого уже с самим Павлом сыграли в версии от AANBA:

Фото: REUTERS/Bob DeChiara-USA TODAY Sports, David Butler II-USA TODAY Sports, Jerome Miron-USA TODAY Sports, Stephen Lew-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Brian Bahr, Jonathan Daniel / Stringer, Christian Petersen, Eliot J. Schechter / Stringer, J.D. Cuban, Jed Jacobsohn, Bruce Bennett; East News/AP Photo/Jim Gerberich; twitter.com/kirkgoldsberry

5 комментариев

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RayRay
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Как раз и положил трёху Чикаго из правого угла ☘️💪
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Сергей Пузанков
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Нормальный контракт ветерану, который ещё полезен. Люди всё-таки по-разному стареют
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Zugvogels
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Великолепное продление для Бостона
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Карпесов
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вот если бы они ему дали контракт на 10 лет, тогда бы я удивился. а так и у Мозгова был контракт, когда он уже по сути закончил.
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dev0
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Я не удивился, но статья хорошая, содержательная. Спасибо!
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