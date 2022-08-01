Наследие Билла Расселла – совсем не рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие

Билл Расселл – возможно, главный баскетболист в истории НБА и величайший победитель в истории спорта – умер сегодня в возрасте 88 лет.

Мы привыкли измерять значение Расселла чемпионскими перстнями, вот этой фотографией, где у Билла их пригоршня.

Величие Билла Расселла было бы ничуть не меньше, выиграй он не 11 титулов, а 1. Не в этом рекорде дело – сколько раз вообще «Селтикс» Расселла оказывались в одном броске, одном движении, одном моменте от упущенного чемпионства? Разве наследие Билла в том, что смазали Петтит и Селви те броски, что перехватил Хавличек тот мяч, что упал в кольцо тот штрафной Дона Нельсона?..

Удача, впрочем, сопровождает тех, кто за нее борется. Уилт Чемберлен должен был забирать у Билла и его «Бостона» титулы в 68-м и 69-м – но оба раза эго подводило Уилта, то на одноклубников обидится, то с тренером поругается во время матча.

Расселл же оставался самым надежным одноклубником – не просто так он завершал карьеру в НБА как играющий тренер. «Не променял бы вас, ребята, ни на кого другого», – этими словами Билл выводил «кельтов» на свой последний матч. Завершившийся, по традиции, чемпионством.

Но культ перстней ничего не значит в оценке величия Билла Расселла. Как и культ наград MVP – которых у Расселла пять, как у Джордана (а ведь это в постоянной конкуренции с глыбами: Уилтом, Оскаром Робертсоном, Джерри Уэстом, Элджином Бэйлором), и лишь на одну меньше, чем у рекордсмена Карима Абдул-Джаббара.

Знаете, например, сколько у Расселла званий Самого ценного игрока финала при одиннадцати кубках? 0. Потому что такой награды в его годы еще не существовало, по сути, она появилась именно благодаря ему, благодаря его значению в тех победных финальных сериях.

Не наградами измеряется Билл – да он сам награда! Тот самый трофей МVP финала, не доставшийся Расселлу, называется теперь в его честь.

Заслуженно. Но и это не может полностью объяснить, насколько великим игроком был Билл.

Расселл был, пожалуй, первым баскетболистом НБА, по-настоящему изменившим баскетбол. Джордж Майкан (кумир самого Билла, кстати) повлиял на самое большое количество правил, вот только игра по ним, по большей части, развивалась уже без Майкана, уже после Майкана.

Расселл менял баскетбол, в который играл сам.

Билл отличался от спортсменов той НБА, в которой дебютировал в 1956-м после (ну конечно же) титулов чемпиона NCAA и олимпийского золота Мельбурна. Он показал миру, каким должен быть топ-баскетболист – сильным, высоким, быстрым, прыгучим, умным – обязательно все вместе.

И да – темнокожим.

Расселл рос в нищей семье в сегрегированной Луизиане. Его дважды исключали из школьной команды по баскетболу – и только случайно тренер увидел в тощем долговязом подростке человека с уникальными физическими способностями.

Но никто в тот момент не мог представить, что через 10 лет Расселла признают лучшим баскетболистом на планете. В НБА в тот момент не было вообще ни одного черного игрока, дверь была закрыта даже перед олимпийским чемпионом Доном Барксдэйлом. Все звезды-афроамериканцы играли или в любительских лигах, или в выставочных матчах за гастролирующие команды вроде «Глобтроттерс». До того как заблистал Расселл, никто не рассматривал баскетбол как социальный лифт для темнокожих.

Но для начала сам Билл должен был увидеть в баскетболе свое будущее.

Еще до НБА он понял, как можно превратить атлетизм в элитный баскетбольный навык. Он был первым в студенческом баскетболе и в НБА, кто регулярно ставил сверху. Он прыгал за подборами не хуже Родмана и умел еще в воздухе отбросить мяч партнеру в быстрый отрыв. Маневреннее любого другого «большого», он поддерживал, а иногда и сам разгонял эти отрывы. Он досконально изучал игру соперников, чтобы не просто реагировать в защите на их движения, а заранее быть в точке, где он сминал нападающих своим доминированием.

Игроки других команд настолько боялись Расселла, что говорили, как будто бы он изобрел на площадке два новых пространства. Раньше существовало одно – мяч от игрока двигается прямиком к корзине, все просто. Теперь появилось еще два. Горизонтальное, от боковой до боковой, по которому игрокам и мячу приходится двигаться в попытках найти ту самую траекторию к корзине, еще не перекрытую скоростным центровым. И вертикальное – угроза блокшота от Расселла, способного достать любой мяч.

Блоки Расселла перескочили сразу две ступени эволюции: он делал их в прыжке, а не просто с поднятыми руками, как его предшественники, а заодно блочил не вслепую, как 99% бывших и современных баскетболистов, а всегда старался откинуть мяч в сторону одноклубника. Никогда в аут. Легкое касание лучше смачного шлепка. Настоящий блок не останавливает мяч, он меняет направление атаки.

«Бостон» сделал все, чтобы получить Расселла на драфте – хитрил с обменами, перекрывал предложение «Гарлем Глобтроттерс» даже одолжил ледовое шоу владельцу одной из команд, только чтобы там не выбрали центрового раньше «кельтов». И Билл отплатил тем, что собрал вокруг себя непобедимую команду: 11 чемпионств за 13 лет карьеры, упустил одно, играя финальную серию на больной стопе, второе – вылетев от мощнейшей «Филадельфии» Чемберлена в первый свой сезон в роли играющего тренера.

За эти 13 лет Билл еще и изменил значение великого спортсмена в обществе.

До него спортсмен в США занимался спортом. И всё. Некоторые, вроде Джо Димаджо, могли жениться на ком-то известном и через эту инфлюенс-форточку стать частью социального водоворота, но на этом – потолок возможностей.

Центровой «Селтикс» использовал статус легендарного спортсмена, чтобы бороться не только на паркете. Билл Расселл стал одним из символов движения за гражданские права – за что его ненавидели соседи по консервативному, расистскому Бостону. Настолько, что разгромили его дом и нагадили в кровать.

Только очень большой человек мог решить, что не будет в такой ситуации оставаться в зоне комфорта – внутри баскетбольной площадки, где у него есть все.

А у Расселла действительно было все внутри баскетбола.

Чемпионские перстни.

Любовь болельщиков (испаряющаяся на выходе с арены).

Самая большая зарплата в НБА – всегда на 1 доллар больше, чем у Уилта.

И тот самый Уилт – великий соперник в самом великом противостоянии.

Многие считают соперничество Мэджика Джонсона и Лэрри Берда в 1980-е самым ярким в истории НБА, но они были игроками разных позиций, лишь пару сезонов одновременно претендовали на MVP и всего трижды сталкивались в плей-офф, играя в разных конференциях.

Просто сравните – всего в истории было 37 матчей «Мэджик против Берда». Билл против Уилта? 49 только в плей-офф! А всего 143, и это опекая друг друга все 48 минут каждой игры, и так на протяжении 10 лет. Чемберлен превосходил Расселла в габаритах и индивидуальном мастерстве – Билл запускал все командные взаимодействия, доминировал над Уилтом по числу побед, особенно в ключевых матчах.

Главным оппонентом в карьере Расселла оказался все же не Уилт и даже не бостонские засранцы-расисты. Им оказалось время – баскетбол изменился, доступ к нему – тоже, как и наши подходы к оценке величия. Эпоха 11 перстней Расселла сохранилась лишь на редких архивных кадрах, на затертых страницах старых биографий, в сухих цифрах статистики...

Но Билл Расселл был больше, чем просто звезда баскетбола или легенда «Селтикс».

Он остается больше, чем все его перстни, кубки и трофеи.

Он всегда будет тем, на игре кого учился тот, кто стал любимым баскетболистом твоего любимого баскетболиста.

Если услышите сегодня раскаты грома – это Чемберлен приветствует Расселла и рассказывает ему шутку, которую готовил более 20 лет, а тот в ответ смеется – смеется так, как умеет только Билл:

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Bettmann; nba.com