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    Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами

    Аллен Айверсон Аллен Айверсон
    АБА
    Спенсер Хэйвуд
    Фэт Левер
    Бобби Джонс
    Джордж Карл Джордж Карл
    Дэн Иссел
    Алекс Инглиш
    Кармело Энтони Кармело Энтони
    Дэвид Томпсон
    Дикембе Мутомбо Дикембе Мутомбо
    Денвер Денвер
    75 лет НБА 75 лет НБА
    НБА НБА
    Никола Йокич Никола Йокич
    Баскетбол Баскетбол

    Краткая история «Наггетс».

    Бывший главный тренер НБА Джордж Карл известен долгой карьерой, скверным характером и острым языком. За длинную (1999 матчей) карьеру в лиге он успел раскритиковать многих игроков, коллег, начальников и соперников. Еще больше – после окончания этой карьеры.

    Оказывается, на похвалу будущий член Зала славы баскетбола тоже способен.

    (да, в этом году Карла наконец-то включили в число финалистов – возможно, не в 2022-м, но скоро «Яростный Джордж» попадет в Зал)

    По мнению Карла, действующий MVP НБА Никола Йокич – лучший из всех великих игроков в истории «Наггетс».

    После патриарха клуба Дага Мо, который работал с «Денвером» как главный тренер или ассистент в 70-е, 80-е, 90-е и 00-е, и игрока-тренера-менеджера Дэна Иссела с суммарным стажем в 15 лет, Джордж Карл – лучший специалист по истории «Наггетс».

    Он не только 9 сезонов (2005-2013) тренировал эту команду, но как игрок выступал против нее в Американской Баскетбольной Ассоциации, а как тренер – противостоял «Наггетс» в 80-е и 90-е. В том числе именно Карл был по ту сторону одного из главных «апсетов» в истории НБА, когда в 1994 году его «Сиэтл» с Пэйтоном и Кемпом, лидер регулярки, отлетел в первом раунде плей-офф от «Денвера», самой молодой и неопытной команды лиги.

    В общем, Джордж следил за самыми разными поколениями «Наггетс».

    Никола проводит только седьмой сезон в НБА – хватает ли этого для конкуренции с мифическими фигурами из истории «Денвера»?

    Давайте посмотрим, кто у него в конкурентах.

    Лучший индивидуальный сезон

    Никола Йокич не первый MVP в истории «Денвера». Но он первый MVP в истории «Наггетс».

    Парадокс? Совсем нет: «Денвер Наггетс» родом не из НБА, а из Американской Баскетбольной Ассоциации, где изначально играли под названием «Денвер Рокетс». Да, в 1967 году в баскетболе одновременно появились сразу две команды «Рокетс» – «Сан-Диего Рокетс» в НБА (будущий «Хьюстон») и «Денвер Рокетс» в АБА.

    («Рокетс» из СД родились чуть раньше: первым названием «Денвера» вообще было «Ларкс», «Жаворонки», а если уж совсем глубоко копать, то команда планировалась в Канзасе, но там не нашли арену; затем клуб перевезли в «Денвер»; затем его продали новому владельцу, которому не понравилось имя «Ларкс»; все это – до старта первого сезона АБА)

    Когда в середине 70-х на горизонте замаячило объединение баскетбольных лиг, денверские «Рокетс» переименовались, чтобы такая мелочь, как название, не помешало переходу в НБА. Но первые 7 лет своего существования денверцы играли под вывеской «Рокетс».

    Это были 7 очень посредственных сезонов, лишь одна выигранная серия плей-офф, лишь один сезон с 50 победами. Все это случилось в один год, 1969/70 – благодаря топ-новичку Спенсеру Хэйвуду, который бросил колледж до того, как имел право выйти на драфт НБА по правилам тех лет, а значит, мог играть только в лиге с менее строгим фэйс-контролем.

    В АБА Хэйвуд в первый же сезон стал лучшим игроком – 30 очков и почти 20 подборов в среднем за игру (лидер лиги по обоим показателям), практически единогласно его признали MVP. Но после сезона форвард перебежал в «Сиэтл» в НБА, где все еще оставался звездой, но был далек от статуса лучшего игрока лиги.

    Глупо опоставлять уровень АБА-1970, где из лучших игроков планеты играли лишь перебежчик Рик Бэрри да сам Хэйвуд, с НБА-2021. Все-таки ранняя АБА оставалась второстепенной лигой, настоящим конкурентом НБА она станет через несколько лет, когда заблистают Ирвинг, Гервин, Гилмор, Мозес Мэлоун.

    Лучший индивидуальный сезон в НБА

    В 1976-м, после объединения двух лиг, в НБА собрались все лучшие баскетболисты Америки. Но единственный экс-игрок АБА, попавший в первую пятерку первого «современного» сезона НБА-76/77 – это не Ирвинг с гигантским афро и не Гервин с фингер-роллами. Это второгодка Дэвид Томпсон, атакующий защитник/легкий форвард «Денвера».

    Кумир Майкла Джордана еще сильнее провел следующий сезон, уступив в голосовании за MVP только Биллу Уолтону и Джорджу Гервину.

    Уолтон в том сезоне был признан лучшим, а Гервин отобрал у Томпсона звание лучшего бомбардира – в последний день сезона они шли почти вровень, Дэвид набрал 73 очка, но «Сперс» играли свой матч позже «Денвера», и Джордж обогнал конкурента. Та бомбардирская гонка остается самой плотной в истории – игроков разделило всего 0,06 очка (27,21 против 27,15).

    Это был пик карьеры Томпсона в 24 года – после этого пошли наркотики, травмы и тренерская чехарда в «Наггетс». После Дэвида ни один игрок «Наггетс» не подбирался так близко к званию MVP и не попадал в первую пятерку сезона – до Йокича.

    Но транзитные сезоны НБА конца 1970-х, когда Берд и Мэджик еще были студентами, когда Карим томился в «Лейкерс» в одиночестве, Уолтон больше лечился, чем играл, а Мозес Мэлоун только выходил на свои пиковые мощности, тоже были менее звездными, чем современная лига.

    Лучший результат команды

    Индивидуальные заслуги – это хорошо, а как нынешний «Денвер» целиком смотрится на фоне команд прошлого? Привел ли Никола клуб к тем же высотам, что и его предшественники?

    Высшее достижение серба в плей-офф – позапрошогодний финал конференции.

    Вообще «Наггетс» однажды даже играли в финале – опять же, в АБА, в 1976-м, когда в лиге оставалось всего 7 клубов. За сезон до этого команда под руководством Лэрри Брауна в финал не прошла, зато в регулярке выиграла 77% матчей.

    Лидерами команды-74/75 были забивной разыгрывающий Мэк Келвин, универсальный защитник Ральф Симпсон и один из лучших оборонительных форвардов в истории Бобби Джонс, член Зала славы и чемпион НБА в составе «Филадельфии»-83.

    Финалисты-1976 перед сезоном усилились еще двумя будущими холл-оф-фэймерами – новичком Томпсоном и одним из лучших игроков АБА центровым Дэном Исселом.

    Оба попали в клуб внезапно. Томпсона выкрали у «Атланты» из НБА, когда та предложила первому номеру драфта не подходящую его статусу стартовую зарплату. А Иссел играл за действующих чемпионов АБА «Кентукки», где еще один жадный владелец не захотел тратиться сразу на двух топовых бигменов (вместе с Исселом играл экс-MVP лиги Артис Гилмор). Иссела продали в «Балтимор», только вот клуб успел обанкротиться до старта сезона. Не имея денег на оплату счета от «Кентукки», «Балтимору» пришлось перепродать Иссела в «Денвер».

    И если Томпсон был зажигательным бомбардиром, Джонс – связующим звеном между атакой и защитой, а Симпсон – плеймейкером, то Дэн Иссел стал для молодой команды лидером и ключевым игроком. Центровой по прозвищу «Конь» (потому что за 15 лет карьеры ни разу не играл меньше 76 матчей за сезон) в решающей игре полуфинала АБА полностью переиграл экс-одноклубника Гилмора, а затем на пару с Томпсоном бился с «Нетс» в финале, но уступил феноменальному Джулиусу Ирвингу.

    Лучший результат команды в НБА

    Иссел в итоге доиграет до следующего большого успеха «Наггетс» – финала Запада-1985, к тому моменту 36-летний баскетболист, пугающий соперника своей беззубой улыбкой и точными штрафными, уже будет выходить со скамейки.

    А вот следующего финала конференции болельщикам пришлось ждать 24 года – и после него вновь началась засуха в 11 лет, прерванная «Наггетс»-2020.

    «Наггетс»-2009, возможно, были ближе всего к финалу НБА (и, соответственно, к чемпионству). Их тренировал как раз Джордж Карл, а звездой был Кармело Энтони.

    Мело уже считался одним из лучших игроков НБА, трижды был в сборной сезона, но никак не мог взять хотя бы одну серию плей-офф. В начале сезона «Денвер» обменял Аллена Айверсона на Чонси Биллапса, тем самым нашел правильный баланс – и даже в отношениях Кармело и Карла наступила оттепель.

    Мело, Чонс и остальные «самородки» легко прошли «Хорнетс» Криса Пола и «Мэвс» Дирка Новицки в первых раундах, а в финале Запада играли против «Лейкерс». Как и в 2020-м. Как и 1985-м.

    Но если в 85-м и два года назад «Денвер» смог выиграть у ЛАЛ лишь одну встречу, то в 2009-м серия против безусловного фаворита растянулась на 6 матчей. Впрочем, Кармело как раз провел ту серию неудачно – после яркого старта Энтони забыл, где корзина: 4 из 13, 3 из 16, 9 из 23, 6 из 17 – с такой бросковой статистикой победить Кобе было невозможно.

    Самый талантливый

    Может быть, в истории клуба был кто-то более талантливый, чем Йокич, по тем или иным причинам не добившийся личного признания или командных успехов?

    Измерить талант – непростая задача. Посмотрим на это с такой стороны – в этом году НБА определяла 75 лучших игроков в своей истории (и определила 76), в это число попали лишь два экс-игрока «Наггетс» – Кармело и Аллен Айверсон. Йокича авансом включать туда не стали, но он только в середине своего пути.

    Мело – один из лучших скореров в истории, но это специализация в рамках отдельного баскетбольного таланта. Айверсон – уникальный игрок, изменивший отношение к спортсменам, у которых насколько малые размеры, настолько же мало и уважение к «фундаментальным умениям».

    Яркие бомбардиры не редкость. Баскетболисты с презрением к собственным физическим ограничениям – не уникальность.

    А вот полноценного разыгрывающего-центрового мы в НБА до Йокича не видели.

    (не говоря уже о том, что главных успехов в карьере, и личных, и командных, Энтони и Айверсон добились в других клубах, не в «Наггетс»)

    Развитие отдельной игровой позиции или роли

    Окей, если Йокич стал уникальным пасующим центровым, стоит ли его сравнивать с другими легендами «Наггетс», которые повлияли на развитие каких-то элементов баскетбола?

    В «Наггетс» всего 6 раз выводили номера из обращения, и последние два случая – это №12 Фэта Ливера и №55 Дикембе Мутомбо.

    Звездный защитник 1980-х Ливер провел в клубе 6 лет, но стал одним из прототипов разыгрывающего, которого потом искали все 90-е: высокого, способного взять подбор на своем щите и сразу разогнать атаку, сильного в обороне, делящегося мячом, но полезного и без него. В общем, машина для трипл-даблов, рядом с которой может играть второй защитник любого плана и размера – хоть цепной пес Ти Ар Данн, набирающий 3 очка за игру, хоть миниатюрный метатель трехочковых Майкл Адамс, набирающий 20.

    Мутомбо провел еще меньше – 5 лет в «Денвере» – но по его стопам пошли многие другие защитные центровые, которым не хватало чистого таланта, чтобы стать новым Оладжувоном или Робинсоном, но было умение блокировать, подбирать, ставить заслоны, защищать «краску», вколачивать с навеса в кольцо. Без Дикембе давно бы вымерли Бены Уоллесы и Руди Гоберы, Рои Хибберты и Маркусы Кэмби, Хассаны Уайтсайды и Бисмаки Бийомбо (хэй, никто не говорит, что все они добились безусловного успеха в НБА).

    Мы еще не видим последователей Йокича, но они наверняка будут в НБА на более высоких ролях, чем наследники Ливера или Мутомбо.

    Вклад в историю клуба

    Наконец, мы приходим к кандидатуре, которая может поспорить с Йокичем за звание лучшего игрока в истории клуба.

    Алекс Инглиш не был так талантлив, как Мело или Томпсон. Он был одним из множества забивных легких форвардов своей эпохи – пускай и одним из лучших. Он несколько раз попадал в сборную сезона, но и близко не рассматривался как кандидат на MVP, даже в сезон, когда стал лидером лиги по очкам. У него только один финал конференции, и даже тот не доигран из-за травмы.

    Но Инглиш не просто стал лучшим бомбардиром 1980-х (серьезно, именно он набрал больше всего очков в 1980-89 среди всех игроков НБА) – все это десятилетие он играл именно за «Наггетс».

    Лидер клуба в регулярных сезонах:

    • по играм – 837;

    • по очкам – 21645;

    • по передачам – 3679;

    • по победам – 450.

    По всем этим показателям форвард лидирует и в плей-офф. В регулярках же он входит в топ-5 по подборам, блокам и перехватам. Лидер по Матчам всех звезд – тоже он (8 вызовов, четырежды выходил в старте).

    Йокич скоро опередит Инглиша по передачам и наверняка – по победам в плей-офф, но в остальных категориях Алекс опережает Николу в полтора-два раза.

    Что перевешивает – история Инглиша, цельная, но великая только в рамках отдельного клуба, или история Йокича – пока еще где-то в середине повествования, но потенциально великая в рамках всего спорта? Четкого ответа быть не может.

    В рамках проекта «Зал славы НБА» я составлял рейтинг всех игроков каждого клуба (точнее, города, но в случае с «Наггетс» это почти одно и тоже), собирая в одно уравнение все награды, статистику, достижения. По этой системе Инглиш и Йокич – безусловно лучшие игроки в истории команды, заметно оторвавшись от Томпсона, Энтони и Иссела.

    И на данный момент формула ставит Инглиша выше. Но уже к концу сезона, в случае неудачного плей-офф, Йокич должен догнать Алекса. А в случае удачного – и опередить.

    В истории «Денвера» было много заметных игроков, но не было истинно великих.

    Йокич на полной скорости и с опережением всех темпов несется к статусу первого и лучшего.

    Будет удивительно, если к концу карьеры серба останутся хоть какие-то споры о том, кто же главный человек в истории «Денвер Наггетс».

    Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Tim DeFrisco/Allsport, Rick Stewart/Allsport; East News/AP Photo/David Zalubowski; commons.wikimedia.org/Desert Sun, Sport Magazine Archives, Arthur Mouratidis; globallookpress.com/Tim Rasmussen/ZUMAPRESS.com

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