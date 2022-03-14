Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами

Краткая история «Наггетс».

Бывший главный тренер НБА Джордж Карл известен долгой карьерой, скверным характером и острым языком. За длинную (1999 матчей) карьеру в лиге он успел раскритиковать многих игроков, коллег, начальников и соперников. Еще больше – после окончания этой карьеры.

Оказывается, на похвалу будущий член Зала славы баскетбола тоже способен.

(да, в этом году Карла наконец-то включили в число финалистов – возможно, не в 2022-м, но скоро «Яростный Джордж» попадет в Зал)

По мнению Карла, действующий MVP НБА Никола Йокич – лучший из всех великих игроков в истории «Наггетс».

После патриарха клуба Дага Мо, который работал с «Денвером» как главный тренер или ассистент в 70-е, 80-е, 90-е и 00-е, и игрока-тренера-менеджера Дэна Иссела с суммарным стажем в 15 лет, Джордж Карл – лучший специалист по истории «Наггетс».

Он не только 9 сезонов (2005-2013) тренировал эту команду, но как игрок выступал против нее в Американской Баскетбольной Ассоциации, а как тренер – противостоял «Наггетс» в 80-е и 90-е. В том числе именно Карл был по ту сторону одного из главных «апсетов» в истории НБА, когда в 1994 году его «Сиэтл» с Пэйтоном и Кемпом, лидер регулярки, отлетел в первом раунде плей-офф от «Денвера», самой молодой и неопытной команды лиги.

В общем, Джордж следил за самыми разными поколениями «Наггетс».

Никола проводит только седьмой сезон в НБА – хватает ли этого для конкуренции с мифическими фигурами из истории «Денвера»?

Давайте посмотрим, кто у него в конкурентах.

Лучший индивидуальный сезон

Никола Йокич не первый MVP в истории «Денвера». Но он первый MVP в истории «Наггетс».

Парадокс? Совсем нет: «Денвер Наггетс» родом не из НБА, а из Американской Баскетбольной Ассоциации, где изначально играли под названием «Денвер Рокетс». Да, в 1967 году в баскетболе одновременно появились сразу две команды «Рокетс» – «Сан-Диего Рокетс» в НБА (будущий «Хьюстон») и «Денвер Рокетс» в АБА.

(«Рокетс» из СД родились чуть раньше: первым названием «Денвера» вообще было «Ларкс», «Жаворонки», а если уж совсем глубоко копать, то команда планировалась в Канзасе, но там не нашли арену; затем клуб перевезли в «Денвер»; затем его продали новому владельцу, которому не понравилось имя «Ларкс»; все это – до старта первого сезона АБА)

Когда в середине 70-х на горизонте замаячило объединение баскетбольных лиг, денверские «Рокетс» переименовались, чтобы такая мелочь, как название, не помешало переходу в НБА. Но первые 7 лет своего существования денверцы играли под вывеской «Рокетс».

Это были 7 очень посредственных сезонов, лишь одна выигранная серия плей-офф, лишь один сезон с 50 победами. Все это случилось в один год, 1969/70 – благодаря топ-новичку Спенсеру Хэйвуду, который бросил колледж до того, как имел право выйти на драфт НБА по правилам тех лет, а значит, мог играть только в лиге с менее строгим фэйс-контролем.

В АБА Хэйвуд в первый же сезон стал лучшим игроком – 30 очков и почти 20 подборов в среднем за игру (лидер лиги по обоим показателям), практически единогласно его признали MVP. Но после сезона форвард перебежал в «Сиэтл» в НБА, где все еще оставался звездой, но был далек от статуса лучшего игрока лиги.

Глупо опоставлять уровень АБА-1970, где из лучших игроков планеты играли лишь перебежчик Рик Бэрри да сам Хэйвуд, с НБА-2021. Все-таки ранняя АБА оставалась второстепенной лигой, настоящим конкурентом НБА она станет через несколько лет, когда заблистают Ирвинг, Гервин, Гилмор, Мозес Мэлоун.

Лучший индивидуальный сезон в НБА

В 1976-м, после объединения двух лиг, в НБА собрались все лучшие баскетболисты Америки. Но единственный экс-игрок АБА, попавший в первую пятерку первого «современного» сезона НБА-76/77 – это не Ирвинг с гигантским афро и не Гервин с фингер-роллами. Это второгодка Дэвид Томпсон, атакующий защитник/легкий форвард «Денвера».

Кумир Майкла Джордана еще сильнее провел следующий сезон, уступив в голосовании за MVP только Биллу Уолтону и Джорджу Гервину.

Уолтон в том сезоне был признан лучшим, а Гервин отобрал у Томпсона звание лучшего бомбардира – в последний день сезона они шли почти вровень, Дэвид набрал 73 очка, но «Сперс» играли свой матч позже «Денвера», и Джордж обогнал конкурента. Та бомбардирская гонка остается самой плотной в истории – игроков разделило всего 0,06 очка (27,21 против 27,15).

Это был пик карьеры Томпсона в 24 года – после этого пошли наркотики, травмы и тренерская чехарда в «Наггетс». После Дэвида ни один игрок «Наггетс» не подбирался так близко к званию MVP и не попадал в первую пятерку сезона – до Йокича.

Но транзитные сезоны НБА конца 1970-х, когда Берд и Мэджик еще были студентами, когда Карим томился в «Лейкерс» в одиночестве, Уолтон больше лечился, чем играл, а Мозес Мэлоун только выходил на свои пиковые мощности, тоже были менее звездными, чем современная лига.

Лучший результат команды

Индивидуальные заслуги – это хорошо, а как нынешний «Денвер» целиком смотрится на фоне команд прошлого? Привел ли Никола клуб к тем же высотам, что и его предшественники?

Высшее достижение серба в плей-офф – позапрошогодний финал конференции.

Вообще «Наггетс» однажды даже играли в финале – опять же, в АБА, в 1976-м, когда в лиге оставалось всего 7 клубов. За сезон до этого команда под руководством Лэрри Брауна в финал не прошла, зато в регулярке выиграла 77% матчей.

Лидерами команды-74/75 были забивной разыгрывающий Мэк Келвин, универсальный защитник Ральф Симпсон и один из лучших оборонительных форвардов в истории Бобби Джонс, член Зала славы и чемпион НБА в составе «Филадельфии»-83.

Финалисты-1976 перед сезоном усилились еще двумя будущими холл-оф-фэймерами – новичком Томпсоном и одним из лучших игроков АБА центровым Дэном Исселом.

Оба попали в клуб внезапно. Томпсона выкрали у «Атланты» из НБА, когда та предложила первому номеру драфта не подходящую его статусу стартовую зарплату. А Иссел играл за действующих чемпионов АБА «Кентукки», где еще один жадный владелец не захотел тратиться сразу на двух топовых бигменов (вместе с Исселом играл экс-MVP лиги Артис Гилмор). Иссела продали в «Балтимор», только вот клуб успел обанкротиться до старта сезона. Не имея денег на оплату счета от «Кентукки», «Балтимору» пришлось перепродать Иссела в «Денвер».

И если Томпсон был зажигательным бомбардиром, Джонс – связующим звеном между атакой и защитой, а Симпсон – плеймейкером, то Дэн Иссел стал для молодой команды лидером и ключевым игроком. Центровой по прозвищу «Конь» (потому что за 15 лет карьеры ни разу не играл меньше 76 матчей за сезон) в решающей игре полуфинала АБА полностью переиграл экс-одноклубника Гилмора, а затем на пару с Томпсоном бился с «Нетс» в финале, но уступил феноменальному Джулиусу Ирвингу.

Лучший результат команды в НБА

Иссел в итоге доиграет до следующего большого успеха «Наггетс» – финала Запада-1985, к тому моменту 36-летний баскетболист, пугающий соперника своей беззубой улыбкой и точными штрафными, уже будет выходить со скамейки.

А вот следующего финала конференции болельщикам пришлось ждать 24 года – и после него вновь началась засуха в 11 лет, прерванная «Наггетс»-2020.

«Наггетс»-2009, возможно, были ближе всего к финалу НБА (и, соответственно, к чемпионству). Их тренировал как раз Джордж Карл, а звездой был Кармело Энтони.

Мело уже считался одним из лучших игроков НБА, трижды был в сборной сезона, но никак не мог взять хотя бы одну серию плей-офф. В начале сезона «Денвер» обменял Аллена Айверсона на Чонси Биллапса, тем самым нашел правильный баланс – и даже в отношениях Кармело и Карла наступила оттепель.

Мело, Чонс и остальные «самородки» легко прошли «Хорнетс» Криса Пола и «Мэвс» Дирка Новицки в первых раундах, а в финале Запада играли против «Лейкерс». Как и в 2020-м. Как и 1985-м.

Но если в 85-м и два года назад «Денвер» смог выиграть у ЛАЛ лишь одну встречу, то в 2009-м серия против безусловного фаворита растянулась на 6 матчей. Впрочем, Кармело как раз провел ту серию неудачно – после яркого старта Энтони забыл, где корзина: 4 из 13, 3 из 16, 9 из 23, 6 из 17 – с такой бросковой статистикой победить Кобе было невозможно.

Самый талантливый

Может быть, в истории клуба был кто-то более талантливый, чем Йокич, по тем или иным причинам не добившийся личного признания или командных успехов?

Измерить талант – непростая задача. Посмотрим на это с такой стороны – в этом году НБА определяла 75 лучших игроков в своей истории (и определила 76), в это число попали лишь два экс-игрока «Наггетс» – Кармело и Аллен Айверсон. Йокича авансом включать туда не стали, но он только в середине своего пути.

Мело – один из лучших скореров в истории, но это специализация в рамках отдельного баскетбольного таланта. Айверсон – уникальный игрок, изменивший отношение к спортсменам, у которых насколько малые размеры, настолько же мало и уважение к «фундаментальным умениям».

Яркие бомбардиры не редкость. Баскетболисты с презрением к собственным физическим ограничениям – не уникальность.

А вот полноценного разыгрывающего-центрового мы в НБА до Йокича не видели.

(не говоря уже о том, что главных успехов в карьере, и личных, и командных, Энтони и Айверсон добились в других клубах, не в «Наггетс»)

Развитие отдельной игровой позиции или роли

Окей, если Йокич стал уникальным пасующим центровым, стоит ли его сравнивать с другими легендами «Наггетс», которые повлияли на развитие каких-то элементов баскетбола?

В «Наггетс» всего 6 раз выводили номера из обращения, и последние два случая – это №12 Фэта Ливера и №55 Дикембе Мутомбо.

Звездный защитник 1980-х Ливер провел в клубе 6 лет, но стал одним из прототипов разыгрывающего, которого потом искали все 90-е: высокого, способного взять подбор на своем щите и сразу разогнать атаку, сильного в обороне, делящегося мячом, но полезного и без него. В общем, машина для трипл-даблов, рядом с которой может играть второй защитник любого плана и размера – хоть цепной пес Ти Ар Данн, набирающий 3 очка за игру, хоть миниатюрный метатель трехочковых Майкл Адамс, набирающий 20.

Мутомбо провел еще меньше – 5 лет в «Денвере» – но по его стопам пошли многие другие защитные центровые, которым не хватало чистого таланта, чтобы стать новым Оладжувоном или Робинсоном, но было умение блокировать, подбирать, ставить заслоны, защищать «краску», вколачивать с навеса в кольцо. Без Дикембе давно бы вымерли Бены Уоллесы и Руди Гоберы, Рои Хибберты и Маркусы Кэмби, Хассаны Уайтсайды и Бисмаки Бийомбо (хэй, никто не говорит, что все они добились безусловного успеха в НБА).

Мы еще не видим последователей Йокича, но они наверняка будут в НБА на более высоких ролях, чем наследники Ливера или Мутомбо.

Вклад в историю клуба

Наконец, мы приходим к кандидатуре, которая может поспорить с Йокичем за звание лучшего игрока в истории клуба.

Алекс Инглиш не был так талантлив, как Мело или Томпсон. Он был одним из множества забивных легких форвардов своей эпохи – пускай и одним из лучших. Он несколько раз попадал в сборную сезона, но и близко не рассматривался как кандидат на MVP, даже в сезон, когда стал лидером лиги по очкам. У него только один финал конференции, и даже тот не доигран из-за травмы.

Но Инглиш не просто стал лучшим бомбардиром 1980-х (серьезно, именно он набрал больше всего очков в 1980-89 среди всех игроков НБА) – все это десятилетие он играл именно за «Наггетс».

Лидер клуба в регулярных сезонах:

• по играм – 837;

• по очкам – 21645;

• по передачам – 3679;

• по победам – 450.

По всем этим показателям форвард лидирует и в плей-офф. В регулярках же он входит в топ-5 по подборам, блокам и перехватам. Лидер по Матчам всех звезд – тоже он (8 вызовов, четырежды выходил в старте).

Йокич скоро опередит Инглиша по передачам и наверняка – по победам в плей-офф, но в остальных категориях Алекс опережает Николу в полтора-два раза.

Что перевешивает – история Инглиша, цельная, но великая только в рамках отдельного клуба, или история Йокича – пока еще где-то в середине повествования, но потенциально великая в рамках всего спорта? Четкого ответа быть не может.

В рамках проекта «Зал славы НБА» я составлял рейтинг всех игроков каждого клуба (точнее, города, но в случае с «Наггетс» это почти одно и тоже), собирая в одно уравнение все награды, статистику, достижения. По этой системе Инглиш и Йокич – безусловно лучшие игроки в истории команды, заметно оторвавшись от Томпсона, Энтони и Иссела.

И на данный момент формула ставит Инглиша выше. Но уже к концу сезона, в случае неудачного плей-офф, Йокич должен догнать Алекса. А в случае удачного – и опередить.

В истории «Денвера» было много заметных игроков, но не было истинно великих.

Йокич на полной скорости и с опережением всех темпов несется к статусу первого и лучшего.

Будет удивительно, если к концу карьеры серба останутся хоть какие-то споры о том, кто же главный человек в истории «Денвер Наггетс».

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Tim DeFrisco/Allsport, Rick Stewart/Allsport; East News/AP Photo/David Zalubowski; commons.wikimedia.org/Desert Sun, Sport Magazine Archives, Arthur Mouratidis; globallookpress.com/Tim Rasmussen/ZUMAPRESS.com