Хардена все-таки обменяли, «Лейкерс» все проспали, Порзингис – в «Вашингтоне»! Меганасыщенный дедлайн в НБА

Ну что же. Начатая днем дискография Sonic Youth подошла к концу. Обменов в НБА теперь не будет минимум до апреля, а у некоторых клубов – вообще до июля.

Удивительно, что 0 сделок были объявлены сегодня после 23:00, обычно всегда что-то запаздывало, но не в этот раз. Пока не все мелочи известны – например, мы не знаем, кого клубы отчислили, чтобы вместить пришедших игроков. Но узнаем.

Уже завтра все платежные ведомости будут обновлены.

Спасибо, что следили с нами за этим безумным дедлайном!