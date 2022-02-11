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    Хардена все-таки обменяли, «Лейкерс» все проспали, Порзингис – в «Вашингтоне»! Меганасыщенный дедлайн в НБА

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    Самый нервный день в НБА.

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    Главные обмены в дедлайн НБА:

    1. Джеймс Харден переходит в «Филадельфию», «Бруклин» получает Симмонса, Карри, пики 2. Кристапс Порзингис – внезапно в «Вашингтоне»! 3. «Сперс» отдали Деррика Уайта и Таддеуса Янга, скоро выкупят Драгича 4. «Бостон» полностью обновил скамейку 5. Прошлогодние финалисты проводят точечные обмены 6. «Лейкерс» и «Никс» не провели ни одной сделки 7. «Уорриорз» и «Гриззлис» – тоже. Но есть нюанс... 8. Джерами Грант никому не достался

    Роман Сприкут

    Ну что же. Начатая днем дискография Sonic Youth подошла к концу. Обменов в НБА теперь не будет минимум до апреля, а у некоторых клубов – вообще до июля.

    Удивительно, что 0 сделок были объявлены сегодня после 23:00, обычно всегда что-то запаздывало, но не в этот раз. Пока не все мелочи известны – например, мы не знаем, кого клубы отчислили, чтобы вместить пришедших игроков. Но узнаем.

    Уже завтра все платежные ведомости будут обновлены.

    Спасибо, что следили с нами за этим безумным дедлайном!

    Роман Сприкут

    Минисюрприз – «Торонто» отчислит Юбэнкса, полученного в обмене за Драгича вместе с Янгом. Да, у канадцев и так слишком много «больших», но Дрю доказал, что может быть запасным центровым. Увы, в «Сперс» он не сможет вернуться в этом сезоне.

    Контракт Юбэнкса нужен был в обмене, потому что иначе зарплаты Янга было недостаточно для получения Драгича.

    Роман Сприкут

    Ди Джей Огастин и Армони Брукс идут «под нож» в «Хьюстоне». Их отчислили, чтобы провести обмен Тайса на Шредера. Брукса, если другие не заберут с драфта отказов, можно будет потом заново подписать после отчисления Кантера.

    Огастина даже жалко – недавно рассказывал, что очень хочет остаться в городе, где он и его семья живут уже много лет (со старшего класса школы). Не обменяли – но все равно отчислили.

    Роман Сприкут

    Вроде все стихло, но как минимум два действия еще должны произойти: мы узнаем, кто 16-й лишний в составе «Бруклина» и каких двух игроков скидывает «Сакраменто».

    Вообще такие вещи обычно сразу известны, потому что обмены без них не могут произойти. Но в этот раз заминка. Ждем. У меня еще почти весь The Eternal (2009) впереди.

    Роман Сприкут

    «Денвер» подпишет контракт с Демаркусом Казинсом – но опять 10-дневку, а не до конца сезона.

    Что им мешает-то теперь, после дедлайна?

    Роман Сприкут

    Энес Кантер будет отчислен из «Рокетс». Редкий центровой, который не вернется в этом году в «Бостон» – не потому что один раз уже вернулся, осенью, а потому что правила запрещают после обмена и отчисления снова переходить в первый клуб.

    Роман Сприкут

    Не будет обменов и в «Мемфисе».

    Джейлен Смит остается в «Инди». Терренс Росс остается в «Орландо».

    Роман Сприкут

    Чтобы провести обмен с «Вашингтоном», «Даллас» отчислил Мозеса Брауна

    Роман Сприкут

    Джерами Грант остается в «Детройте»

    Один из лучших игроков из команд-аутсайдеров никуда не переходит, «Пистонс» вернутся к обсуждению обменов во время драфта в июне.

    Роман Сприкут

    «Лейкерс» так ничего и не сделали! И «Никс» тоже

    Да уж...

    Роман Сприкут

    У «Селтикс» пять (!) свободных мест в заявке.

    Роман Сприкут

    «Бостон» за этот год успел вернуть всех центровых, которые уходили из команды в 2020-2021 – Хорфорда, потом Кантера, теперь Тайса! Что за странная мания???

    Кто следующий, Тристан Томпсон? Тако Фалл? Венсан Пуарье?

    Роман Сприкут

    В обмене Тайса «Хьюстон» получит Денниса Шредера. А также контракты Энеса Кантера и Бруну Фернанду.

    Роман Сприкут

    Гонг!

    Напоминаю: сообщения о сделках могут еще приходить в течение получаса-часа, поэтому никуда не уходим.

    Важно не то, что до дедлайна информацию слили инсайдерам, а что до назначенного часа документы успели направить в офис НБА на регистрацию (который берет их в очередь и иногда рассматривает уже после дедлайна).

    Роман Сприкут

    💣💣💣 Даниэль Тайс возвращается в «Бостон»

    Роман Сприкут

    «Орландо» приветствует в клубе денежные средства, полученные сегодня в обмене

    Роман Сприкут

    Джейлен Смит, которого только что обменяли, вполне может успеть еще раз сменить команду до дедлайна. К нему есть интерес от других команд, например, от «Денвера».

    Роман Сприкут

    Говорят, «Даллас» очень хотел избавиться от Порзингиса (болельщики «Никс» сейчас потирают руки, потом смотрят на турнирную таблицу и перестают). Даже доплатили пиком второго раунда, чтобы забрать вместо латыша два тоже, прямо скажем, не великолепных контракта.

    Динуидди и Бертанс вместе получают столько же, сколько Порзингис, экономии тут никакой. Разве что их будет потом чуть проще обменять по отдельности.

    У «Далласа» все еще 130+ млн в контрактах на следующий сезон без продленных стартеров Брансона и Финни-Смита.

    Роман Сприкут

    💣💣💣 Кристапс Порзингис в «Вашингтоне»! ААААААА!

    Вот это сюрприз!

    В обратном направлении (вместе с Динуидди) едет другой латыш – Давис Бертанс.

    Роман Сприкут

    💣💣💣 Спенсер Динуидди – в «Далласе»!

    Распродажа в «Вашингтоне» продолжается.

    Роман Сприкут

    💣💣💣 А Аарон Холидэй едет в «Финикс»

    Если у нас вдруг будет повторение прошлогоднего финала, то братья Холидэи будут играть друг против друга.

    Роман Сприкут

    Ну что, кого успеют обменять в последние полчаса?

    Джерами Гранта?

    Майлза Тернера?

    Денниса Шредера?

    Спенсера Динуидди?

    Уасселла Брукреста?

    Роман Сприкут

    💣💣💣 Обмен! Монтрез Харрелл едет в «Шарлотт»

    «Хорнетс» очень нужен был центровой.

    Главный путешественник НБА Иш Смит возвращается в «Уизардс», вместе с ним едет молодой Вернон Кэри.

    Роман Сприкут

    Форвард «Рокетс» Джейшон Тэйт также может сменить клуб. Хороший контракт, невысокий потенциал.

    Роман Сприкут

    «Кливленд» ищет варианты усиления и интересуется Деннисом Шредером, которого до сих пор не сняли с продажи в «Бостоне»

    Роман Сприкут

    «Бруклин», которому нужно свободное место в заявке, ищет варианты трудоустройства запасного центрового Ника Клэкстона. После обмена Драммонда он лишний.

    Роман Сприкут

    Количество игр, которые вместе провели Дюрэнт, Кайри и Харден: 16.

    Роман Сприкут

    Сегодня вечером капитану Кевину Дюрэнту предстоит проводить драфт своей команды на Матче всех звезд. В пуле игроков – Джеймс Харден, уже как представитель «Филадельфии».

    Интересно будет...

    Роман Сприкут
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