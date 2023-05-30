20 комментариев

Нет исторического чуда в НБА. «Бостон» отлетел от «Майами» и доказал: отыграть 0-3 невозможно
В НБА по-прежнему никто не отыгрывается в серии плей-офф со счета 0-3! «Бостон Селтикс» взяли у «Майами Хит» три игры подряд, были фаворитами домашнего седьмого матча – но все-таки проиграли.
За годы существования лиги это уже 151-й пример.
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Как не случилась история? Ультракоротко
«Майами» повел в середине первой четверти, поймал «Бостон» на проблемах с трехочковыми и вообще реализацией бросков, еще во второй четверти нарастил преимущество до +17.
Разница сжималась до семи очков в третьей четверти, но рывком в начале четвертой «Хит» вернули свои 17 и довели до победы очень спокойно.
Как «Майами» выжил? Просто коротко
Конечно, мы разберем детали этого матча гораздо подробнее, вот только основной сюжет.
Возможно, ключевой момент матча и серии случился еще при счете 0:0, на 26-й секунде. Главная звезда «Бостона» Джейсон Тейтум вот так приземлился на левую ногу.
После Тейтум забил один штрафной, и это очко оставалось у него единственным до середины второй четверти. В первой он раньше привычного ушел отдыхать, за семь с половиной минут бросил с игры всего лишь раз (не попал), а Джейлен Браун перехватил контроль не слишком удачно: 3 из 10 с игры, восемь очков за полную четверть.
«Бостон» набрал за 12 минут всего 15 очков. Антирекорд сезона по очкам в первой четвертив такой момент!
За приличным стартом из 4/6 с игры наступил провал: на следующие четыре попадания «Селтикс» понадобилось 23 попытки. За это время «Майами» и сколотил отрыв – рывком 24:6.
«Бостон» забил трехочковый только с 13-й попытки, пока незадрафтованные ноунеймы «Хит» и Джимми Батлер держали реализацию около 50%.
+11 к большому перерыву – не так и много, но только четыре команды в истории седьмых матчей НБА с 1955-го отыгрывали столько за вторую половину, а 40 не могли.
В третьей четверти верилось в новое чудо имени Деррика Уайта, особенно когда он набрал восемь очков подряд за 75 секунд и сократил отрыв до восьми. Но к концу отрезка «Майами» вернул +10 – а это уже 67:0 по опыту четвертых четвертей «Хит» в плей-офф.
И действительно. Вместо Уайта в главного героя превратился Калеб Мартин, «Хит» еще и рванули 7:0 в начале четвертой, чтобы закрыть серию.
0:151.
«Майами» – команда, прошедшая в плей-офф только через плей-ин, и то со второго шанса – в финале НБА!
Ноунеймы затащили «Майами» в финал НБА! Разгромили «Бостон» в седьмом матче
Споэльстра, Батлер, Адебайо. Кто стоит за самым невероятным сюжетом плей-офф НБА
Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer
Как выброшенный белый флаг.
Но надо признать что Майами взяли себя в руки и довольно спокойно забрали 7 матч, красавчики, не сломались.
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Автору надо разобраться, где лево, где право. Путается, судя по фотографии
В этой серии был за Маями, но сам по себе нейтральный. Хотелось интересный седьмой матч. Рад победе Хит, персонально за Джимбо. Здорово, что победили так уверенно.
Но какую же кучу говна вывалил Бостон... Ждал баскетбол, а не порнуху с лепреконами.
Плашка была ,что 67-0 в истории Майами про +10 в 4 четвертях в плей-офф