20 комментариев

НБА для начинающих
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Нет исторического чуда в НБА. «Бостон» отлетел от «Майами» и доказал: отыграть 0-3 невозможно

Джимми Батлер Джимми Батлер
Джейсон Тейтум Джейсон Тейтум
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Майами Майами
Бостон Бостон
Калеб Мартин Калеб Мартин
Баскетбол Баскетбол

В НБА по-прежнему никто не отыгрывается в серии плей-офф со счета 0-3! «Бостон Селтикс» взяли у «Майами Хит» три игры подряд, были фаворитами домашнего седьмого матча – но все-таки проиграли.

За годы существования лиги это уже 151-й пример.

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Как не случилась история? Ультракоротко

«Майами» повел в середине первой четверти, поймал «Бостон» на проблемах с трехочковыми и вообще реализацией бросков, еще во второй четверти нарастил преимущество до +17.

Разница сжималась до семи очков в третьей четверти, но рывком в начале четвертой «Хит» вернули свои 17 и довели до победы очень спокойно.

Как «Майами» выжил? Просто коротко

Конечно, мы разберем детали этого матча гораздо подробнее, вот только основной сюжет.

Возможно, ключевой момент матча и серии случился еще при счете 0:0, на 26-й секунде. Главная звезда «Бостона» Джейсон Тейтум вот так приземлился на левую ногу.

После Тейтум забил один штрафной, и это очко оставалось у него единственным до середины второй четверти. В первой он раньше привычного ушел отдыхать, за семь с половиной минут бросил с игры всего лишь раз (не попал), а Джейлен Браун перехватил контроль не слишком удачно: 3 из 10 с игры, восемь очков за полную четверть.

«Бостон» набрал за 12 минут всего 15 очков. Антирекорд сезона по очкам в первой четвертив такой момент!

За приличным стартом из 4/6 с игры наступил провал: на следующие четыре попадания «Селтикс» понадобилось 23 попытки. За это время «Майами» и сколотил отрыв – рывком 24:6.

«Бостон» забил трехочковый только с 13-й попытки, пока незадрафтованные ноунеймы «Хит» и Джимми Батлер держали реализацию около 50%.

+11 к большому перерыву – не так и много, но только четыре команды в истории седьмых матчей НБА с 1955-го отыгрывали столько за вторую половину, а 40 не могли.

В третьей четверти верилось в новое чудо имени Деррика Уайта, особенно когда он набрал восемь очков подряд за 75 секунд и сократил отрыв до восьми. Но к концу отрезка «Майами» вернул +10 – а это уже 67:0 по опыту четвертых четвертей «Хит» в плей-офф.

И действительно. Вместо Уайта в главного героя превратился Калеб Мартин, «Хит» еще и рванули 7:0 в начале четвертой, чтобы закрыть серию.

0:151.

«Майами» – команда, прошедшая в плей-офф только через плей-ин, и то со второго шанса – в финале НБА!

Ноунеймы затащили «Майами» в финал НБА! Разгромили «Бостон» в седьмом матче

Споэльстра, Батлер, Адебайо. Кто стоит за самым невероятным сюжетом плей-офф НБА

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?
610 голосов
«Денвер»
73%
Денвер
«Майами»
27%
Майами

20 комментариев

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A. V.
Всё равно круто с 0-3 на седьмую игру вытянуть, ну разве не так?
+7
-2
+5
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Адильхан Абдусаламов
Ответ A. V.
Всё равно круто с 0-3 на седьмую игру вытянуть, ну разве не так?
Зеленые,что с лицом ?
+5
0
+5
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DevilBrO
Ну история случилась, ибо это первый случай где команда вернулась с 0-3 и проиграла у себя дома
+3
0
+3
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Azamat Abdukadyroff
Так вот почему Батлер все время улыбался,знал что все так закончится
+5
-2
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muxaNIK
А разговоров то было. На главной выкатили семь причин что бостон победит, ну дела.
+2
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Артём Громов
Очень крутой Майами. Я на 100% верил в победу Бостона, если честно 😅
+2
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Капудастик
Понравилась белая пятёрка от Бостона в конце.
Как выброшенный белый флаг.
+2
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Тиксон
Эх, Бостон...
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0
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Montenegro Serbian
Ответ muxaNIK
А разговоров то было. На главной выкатили семь причин что бостон победит, ну дела.
Я смотрю в комменты массово подъехали желающие оттоптаться на Бостоне. Но я как нейтральный болельщик могу сказать, что реально с большой долей вероятности можно было ставить на то, что после возвращения с 0:3 в 3:3 в серии, Бостон на нереальном психологическом кураже возьмёт 7 игру.
Но надо признать что Майами взяли себя в руки и довольно спокойно забрали 7 матч, красавчики, не сломались.
+1
0
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Денис Кёнигсберг
В финале без гсв, лал и Бостона. Красота.
+1
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barsuk611
Главная звезда «Бостона» Джейсон Тейтум вот так приземлился на правую ногу
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Автору надо разобраться, где лево, где право. Путается, судя по фотографии
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-1
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Новый Орлеан
Ответ Капудастик
Понравилась белая пятёрка от Бостона в конце. Как выброшенный белый флаг.
Скорее как неизбежное будущее, когда негры скопытятся.
0
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Новый Орлеан
Ответ Денис Кёнигсберг
В финале без гсв, лал и Бостона. Красота.
ГСУ. У - Уорриорз.
0
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DevilBrO
Ответ A. V.
Всё равно круто с 0-3 на седьмую игру вытянуть, ну разве не так?
уже круто да? )))) несчастные фанаты зеленой подливы
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Van
Болельщиков Майами поздравляю!

В этой серии был за Маями, но сам по себе нейтральный. Хотелось интересный седьмой матч. Рад победе Хит, персонально за Джимбо. Здорово, что победили так уверенно.

Но какую же кучу говна вывалил Бостон... Ждал баскетбол, а не порнуху с лепреконами.
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bars911
Против лома (статистики) не попрешь!
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YOKODZUMA
Я понимаю что ьейтум голеностоп повредил. Но чего он тогда на площадку то шёл? Финал конференции седьмой матч. Тут на одной ноге не выиграешь
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Timourfirst
67:0 по опыту седьмых матчей

Плашка была ,что 67-0 в истории Майами про +10 в 4 четвертях в плей-офф
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& Co1366
Чуда не произошло, победила реальность.
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spawn0
Усохли бостонщики)))
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