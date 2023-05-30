20 комментариев

В НБА по-прежнему никто не отыгрывается в серии плей-офф со счета 0-3! «Бостон Селтикс» взяли у «Майами Хит» три игры подряд, были фаворитами домашнего седьмого матча – но все-таки проиграли.

За годы существования лиги это уже 151-й пример.

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Как не случилась история? Ультракоротко

«Майами» повел в середине первой четверти, поймал «Бостон» на проблемах с трехочковыми и вообще реализацией бросков, еще во второй четверти нарастил преимущество до +17.

Разница сжималась до семи очков в третьей четверти, но рывком в начале четвертой «Хит» вернули свои 17 и довели до победы очень спокойно.

Как «Майами» выжил? Просто коротко

Конечно, мы разберем детали этого матча гораздо подробнее, вот только основной сюжет.

Возможно, ключевой момент матча и серии случился еще при счете 0:0, на 26-й секунде. Главная звезда «Бостона» Джейсон Тейтум вот так приземлился на левую ногу.

После Тейтум забил один штрафной, и это очко оставалось у него единственным до середины второй четверти. В первой он раньше привычного ушел отдыхать, за семь с половиной минут бросил с игры всего лишь раз (не попал), а Джейлен Браун перехватил контроль не слишком удачно: 3 из 10 с игры, восемь очков за полную четверть.

«Бостон» набрал за 12 минут всего 15 очков. Антирекорд сезона по очкам в первой четвертив такой момент!

За приличным стартом из 4/6 с игры наступил провал: на следующие четыре попадания «Селтикс» понадобилось 23 попытки. За это время «Майами» и сколотил отрыв – рывком 24:6.

«Бостон» забил трехочковый только с 13-й попытки, пока незадрафтованные ноунеймы «Хит» и Джимми Батлер держали реализацию около 50%.

+11 к большому перерыву – не так и много, но только четыре команды в истории седьмых матчей НБА с 1955-го отыгрывали столько за вторую половину, а 40 не могли.

В третьей четверти верилось в новое чудо имени Деррика Уайта, особенно когда он набрал восемь очков подряд за 75 секунд и сократил отрыв до восьми. Но к концу отрезка «Майами» вернул +10 – а это уже 67:0 по опыту четвертых четвертей «Хит» в плей-офф.

И действительно. Вместо Уайта в главного героя превратился Калеб Мартин, «Хит» еще и рванули 7:0 в начале четвертой, чтобы закрыть серию.

0:151.

«Майами» – команда, прошедшая в плей-офф только через плей-ин, и то со второго шанса – в финале НБА!

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer