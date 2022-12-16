63 комментария

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Могу поздравить всех болельщиков НБА, следующие несколько месяцев нашей жизни будут чуть краше и увлекательнее, несмотря на все внешние факторы.

Плей-офф стартовал, а значит, пора сделать самые смелые прогнозы (за которые будет стыдно позже) и порассуждать о шансах на титул каждой команды.

Спасибо, что заглянули

Откровенных статистов в этом году нет, но есть команды, чьи шансы выглядят ниже, чем у других оппонентов. Пару слов о них.

«Бруклин»

Могу назвать себя фанатом этого «Бруклина».

Вообще собрать команду из вингов планировал Уджири, но что-то пошло не так, и, судя по всему, концепцию придется менять уже в ближайшее межсезонье. Винг-тим из «Бруклина» же образовалась как бы случайно, Ирвинг взорвал рынок, и понеслось.

Эти «Нетс» более командные, выглядящие как действительно солидная сборка ролевых игроков. И да, этот «Бруклин» прям очень неудобен практически любой команде: здесь вполне можно выставить состав, где есть Клэкстон, Джонсон, Финни-Смит, Бриджес и О’Нил. Мечта любого фаната, который хочет болеть за команду без попсовых звезд и видеть самоотдачу в обороне.

В общем, «Нетс» прикольные, но будем реалистами, полгода назад на Бриджесе ставили крест как на игроке, который может вырасти в самостоятельную опцию в атаке. Помогла неудачная случайность, когда произошла травма Букера, а остатки Криса Пола собрать не удалось, Бриджес просто взял и начал выполнять роль Букера.

Микэл не только научился играть пик-н-ролл, но и брать на себя броски с хэндоффа, с движения, в изоляциях. Если честно, то преображение Бриджеса – это заявка на звание самого универсального игрока следующего сезона, ведь эффективность Микэла сохранилась и в защите. Его игра не выглядит случайностью, он стабилен, и начало плей-офф показало, что уже сейчас его можно называть претендентом на Матч всех звезд следующего года.

Бриджес – лидер лиги по эффективности бросков после хэндоффов после перехода в «Нетс». Это 27 игр, треть сезона. Да, Бриджес вполне может быть первой-второй опцией в атаке, но некоторые вещи он делать не умеет, так они ему и не нужны. Например, он не плеймейкер и даже нелепо и неправильно просить от него розыгрыш, учитывая его недавнее преображение.

Микэл – полноценная звезда, самый похожий игрока на Кавая со времен Кавая, но он звезда последние 30 матчей. «Бруклин» может быть очень неприятным, но это команда, которая пока не имеет ни идентичности, ни стабильного костяка, ни противоядия против Эмбиида.

И тут мы переходим к главному: Бриджес эффективен пока не благодаря, а вопреки системе «Нетс», команде нужен розыгрыш, Клэкстон должен лучше ставить заслоны, да и вообще здесь не хватает мысли в атаке.

Интересно, но свайп вправо.

«Майами»

Если включить любую игру «Хит» в этом сезоне в последней четверти, то вы увидите, как команда уступает пару очков, инфографику, что последние n очков набрал Джимми Батлер, а, открыв более подробную статистику, узнаете, что встречу проваливает Адебайо или Хирро, а Лаури травмирован.

Споэльстра рискнул и попробовал пересобрать команду по сезону – отказался от зоны в пользу персональной опеки и разогнал темп игры, даже местами реанимировал Лаури. Только проблема не в этом, а в том, что просто это и так уже прыжок выше потолка «Майами». Здесь банально нет второй опции в атаке.

Вопросы есть и по Адебайо.

Именно в этой команде Бэм – твиннер, застрявший между позициями игрок.

Круто, когда твой центровой может после подбора разгонять атаку, особенно, если в твоей команде есть движение игроков и система заслонов, но в «Хит» этим не пользуются. Взгляните на «Кингс» и Сабониса, а ведь Адебайо умеет все то же самое.

Интересно, если твой центровой чувствует себя прекрасно, владея мячом, но бессмысленно, если его скиллсет состоит из «два пиха плечом, один корявчик», сам по себе перенос мяча со своей половины на чужую не имеет смысла.

В общем, Адебайо так и остается пока что непонятым игроком для системы «Хит». Вроде умеет все, но и ничего конкретно в этой системе. Возможно, Споэльстра что-то придумает, а возможно, Бэму стоит задуматься о будущем.

«Атланта»

Применимо к «Атланте» можно только посочувствовать, что они потеряли время с Макмилланом.

Постараюсь коротко: статья о тех, кто может гипотетически выиграть чемпионат, «Атланта» точно не может, и кажется, что именно она будет самой слабой командой плей-офф.

Почему?

Снайдер только пришел в команду, и по ходу сезона изменить что-то будет трудно, почти невозможно.

Да и попала «Атланта» на «Бостон», если взять все команды лиги, то «Атланта» в сезоне не играла ни против кого настолько плохо, как против «Селтикс». 0-3 и худшие цифры по проценту попадания.

«Никс»

Команды Тибодо – это всегда не про гениальное нападение, движение без мяча и тактически продвинутый баскетбол. Зато про изменение игроков, их рост и развитие.

«Нью-Йорк» впечатляет, но как только мы взглянем чуть дальше, то увидим уйму проблем.

Очевидное – среди людей, которые провели минимум 2000 минут на площадке, больше всех игроков «Никс». Они уже бегают в режиме плей-офф на дистанции чемпионата. Когда и другие перейдут в этот режим, эффект «Никс» потухнет.

Второе – нападение команды, построенное на изоляциях и скидках, это прошлый век. Особенно, когда ваша главная звезда – Джулиус Рэндл, чья игра в плей-офф на несколько уровней хуже.

Третье – вы весь сезон не можете защищаться против пик-н-ролла и выходите на команду, которая только их и катает.

В общем, героическая смерть, как и у любой команды Тибодо будет достойным финалом. Хотя, может, и не в первом раунде.

«Тоттенхэм»

«Миннесота»

Команда Финча, безусловно, сделала все, чтобы провалить этот сезон. Хотя к чести тренера сам-то он держится молодцом и вот в последней игре достал Никейла Александра-Уокера из ниоткуда, но взглянем на список косяков:

Подписала Гобера (да, да, я помню, как мне рассказывали еще пару лет назад, что Руди-то хороший игрок, и глупая «Юта» неправильно его использует, эх, времена). Кстати, этому материалу скоро будет 3 года. Проблема даже не в подписании Руди, а в том, что из всех стартовых центровых лиги нет никого более неподходящего под баскетбол Финча. Посмотрите историю пар бигменов (Казинс-Дэвис, Йокич-Пламли). Гобер вообще ни о том.

Получила травмы в самый неподходящий момент: Наз Рид, Джейден Макдэниэльс

Поссорилась между собой и устроила самую нелепую драку среди одноклубников со времен драки Неджада Синановича против Ха Сон Чжина

«Миннесота» – в вакууме очень хорошая команда, она вполне неудобна для «Денвера» за счет игры быстрым темпом, частых проходов и скоростного транзишина, но, чтобы это работало, нужно использовать Таунса в роли полноценного центрового, а иначе Йокича можно спрятать на Гобере. Рискнет ли Финч? Нет, а значит, рассуждать дальше пока нет смысла. Ждем момента, когда анонимный генеральный менеджер расскажет о том, что ему предлагали француза, книжку «основы пик-н-ролла» и пару пиков за Кесслера.

«Лейкерс»

С «Лейкерс» обратная ситуация, они становились лучше постепенно и подошли к плей-офф в статусе команды, которую называют как подарком судьбы в плей-офф, так и скрытым контендером.

Истина как раз посередине.

«Лейкерс» правда стали сильнее за счет здоровья Дэвиса и появления Вандербилта, который оказался универсальным игроком защиты, способным и в «краске» подстраховать, и на периметре сыграть против Эдвардса.

Но насколько хороши «Лейкерс»?

Тяжело судить, они не провели ни одного стабильного отрезка по ходу регулярного чемпионата.

С одним Леброну точно повезло.

После травмы Адамса (20 января) net рейтинг команд (имеется в виду «Мемфис») примерно одинаковый, у «Лейкерс» даже выше, и будем честны, сейчас это две средние команды (11-е место против 14-го), которым повезло выйти друг на друга.

У Леброна хорошие шансы попасть во второй раунд, но, кажется, это максимум. «Лейкерс» любят быстрый темп, но одно дело это делать против «Рокетс», «Чикаго» и «Юты», а другое против «Мемфиса», который играет так несколько лет, а вот в плане здоровья и выносливости я уже не поставлю на Леброна и Ко. Большая серия будет и у Дэвиса против Джексона, который номинируется на DPOY, это хорошая возможность подтвердить свои притязания на награду делом, правда, вероятность того, что Энтони посадит на фолы Джексона уже к 3-й четверти также высока.

Другой ключевой фактор – пик-н-ролл «Мемфиса», а, вернее, что выберет «Лейкерс»? С одной стороны, можно поставить Вандербилта на Морэнта и заставить того страдать всю игру, но оставить всех снайперов «Мемфиса» открытыми, потому что «Лейкерс» на периметре в сезоне выглядят очень плохо. С другой, можно бросить Морэнта на периметре, заставив бросать из-за дуги его корявые 30% и закрыть всех снайперов. Оба варианта имеют право на жизнь, но серия точно не должна заканчиваться легким проходом одной из сторон.

Липовые контендеры

«Мемфис»

Я могу понять любовь к «мишкам» со стороны болельщиков и рядовых любителей НБА. Это просто, «Гризлис» – отражение юношеского максимализма, который мы все проходили, по которому мы скучаем, который дает надежду и силы на совершения.

И, как у любого подростка, у «Мемфиса» все гротескно и преувеличено.

Вот Диллон Брукс говорит о каком-то противостоянии, а по факту лишь подкидывает темы для обсуждения в подкаст Дрэймонда Грина.

Вот разговоры о династии, которая не была даже в финале конференции.

Вот Джарен Джексон, которому пока хватает здоровья и сил играть в стиле джек-рассел-терьера – прыгать на каждый мяч, который видит. Так-то он молодец, но говорить серьезно о том, что он заслужил DPOY больше, чем Брук Лопес – это не уважать баскетбол, рим-протектора и защиту как таковую.

Вот Джа Морэнт зачем-то после возвращения выходит со скамейки. Большого смысла в этом нет ни для Джа, ни для команды, которая проводила неудачный отрезок.

Да даже стиль игры команды – во многом сплошной гротеск.

Морэнт делает n раз красивые попытки данков, в которых нет смысла. И здесь вспоминается великая характеристика Дуайта Ховарда от Билла Симмонса :

«Ховард хочет лишь бегать как сумасшедший, перепрыгивать через оппонентов, пару раз за игру колотить мяч в кольцо, блокировать пару бросков за пределы площадки, играть мускулами, улыбаться фанатам на трибунах и интервьюировать самого себя в перерыве матча»

Что ж, Джа Морэнт хочет просто носиться от кольца к кольцу, делая 20 данков, как минимум, 10 попыток данков года, танцуя Гридди , показывая каждый раз серьезное лицо в стиле гангстера.

И в этом весь «Мемфис» – команда-преувеличение.

Мы рассуждаем о том, насколько хорош Морэнт, Бэйн и Джексон, но команда разваливается после травмы Адамса, который и был самым полезным игроком у «Гризлис».

Мы ставим Дженкинса в топ тренеров лиги, но не задаемся вопросом, почему Брукс и Джексон продолжают хватать глупые фолы, а Морэнт собирает тупые блоки.

Мы прогнозируем им будущее, но не обращаем внимания, что они не развиваются уже несколько лет.

«Гризлис» – еще и команда-эмоция, способная продать себя, влюбить в себя и очень хорошо отвлекающая внимание от собственных проблем и ошибок.

Получается замкнутый круг.

Молодые, желающие признания играют на эмоциях и атлетизме, этим хорошо себя продают и дают результат на дистанции регулярного чемпионата, маскируя собственные проблемы и минусы, а в плей-офф, когда наступает другой баскетбол, обыденно умирают и, что самое обидное, игнорируют анализ собственных ошибок, рассуждая больше о том, что они обязательно наверстают все через год.

Да, да.

Проблемы команды Дженкинса не только в головах и отсутствии опыта, но и на площадке, где с 23 января, после травмы Адамса, они показывают лишь 14-й NET рейтинг, играя в баскетбол среднего качества. Забавно, но именно крупная версия Джейсона Момоа делала команду настолько уникальной и сильной. Здесь и подборы на щите, здесь и пространство за счет заслонов, здесь и банальное умение отдать передачу при скрине. Не хочется повторяться, но Адамс – важнейший игрок команды.

Без Стивена команда Дженкинса не развалилась, но не знает, как создать необходимое давление на чужое кольцо (отсутствие Кларка тоже добавляет сложностей), да и проблемы с заслонами для того, чтобы организовывать взлетную полосу Морэнту.

И с таким резюме «Мемфис» выходит в плей-офф со второго места. Заслуженно, но второе место тоже было получено за счет длинной скамейки, хорошей работы офиса и желания играть на максимуме в каждой встрече регулярного чемпионата.

Ждать от этого «Мемфиса» чего-то серьезного странно, и, возможно, даже в первом раунде у них будет куча проблем.

«Кливленд»

Вот правда, что из себя представляет Биккерстафф?

Мы помним, как он был в плей-офф во главе «Рокетс», но с того времени прошло 8 лет!

С одной стороны, кто еще делал ставку на пятерку с тремя семифутерами в современном баскетболе?

С другой, ну, как нельзя научить Окоро хотя бы показывать движение в нужную сторону и организовать такое однотипное нападение с коллективом, где есть Митчелл, Гарлэнд и Мобли. Это преступление!

Я даже собирался сделать отдельную категорию – неизвестность.

К чести «Кавальерс», они очень хорошо делают, то что умеют.

Да, это классическое пик-н-ролльное нападение, которое против зонной защиты сваливается в бесконечные изоляции. «Юта» последних лет – лучший пример.

«Кливленд» – 26-е по скорости передвижения в атаке, 26-е по дистанции и последние по темпу во всей лиге.

Вообще аналогий с «Ютой» слишком много.

Та же структура атаки, тот же принцип для скамейки – попытка играть через изоляционных скореров вроде Леверта (аналогия с Кларксоном) и защита, где все же есть изменения. Если «Юта» гоняла игроков с периметра на средние, то «Кливленд» старается загнать соперников совсем в «краску», встречая дуэтом из башен. Работает? Да. «Кливленд» имеет лучший защитный рейтинг в лиге и плох только против команд, где есть 2-3 подвижных шутера одновременно на площадке.

И несмотря на все это, глядя на «Кливленд», не покидает ощущение, что вы каждый день ездили на работу на «Ладе» (=«Юта»), проводя по часу в пробке, а потом купили «Феррари«, чтобы стоять тот же час в пробке. Ресурсы команды используются очень ограниченно. Как команда, где есть Митчелл, Гарлэнд, Грин, Леверт, Мобли, Осман может идти лишь 26-м месте по количеству спот-ап бросков?

Я захожу периодически на популярные форумы команд НБА, и бедные болельщики «Кавальерс» за 3 месяца написали 3 больших статьи под заголовками:

«Прогресс Айзека Окоро поможет забыть о проблемах форварда».

«Почему подписание Дэнни Грина станет ключевым фактором сезона».

«Как Карис Леверт выводит команду на новый уровень».

И это правда, каждый из них хорош по-своему, но атака команды будет все равно идти по принципу – сыграть пик-н-ролл, бросить или отойти назад и попробовать изоляцию.

Взгляните на движение игроков команды при атаке, посчитайте, сколько из них движется после того, как заняли позицию на периметре.

Ничего в этом плохого нет, но такие команды не выигрывают чемпионат.

Браун против Керра

«Сакраменто»

Мы любим этих «Кингс» хотя бы за красивые истории, за то, что они теперь не неудачники, и за то, что у Майка Брауна получается.

Сабонис, который нашел свою команду и стал претендентом на MVP.

Фокс, прошедший за год путь от «я никогда не проигрывал так много, как в «Кингс»» до лучшего клатчера лиги.

Киган Мюррей, играющий как ветеран в первый же год.

Любой болельщик НБА, который смотрел в этом году достаточно игр «Кингс», поставит их в рейтинг любимых коллективов. Они играют, получая удовольствие от взаимодействий и от того, что знают, как побеждать красиво.

И да, нужно отличать сенсации и выскочек от команд, которые действуют системно.

Эти «Кингс» действительно выглядят как команда, способная удивить, и напоминают их соперников по первому раунду – «Голден Стэйт», но напоминают пока что только в момент становления, в 2014 году, когда те проигрывали «Клипперс».

Без шуток и лишнего пафоса, но первый раунд ответит на многие вопросы о «Сакраменто» в этом сезоне. Нет, они еще не контендер, но Браун создал очень качественный коллектив, и это сильно отличает «Кингс» от «Мемфиса» или «Денвера».

«Наггетс» или «Гризлис» умрут при выключении звезд из игры, «Сакраменто» зависит от звезд в меньшей степени. Здесь куда важнее, что каждый понимает свою роль в системе.

Тренер Ник пару месяцев назад хорошо разобрал нападение «Кингс», так что я перескажу основные тезисы и посоветую вам глянуть видео на досуге.

Если коротко, то всю атаку «Кингс» можно разделить на 2 части и 1 важное дополнение.

Важно, что в зачатке любой комбинации количество потенциальных вариантов развития атаки должно быть больше одного. Играй и адаптируйся – популярный принцип современных команд в НБА, и «Кингс» можно назвать адептами этой идеи. Это кардинально отличается от «Кавальерс», где в атаке участвуют 2 игрока, «Филадельфии», где один, или «Денвера», где все крутится в голове у Йокича. Вот Фокс получает мяч, Мюррей уже двигается по периметру, Хертер идет вглубь, чтобы выбежать из под заслона Сабониса, а Барнс показывает движение на позицию Хертера. Звучит просто? В динамике просто ад для защитников, которые должны сменяться, бегать между заслонами и замечать новые комбинации, которые появляются в момент движения.

2. Сабонис. Домантас в топ-6 MVP, и это заслуженно. Обладая таким игроком, как литовец, можно сделать нападение еще сложнее. Именно он главный игрок команды и даже без мяча делает многое для развития атаки. Вот он ставит заслон на выход игрока, вот он с мячом делает вид, что играет хэндофф с Хертером, а затем отдает бэкдор на Барнса, а вот он просто играет миссматч, потому что соперник запутался.

Про хэндоффы Сабониса стоит сказать отдельно. Никто в истории не играл их так часто и так хорошо, ниже краткая справка. Сабонис сыграл их больше, чем Йокич, Адебайо и Шенгюн вместе взятые. Чтобы вы понимали, второе место в истории у Йокича с 858 попытками за сезон, тремя годами ранее. Хэндофф Сабониса очень эффективен еще и по причине №1 – хэндофф «Кингс» никогда не гарантирует, что это будет именно хэндофф.

3. Фокс. Деаарон менее важен, чем Сабонис, но он тоже звезда. Проблема в том, что система хоть и работает, но в ключевой момент именно Деаарону приходится брать инициативу на себя и играть клатч. Он – лучший игрок последних минут по сезону – больше всего очков в среднем за клатч (5), лучшие проценты (52,9%). Ну и Деаарона наконец-то поместили в систему, где даже его минусы не так заметны. Да, он по-прежнему не лучший шутер, хоть и научился бросать средние. Главное – его скорость позволяет ломать защиту и запускать серию разменов, а его игра без мяча в этих «Кингс» может быть вполне успешна, ведь ему больше не нужно быть основным плеймейкером команды.

Не важно, как создавать пространство – броском Карри или скоростью Фокса, главное создавать.

Фокс расцвел, и посмотрите, как сейчас он эффективен со средней? В первой игре его держали почти все попеременно, но Фокс был прекрасен и попутно установил пару рекордов для игрока, проводившего первую встречу в плей-офф.

Единственная проблема «Кингс», что они попали, возможно, под самого неудобного соперника плей-офф – «Голден Стэйт», который знает, как играют «Кингс», и лучше остальных понимают, как это ломать. Хотя справедливости ради это работает в обе стороны.

«Голден Стэйт»

Есть несколько моментов, которые смущают.

Первое: тезис «Против Сабониса некому защищаться» абсурден сам по себе. Грин и Луни не раз показывали уровень защиты против любого соперника лиги, так что это вранье.

Второе: тезис «Уиггинс – будет ключевым фактором серии» тоже достаточно странный. Эндрю великолепный защитник на мяче, но он достаточно средний игрок, когда нужно бегать через заслоны и читать нападение, где большая часть атаки развивается без мяча. То же самое и с Кумингой, но в еще большем масштабе, Джонатан очень плохо читает игру, особенно таких соперников, как «Кингс», да и поставить Уиггинса с Кумингой здесь почти не на кого. Барнс, Мюррей бегают в основном без мячей, а против Фокса должен быть кто-то побыстрее, например, Пэйтон.

Третье: Грин будет ключевым фактом всей серии. Именно его подсказки партнерам должны сыграть решающий фактор, потому что будем честны, эти «Кингс» пропустят достаточно даже против среднего нападения «Голден Стэйт». Другой вопрос: насколько вообще Пул, Куминга, Муди и остальные способны выполнять эти подсказки и играть головой в обороне на уровне плей-офф? Да, они чемпионы, но в этом сезоне их оборона дала сильную трещину.

Четвертое: то, что нельзя объяснить ни цифрами, ни логикой. Игра на выезде от «Голден Стэйт», что это? Дома – 5-й Net рейтинг, в гостях – 23-й. Сомневаюсь, что это связано с гостевой атмосферой, но если так, то плохие новости, у «Кингс» преимущество домашней площадки и самые громкие болельщики в лиге.

Грубо говоря, обе команды не идут на первых ролях в списке фаворитов в плей-офф, но их серия должна получиться интересной, и что важно, после победы можно получить «Лейкерс» или «Мемфис», которые удобны обоим по стилю. В общем, есть вероятность, что победитель серии вполне может оказаться финалистом конференции.

На стороне «Голден Стэйт» опыт, но их сезон показал, что даже с учетом этого не так просто держать защиту на чемпионском уровне.

Первая игра против «Сакраменто» показало многое.

Например, что у «Голден Стэйт» нет защитника против Фокса – провалились почти все: Грин, Донте, Уиггинс.

Транзишин-нападение команды тоже работало на ура, и «Голден Стэйт» делает базовые ошибки даже в элементарных ситуациях, когда нужно просто разобрать игроков в защите.

Очевидно, что этот «Голден Стэйт» не так хорош, как год назад. Что еще важно, на фоне всех защитных проблем, ухода Брауна и внутренних конфликтов, эти «Уорриорс» уже встретили соперника, который может быть опаснее, чем любой из прошлогодних. Вдумайтесь, «Денвер», «Даллас» прошлого года – это совсем не те команды, которые могли вскрыть оборону Керра, «Мемфис» тоже и не умеет играть против соперников, где система заставляет думать хотя бы на 2 хода вперед. Причины поражения «Селтикс» известны давно всем, вы играли против лучшей защиты лиги в баскетбол через изоляции. Эти «Кингс» – лучшее нападение, которое встречал «Голден Стэйт» за последние 2 года в плей-офф, и это на фоне проблем, описанных выше, не говоря уже о том, что Майк Браун работал с Керром слишком долго. В общем, легко точно не будет.

«Клипперс»

Весь сезон я рассуждал о том, что проблемы «Клипперс» не такие значительные, как кажется, если команда будет здорова к плей-офф.

Однако «Клипперс» живут по закону Мерфи, и если может пойти не так, то обязательно пойдет не так.

Поэтому «Клипперс» перед плей-офф лишились Пола Джорджа, вышли на неожиданно оказавшегося в конференции Дюрэнта да еще и с Уэстбруком в составе. Может, они правда прокляты?

Проблема Лю даже не в том, что они встретили Дюрэнта в первом раунде без здоровой второй звезды, а что именно против «Финикса», они максимально уязвимы.

Любимая игра Тайрона – это гибкость и попытки чередовать маленькую пятерку, быстрый темп с нападением, построенным на изоляциях. Против «Финикса» это будет трудно сделать.

В том смысле, что посадить Зубаца, когда у соперника есть Эйтон – это рискованная история, которая не факт, что сработает хотя бы частично. Не сказать, что «Финикс» стал ужасен в обороне после обмена Бриджеса и Джонсона. Да, хуже, но на этом отрезке они 11-е со своей защитой, что не элитно, но близко к этому.

Соответственно, если не получится играть быстрый темп, то пользы от Уэстбрука снова не будет, а это еще мы не говорим о том, что Каваю придется защищаться против Дюрэнта на дистанции всей серии.

«Клипперс» – парадокс, их больше всех обвиняли в искусственной сборке звезд и взрыве рынка, но в итоге в плей-офф они оказываются командой с наименьшим числом готовых звезд (один Кавай). Посудите сами – Йокич/Мюррей, Сабонис/Фокс, Джа/Джексон/Бэйн, Дюрэнт/Букер/Пол, Карри/Грин/Томпсон, Леброн/Дэвис/Расселл, Таунс/Эдвардс. В общем да, самая невезучая франшиза лиги подтверждает свой статус, а жаль.

Почти, но нет

«Филадельфия»

Когда я придумывал название рубрики, то решил, что в ней должна быть «Филадельфия», а первая ассоциация с «76-ми» – это как раз фраза, вынесенная в заголовок этой части материала.

Думали, буду говорить опять о Риверсе? Надо бы, но вообще не стоит, ситуация плюс/минус идеальная для Дока и чем-то напоминает «Бостон» 2008 года. Чуть-чуть.

Вот вам атакующий защитник на спаде, который был очень хорош ранее, бигмен-звезда, из Харриса и Макси можно собрать одного Пирса…

Ладно, последнее – несерьезно.

Насколько вообще нужен Риверс этой команде?

Очевидно, что Харден понимает игру на уровне 3-5% лучших за всю историю НБА, а Эмбиид по уровню таланта входит в самый элитный топ игроков, аналогично за всю историю лиги.

Они разберутся, что делать даже с учетом того, что подходят друг другу меньше, чем Зайон Уильямсон и культура американского фастфуда.

Нет, серьезно. Они так и не научились играть и взаимодействовать на элитном уровне, но даже это их не останавливает.

Вот, например, что пишет Рич Хоффман, наверное, главный журналист, специализирующий на команде, после победы на «Селтикс»:

«В решающем тайм-ауте слово взял Харден и попросил поставить Харриса на данк-спот, а Такера в нужную позицию для броска».

Я это говорю не для принижения статуса Риверса, он чемпион НБА, чего там принижать, а для того, чтобы показать, насколько близок гений Хардена как игрока к тому, чтобы забрать матч одной хорошей комбинацией.

И все же – какова вероятность того, что «Филадельфия» сможет затянуть за счет индивидуального мастерства (и только его) соперника в 7 матчей, где решающую атаку можно выиграть таким образом?

Хм, почти нулевая.

Откроем статистику по игрокам, получающим двойную опеку. В топ-6 Эмбиид и Харден, которые в сумме дают 37 владений на двоих, когда их опекают, как минимум, 2 человека. У команды 27-й темп и 96 владений за игру. Понимая, что это плей-офф, смело добавляем паре лидеров еще 3-4 владения и получаем, что почти половину всех атак команды Харден и Эмбиид будут играть под двойной опекой.

С одной стороны понятно, на то он и плей-офф, а с другой – слишком много спорных факторов вокруг.

Харден и его ментальные проблемы в плей-офф

Эмбиид и его ментальные проблемы в плей-офф

Риверс и его ментальные проблемы в плей-офф

И это забавно.

Если говорить обезличенно, у «Филадельфии» идеальная команда плей-офф современности.

У них есть бигмен, которого можно опекать только вдвоем, а к тому же он с броском, а значит, его почти везде надо опекать вдвоем. Вокруг достаточно снайперов («Филадельфия» в топ-10 и по частоте и по эффективности спот-ап бросков), а значит, вокруг всегда достаточно пространства (снайперы + два игрока на Джоэле) и есть вторая атакующая опция.

По эффективности изоляций здесь тоже полный порядок. По частоте и эффективности Харден+Эмбиид в топе лиги. Они даже наладили странное взаимодействие (не то, об отсутствии которого я говорил выше) – каждый умеет выполнять вспомогательную функцию, если второй хочет играть изоляцию. Растягивать, уводить защитника, помогать расстановкой игроков, это отмечают оба. Это идеальная современная команда плей-офф.

Возвращаясь к личностям. Союз Хардена, Эмбиида и Риверса надежен как швейцарские часы «Rol E Xi». У нас нет гарантий, что все они перенесут свой уровень на плей-офф, такого просто никогда не было, так с чего бы этому взяться сейчас?

К тому же «Филадельфия» хороша на дистанции регулярки, но плохо играет против топ-команд, а если и побеждает их, то за счет уникальных перфомансов звезд. Это не работает в плей-офф, где тренерский штаб соперника работает полторы недели, чтобы разобрать тебя вдоль и поперек. «Филадельфия» хороша, но не адаптивна, она так и не исправила свои проблемы: корявую ротацию, где некоторые четверти, как третья (23-и по сезону), полностью выпадают, или игру против команд быстрого темпа, где «Филадельфия« не умеет защищаться. Против 10 самых быстрых команд лиги «Филадельфия» выиграла только 3 сезонные серии («Индиана», «Сперс», «Шарлотт» и «Атланта»). Да, Харден умеет сбивать темп и даже диктовать его, но этого мало.

Я восхищаюсь Эмбиидом и Харденом, мало кто понимает, какой уровень вовлеченности в игру у этих двоих, но вам не хватает гибкости, адаптивности и универсальности. Вы самая усредненная команда лиги.

«Денвер»

Отбросив всю лирику, не понимаю, кто и почему считает «Денвер» претендентом на титул.

Опять же, как и в случае Дока Риверса, не очень хочу останавливаться на Майке Мэлоуне как потенциальной причине неудачи в плей-офф.

У команды 15-я защита по сезону, о каком чемпионстве вы говорите?

Лишь у «Голден Стэйт», «Клипперс», «Никс» и «Кингс» защита хуже, но суть даже не в цифрах, а в том, что «Денвер» правда очень плох в защите и абсолютно смирился с этим.

Сезон-21/22, защита «краски» – 73% (30-е место)

20/21 – 74,8% (30-е место)

19/20 – 67,8% (20-е место)

Сезон 22/23 – 74,9% (29-е место)

Никогда команда, которая защищала так плохо «краску», не выигрывала чемпионат, именно поэтому я не верю и сейчас. Этого просто никогда не происходило.

Мэлоун – не Мэлоун, не важно.

«Денвер» 4 года играет в защите без изменений и чего-то нового. Никола Йокич никогда не будет защитником даже среднего уровня, это просто данность, которую нужно принять и пытаться скрыть. Как за 4 года нельзя было придумать хотя бы ловушки, хотя бы элементарную зону или подстраховку вингами для вашей главной звезды?

В вашем стартовом составе из игроков, способных защищаться в плей-офф – Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Гордон защищается только в лоб и на мяче, Мюррей только на подстраховке, Портер и Никола ужасные защитники в любой игре НБА.

Хорошо, я диванный критик со Sports, но «Атлетик», «Рингер», «BBallbreakdown», «Thinking basketball» за последние месяцы выпускали большие материалы касательно проблем «Денвера» в защите, и никто не сказал, что «Наггетс» решил хотя бы часть проблем.

«Денвер» в числе худших команд по игре против пик-н-ролла, спот-ап бросков и изоляций. Это все часть баскетбола плей-офф, и, как это решить, неизвестно.

Мы помним серию «Денвера» против «Финикса», где в Портера били все кому не лень, а «Наггетс» просто продолжал играть в привычном темпе, и это лучшая иллюстрация того, что их может ожидать в этом году.

Вопросы и к офису команды. За все время вы подписали КСП и Брауна, как защитников, Гордона, но это спорное усиление на своей половине, и да, мы любим Йокича, но пора быть реалистами.

Контендеры

«Финикс»

Про команду Монти Уильямса откровенно сложно сказать что-то плохое. Да, был провал год назад, но, как сказал Паша Хрусталев про серию с «Маверикс»: «Это скорее можно назвать чем-то метафизическим, чем логическим».

Да, пожалуй, это так.

Прежде чем порассуждать о том, что может пойти не так, напишу аргумент, который упоминает каждый автор о «Финиксе» в последние месяцы.

Кевин Дюрэнт – это Кевин Дюрэнт.

Нет, вы подумайте. Первый игрок в истории с линейкой 55%+40%+90%.

И это не ролевой, а основная звезда команды, берущая на себя большую часть бросков.

В лиге не так много людей, которые могут сделать жизнь Дюрэнта труднее.

И да, даже несмотря на то, что с первым же таким игроком «Финикс» встретится уже в первом раунде, все равно нужно сказать, что Дюрэнт – это только вершина айсберга нападения «Санс», а после него идут Букер, Пол, Эйтон.

Но именно Дюрэнт – гарант того, что ничего метафизического не сможет произойти в этом году, ведь на всем Западе из игроков, способных защищаться против него, есть только Кавай, отчасти Уиггинс да Вандербилт.

Даже в плохой день для «Финикса» здесь будут дежурные 30 очков.

Так что залог успеха команды прост: Кевин Дюрэнт должен быть здоров.

Дальше все несколько сложнее.

Весь сезон команда играла в интересный баскетбол, построенный на пик-н-роллах, движении из-под заслонов, хаосе внутри периметра и большом количестве бросков со средней дистанции.

И затем они подписали лучшего игрока в истории по броскам со средней.

И знаете что? Многие ожидали, что игра «Финикса» станет менее сложной, ведь помните, после прихода Дюрэнта в «Голден Стейт» Керру пришлось играть через изоляции и пик-н-роллы.

Здесь этого не произошло.

Дюрэнт очень органично зашел в команду и стал дополнением, элитным, но не ломающим все.

Уникальность «Финикса» в том, что в их составе можно делать Дюрэнта игроком, который действует без мяча и остается эффективным в роли обычного (почти) спот-ап шутера. И это то, чего не хватало «Санз», больших возможностей из-за дуги.

Теперь давайте посмотрим другую атаку, где Дюрэнт опять остается в углу без опеки.

Понимаете, о чем я? Атака «Финикса» умеет буквально все, и, в отличие от соперников, они могут играть и системно, и индивидуально.

Теперь пару слов о защите.

Все ожидали, что оборона после обменов пострадает больше всего, но этого не произошло.

При общем 7-м рейтинге, если взять период после обмена, то «Финикс» имел 6-й рейтинг защиты.

Добавил Окоги, стал лучше Крэйг, но и не забывайте, что и Дюрэнт – вообще-то элитный защитник. Взгляните на его защиту против Эдвардса при получении:

Смущает только несколько моментов.

Во-первых, «Финикс» точно не выглядят самой здоровой командой.

Во-вторых, игры, в которых принимал участие Дюрэнт – это достаточно легкий отрезок, и, возможно, мы его перехваливаем.

В-третьих, Монти Уильямс в прошлом плей-офф показал, что он упрям и не всегда хорошо читает игру.

В-четвертых, это «Финикс». Вы знаете, что исторически эта команда страдает даже тогда, когда все идет по плану.

«Бостон»

В предыдущих материалах было сказано уже слишком много о том, насколько это хорошая команда с гениальным нападением и как хороши отдельные игроки, так что пора озвучить это опять.

«Бостон» может проиграть титул этого года только самому себе.

На Востоке всего две команды, которые могут претендовать на чемпионство.

«Милуоки» выглядит более спокойным и уверенным на дистанции регулярного чемпионата, но вы видели их игры с «Селтикс»? Они уступили 21 и 41 очко в двух матчах из трех, выиграв только встречу, в которой не было Смарта, Тейтума и Брауна.

По сути это иллюстрация того, что «Селтикс» при своей игре может выносить даже уверенных «Бакс» с их стабильной системой защиты.

Но в чем у команды действительно проблема – это с ситуациями, когда игра идет не по их плану, и здесь вылезает то, о чем говорят весь сезон: Маззулла и его решения по ходу встреч.

Кто смотрит игры «Бостона» часто, мог заметить, что когда Джо в очередной раз забыл взять тайм-аут вовремя, он его все-таки берет и дает время команде обсудить все между собой. Сам он говорит, что иногда игрокам нужно дать время для самоанализа.

Так-то оно так, но точно ли именно этому составу можно так доверять?

Это не Гарнетт, Пирс и Аллен, которые могли не просто самостоятельно решать, что им делать, но и в целом не нуждались в тренере как в фигуре, которая будет объяснять что делать на площадке.

Возьмем пример, игра с «Ютой».

117:116 в пользу «Селтикс», их владение и 55 секунд до конца матча. Защита «Юты» – 4 на периметре, Агбаджи на Тейтуме, Кесслер в краске. Что делает Тейтум? Идет в «краску» бросать через 4 руки и одного из лучших рим-протекторов сезона, а в следующей атаке «Джаз» просто игнорирует игрока в проходе.

117:118 в пользу «Джаз», тайм-аут «Селтикс». 35,3 секунды до конца, мяч получает Тейтум, переходит половину и просто бросает в лоб из-за дуги.

Точно ли эти игроки знают, как нужно делать в решающие минуты?

Это не говорит о том, что Тейтум – плохой баскетболист, но ему нужен тренер, возможно, больше, чем какой-либо звезде в лиге.

У Джейсона 35% в клатче по сезону, и это один из худших результатов по лиге, учитывая объемы бросков, которые он берет в решающие минуты.

В итоге проблема комплексная и была хоть и заметна на дистанции регулярного чемпионата, но не так критична: Маззулла берет тайм-ауты поздно и плохо работает в них.

Во всем остальном «Селтикс» если не безупречны, то в здоровом состоянии пугающе хороши.

У них даже решились проблемы с центровым, сейчас они могут использовать Хорфорда, Уильямса или Мускалу, каждый подходит под разные ситуации и дает необходимую гибкость.

Их движение в атаке прекрасно, их защита – хуже, но тоже близка к идеальному, потому что, в отличие от других команд, они могут включать персональную опеку на дистанции почти всего матча.

Я часто рассуждал о том, что некоторые офисы команд не доработали к плей-офф, но тут все идеально по части состава, и да, все зависит от самого «Бостона» и только от них. Убежден, что если у всех команд плей-офф отнять тренеров, то «Селтикс» почти наверняка выиграли бы титул без шансов для оппонентов.

«Милуоки»

Буду честен, при условии, что все три команды-контендера находятся в здоровых составах, поставлю «Бакс» на третье место.

Другое дело, что уверенность, излучаемая «Бакс», которые играли большую часть сезона без своей второй звезды настолько зашкаливает, что если в плей-офф у соперников что-то пойдет не так, а это «Финикс», который проклят чуть меньше, чем «Клипперс» и «Селтикс», чей тренер ошибается в элементарных ситуациях, то команда Янниса сразу становится если не лучшей, то самой надежной.

И здесь важно упомянуть, что «Бакс» и Буденхольцер стали намного интереснее в плане тренерских решений по ходу матчей.

Давайте посмотрим на влияние тайм-аутов в игре «Бакс».

Фантастическую эффективность, которую демонстрируют «Бакс» после тайм-аутов, недавно объяснил ассистент Майка в интервью «Атлетику». Кстати, делал это Чарльз Ли, основной претендент на позицию главного тренера «Пистонс» в следующем сезоне.

Принцип «Use it or lose it» заключается в том, что, если у тебя остаются тайм-ауты, которые сгорят, когда останется меньше 3 минут до конца игры, то бери их без раздумки.

Ли приводил пару примеров. Так, в 2019 году у команды был тайм-аут, который они использовали между штрафными Кармело Энтони. Кажется глупостью? Да, но статистика показывает, что тайм-аут между штрафными снижает эффективность следующего броска на 4% из-за потери игрового ритма.

Энтони промазал, если что.

Другой пример, общий, без конкретики и заключается в том, что этот тайм-аут помогает в решающий момент успокоить игроков перед ключевыми минутами, дать лучшее осознание происходящего, которое часто теряется по ходу встречи.

Такой микроменеджмент команды выглядит сильнее, чем у Монти Уильямса и Джо Маззуллы.

Второй важный момент в разговоре о «Бакс» – их защита и Брук Лопес. Не знаю, зачем в этом сезоне говорят о трех претендентах на DPOY, ведь Брук показывает абсолютно уникальный уровень защиты кольца. В лиге нет более умного игрока внутри периметра, способного так перекрывать движение игроков, выдавливать соперников из зоны, заставляя бросать неудобные броски. К тому же, «Бакс» качественно усилились Краудером, которого и правда недооценивают. Джей помогает разгружать Холидэя, Картера и Мэттьюза, он не всегда успевает на ногах, но зато понимает куда ему нужно привести оппонента, чтобы тот был во владениях Брука. И это мы еще не сказали о том, что у «Милуоки» лучший страхующий лиги – Яннис.

Напоминает отчасти «Юту» Гобера? Да, но у тех не было Янниса, а на периметре у них бегали люди, которые были не в состоянии отзащищаться самостоятельно без помощи центрового. Здесь же достаточно игроков, которые могут действовать и персонально. Помните, как Холидэй выключил Пола во время финала?

Единственный путь к победе над «Бакс» – большое количество снайперов, удачный день и стена против Янниса.

«Селтикс» показали, что могут поставить галочку по каждому пункту, но у «Бакс» остались козыри – это маленькая пятерка с греком на позиции центрового, которую можно использовать активнее, а еще очевидный факт, что лидеры команды будут играть больше в плей-офф, а значит, матчи будут точно более напряженными, чем в регулярном чемпионате, а напряженные игры уже решаются за счет тренеров и микроменеджмента. Сильнее ли тут «Бостон»? Не уверен, но все ждут именно эту битву за финал на Востоке.

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