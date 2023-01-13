Сделал фото с Шугой из BTS, закусился с Уэстбруком, подарил два овертайма крутыми трешками – Лука Дончич красиво победил Леброна

Трипл-дабл тоже получился.

Не просто так Леброна Джеймса прозвали «Королем» – его правление действительно дольше, чем у остальных суперзвезд. Но две недели назад Леброну стукнуло 38. С каждым сезоном все громче разговоры о преемнике.

И вряд ли на эту роль кто-либо когда-либо подходил лучше, чем Лука Дончич – только защитник «Далласа» сравним с Джеймсом одновременно и по харизме, и по популярности, и по уровню игры в первые сезоны НБА (свою первую статуэтку MVP Леброн взял в 24; Дончичу как раз столько будет в феврале – и прямо сейчас у букмекеров он фаворит на награду вместе с Йокичем).

Сегодня у Леброна и Дончича была вторая встреча в текущем сезоне, после матча на Рождество. Прошло меньше месяца, а обе команды выглядят уже намного увереннее: «Даллас» не восьмой на Западе, а четвертый, «Лейкерс» на той же 13-й строчке, но уже с основательными претензиями на зону плей-ин.

После дня рождения Джеймс выдал вообще сумасшедший отрезок для баскетболиста любого возраста: за 5 игр он в среднем набирает 35 очков, 10 подборов, 8 передач. И в четырех из этих пяти матчей победа осталась за «Лейкерс», которые набрали хороший ход перед возвращением в строй Энтони Дэвиса; единственное поражение на этом отрезке – матч в Денвере, который Леброн пропускал.

Но пятый матч 38-летнего Леброна все-таки завершился поражением, хотя сам он провел 46 (!) минут на паркете.

За эти 46 минут Король смазал все 7 трехочковых. А претендент на трон просто не давал своей команде проиграть.

Лука был готов к софитам нового шоу против «Лейкерс» еще лучше, чем в Рождество, когда он приехал на матч на ретро-авто, в ковбойских шляпе, сапогах и галстуке. Сегодня словенец начал купаться в лучах славы еще до матча, попозировав для фото с кумиром молодежи рэпером Suga из корейской группы BTS.

(в недели после футбольного ЧМ, который выиграл представитель их главного конкурента, Nike стала активно проводить промокампании силами своих послов, в том числе такие акции на матчах НБА – то Мбаппе приедет на игру «Бруклина» в гости к Дюрэнту, то вот амбассадор бренда Шуга отметится на матче Леброна и Дончича)

Во время игры Дончичу уже было не до светских мероприятий, потому что «Лейкерс» не отпускали соперника, даже уступая 15 очков в начале третьей четверти. Уже привычно агрессивные выходы Уэстбрука со скамейки запасных (у него лучший +/- во второй половине) не всегда приносили очки, но держали лос-анджелессцев в тонусе.

Агрессия Уэстбрука вылилась и в прямую конфронтацию с Лукой, когда игрок «Лейкерс» жестко вытеснил плечом словенца в борьбе за мяч, после чего Дончич решил выразить недовольство. До физического контакта не дошло, помирились мгновенно, но напряжение интересной игры подтвердилось:

Правда, этот момент «спровоцировал» сам Лука. Ведь произошел он в овертайме, а овертайм – заслуга как раз Дончича. За несколько секунд до конца основного времени он уже собрал трипл-дабл (27+11+10), но к этой минуте «Лейкерс» не просто догнали соперника, но и вели три очка.

Трехочковый «в клатче»? Это территория Луки!

Лука, может быть, и не отберет MVP у Йокича в этом году, но одна награда точно у него в кармане – новый приз НБА лучшем игроку в концовках имени Джерри Уэста.

Потому что после одного броска на овертайм Лука, как ни в чем не бывало, выполнил такой же (правда, не в последней атаке, но не менее важное попадание). Просто сравните эти два степбэка:

Через пару владений в такой же ситуации Леброн попытался ответить, но сегодня с трехочковым у Джеймса был полный разлад.

«Даллас» в итоге довел второй овертайм до победы 119:115 – счет, более привычный для регулярных 48 минут, а не 58.

Лука накопил 35 очков, 14 подборов и 13 передач. У Леброна – 24+16+9, у Уэстбрука – 28+7+5, и эти мощные статистические линейки просто меркнут перед выступлением Дончича.

«Изматывающий матч, большая борьба, большая нагрузка. Два овертайма, много минут. Нам нужно было сохранять концентрацию, мы справились с этим. Победа есть победа.

Трехочковые на последних секундах? Это мои броски с отшагиванием. Мы уступали 3 очка, я должен был бросать из-за дуги», – так подвел итоги игры словенец.

У Леброна были другие итоги: лидер «Лейкерс» остался очень недоволен судейством.

Особенно Джеймса и других представителей ЛАЛ расстроил вот этот момент после первого клатч-трехочкового Луки, когда в ответной атаке судьи не зафиксировали нарушение на трехочковом Троя Брауна из «Лейкерс»:

Но даже злой и разочарованный Леброн, кроющий арбитров во время матчей и интервью, после финального свистка отмечает потрясающее выступление соперника.

Именно Король первым пошел поздравлять Луку с победой.

Официальная передача короны, кажется, уже скоро.

Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports