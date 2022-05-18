Что нужно знать о финале Запада, если только сейчас включился в НБА

Лука или Стеф?

Привет! Вы в блоге «НБА для начинающих», где мы знакомим читателей с миром НБА в самых простых и понятных терминах и историях. Сегодня попытаемся подготовить вас к финальной серии Западной конференции между «Голден Стейт Уорриорз» и «Даллас Мэверикс».

Впервые с 2011 года в финале Запада не будет ни первой, ни второй сеянной команды – и если присутствие «Голден Стейт» среди сильнейших никого не удивляет, то «Даллас» стал главным сюрпризом этого плей-офф. И не собирается останавливаться.

Разберем основные моменты предстоящего противостояния за Кубок Оскара Робертсона и выход в финал НБА.

Контекст

Постчемпионское похмелье «Уорриорз» затянулось чуть дольше, чем планировалось. После 5 финалов подряд в 2015-2019 (победа и поражение до перехода Дюрэнта; две победы и поражение с Дюрэнтом) и последовавшего ухода Кевина из команды «Голден Стейт» сначала упал на дно из-за бесконечных травм – последнее место в лиге в 2020-м – а затем серо провел сезон-20/21 и не прошел барьер плей-ин.

Но в этом году воссоединилась классическая троица команды – Стеф Карри, Дрэймонд Грин и пропустивший два года Клэй Томпсон. В плей-офф «Воинам» не доставили особенных проблем ни «Наггетс» с двукратным MVP Николой Йокичем, ни прошлогодние обидчики «Гриззлиз».

А ведь во второй половине сезона «Уорриорз» совсем не так круты, как в первой, когда они лидировали в лиге. В то же время «Даллас» начинал сезон крайне плохо, вступал в 2022-й с отрицательным балансом побед-поражений, но затем после двух недель в лазарете вернулся Лука Дончич – и «Даллас» с каждым месяцем играет все лучше.

Обмен Кристапса Порзингиса в «Вашингтон» еще и очевидно избавил «Мэверикс» от нараставших проблем с командной химией – «прибавление путем вычитания». Теперь «Даллас» – это Дончич, знающие свое место помощники и очень полезные ролевики.

Лидеры

В четвертый сезон в НБА Лука Дончич выиграл первую серию плей-офф в заокеанской карьере, затем сразу и вторую, а попутно бьет самые разнообразные рекорды. В решающей игре против лидера сезона «Финикса» Лука был готов обыграть соперника вообще в одиночку.

Перед стартом плей-офф словенец получил травму и пропустил первые три матча, но после возвращения показывает потрясающую игру: 31,5 очка в среднем (второй в этом плей-офф после Янниса, и результативность только растет). Кстати, на данный момент Лука по карьере уступает только Майклу Джордану по результативности в истории плей-офф.

Как и Дончич, Стеф Карри получил травму в самой концовке регулярки. К первому раунду он восстановился, но в серии с «Денвером» выходил в необычной для себя (да и для любой суперзвезды) роли запасного. Эксперимент был удачный, но его решили не продолжать: всей команде как будто комфортнее, когда Стеф играет с самого старта.

Карри проводит на площадке в плей-офф самое малое время за карьеру (всего 33 минуты, это даже меньше, чем в регулярке, хотя обычно у лучших игроков – наоборот) и показывает худший процент попадания из-за дуги (лишь 36%, до того в плей-офф было 40% в среднем – и это большая разница). Но никто не сомневается, кто самый опасный игрок в составе «Голден Стейт».

Главные помощники

Или все-таки сомневаются? Лука Дончич назвал ключом к игре «Уорриорз» другого соперника – Дрэймонда Грина. «Он не лучший игрок в атаке, но он влияет на игру во всех остальных категориях, поэтому я его очень уважаю», – яснее и не скажешь. Дрэймонд, как обычно, лидирует в ГСВ по передачам, подборам, блокам – тот исключительный тип суперзвезды, которому не нужно набирать очки для этого статуса. Цемент защиты, диспетчер нападения и самый громкий голос НБА.

В системе «Далласа» нет такого же ключевого элемента – не считая Дончича, конечно. Но при этом сейчас у Луки есть замечательный помощник в атаке. Джейлен Брансон (23 очка в среднем) лучше многих готов к напряжению плей-офф – он двукратный чемпион «Мартовского безумия» в составе университета Вилланова.

25-летний Брансон (неограниченно свободный агент этим летом) заявляет о себе как о топ-игроке и вполне может в ближайшие сезоне дебютировать на Матче звезд – вопрос лишь в том, в какой команде.

На Матче всех звезд в этом году кроме Карри и Грина присутствовал еще один игрок «Голден Стэйт» – Эндрю Уиггинс. Но в плей-офф он пока совсем не звезда – с возвращением в строй Томпсона и взлетом молодого Джордана Пула канадцу достается незаметная роль защитника и ролевого снайпера. Ее он выполняет прилежно, но на таких стадиях плей-офф от игрока на максимальном контракте принято ожидать большего.

Ветераны, за которых хочется поболеть персонально

Андре Игудала привык к перстням и финалам – недавно он провел 6 подряд, а в первом вообще был признан MVP. Но возвращение с «Голден Стейт» в финальную серию может стать красивым аккордом в карьере 38-летнего Дре. Три года назад он оказался слишком дорогим контрактным балластом для команды, но не обиделся на ГСВ за расставание и прошлым летом вернулся доигрывать за минималку. Пока он не играет из-за травмы шеи – по ходу серии против «Далласа» может вернуться в строй. Дополнительный защитник против Дончича не помешает в любом случае.

У «Далласа» в составе только один игрок старше 31 – за него болеют всегда и везде, но не потому, что хотят для ветерана чемпионскую гайку под занавес карьеры. Это…

Кто еще может быть знаком тому, кто видел 0 игр НБА?

…Громадный центровой «Далласа» и экс-игрок ЦСКА и «Нижнего Новгорода» Бобан Марьянович, а точнее, «Эрнест» – первый киллер, которого одолел (книгой) Киану Ривз в третьей части «Джона Вика».

Ключевое противостояние

Только три команды имели в этом сезоне положительный баланс встреч с «Голден Стейт». Первые две – «Денвер» и «Мемфис» – уже нарвались на возмездие от ГСВ в плей-офф.

Третья, как вы догадались, «Даллас» – очень неприятная команда, в первую очередь, для Стефа Карри. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр уже предполагает, что его визави Джейсон Кидд повторит стратегию из последних матчей между клубами, когда на Карри в концовках матча постоянно выбегали два защитника, стоило ему пересечь центральную линию. Против активной защиты «Мэвс» в этом году Стеф набирает в среднем лишь 20 очков.

У Дончича, для сравнения, 33 очка в среднем за четыре матча против ГСВ – с большим числом штрафных и передач. Его сменщик – еще один двухметровый разыгрывающий Спенсер Динуидди – тоже успешно играл против «Голден Стейт» в этом году. «Мэвз» – это команда, которая никому не проиграет в габаритах.

Многие ставят на андердога «Даллас» именно из-за предыдущих дуэлей звезд – Дончич всегда вскрывал оборону «Уорриорз» и разматывал любого защитника, а вот у Карри были очевидные проблемы против команды Кидда.

Исторические предпосылки

В 2007 году «Голден Стейт» под слоганом «We Believe» («Мы верим») сотворил одну из самых больших сенсаций в истории американского спорта. Он не просто выбил уже в первом раунде плей-офф фаворита, этим фаворитом была 1) лучшая команда регулярки 2) с MVP в составе, 3) еще и игравшая за год до того в финале НБА. В то время как для ГСВ это был первый плей-офф за 13 лет.

«Даллас» Дирка Новицки болезненно пережил то поражение, но за несколько лет перестроился и к 2011-му стал чемпионом. ГСВ же быстро вернулись туда, где и пребывали все 00-е – в нижнюю часть турнирной таблицы. Откуда вынырнули с новой молодой звездой – выбранным на драфте Стефом Карри.

Удивительно, но встреча в 2007-м была первой в истории двух команд, сейчас – лишь вторая. Когда «Даллас» был силен, «Голден Стейт» бедствовал, и наоборот.

Кто выйдет в финал НБА?

Букмекеры называют «Голден Стейт» фаворитом всей чемпионской гонки. Перед стартом сезона в них тоже верили больше, чем в любого из оставшихся конкурентов (хотя ставили и ниже действовавших чемпионов «Бакс» и провалившихся в итоге «Лейкерс» и «Нетс» – в общем, доверять предсказаниям в НБА не стоит).

Прогнозы ведущих статистических моделей:

FiveThirtyEight – 54 на 46 в пользу «Далласа»

ESPN BPI – 58 на 42 в пользу «Голден Стейт»

Basketball-Reference – 63 на 37 в пользу «Голден Стейт»

Более подробный рассказ о том, что ждет нас в этой серии:

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Alex Goodlett, Tom Pennington, Ron Jenkins