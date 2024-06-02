Флик не против забрать у «Баварии» еще одного игрока для «Барселоны». Он чемпион трех стран

По данным сразу двух авторитетных изданий − Bild и L'Equipe − Ханси Флик хочет, чтобы «Барселона» приобрела у «Баварии» Кингсли Комана.

Клуб серьезно заинтересован в подписании француза, однако на данный момент потенциальная сделка не продвигается.

Мюнхенская «Бавария» готова продать вингера «за приемлемую сумму» этим летом. У Комана контракт до 2027 года, а его оценочная стоимость составляет 50 млн евро.

Несмотря на то, что Коман − технически одаренный вингер с голевым чутьем, его главной проблемой является травматичность. Даже в этом сезоне он провел более 120 дней вне игры и до сих пор не восстановился после своей последней травмы.

Сообщается, что «Барса» хочет приобрести левого вингера этим летом, а Нико Уильямс и Луис Диас − другие варианты на позицию.