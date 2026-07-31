Под занавес сезона Фермин Лопес заработал перелом плюсневой кости – до мундиаля тогда оставалось около месяца, а «Барселона» уже решила все задачи в Испании. Полузащитник провел достойный сезон и этим летом почти наверняка стал бы чемпионом мира в составе «красной фурии».

Мечту футболиста перечеркнуло повреждение. Если взглянуть на аватарки звездных испанцев «блауграны», станет совсем грустно. У всех – фото с кубком мира, а у Фермина – темная картинка с Бэтменом.

И так было ясно, что игроку приходится тяжело. Наконец Лопес сам рассказал о своих переживаниях:

«Это было худшее лето в моей жизни, без сомнений. Все складывалось отлично – я чувствовал себя на пике формы, а потом случилась травма. Сначала я даже не мог смотреть матчи сборной Испании. Это было тяжело, потому что я тоже хотел быть там и играть, ведь находился в своей лучшей форме.

Но победа сборной значила очень многое и для меня. Это моя страна, это мои партнеры по команде, особенно игроки «Барселоны», которые были в составе Испании. Эта ситуация многому меня научила, я многое понял. Но должен признать – эта травма стала для меня настоящим ударом.

Сейчас моя цель – вернуться после травмы с огромной мотивацией, и я чувствую, что полностью готов. В прошлом сезоне я показал свою ценность и то, чем могу помочь команде. Теперь в новом сезоне мне нужно продолжать развиваться и играть на том же уровне, что и раньше».