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  4. Анатолий Байдачный: «ФИФА и УЕФА себя уничтожат. Юго-Восточная Азия во главе с Китаем и Россия будут на передовой. Европа скоро станет задворками, ее мнение мало кого уже интересует»

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Анатолий Байдачный: «ФИФА и УЕФА себя уничтожат. Юго-Восточная Азия во главе с Китаем и Россия будут на передовой. Европа скоро станет задворками, ее мнение мало кого уже интересует»
Байдачный: ФИФА и УЕФА себя сами развалят, на первые роли выйдет Россия.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный отреагировал на бойкот УЕФА в связи с планами ФИФА.

Ранее УЕФА опубликовал заявление о готовности отказаться от участия европейских команд в чемпионате мира, если ФИФА продаст часть прав на турнир частным инвесторам. Совет выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

«Это разборки ФИФА и УЕФА, в которых мы не участвуем. У них все время что-то не получается. Все началось с того, что Инфантино решил отменить красную карточку игроку сборной США [Балогуну] по просьбе Трампа. В любой другой стране он бы этого не сделал. Ему надо было написать заявление и уходить. Так поступают нормальные мужчины. Но Инфантино этого не делает.

Потом паузы [на водопой] во время матчей – это уже не футбол, а хоккей. Этих чаепитий в играх быть не должно, футбол ломается. Так нельзя поступать ради какой-то рекламы. Видимо, в 2030 году собираются придумать еще какой-то бардак, поэтому УЕФА выступил.

Мое мнение, что на территории США нельзя проводить никаких соревнований. Деньги застилают и уничтожают все. Если Россия – член УЕФА, значит, тоже надо поддерживать их позицию.

Не переживайте, ФИФА и УЕФА себя развалят. До этого осталось недалеко. Тогда на первые роли выйдет Россия. Просто сейчас пока никак не выйти. Но потом ФИФА и УЕФА себя уничтожат.

Мой прогноз: очень скоро Европа станет задворками, а на передовой будет Юго-Восточная Азия во главе с Китаем и Россия, а Америка – на своем континенте. Сейчас уже мнение Европы мало кого интересует», – заявил Байдачный.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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Комментарии

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Россия и так уже на передовой - передает все свои недры Китаю почти за бесценок
ОтветVadimkabkbk
Россия и так уже на передовой - передает все свои недры Китаю почти за бесценок
Недавно один представитель властёу заявил, что это они Китай научили производить всё) себя не научили, а Поднебесную научили. Щедрая душа как ни посмотри)
ОтветVadimkabkbk
Россия и так уже на передовой - передает все свои недры Китаю почти за бесценок
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Как там Данила Багров говорил: вашей Америке скоро кирдык.
Мне ещё во времена СССР рассказывали что запад загнивает.
ОтветGolyaso
Как там Данила Багров говорил: вашей Америке скоро кирдык. Мне ещё во времена СССР рассказывали что запад загнивает.
Данила в целом идеальное олицетворение глубинного народа-богоносца. Во всех смыслах народный герой получился, бгг.
ОтветBuharoid
Данила в целом идеальное олицетворение глубинного народа-богоносца. Во всех смыслах народный герой получился, бгг.
Ну Балабанов мастер по изображению глубинного народа, один только Груз-200 чего стоит)
Лучший в мире футбол по прежнему в Европе и пока нет никаких предпосылок, что в обозримом будущем что то изменится
ОтветМихо
Лучший в мире футбол по прежнему в Европе и пока нет никаких предпосылок, что в обозримом будущем что то изменится
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ОтветМихо
Лучший в мире футбол по прежнему в Европе и пока нет никаких предпосылок, что в обозримом будущем что то изменится
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В футбольном мире даже Люксембург выглядит титаном на фоне Индии и Китая.
Его б дуэтом с Понамарёвым на подкаст да к Соловьёву... Вот бы они друг с друга укайфовались бы) я б посмотрел))
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Его б дуэтом с Понамарёвым на подкаст да к Соловьёву... Вот бы они друг с друга укайфовались бы) я б посмотрел))
На передовую к Рудольфычу !
ОтветOldRedWhite
На передовую к Рудольфычу !
А рядом ещё Азарёнок, чистый блырьянт по соседству находится)
Уже совсем скоро, да. Примерно во вторник ожидается становление Европы задворками.
ох уж эти юго-восточные гранды футбола Индонезия, Таиланд, Филиппины .
А китайцы? ну монстры
ни один ЧМ без них не обходится, сила
Забыл сказать про госдолг США и что доллар скоро упадет.
Слышу десятки лет этот бред.
ОтветAndreyBSC
Забыл сказать про госдолг США и что доллар скоро упадет. Слышу десятки лет этот бред.
не, ну КОГДА-НИБУДЬ госдолг реально похоронит США как страну №1: доллар обесценится в десятки раз за пару недель, и американская экономика перестанет быть безопасной и надежной гаванью. Но до того момента российская экономика еще два раза дефолтнуться успеет.
ОтветZjzoRe
не, ну КОГДА-НИБУДЬ госдолг реально похоронит США как страну №1: доллар обесценится в десятки раз за пару недель, и американская экономика перестанет быть безопасной и надежной гаванью. Но до того момента российская экономика еще два раза дефолтнуться успеет.
Где траву берешь?
Смешались в кучу кони, люди...
А как старики заражаются этим победобесием кто-нибудь объяснит? У меня бабушка нормальной была, она еще в 2016 смотрела телевизор и матом крыла всех там, даже "правдоруба" Жирика, называя его придворным шутом. Причем она смотрела телек постоянно.
Думаю, что в будущем на эту тему напишут кучи диссертаций и будет создана новая наука.
ОтветДмитрий Воронцов
А как старики заражаются этим победобесием кто-нибудь объяснит? У меня бабушка нормальной была, она еще в 2016 смотрела телевизор и матом крыла всех там, даже "правдоруба" Жирика, называя его придворным шутом. Причем она смотрела телек постоянно. Думаю, что в будущем на эту тему напишут кучи диссертаций и будет создана новая наука.
Да это просто объяснить: разум пенсионеров 70+ не может обработать информацию, что их просто постоянно кидают. Такой цинизм, как леаел, для них не открыт. Поэтому, они уходят в иллюзии 🤷🏻
ОтветДмитрий Воронцов
А как старики заражаются этим победобесием кто-нибудь объяснит? У меня бабушка нормальной была, она еще в 2016 смотрела телевизор и матом крыла всех там, даже "правдоруба" Жирика, называя его придворным шутом. Причем она смотрела телек постоянно. Думаю, что в будущем на эту тему напишут кучи диссертаций и будет создана новая наука.
у вас ответ в вопросе. "телевизор" + отсутствие негосударственных источников информации.
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