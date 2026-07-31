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  4. Матч «Ростов» – ЦСКА в 3-м туре РПЛ перенесен в Москву из-за ремонта «Ростов-Арены». Игра 18-го тура пройдет в Ростове (Иван Карпов)

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Матч «Ростов» – ЦСКА в 3-м туре РПЛ перенесен в Москву из-за ремонта «Ростов-Арены». Игра 18-го тура пройдет в Ростове (Иван Карпов)
«Ростов» и ЦСКА проведут первый матч в Москве.

Матч «Ростов» – ЦСКА перенесен в Москву из-за ремонта стадиона, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Команды должны сыграть в 3-м туре РПЛ 8 августа в 20:30 по московскому времени.

Сильный ураган в городе повредил медиафасад «Ростов Арены», и поломка требует немедленного устранения.

Поэтому клубы решили обменяться кругами: матч 3-го тура пройдет в Москве, а 18-го тура – в Ростове. Соответствующее решение принято, сообщает Карпов.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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Иван Карпов
Ростов-Арена

Комментарии

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А есть хоть одна причина проводить матч в Ростове летом, а в Москве зимой?
Постоянно с Ростовом играем зимой в Москве, а потом в 40 градусов в Ростове
ИИ не в состоянии и фактор погоды учесть при составление календаря?
ОтветВлад Безруков
А есть хоть одна причина проводить матч в Ростове летом, а в Москве зимой? Постоянно с Ростовом играем зимой в Москве, а потом в 40 градусов в Ростове ИИ не в состоянии и фактор погоды учесть при составление календаря?
Комментарий скрыт
ОтветВлад Безруков
А есть хоть одна причина проводить матч в Ростове летом, а в Москве зимой? Постоянно с Ростовом играем зимой в Москве, а потом в 40 градусов в Ростове ИИ не в состоянии и фактор погоды учесть при составление календаря?
А что плохого в этих снежных матчах. ЦСКА выигрывает всегда 😊
вот взяли все испортили.
могли бы как нормальные люди в феврале в москве играть
А вот здесь всё грамотно!
18-й тур - это 28 февраля, когда в Москва зима, снег и "минус" на столбике термометра за окном... А на юге уже более комфортная погода. Тем более, что в Ростове-на-Дону прогноз на начало августа: t+ 35°С!!! Кто был в это врнмя года в Ростове-на-Дону, тот знает о чем я.... А в Москве - комфортные +24°С!

По-моему, очень даже разумное решение!☝️👍
ОтветСармат
А вот здесь всё грамотно! 18-й тур - это 28 февраля, когда в Москва зима, снег и "минус" на столбике термометра за окном... А на юге уже более комфортная погода. Тем более, что в Ростове-на-Дону прогноз на начало августа: t+ 35°С!!! Кто был в это врнмя года в Ростове-на-Дону, тот знает о чем я.... А в Москве - комфортные +24°С! По-моему, очень даже разумное решение!☝️👍
Самое обидное, что причиной переноса был не прогноз погоды на февраль, а ураган в Ростове.
Удивительное дело – способность поставить матч в Ростове на лето, а матч в Москве на весну изначально.
Хорошо, что вовремя сообщили
Планировал ехать на этот матч
Ну и хорошо! Три матча дома это хорошо! Есть время втянуться в ритм! 👍👍👍
ОтветВасилий Иванов
Ну и хорошо! Три матча дома это хорошо! Есть время втянуться в ритм! 👍👍👍
А там и газтепец разыграется, глядишь. ЦВБП!
ОтветВасилий Иванов
Ну и хорошо! Три матча дома это хорошо! Есть время втянуться в ритм! 👍👍👍
5 матчей дома получается
надеюсь матч на кубок не перенесут, а то хотел на матч в Ростов съездить
Махнулись не глядя
Комментарий удален пользователем
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
нет, если не шаришь в теме - не неси бред, пожалуйста
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Нет, кастрюля. Не надейся..
жребий не нужен, спецы безопасности в движении
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