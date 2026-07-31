Матч «Ростов» – ЦСКА в 3-м туре РПЛ перенесен в Москву из-за ремонта «Ростов-Арены». Игра 18-го тура пройдет в Ростове (Иван Карпов)
«Ростов» и ЦСКА проведут первый матч в Москве.
Матч «Ростов» – ЦСКА перенесен в Москву из-за ремонта стадиона, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Команды должны сыграть в 3-м туре РПЛ 8 августа в 20:30 по московскому времени.
Сильный ураган в городе повредил медиафасад «Ростов Арены», и поломка требует немедленного устранения.
Поэтому клубы решили обменяться кругами: матч 3-го тура пройдет в Москве, а 18-го тура – в Ростове. Соответствующее решение принято, сообщает Карпов.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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Постоянно с Ростовом играем зимой в Москве, а потом в 40 градусов в Ростове
ИИ не в состоянии и фактор погоды учесть при составление календаря?
могли бы как нормальные люди в феврале в москве играть
18-й тур - это 28 февраля, когда в Москва зима, снег и "минус" на столбике термометра за окном... А на юге уже более комфортная погода. Тем более, что в Ростове-на-Дону прогноз на начало августа: t+ 35°С!!! Кто был в это врнмя года в Ростове-на-Дону, тот знает о чем я.... А в Москве - комфортные +24°С!
По-моему, очень даже разумное решение!☝️👍
Планировал ехать на этот матч