Матч «Ростов» – ЦСКА в 3-м туре РПЛ перенесен в Москву из-за ремонта «Ростов-Арены». Игра 18-го тура пройдет в Ростове (Иван Карпов)

«Ростов» и ЦСКА проведут первый матч в Москве.

Матч «Ростов» – ЦСКА перенесен в Москву из-за ремонта стадиона, сообщает инсайдер Иван Карпов .

Команды должны сыграть в 3-м туре РПЛ 8 августа в 20:30 по московскому времени.

Сильный ураган в городе повредил медиафасад «Ростов Арены», и поломка требует немедленного устранения.

Поэтому клубы решили обменяться кругами: матч 3-го тура пройдет в Москве, а 18-го тура – в Ростове. Соответствующее решение принято, сообщает Карпов.