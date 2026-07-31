Павлидис интересен «Барсе». Форвард «Бенфики» сделал покер в матче с «Санкт-Галленом» в квалификации ЛЕ

Эвангелос Павлидис входит в число кандидатов, рассматриваемых спортивным отделом «Барселоны» во главе с Деку в качестве усиления атаки, сообщает AS.
Вчера форвард «Бенфики» сделал покер в игре против «Санкт-Галлена» (5:0) в квалификации Лиги Европы.
Хотя Хулиан Альварес по-прежнему является целью номер один для каталонцев, грек стал одной из альтернатив на случай, если игрок «Атлетико» не присоединится к команде.
Однако потенциальный трансфер зависит не только от этой сделки, но и от возможного ухода Феррана Торреса. «Барселона» надеется продлить контракт с испанцем, а также работает над подписанием аргентинца, но все же присматривается к Павлидису как к альтернативе.
Отмечается, что переговоры с «Бенфикой» не будут легкими, так как Марку Силва и клуб рассчитывают на игрока в этом сезоне, который для них уже начался.
Комментарии
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С одной стороны, это явно не Альварес,не Крупи и не Жоау Педру о которых мечтали, с другой это и не Влахович,чей потенциальный переход я вижу в кошмарах)
А вот в Атлетико больше ни один, уважающий себя, игрок с карьерными амбициями не перейдет в ближайшем обозримом будущем. Сами себя закапывают