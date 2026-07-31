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  4. Павлидис интересен «Барсе». Форвард «Бенфики» сделал покер в матче с «Санкт-Галленом» в квалификации ЛЕ

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Павлидис интересен «Барсе». Форвард «Бенфики» сделал покер в матче с «Санкт-Галленом» в квалификации ЛЕ
«Барсе» интересен Павлидис.

Эвангелос Павлидис входит в число кандидатов, рассматриваемых спортивным отделом «Барселоны» во главе с Деку в качестве усиления атаки, сообщает AS.

Вчера форвард «Бенфики» сделал покер в игре против «Санкт-Галлена» (5:0) в квалификации Лиги Европы.

Хотя Хулиан Альварес по-прежнему является целью номер один для каталонцев, грек стал одной из альтернатив на случай, если игрок «Атлетико» не присоединится к команде.

Однако потенциальный трансфер зависит не только от этой сделки, но и от возможного ухода Феррана Торреса. «Барселона» надеется продлить контракт с испанцем, а также работает над подписанием аргентинца, но все же присматривается к Павлидису как к альтернативе.

Отмечается, что переговоры с «Бенфикой» не будут легкими, так как Марку Силва и клуб рассчитывают на игрока в этом сезоне, который для них уже начался.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoБенфика
logoЭвангелос Павлидис
logoвысшая лига Португалия
logoДеку
logoвозможные трансферы
logoБарселона
logoХулиан Альварес
logoФерран Торрес
logoАтлетико
logoМарку Силва
logoЛа Лига

Комментарии

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Это же он Барселоне 3 забивал год назад, когда счёт 4:5 был?
ОтветVlad Zhadejko
Это же он Барселоне 3 забивал год назад, когда счёт 4:5 был?
Да он
ОтветVlad Zhadejko
Это же он Барселоне 3 забивал год назад, когда счёт 4:5 был?
Вроде он) если не дорого обойдётся, то можно и купить. Всяко лучше чем Альварес за 100+
Тут понятное дело просто слухи, которые ещё и пускают не самые авторитетные журналисты, но порассуждать можно.
С одной стороны, это явно не Альварес,не Крупи и не Жоау Педру о которых мечтали, с другой это и не Влахович,чей потенциальный переход я вижу в кошмарах)
ОтветБускетс это позиция
Тут понятное дело просто слухи, которые ещё и пускают не самые авторитетные журналисты, но порассуждать можно. С одной стороны, это явно не Альварес,не Крупи и не Жоау Педру о которых мечтали, с другой это и не Влахович,чей потенциальный переход я вижу в кошмарах)
Павлидис очень хороший. В том сезоне иногда на бенфику на старте попадал, топовый наконечник который в рамках своей антропометрии умеет вообще всё. Он здоровый конечно на фоне худосочных бразильцев и португальцев Примейры, но и в Примере народ некрупный. В супернапа Павлидиса в Лиге Чемпионов поздних стадий верится не особо, а вот всяким Эльче, Алавесам и Левантам насуёт полную котомку вообще без вопросов. Для ротации идеальный вариант, но есть подозрения, что орлы так просто его не отдадут. Ещё 50 свободных лямов искать придётся
ОтветБускетс это позиция
Тут понятное дело просто слухи, которые ещё и пускают не самые авторитетные журналисты, но порассуждать можно. С одной стороны, это явно не Альварес,не Крупи и не Жоау Педру о которых мечтали, с другой это и не Влахович,чей потенциальный переход я вижу в кошмарах)
Ну Влахович норм в Фиоринтине играл) в теории может при Флике вернуться на свой лучший уровень. Кто его знает
Отличный бюджетный вариант. Неутомим в прессинге, неплох в завершении и подыгрыше. Сменил много лиг, но каждый раз получалось адаптироваться и даже выходить на новый уровень. Из бюджетных вариантов ЦН только он и Гирасси по сути есть. Профили разные, но пользу принести оба могут
Ответirvict
Отличный бюджетный вариант. Неутомим в прессинге, неплох в завершении и подыгрыше. Сменил много лиг, но каждый раз получалось адаптироваться и даже выходить на новый уровень. Из бюджетных вариантов ЦН только он и Гирасси по сути есть. Профили разные, но пользу принести оба могут
Лучше Нуьеса взять, это дешевле будет, можно даже аренду попробовать продавить
Отличный форвард, удивительно что в бенфике все еще. Был бы классный недорогой вариант
Видно, что ребята судорожно, в срочном порядке, пытаются закрыть проблемную позицию. Но и неликвид всякий не собирают.
А вот в Атлетико больше ни один, уважающий себя, игрок с карьерными амбициями не перейдет в ближайшем обозримом будущем. Сами себя закапывают
ОтветPeter Adamchuk
Видно, что ребята судорожно, в срочном порядке, пытаются закрыть проблемную позицию. Но и неликвид всякий не собирают. А вот в Атлетико больше ни один, уважающий себя, игрок с карьерными амбициями не перейдет в ближайшем обозримом будущем. Сами себя закапывают
Там самое интересное, что большая часть Атлетико то не против трансфера, Алемани бабки нужны чтобы закупаться, Apollo вроде тоже не против контактов с Барсой, Симеоне не хотел видеть игрока без мотивации игры за его команду, но есть некий Хиль который делает вообще все, чтобы трансфера не было и по-сути из-за его неустойчивости переговоры все еще в нулевой точке)
Не топ-вариант, но и не спорные огромные инвестиции в Альвареса. Чем мне нравится Флик в особенности, так тем, что в его тотальном футболе находится место классической девятке. Для Ла Лиги и матчей в ЛЧ со средними командами он вполне годен, но, конечно, это не тот игрок, который в матче с топами может сделать разницу.
Ответalexander2260678
Не топ-вариант, но и не спорные огромные инвестиции в Альвареса. Чем мне нравится Флик в особенности, так тем, что в его тотальном футболе находится место классической девятке. Для Ла Лиги и матчей в ЛЧ со средними командами он вполне годен, но, конечно, это не тот игрок, который в матче с топами может сделать разницу.
Только в игре с Барселоной в ЛЧ он не плохо тогда разницу сделал.
Трансфер из рода «А че бы и нет?»
Причём здесь уход Торреса вообще? Даже если Торрес не уйдёт и продлит контракт, Барселоне всё равно нужно подписывать этим летом центрального нападающего, и желательно габаритного т.к. вся линия атаки и полузащиты у команды низкая.
Павлидис интересный варик и бюджетный.
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