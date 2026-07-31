Павлидис интересен «Барсе». Форвард «Бенфики» сделал покер в матче с «Санкт-Галленом» в квалификации ЛЕ

«Барсе» интересен Павлидис.

Эвангелос Павлидис входит в число кандидатов, рассматриваемых спортивным отделом «Барселоны» во главе с Деку в качестве усиления атаки, сообщает AS.

Вчера форвард «Бенфики» сделал покер в игре против «Санкт-Галлена» (5:0) в квалификации Лиги Европы.

Хотя Хулиан Альварес по-прежнему является целью номер один для каталонцев, грек стал одной из альтернатив на случай, если игрок «Атлетико» не присоединится к команде.

Однако потенциальный трансфер зависит не только от этой сделки, но и от возможного ухода Феррана Торреса . «Барселона » надеется продлить контракт с испанцем, а также работает над подписанием аргентинца, но все же присматривается к Павлидису как к альтернативе.

Отмечается, что переговоры с «Бенфикой» не будут легкими, так как Марку Силва и клуб рассчитывают на игрока в этом сезоне, который для них уже начался.