«Челси» избежал снятия очков и выплатит 10 млн фунтов за нарушения при работе с посредниками при Абрамовиче. На клуб наложен условный запрет на трансферы на два окна

«Челси» выплатит штраф за нарушения при работе с посредниками.

«Челси» официально оштрафован за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии (FA).

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно , что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича . Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О. Лондонцы общались с Премьер-лигой по поводу выплаты компенсации, чтобы избежать санкций.

В сентябре 2025 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила «Челси » 74 обвинения в нарушении правил в период с 2009 по 2022 год.

«Челси» признал 74 нарушения правила E1.2 FA до слушания, и независимая регулирующая комиссия наложила вето на вычет 6 очков с условным сроком 30 июня 2027 года, а также вынесла штраф в размере 10 млн фунтов.

Клуб подал апелляцию на снятие очков, и независимый апелляционный совет удовлетворил ее и отменил эту санкцию после дальнейшего слушания.

Вместо этого апелляционный совет наложил запрет на регистрацию новых игроков на два полных идущих друг за другом трансферных окна условно до 30 июня 2027 года.

Штраф в 10 млн фунтов, наложенный Регулирующей комиссией, не подлежал обжалованию, и вся сумма будет инвестирована в детский футбол», – говорится в заявлении FA.