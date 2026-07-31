  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Челси» избежал снятия очков и выплатит 10 млн фунтов за нарушения при работе с посредниками при Абрамовиче. На клуб наложен условный запрет на трансферы на два окна

0
«Челси» избежал снятия очков и выплатит 10 млн фунтов за нарушения при работе с посредниками при Абрамовиче. На клуб наложен условный запрет на трансферы на два окна
«Челси» выплатит штраф за нарушения при работе с посредниками.

«Челси» официально оштрафован за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии (FA).

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О. Лондонцы общались с Премьер-лигой по поводу выплаты компенсации, чтобы избежать санкций.

В сентябре 2025 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила «Челси» 74 обвинения в нарушении правил в период с 2009 по 2022 год.

«Челси» признал 74 нарушения правила E1.2 FA до слушания, и независимая регулирующая комиссия наложила вето на вычет 6 очков с условным сроком 30 июня 2027 года, а также вынесла штраф в размере 10 млн фунтов.

Клуб подал апелляцию на снятие очков, и независимый апелляционный совет удовлетворил ее и отменил эту санкцию после дальнейшего слушания.

Вместо этого апелляционный совет наложил запрет на регистрацию новых игроков на два полных идущих друг за другом трансферных окна условно до 30 июня 2027 года.

Штраф в 10 млн фунтов, наложенный Регулирующей комиссией, не подлежал обжалованию, и вся сумма будет инвестирована в детский футбол», – говорится в заявлении FA.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35381 голос
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Футбольной ассоциации Англии
logoЧелси
финансовый фэйр-плей
logoпремьер-лига Англия
logoРоман Абрамович
бизнес
logoденьги
logoФутбольная ассоциация Англии
logoтрансферы
logoвозможные трансферы

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Это и так было понятно. А что с Эвертоном?
Ответbijou
Это и так было понятно. А что с Эвертоном?
Все просто. С них снимут и за Челси, и за Сити.
Ответbijou
Это и так было понятно. А что с Эвертоном?
По такому случаю им достается Делап (придется еще и заплатить, конечно)
ну раз такое дело - можно и ещё 100+ млн на трансферы потратить
ОтветВинтовка_Латыпова
ну раз такое дело - можно и ещё 100+ млн на трансферы потратить
"за нарушения при работе с посредниками при Абрамовиче". Нынешнее руководство Челси вообще при чем?
Ответglock17
"за нарушения при работе с посредниками при Абрамовиче". Нынешнее руководство Челси вообще при чем?
2 случая из этого списка были уже при новом руководстве
Очки обещали вылететь в трубу, но совсем кстати под рукой оказались пачки купюр, чтобы ее заткнуть
Ясно-понятно.
Что дальше - шейхов из Сити просто в угол на 2 часа поставят?
ОтветkruZ
Ясно-понятно. Что дальше - шейхов из Сити просто в угол на 2 часа поставят?
К этим шейхам ребята из Британии ездят на поклон каждый год
Сити с ПСЖ уже давно нагнули УЕФА так и свои лиги
ОтветkruZ
Ясно-понятно. Что дальше - шейхов из Сити просто в угол на 2 часа поставят?
115 отжиманий* - по отжиманию за нарушение
* -Команда имеет право пригласить любого человека для отбывания штрафа.
А когда они догадаются, что трата в миллиард, растянутая на бумагах в 8-10 лет, и продажа себе же женской команды, чтоб был не такой сильный минус опять же на бумаге, - это финансовая махинация, за которую далеко не 10 очков можно снять?
ОтветKelevra1989
А когда они догадаются, что трата в миллиард, растянутая на бумагах в 8-10 лет, и продажа себе же женской команды, чтоб был не такой сильный минус опять же на бумаге, - это финансовая махинация, за которую далеко не 10 очков можно снять?
А в чем проблема там? В том, что бухгалтеры Челси почитали правила и честно сказали ассоциации и УЕФА, где и согласно каких пунктов они обойдут их ограничения?
ОтветMediff
А в чем проблема там? В том, что бухгалтеры Челси почитали правила и честно сказали ассоциации и УЕФА, где и согласно каких пунктов они обойдут их ограничения?
Ну, как минимум в том, что продажа женщин себе же - это чистой воды махинация. Вливания шейхов в Сити через спонсоров не таким наглым было.
Лудогорец напрягся
Эвертону приготовиться!
Челси уже закупился на 10 окон вперед, так что не страшно.
Осталось понять с кого эти очки снимут вместо Челси :)
" 74 обвинения в нарушении правил в период с 2009 по 2022 год."
"Штраф в 10 млн фунтов"
Надо было еще и штраф условным сделать. Кайф.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
Рекомендуем
Главные новости
Глушенков хочет получать 27 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА
Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко. Он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»
Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
Как «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном, даже пропустив со спорного пенальти? Обзор горячего матча
ВидеоСпортс"
Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»
Фото
ЦСКА не подпишет Жуана, заявил Гурцкая: «Игдисамов не был уверен, что он усилит команду за эту цену»
Бегуны и марафонцы – новость для вас! Регистрируйтесь на забег в джерси от Спортса’‘
Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»
Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» отдал Аджича «Сассуоло» в аренду за 0,5 млн евро с выкупом за 12 млн. У туринцев будет право обратного выкупа хавбека за 1,7 млн евро
Фото
«Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года
Фото
Та о «Баварии»: «Тот сезон был особенным – мы чувствовали, что можем добиться чего угодно. Надо продолжить с того же места»
Писарев о Даку: «Должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом. Верю, что трансфер может сработать»
Кавазашвили о Слуцком: «Ни один клуб РПЛ его не пригласит, и он сам не захочет возвращаться в Россию. Жаль – он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА»
Романцев о скандале с Балогуном: «Не в пример Трампу, Брежнев не обсуждал мою дисквалификацию с Авеланжем перед матчем с Исландией в 1980-м – ему звонил Колосков»
Лига PARI. «Ротор» в гостях у «Велеса», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
Live
Хендерсон о «Челси»: «Буду выкладываться и помогать команде, у нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Работать с Алонсо – честь, я восхищаюсь им как тренером»
Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду
Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»