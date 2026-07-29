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  4. «Краснодар» пока не готов бороться за чемпионство – «Рубин» играл в меньшинстве с 18-й минуты». Попов о матче 1-го тура

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«Краснодар» пока не готов бороться за чемпионство – «Рубин» играл в меньшинстве с 18-й минуты». Попов о матче 1-го тура
Попов: «Краснодар» пока не готов бороться за чемпионство.

Алексей Попов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в новом сезоне.

В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ «быки» обыграли в гостях «Рубин» (3:1).

«Сложно говорить о перспективах этих клубов по матчу, где одна команда играла в меньшинстве с 18-й минуты. Поначалу «Рубин» играл не хуже, поэтому можно сказать, что «Краснодар» пока не готов бороться за чемпионство. 

О характере тут не скажешь, можно отметить, что у краснодарцев хорошо выстроена игра. Они действовали спокойно и не нервничали, как сборная Испании», – сказал бывший защитник «Рубина».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoКраснодар
logoАлексей Попов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин

Комментарии

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Краснодар выиграл, играл хорошо, но вывод Краснодар не готов бороться за чемпионство, где логика
ОтветTimur831
Краснодар выиграл, играл хорошо, но вывод Краснодар не готов бороться за чемпионство, где логика
Толком не знаю, какой Попов... если тот нападающий из. ? , какой это авторитет..,. да и головой часто по мячу бил!
ОтветИгорь Манько
Толком не знаю, какой Попов... если тот нападающий из. ? , какой это авторитет..,. да и головой часто по мячу бил!
Защитник но скорее всего тоже головой играл часто
Команда 3 года боролась за чемпионство, но тут ушел Сперцян и всё, вычеркнули из чемпионской гонки. Еще по пенсионеру Са за 1,5 миллиона плачут. И всем плевать, что Кривцов на позиции Сперцяна выдал матч ярче чем сам Сперцян, плюс клуб провел самую масштабную закупку за последние годы и еще трансферы есть в планах. С нетерпением жду когда Краснодар посрамит всех этих прогнозистов
А, что в первый тур определяется кто будут бороться за чемпионство? Это у Спартака так бывает, что выиграет чемпионат к 3 туру, у других сезон длится 30 тура
ОтветAxmat Cecenov
А, что в первый тур определяется кто будут бороться за чемпионство? Это у Спартака так бывает, что выиграет чемпионат к 3 туру, у других сезон длится 30 тура
По словам эксперта, даже не первый тур, а первые 18 минут, пока в равных составах играли. Он по ним вывод на ближайшие 29 игр сделал
Частное мнение.
По факту, Краснодар очень неплохо играл и заслуженно победил.
Удаление?
Это проблема игрока и «Рубина», «Оренбургу» это не помешало.
Смотрю новости с этим Поповым - Краснодар говно, девушки арбитры говно, Акинфеев говно, Дзюба говно, Кузяев говно, Соболев говно.
Очень ценный эксперт, очень интересно новости с ним читать.
ОтветМиша Асеев
Смотрю новости с этим Поповым - Краснодар говно, девушки арбитры говно, Акинфеев говно, Дзюба говно, Кузяев говно, Соболев говно. Очень ценный эксперт, очень интересно новости с ним читать.
Просто эксперт Попов оно, то, что выходит из созвучного с его фамилией органа
Какое отношение к перспективам Краснодара имеет футбольный хулиган Рожков? )
Как он грамотно делает выводы по первой игре! Этому парню даже альманах из "назад в будущее не нужен".
Краснодар всегда тяжело входит в сезон, с Рубином так вышло, что в большинстве почти всю игру, поэтому ничего не понятно, Но провалы обороны были и в этой игре. В игре со Спартаком в 3 туре будет видно кто из этих команд сможет составить конкуренцию гегемону.
ОтветNikolayL
Краснодар всегда тяжело входит в сезон, с Рубином так вышло, что в большинстве почти всю игру, поэтому ничего не понятно, Но провалы обороны были и в этой игре. В игре со Спартаком в 3 туре будет видно кто из этих команд сможет составить конкуренцию гегемону.
Видно будет только на дистанции, к одному конкретному матчу команды могут подойти в разной форме, тем более Вы сами отметили, что Краснодар тяжело входит. Я бы сказал не форсирует подготовку, т.к. отрезок лето-осень у нас долгий.
Попов не прав. Краснодар готов снова бороться за чемпионство. Его игра не изменилась и не пострадала, а состав усиливается.
Нужно побольше делать разных прогнозов, чтобы хоть что-то угадать и потом говорить "ну я же говорил". Краснодар чемпионский сезон начал с 3 невнятных ничьих, а тут не сверх убедительная по мне мнению "эксперта" победа и все, посыпаем голову пеплом)
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