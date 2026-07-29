«Краснодар» пока не готов бороться за чемпионство – «Рубин» играл в меньшинстве с 18-й минуты». Попов о матче 1-го тура
Попов: «Краснодар» пока не готов бороться за чемпионство.
Алексей Попов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в новом сезоне.
В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ «быки» обыграли в гостях «Рубин» (3:1).
«Сложно говорить о перспективах этих клубов по матчу, где одна команда играла в меньшинстве с 18-й минуты. Поначалу «Рубин» играл не хуже, поэтому можно сказать, что «Краснодар» пока не готов бороться за чемпионство.
О характере тут не скажешь, можно отметить, что у краснодарцев хорошо выстроена игра. Они действовали спокойно и не нервничали, как сборная Испании», – сказал бывший защитник «Рубина».
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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По факту, Краснодар очень неплохо играл и заслуженно победил.
Удаление?
Это проблема игрока и «Рубина», «Оренбургу» это не помешало.
Очень ценный эксперт, очень интересно новости с ним читать.