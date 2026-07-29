«Краснодар» пока не готов бороться за чемпионство – «Рубин» играл в меньшинстве с 18-й минуты». Попов о матче 1-го тура

Попов: «Краснодар» пока не готов бороться за чемпионство.

Алексей Попов оценил шансы «Краснодара » на чемпионство в новом сезоне.

В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ «быки» обыграли в гостях «Рубин» (3:1).

«Сложно говорить о перспективах этих клубов по матчу, где одна команда играла в меньшинстве с 18-й минуты. Поначалу «Рубин» играл не хуже, поэтому можно сказать, что «Краснодар» пока не готов бороться за чемпионство.

О характере тут не скажешь, можно отметить, что у краснодарцев хорошо выстроена игра. Они действовали спокойно и не нервничали, как сборная Испании», – сказал бывший защитник «Рубина ».