«Не стал лучше, чем был». Тьерри Анри оценил Хави-тренера

В первом четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» на «Парк де Пренс» обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2.

Каталонцы первыми открыли счет, но уже в начале второго тайма парижане не только отыгрались, но и вышли вперед. Однако главный тренер «Барселоны» Хави заменами перевернул ход игры в свою пользу: вышедший на 61-й минуте Педри отдал голевую передачу, а на 76-й вышел Кристенсен и принес команде победу.

В студии CBS Sports мнением по поводу Хави-тренера поделился Тьерри Анри, который играл вместе с ним в «Барселоне»: «Я не знаю, что будет с Хави. Но с первого дня по сегодняшний Хави не стал лучшим тренером, чем был. Я всегда считал, что он был и остается хорошим специалистом. Теперь, когда результаты улучшились, все говорят, что он должен остаться».

Тьерри Анри о Хави: «Я не знаю, что будет с Хави. Но с одного дня до сегодняшнего дня Хави не стал лучшим тренером, чем был. Я всегда считал, что Хави был и остается хорошим тренером. Теперь, когда результаты улучшились, все говорят, что он должен остаться. Артета два года в «Арсенале» показывал не лучшие результаты, ему дали время и он построил команду. Хави не дали это время и стали его критиковать. Он не боялся включать в состав молодых игроков. Ровно за то же восхищаются «Ливерпулем».

С момента, когда Хави объявил о том, что в конце сезона покинет «Барселону», прошло двенадцать матчей. Клуб ни разу не проиграл, записав на свой счет 9 побед и 3 ничьих, забив 25 голов и пропустив 9.