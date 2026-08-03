Николаев о пенальти за руку Ву: «Дурацкий эпизод. Мяч введен неправильно – проблема защитника»

Николаев о пенальти за руку Ву: мяч введен неправильно – проблема защитника.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил назначение пенальти в ворота «Спартака » на 3-й минуте матча РПЛ с «Ахматом » (2:1).

Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву , и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Судья Антон Фролов назначил 11-метровый.

«Очень дурацкий эпизод с пенальти, но мы такое видели и раньше. В прошлом сезоне Сухой не назначил 11-метровый в похожем эпизоде, за что ему прилетело. Так что сейчас этот пенальти — проблема защитника.

Мяч катился? Раньше это был бы принципиальный момент, но сейчас ввели дополнение, что, если мяч введен неправильно, но команда соперника получает преимущество, арбитр должен предоставить принцип преимущества», — сказал Николаев.

Нелепейший пенальти «Спартаку»: Ву тронул рукой мяч в штрафной – думал, это он бьет от ворот. Все ли по правилам?