Николаев о пенальти за руку Ву: «Дурацкий эпизод. Мяч введен неправильно – проблема защитника»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» на 3-й минуте матча РПЛ с «Ахматом» (2:1).
Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Судья Антон Фролов назначил 11-метровый.
«Очень дурацкий эпизод с пенальти, но мы такое видели и раньше. В прошлом сезоне Сухой не назначил 11-метровый в похожем эпизоде, за что ему прилетело. Так что сейчас этот пенальти — проблема защитника.
Мяч катился? Раньше это был бы принципиальный момент, но сейчас ввели дополнение, что, если мяч введен неправильно, но команда соперника получает преимущество, арбитр должен предоставить принцип преимущества», — сказал Николаев.
Нелепейший пенальти «Спартаку»: Ву тронул рукой мяч в штрафной – думал, это он бьет от ворот. Все ли по правилам?
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Представь. Матч Спартак Зенит, 90ая минута, счёт 0-0. Зенит бросает аут. Спартак перехватывает мяч, убегает, забивает победный гол. Вар пересматривает эпизод и замечает что игрок Зенита оторвал пятки при вводе аута, отменяет гол Спартака, назначается аут в пользу Спартака. Ты поддержишь?
Что за дурацкие правила, в которых никто не понимает...
Вводить мяч в игру нужно в стоячем положении. Если ты ввел в игру катящийся мяч, это - нарушение правил. Если ты ввел его в катящемся положении и забил - гол не засчитают. Но если ты ввел его в катящемся положении, и забили тебе - гол засчитают, так как для соперника действует принцип преимущества (фол игнорируется, поскольку соперник добился большего преимущества без фиксации этого фола).
Принцип преимущества в футболе действует и в других ситуациях. К примеру, если ты выходишь один на один, а соперник рубанет другого твоего игрока в центре поля, судья не назначит штрафной и даст закончить атаку, поскольку фиксация фола в данном случае - в пользу нарушителя. Теперь и с вводом мяча так же. Если фиксация нарушения работает в пользу нарушителя, то его не фиксируют.
Поскольку в продолжении эпизода Ву коснулся мяча рукой и нарвался на пенальти, фиксация изначального нарушения от Максименко сработала бы в пользу нарушителя (Спартака). Поэтому нарушение Максименко судьей игнорируется, а за фол Ву назначается пенальти.
Почему я с этим не согласен: ввод катящегося мяча, неправильный вброс аута и т.д. - это технические нарушения, а не игровые. Раньше при технических нарушениях принцип преимущества не использовался, и это выглядело логично. Теперь это правило изменили. Ну что ж, как есть, так есть - в любом случае эти новые правила одни для всех. Предлагаю красно-белым перестать ныть на эту тему, а всем игрокам всех команд сделать необходимые выводы.
Если надо использовать этот принцип соразмерно, то тогда должен быть повторный ввод мяча в игру, а Ву или Максименко по ситуации - желтая карточка за затяжку ввода мяча в игру.
А так получается, пенальти и голом вознаграждается команда, которая в эпизоде вообще не принимает участия в игре.