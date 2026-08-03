  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Николаев о пенальти за руку Ву: «Дурацкий эпизод. Мяч введен неправильно – проблема защитника»

0
Николаев о пенальти за руку Ву: «Дурацкий эпизод. Мяч введен неправильно – проблема защитника»
Николаев о пенальти за руку Ву: мяч введен неправильно – проблема защитника.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» на 3-й минуте матча РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Судья Антон Фролов назначил 11-метровый.

«Очень дурацкий эпизод с пенальти, но мы такое видели и раньше. В прошлом сезоне Сухой не назначил 11-метровый в похожем эпизоде, за что ему прилетело. Так что сейчас этот пенальти — проблема защитника.

Мяч катился? Раньше это был бы принципиальный момент, но сейчас ввели дополнение, что, если мяч введен неправильно, но команда соперника получает преимущество, арбитр должен предоставить принцип преимущества», — сказал Николаев.

Нелепейший пенальти «Спартаку»: Ву тронул рукой мяч в штрафной – думал, это он бьет от ворот. Все ли по правилам?

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48370 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoАхмат
logoКристофер Ву
logoАлексей Николаев
logoсудьи
Антон Фролов судья
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
С этого дня вратарям просто нужно вводить мяч в игру катящийся мяч и все. Ведь так теперь можно )))
ОтветAliut
С этого дня вратарям просто нужно вводить мяч в игру катящийся мяч и все. Ведь так теперь можно )))
Комментарий скрыт
ОтветПроблемы Аршавина
Комментарий скрыт
Ну разжуй ещё раз: почему это пенальти!?
Я правильно понимаю, что теперь любой штрафной, где судья не обрисовал место ввода явно и не показал по свистку, а один игрок, стоящий в двух-трех метрах, катит второму, чтобы тот разыграл. Второй так же, как Ву, устанавливает руками мяч для подачи, то это фол и штрафной в обратную строну. Так как первый игрок уже разыграл мяч (и без разницы катился он или нет), а второй трогает руками. Нормально наши судьи изворачивают логику для оправдывания своих.
ОтветСергей Сергеевич
Я правильно понимаю, что теперь любой штрафной, где судья не обрисовал место ввода явно и не показал по свистку, а один игрок, стоящий в двух-трех метрах, катит второму, чтобы тот разыграл. Второй так же, как Ву, устанавливает руками мяч для подачи, то это фол и штрафной в обратную строну. Так как первый игрок уже разыграл мяч (и без разницы катился он или нет), а второй трогает руками. Нормально наши судьи изворачивают логику для оправдывания своих.
Хорошо бы так было.
ОтветСергей Сергеевич
Я правильно понимаю, что теперь любой штрафной, где судья не обрисовал место ввода явно и не показал по свистку, а один игрок, стоящий в двух-трех метрах, катит второму, чтобы тот разыграл. Второй так же, как Ву, устанавливает руками мяч для подачи, то это фол и штрафной в обратную строну. Так как первый игрок уже разыграл мяч (и без разницы катился он или нет), а второй трогает руками. Нормально наши судьи изворачивают логику для оправдывания своих.
Комментарий скрыт
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ....?! Что значит принцип преимущества,если Макс бил по катящемуся мячу в сторону Ву...? Глупость какая-то. Мяч введён в игру Максом правильно или неправильно ? .Если правильно,тогда пеналь. А если неправильно тогда дисква судьи. ??? "Мяч катился? Раньше это был бы принципиальный момент, но сейчас ввели дополнение, что, если мяч введен неправильно, но команда соперника получает преимущество, арбитр должен предоставить принцип преимущества»". ХРЕНЬ КАКАЯ-ТО!
ОтветPilgui 1970
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ....?! Что значит принцип преимущества,если Макс бил по катящемуся мячу в сторону Ву...? Глупость какая-то. Мяч введён в игру Максом правильно или неправильно ? .Если правильно,тогда пеналь. А если неправильно тогда дисква судьи. ??? "Мяч катился? Раньше это был бы принципиальный момент, но сейчас ввели дополнение, что, если мяч введен неправильно, но команда соперника получает преимущество, арбитр должен предоставить принцип преимущества»". ХРЕНЬ КАКАЯ-ТО!
Все эти витиеватые формулировки в помощь судьям которым заказывают нужные результаты. А люди которые их пртдумывают вероятно заинтересованы в надежном обеспечении арбитрами этих нужных результатов. У меня сложилось такое мнение.
ОтветPilgui 1970
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ....?! Что значит принцип преимущества,если Макс бил по катящемуся мячу в сторону Ву...? Глупость какая-то. Мяч введён в игру Максом правильно или неправильно ? .Если правильно,тогда пеналь. А если неправильно тогда дисква судьи. ??? "Мяч катился? Раньше это был бы принципиальный момент, но сейчас ввели дополнение, что, если мяч введен неправильно, но команда соперника получает преимущество, арбитр должен предоставить принцип преимущества»". ХРЕНЬ КАКАЯ-ТО!
Буду повторять этот пост для бртел Спартака, которые не понимают базовых принципов правил ))

Представь. Матч Спартак Зенит, 90ая минута, счёт 0-0. Зенит бросает аут. Спартак перехватывает мяч, убегает, забивает победный гол. Вар пересматривает эпизод и замечает что игрок Зенита оторвал пятки при вводе аута, отменяет гол Спартака, назначается аут в пользу Спартака. Ты поддержишь?
Было явно видно, что рука находится в неестественном положении).
Придумали какой то принцип преимущества. Какое тут преимущество и у кого? Всегда мяч вводят в игру, когда он не в движении. Максименко бьет по движущемуся мячу и Ву думает будто это просто ему отдали на ввод с угла штрафной. Если в центре поля фол, и игрок пытается ввести мяч в игру, а он в движении, то вводят заново. Так еще и с конкретного места нарушения. Аут тоже. А тут оказывается теперь принцип преимущества. В штрафной Спартака никого. Эти клоуны в своих же правилах путаютс и придумывают на ходу. Идите дальше проработайте версии почему наступ на Литвинова- не пенальти. Крови нет? Или как это говорится, контакт недостаточно сильный? А бутсу он сам снял?
То есть, если, допустим, вратарь бьёт по катящемуся мячу и отдаёт точный пас своему партнеру на фланге защиты, то тогда надо будет повторно ввести мяч в игру? А если он бьёт по катящемуся мячу и атакующий игрок перехватывает и забивает, то гол засчитывается? Так что ли? Шиза какая-то
ОтветАлександр Изварин
То есть, если, допустим, вратарь бьёт по катящемуся мячу и отдаёт точный пас своему партнеру на фланге защиты, то тогда надо будет повторно ввести мяч в игру? А если он бьёт по катящемуся мячу и атакующий игрок перехватывает и забивает, то гол засчитывается? Так что ли? Шиза какая-то
Комментарий скрыт
Ответunreality
Комментарий скрыт
А чем надо, ногами, с риском растяжения? Мяч вне игры, какая разница, чем его трогать?
А если бы Макси бросил мяч рукой в сторону Ву, во вратарской-- это как считается? Мяч в игре уже?
Что за дурацкие правила, в которых никто не понимает...
Вчера во втором тайме, когда защитник в штрафной наступил на пятку убегающему Литвинову и снял с него бутсу, судья также предоставил принцип преимущества. Ахмату))
Ответviktorpavlov70
Вчера во втором тайме, когда защитник в штрафной наступил на пятку убегающему Литвинову и снял с него бутсу, судья также предоставил принцип преимущества. Ахмату))
Даже если судейка в поле якобы не заметил, то почему судьи спали на ВАР?
Окей, разжую всем, кто до сих пор ничего не понял (хотя сам не согласен с этим правилом).
Вводить мяч в игру нужно в стоячем положении. Если ты ввел в игру катящийся мяч, это - нарушение правил. Если ты ввел его в катящемся положении и забил - гол не засчитают. Но если ты ввел его в катящемся положении, и забили тебе - гол засчитают, так как для соперника действует принцип преимущества (фол игнорируется, поскольку соперник добился большего преимущества без фиксации этого фола).
Принцип преимущества в футболе действует и в других ситуациях. К примеру, если ты выходишь один на один, а соперник рубанет другого твоего игрока в центре поля, судья не назначит штрафной и даст закончить атаку, поскольку фиксация фола в данном случае - в пользу нарушителя. Теперь и с вводом мяча так же. Если фиксация нарушения работает в пользу нарушителя, то его не фиксируют.
Поскольку в продолжении эпизода Ву коснулся мяча рукой и нарвался на пенальти, фиксация изначального нарушения от Максименко сработала бы в пользу нарушителя (Спартака). Поэтому нарушение Максименко судьей игнорируется, а за фол Ву назначается пенальти.
Почему я с этим не согласен: ввод катящегося мяча, неправильный вброс аута и т.д. - это технические нарушения, а не игровые. Раньше при технических нарушениях принцип преимущества не использовался, и это выглядело логично. Теперь это правило изменили. Ну что ж, как есть, так есть - в любом случае эти новые правила одни для всех. Предлагаю красно-белым перестать ныть на эту тему, а всем игрокам всех команд сделать необходимые выводы.
ОтветSilent2006
Окей, разжую всем, кто до сих пор ничего не понял (хотя сам не согласен с этим правилом). Вводить мяч в игру нужно в стоячем положении. Если ты ввел в игру катящийся мяч, это - нарушение правил. Если ты ввел его в катящемся положении и забил - гол не засчитают. Но если ты ввел его в катящемся положении, и забили тебе - гол засчитают, так как для соперника действует принцип преимущества (фол игнорируется, поскольку соперник добился большего преимущества без фиксации этого фола). Принцип преимущества в футболе действует и в других ситуациях. К примеру, если ты выходишь один на один, а соперник рубанет другого твоего игрока в центре поля, судья не назначит штрафной и даст закончить атаку, поскольку фиксация фола в данном случае - в пользу нарушителя. Теперь и с вводом мяча так же. Если фиксация нарушения работает в пользу нарушителя, то его не фиксируют. Поскольку в продолжении эпизода Ву коснулся мяча рукой и нарвался на пенальти, фиксация изначального нарушения от Максименко сработала бы в пользу нарушителя (Спартака). Поэтому нарушение Максименко судьей игнорируется, а за фол Ву назначается пенальти. Почему я с этим не согласен: ввод катящегося мяча, неправильный вброс аута и т.д. - это технические нарушения, а не игровые. Раньше при технических нарушениях принцип преимущества не использовался, и это выглядело логично. Теперь это правило изменили. Ну что ж, как есть, так есть - в любом случае эти новые правила одни для всех. Предлагаю красно-белым перестать ныть на эту тему, а всем игрокам всех команд сделать необходимые выводы.
Всё чётко и по делу 👍
ОтветSilent2006
Окей, разжую всем, кто до сих пор ничего не понял (хотя сам не согласен с этим правилом). Вводить мяч в игру нужно в стоячем положении. Если ты ввел в игру катящийся мяч, это - нарушение правил. Если ты ввел его в катящемся положении и забил - гол не засчитают. Но если ты ввел его в катящемся положении, и забили тебе - гол засчитают, так как для соперника действует принцип преимущества (фол игнорируется, поскольку соперник добился большего преимущества без фиксации этого фола). Принцип преимущества в футболе действует и в других ситуациях. К примеру, если ты выходишь один на один, а соперник рубанет другого твоего игрока в центре поля, судья не назначит штрафной и даст закончить атаку, поскольку фиксация фола в данном случае - в пользу нарушителя. Теперь и с вводом мяча так же. Если фиксация нарушения работает в пользу нарушителя, то его не фиксируют. Поскольку в продолжении эпизода Ву коснулся мяча рукой и нарвался на пенальти, фиксация изначального нарушения от Максименко сработала бы в пользу нарушителя (Спартака). Поэтому нарушение Максименко судьей игнорируется, а за фол Ву назначается пенальти. Почему я с этим не согласен: ввод катящегося мяча, неправильный вброс аута и т.д. - это технические нарушения, а не игровые. Раньше при технических нарушениях принцип преимущества не использовался, и это выглядело логично. Теперь это правило изменили. Ну что ж, как есть, так есть - в любом случае эти новые правила одни для всех. Предлагаю красно-белым перестать ныть на эту тему, а всем игрокам всех команд сделать необходимые выводы.
Вот только не будет это применяться например против Зенита... Да и в целом какой-то дурацкое и мало очевидное правило для неигровых ситуаций вроде этой, т.к. момент когда мяч был введен в игру должен определяться независимо от дальнейшего, иначе можно вообще что угодно трактовать в этом стиле. Например после штрафного игрок берет мяч в руки и кидает другому партнеру, а он устанавливает его тоже руками - свисток, ведь нарушение первого игрока ввод руками игнорируется. Ну бред же.
Не понимаю конкретного воплощения принципа преимущества в данном случае.
Если надо использовать этот принцип соразмерно, то тогда должен быть повторный ввод мяча в игру, а Ву или Максименко по ситуации - желтая карточка за затяжку ввода мяча в игру.
А так получается, пенальти и голом вознаграждается команда, которая в эпизоде вообще не принимает участия в игре.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Федотов о пенальти «Спартаку»: «По рекомендациям ФИФА это 11-метровый за игру рукой. Когда Максименко ударил по мячу, начал работать принцип преимущества – неважно, катился он или нет»
Лапочкин о пенальти за руку Ву: «После инцидента с игроком «Атлетико» в ЛЧ УЕФА разослал рекомендацию, чтобы такие моменты наказывались 11-метровым. Неважно, катился мяч или нет»
Карседо о пенальти за руку Ву: «Мяч был в движении точно, вопрос – остановился ли. В эпизоде с Литвиновым мог быть пенальти. «Спартак» не должен зависеть от арбитра, главное, мы победили»
Рекомендуем
Главные новости
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Матч «Торпедо» — «Сочи» перенесен на 8 августа. Гости не смогли вовремя вылететь в Москву: «Отправимся двумя группами из соседних аэропортов»
Ко всем новостям
Последние новости
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»