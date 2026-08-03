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  4. «Головин может играть в любой команде мира». Кучаев о хавбеке «Монако»

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«Головин может играть в любой команде мира». Кучаев о хавбеке «Монако»
Кучаев: Головин может играть в любой команде мира.

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев считает, что хавбек «Монако» Александр Головин мог бы играть в любой команде мира.

— «Монако» готов отпустить Головина. Ждете его в РПЛ?

— Ему решать, это его жизнь, он взрослый парень. Мы на такие темы с ним не разговариваем. Все принимают решение исходя из собственных ощущений, что ему лучше и так далее. Я не вправе ему что‑то советовать.

— Головин — футболист, который по уровню мастерства должен продолжать играть в Европе?

— Это футболист, который может играть в любой команде мира, — сказал Кучаев, выступавший вместе с Головиным за ЦСКА.

Сообщалось, что «Зенит» попытается подписать Головина до закрытия летнего окна.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Головин
logoКонстантин Кучаев
logoМонако
logoлига 1 Франция

Комментарии

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Да что там мира.. России..))
Любой футболист может играть в любой футбольной команде мира, если он туда попадет. Потому что везде правила игры в футбол и требующиеся компетенции одинаковы.
Ответagentkuper
Любой футболист может играть в любой футбольной команде мира, если он туда попадет. Потому что везде правила игры в футбол и требующиеся компетенции одинаковы.
В футболе все давно придумано
ОтветREDDEVIL
В футболе все давно придумано
Мостовой перелогинься
Ну представим, он в барсе, за которую я болею, мечтаю ли я, чтобы нашу полузащиту укрепил Головин? Нет
ОтветАртур Петросян
Ну представим, он в барсе, за которую я болею, мечтаю ли я, чтобы нашу полузащиту укрепил Головин? Нет
Ну вот и лузнула Барса)
ОтветKirkorofff
Ну вот и лузнула Барса)
Лузнула? Это на каком языке? Вы зумер?тогда поясняйте, ни хрена не понятно же
Много партнеров Головина и ушло в лучшие команды мира, но только не он. Тчуамени - в реал, Аклиуш - в ПСЖ.
...в любой команде Лучшей Лиги мира
Головин довольно средний по европейским меркам игрок. В топ клубах не потянет.
При всем уважении к Головину. Но это что-то из серии 50 на 50. Может играть, а может и не играть.
Всякие тчуамени и аклиуши ушли на повышение, а более талантливый сашка сидит дома, играет в дотку и в ус не дует
Может. А зачем? (с)
Цитата Головина. Гугл в помощь.
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