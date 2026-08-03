Ливай согласовал контракт с «Панатинаикосом». Греки могут арендовать форварда «Спартака» за 1 млн евро с правом выкупа (Иван Карпов)
Ливай Гарсия согласовал контракт с «Панатинаикосом».
Форвард «Спартака» Ливай Гарсия согласовал с «Панатинаикосом» условия контракта, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным OnlyPao, в московском клубе 28-летний игрок сборной Тринидада и Тобаго зарабатывает около 3 млн евро в год, но ради афинян Ливай согласился снизить требования по зарплате.
«Панатинаикос» близок к аренде нападающего на год примерно за 1 млн евро, но клубы еще не договорились о сумме опции выкупа. При этом не исключено, что сделку оформят уже сегодня.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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