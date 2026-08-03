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  4. Ливай согласовал контракт с «Панатинаикосом». Греки могут арендовать форварда «Спартака» за 1 млн евро с правом выкупа (Иван Карпов)

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Ливай согласовал контракт с «Панатинаикосом». Греки могут арендовать форварда «Спартака» за 1 млн евро с правом выкупа (Иван Карпов)
Ливай Гарсия согласовал контракт с «Панатинаикосом».

Форвард «Спартака» Ливай Гарсия согласовал с «Панатинаикосом» условия контракта, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным OnlyPao, в московском клубе 28-летний игрок сборной Тринидада и Тобаго зарабатывает около 3 млн евро в год, но ради афинян Ливай согласился снизить требования по зарплате.

«Панатинаикос» близок к аренде нападающего на год примерно за 1 млн евро, но клубы еще не договорились о сумме опции выкупа. При этом не исключено, что сделку оформят уже сегодня.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoЛивай Гарсия
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Комментарии

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Знатно попилили на этом трансфере конечно)) ведь всем было понятно, что он не стоит таких денег и статистику игрока говорила, что он дно)) но нет купили за 20 дноря редкостного )
ОтветУгараю_с_вас
Знатно попилили на этом трансфере конечно)) ведь всем было понятно, что он не стоит таких денег и статистику игрока говорила, что он дно)) но нет купили за 20 дноря редкостного )
Комментарий скрыт
ОтветУгараю_с_вас
Знатно попилили на этом трансфере конечно)) ведь всем было понятно, что он не стоит таких денег и статистику игрока говорила, что он дно)) но нет купили за 20 дноря редкостного )
18,7 и фиксированная сумма и дальше бонусы, хотят продать за 1+12, это уже неплохо, чем просто отпускать через года два. Но очевидная ошибка его покупать, причастных к этому трансферу надо убирать из клуба.
По-хорошему, должно быть проведено служебное корпоративное расследование по трансферу Ливая.
ОтветМАФИЯ
По-хорошему, должно быть проведено служебное корпоративное расследование по трансферу Ливая.
Какое расследование, все в теме, все в доле бггг
ОтветМАФИЯ
По-хорошему, должно быть проведено служебное корпоративное расследование по трансферу Ливая.
Главное в процессе расследования не выйти на себя )))
Мы хотим всем рекордам наши славные дать имена!)) За такой косяк, как с Ливаем, расстреливать надо. Из рогатки.
Такого распила русь матушка не видала еще
ОтветАлександр Чижов_1117154491
Такого распила русь матушка не видала еще
А десант от Цорна забыли что ли?
Один Тиль чего стоил
ОтветRonny92
А десант от Цорна забыли что ли? Один Тиль чего стоил
Тиля лично Федун хотел, это уже столько раз говорилось всеми. Просто Тиль из тех, кто только в домашнем чемпионате раскрывается. Там он снова блистает. Крала арендовали Вх за 5 млн+выкуп 12. Понсе тоже себя проявил. Соболев сколько голов забил. Так еще и продан в плюс. С Шюррле тоже было неплохо, но случился форс-мажор по здоровью.
Получается хоть за сколько нибудь продать 20 миллионника? Да…
ОтветReceptik
Получается хоть за сколько нибудь продать 20 миллионника? Да…
Получается так. Всё лучше, чем держать на лавке, да ещё и зарплату платить. Но к эффективному менеджменту, конечно, вопросы...
Получается и зарплата у него космическая? Не соответствующая уровню игрока
За 20 лямов покупали 😅😅😅
Ахахах 20 млн на ветер
Легенда нашего спартака
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