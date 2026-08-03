Ливай согласовал контракт с «Панатинаикосом». Греки могут арендовать форварда «Спартака» за 1 млн евро с правом выкупа (Иван Карпов)

Ливай Гарсия согласовал контракт с «Панатинаикосом».

Форвард «Спартака » Ливай Гарсия согласовал с «Панатинаикосом » условия контракта, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным OnlyPao, в московском клубе 28-летний игрок сборной Тринидада и Тобаго зарабатывает около 3 млн евро в год, но ради афинян Ливай согласился снизить требования по зарплате.

«Панатинаикос» близок к аренде нападающего на год примерно за 1 млн евро, но клубы еще не договорились о сумме опции выкупа. При этом не исключено, что сделку оформят уже сегодня.